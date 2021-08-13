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Російський тріатлоніст Полянський, який виступив на Олімпіаді-2020, здав позитивний допінг-тест

Новини Цензор.НЕТ Спорт За кордоном

Російський тріатлоніст Полянський, який виступив на Олімпіаді-2020, здав позитивний допінг-тест

Міжнародний союз тріатлоністів РФ оголосив, що 21 липня Ігор Полянський здав позитивну пробу на заборонений препарат еритропоетин. Тепер йому загрожує чотири роки дискваліфікації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Спорт-Експрес".

Позитивну пробу спортсмен здав ще до від'їзду в Токіо, на заключному зборі команди у Владивостоці.

Квартет російських тріатлоністів посів  тільки 14-е місце. Найімовініше, тепер цей результат буде анульовано.

"Проба А показала наявність в крові атлета забороненого препарату - рекомбінантного еритропоетину, - підтвердила національна федерація тріатлону. - Уже за результатами першої проби атлет буде відсторонений від змагань. Буде проведено розслідування, зокрема щодо тренерів спортсмена".

Тепер Полянський має право розкрити пробу В і в разі, якщо аналіз підтвердиться, далі вже доводити свою невинність в Спортивному арбітражному суді. Але, з огляду на характер знайденого препарату (ЕПО - важкий допінг, який неможливо прийняти випадково), зробити це буде вкрай складно.

Також читайте: Ястремська довела, що не приймала допінг. Речовина потрапила в її організм під час сексу
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Топ коментарі
+13
Мельдониевый кацап!!!
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13.08.2021 14:53
+11
Це нормально для мацковії. Дегенерати.
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13.08.2021 14:55
+10
Может Байден подсыпал?
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13.08.2021 14:58
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Мельдониевый кацап!!!
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13.08.2021 14:53 Відповісти
Понеслась))))
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13.08.2021 14:54 Відповісти
як то кажуть - з початком ))
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13.08.2021 15:44 Відповісти
Российский триатлонист Полянский, выступивший на Олимпиаде-2020, сдал положительный допинг-тест

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тройной одеколонист Полянский сдал положительный допинг-тест Російський тріатлоніст Полянський, який виступив на Олімпіаді-2020, здав позитивний допінг-тест - Цензор.НЕТ 6506
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13.08.2021 19:37 Відповісти
Це нормально для мацковії. Дегенерати.
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13.08.2021 14:55 Відповісти
Может Байден подсыпал?
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13.08.2021 14:58 Відповісти
Зинка Российский триатлонист Полянский, выступивший на Олимпиаде-2020, сдал положительный допинг-тест - Цензор.НЕТ 7582
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13.08.2021 15:02 Відповісти
А почему ФСБ не поменяло мочу.?
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13.08.2021 14:58 Відповісти
Думаю, там вже нема на що міняти... Российский триатлонист Полянский, выступивший на Олимпиаде-2020, сдал положительный допинг-тест - Цензор.НЕТ 1461
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13.08.2021 15:03 Відповісти
А на шо менять будем? На сало?
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13.08.2021 15:16 Відповісти
Мудак химический.
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13.08.2021 15:01 Відповісти
Там все напичканы витаминками.
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13.08.2021 15:01 Відповісти
Все ваши мордовские петушки?
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13.08.2021 15:16 Відповісти
Щас Абиснит, шо наканунЄ імЄл сЄкс с пАртнЬОршЄй кАторая прінімаЄт лЄкарствА, млять...
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13.08.2021 15:01 Відповісти
Під допінгом і 14 місце. Який-то дохлєнький москалик
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13.08.2021 15:01 Відповісти
ну никогда такого не было и вот опять!!!
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13.08.2021 15:03 Відповісти
И так, первый пошёл. Ждем продолжения...
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13.08.2021 15:05 Відповісти
ты это, не затевай русофобию, а то те, кто затевают русофобию, доиграются.
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13.08.2021 15:09 Відповісти
Привычка уже. Им лучше вылететь со скандалом, чем никак.
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13.08.2021 15:08 Відповісти
Это всё проделки госдепа Российский триатлонист Полянский, выступивший на Олимпиаде-2020, сдал положительный допинг-тест - Цензор.НЕТ 6070
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13.08.2021 15:14 Відповісти
Посмотрим что через 3 недели у них повылазит, у медалистов из мокшании, 100% будет вой на болотах и сопли :Я вам мендаль не отдам Российский триатлонист Полянский, выступивший на Олимпиаде-2020, сдал положительный допинг-тест - Цензор.НЕТ 397
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13.08.2021 15:18 Відповісти
Хоть что-то в кацапах есть положительного.
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13.08.2021 15:23 Відповісти
Что,кацапчик,не прокатило?Ты ведь 100 раз так делал...
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13.08.2021 15:24 Відповісти
Международный олимпийский комитет России заявляет что всё это.....
Цензор он такой, тень на плетень наводит
Международный союз триатлонистов РФ объявил Источник: https://censor.net/ru/n3282619
- подтвердила национальная федерация триатлона Источник: https://censor.net/ru/n3282619
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13.08.2021 15:32 Відповісти
"Российский триатлонист Полянский, выступивший на Олимпиаде-2020, сдал положительный допинг-тест". При сильном желании, даже в кацапах можно найти что-то положительное. Російський тріатлоніст Полянський, який виступив на Олімпіаді-2020, здав позитивний допінг-тест - Цензор.НЕТ 1639
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13.08.2021 15:35 Відповісти
Якщо це той Полянський-був непоганим половцем колись.
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13.08.2021 15:58 Відповісти
Да хоть печенегом! Російський тріатлоніст Полянський, який виступив на Олімпіаді-2020, здав позитивний допінг-тест - Цензор.НЕТ 8479
Коронавирус, половцы и печенеги: враги России по версии Путина

Російський тріатлоніст Полянський, який виступив на Олімпіаді-2020, здав позитивний допінг-тест - Цензор.НЕТ 1692
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13.08.2021 16:04 Відповісти
Британского призера Олимпиады в Токио отстранили из-за допинга

Наказан серебряный призер в беговой эстафете 4х100 м Чиджинду Уджа. Дела открыты в отношении еще трех легкоатлетов

Російський тріатлоніст Полянський, який виступив на Олімпіаді-2020, здав позитивний допінг-тест - Цензор.НЕТ 1213
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13.08.2021 16:06 Відповісти
а визги об афрофобии где-то слышал?
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13.08.2021 16:51 Відповісти
под ним вся нарасия !
Російський тріатлоніст Полянський, який виступив на Олімпіаді-2020, здав позитивний допінг-тест - Цензор.НЕТ 9149
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13.08.2021 16:21 Відповісти
Російський тріатлоніст Полянський, який виступив на Олімпіаді-2020, здав позитивний допінг-тест - Цензор.НЕТ 9041
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13.08.2021 16:22 Відповісти
у него алиби - его абал в попу чечен который пил мильдоний
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13.08.2021 16:52 Відповісти
 
 