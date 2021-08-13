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Российский триатлонист Полянский, выступивший на Олимпиаде-2020, сдал положительный допинг-тест

Новости Цензор.НЕТ Спорт За рубежом

Российский триатлонист Полянский, выступивший на Олимпиаде-2020, сдал положительный допинг-тест

Международный союз триатлонистов РФ объявил, что 21 июля Игорь Полянский сдал положительную пробу на запрещенный препарат эритропоэтин. Теперь ему грозит четыре года дисквалификации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Спорт-Экспресс".

Положительную пробу спортсмен сдал еще до отъезда в Токио, на заключительном сборе команды во Владивостоке.

Квартет российских триатлонистов занял только 14-е место. Скорее всего, теперь этот результат будет аннулирован.

"Проба А показала наличие в крови атлета запрещенного препарата — рекомбинантного эритропоэтина, - подтвердила национальная федерация триатлона. - Уже по результатам первой пробы атлет будет отстранен от соревнований. Будет проведено расследование, в том числе в отношении тренеров спортсмена".

Теперь Полянский имеет право вскрыть пробу В и в случае, если анализ подтвердится, дальше уже доказывать свою невиновность в Спортивном арбитражном суде. Но, учитывая характер найденного препарата (ЭПО - тяжелейший допинг, который невозможно принять случайно), сделать это будет крайне сложно.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+13
Мельдониевый кацап!!!
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13.08.2021 14:53
+11
Це нормально для мацковії. Дегенерати.
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13.08.2021 14:55
+10
Может Байден подсыпал?
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13.08.2021 14:58
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Мельдониевый кацап!!!
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13.08.2021 14:53 Ответить
Понеслась))))
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13.08.2021 14:54 Ответить
як то кажуть - з початком ))
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13.08.2021 15:44 Ответить
Российский триатлонист Полянский, выступивший на Олимпиаде-2020, сдал положительный допинг-тест

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тройной одеколонист Полянский сдал положительный допинг-тест Російський тріатлоніст Полянський, який виступив на Олімпіаді-2020, здав позитивний допінг-тест - Цензор.НЕТ 6506
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13.08.2021 19:37 Ответить
Це нормально для мацковії. Дегенерати.
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13.08.2021 14:55 Ответить
Может Байден подсыпал?
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13.08.2021 14:58 Ответить
Зинка Российский триатлонист Полянский, выступивший на Олимпиаде-2020, сдал положительный допинг-тест - Цензор.НЕТ 7582
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13.08.2021 15:02 Ответить
А почему ФСБ не поменяло мочу.?
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13.08.2021 14:58 Ответить
Думаю, там вже нема на що міняти... Российский триатлонист Полянский, выступивший на Олимпиаде-2020, сдал положительный допинг-тест - Цензор.НЕТ 1461
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13.08.2021 15:03 Ответить
А на шо менять будем? На сало?
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13.08.2021 15:16 Ответить
Мудак химический.
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13.08.2021 15:01 Ответить
Там все напичканы витаминками.
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13.08.2021 15:01 Ответить
Все ваши мордовские петушки?
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13.08.2021 15:16 Ответить
Щас Абиснит, шо наканунЄ імЄл сЄкс с пАртнЬОршЄй кАторая прінімаЄт лЄкарствА, млять...
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13.08.2021 15:01 Ответить
Під допінгом і 14 місце. Який-то дохлєнький москалик
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13.08.2021 15:01 Ответить
ну никогда такого не было и вот опять!!!
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13.08.2021 15:03 Ответить
И так, первый пошёл. Ждем продолжения...
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13.08.2021 15:05 Ответить
ты это, не затевай русофобию, а то те, кто затевают русофобию, доиграются.
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13.08.2021 15:09 Ответить
Привычка уже. Им лучше вылететь со скандалом, чем никак.
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13.08.2021 15:08 Ответить
Это всё проделки госдепа Российский триатлонист Полянский, выступивший на Олимпиаде-2020, сдал положительный допинг-тест - Цензор.НЕТ 6070
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13.08.2021 15:14 Ответить
Посмотрим что через 3 недели у них повылазит, у медалистов из мокшании, 100% будет вой на болотах и сопли :Я вам мендаль не отдам Российский триатлонист Полянский, выступивший на Олимпиаде-2020, сдал положительный допинг-тест - Цензор.НЕТ 397
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13.08.2021 15:18 Ответить
Хоть что-то в кацапах есть положительного.
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13.08.2021 15:23 Ответить
Что,кацапчик,не прокатило?Ты ведь 100 раз так делал...
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13.08.2021 15:24 Ответить
Международный олимпийский комитет России заявляет что всё это.....
Цензор он такой, тень на плетень наводит
Международный союз триатлонистов РФ объявил Источник: https://censor.net/ru/n3282619
- подтвердила национальная федерация триатлона Источник: https://censor.net/ru/n3282619
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13.08.2021 15:32 Ответить
"Российский триатлонист Полянский, выступивший на Олимпиаде-2020, сдал положительный допинг-тест". При сильном желании, даже в кацапах можно найти что-то положительное. Російський тріатлоніст Полянський, який виступив на Олімпіаді-2020, здав позитивний допінг-тест - Цензор.НЕТ 1639
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13.08.2021 15:35 Ответить
Якщо це той Полянський-був непоганим половцем колись.
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13.08.2021 15:58 Ответить
Да хоть печенегом! Російський тріатлоніст Полянський, який виступив на Олімпіаді-2020, здав позитивний допінг-тест - Цензор.НЕТ 8479
Коронавирус, половцы и печенеги: враги России по версии Путина

Російський тріатлоніст Полянський, який виступив на Олімпіаді-2020, здав позитивний допінг-тест - Цензор.НЕТ 1692
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13.08.2021 16:04 Ответить
Британского призера Олимпиады в Токио отстранили из-за допинга

Наказан серебряный призер в беговой эстафете 4х100 м Чиджинду Уджа. Дела открыты в отношении еще трех легкоатлетов

Російський тріатлоніст Полянський, який виступив на Олімпіаді-2020, здав позитивний допінг-тест - Цензор.НЕТ 1213
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13.08.2021 16:06 Ответить
а визги об афрофобии где-то слышал?
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13.08.2021 16:51 Ответить
под ним вся нарасия !
Російський тріатлоніст Полянський, який виступив на Олімпіаді-2020, здав позитивний допінг-тест - Цензор.НЕТ 9149
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13.08.2021 16:21 Ответить
Російський тріатлоніст Полянський, який виступив на Олімпіаді-2020, здав позитивний допінг-тест - Цензор.НЕТ 9041
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13.08.2021 16:22 Ответить
у него алиби - его абал в попу чечен который пил мильдоний
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13.08.2021 16:52 Ответить
 
 