Российский триатлонист Полянский, выступивший на Олимпиаде-2020, сдал положительный допинг-тест

Международный союз триатлонистов РФ объявил, что 21 июля Игорь Полянский сдал положительную пробу на запрещенный препарат эритропоэтин. Теперь ему грозит четыре года дисквалификации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Спорт-Экспресс".

Положительную пробу спортсмен сдал еще до отъезда в Токио, на заключительном сборе команды во Владивостоке.

Квартет российских триатлонистов занял только 14-е место. Скорее всего, теперь этот результат будет аннулирован.

"Проба А показала наличие в крови атлета запрещенного препарата — рекомбинантного эритропоэтина, - подтвердила национальная федерация триатлона. - Уже по результатам первой пробы атлет будет отстранен от соревнований. Будет проведено расследование, в том числе в отношении тренеров спортсмена".

Теперь Полянский имеет право вскрыть пробу В и в случае, если анализ подтвердится, дальше уже доказывать свою невиновность в Спортивном арбитражном суде. Но, учитывая характер найденного препарата (ЭПО - тяжелейший допинг, который невозможно принять случайно), сделать это будет крайне сложно.

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