Російський тріатлоніст Полянський, який виступив на Олімпіаді-2020, здав позитивний допінг-тест

Міжнародний союз тріатлоністів РФ оголосив, що 21 липня Ігор Полянський здав позитивну пробу на заборонений препарат еритропоетин. Тепер йому загрожує чотири роки дискваліфікації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Спорт-Експрес".

Позитивну пробу спортсмен здав ще до від'їзду в Токіо, на заключному зборі команди у Владивостоці.

Квартет російських тріатлоністів посів тільки 14-е місце. Найімовініше, тепер цей результат буде анульовано.

"Проба А показала наявність в крові атлета забороненого препарату - рекомбінантного еритропоетину, - підтвердила національна федерація тріатлону. - Уже за результатами першої проби атлет буде відсторонений від змагань. Буде проведено розслідування, зокрема щодо тренерів спортсмена".

Тепер Полянський має право розкрити пробу В і в разі, якщо аналіз підтвердиться, далі вже доводити свою невинність в Спортивному арбітражному суді. Але, з огляду на характер знайденого препарату (ЕПО - важкий допінг, який неможливо прийняти випадково), зробити це буде вкрай складно.

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