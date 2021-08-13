Суд конфіскував у Киви 1,2 млн грн, отриманих за жомову яму
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Задоволено перший позов про цивільну конфіскацію. Народний депутат необґрунтовано отримав актив у сумі понад 1,2 млн гривень
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в фейсбуці САП.
"13 серпня 2021 року ВАКС задоволив позов виконувача обов’язків начальника відділу управління САП Демківа Д.М. про визнання необґрунтованими активів у сумі понад 1,2 млн гривень, що належать народному депутату України та стягнення їх відповідно до українського законодавства в дохід держави".
У НАБУ підкреслили: "ВАКС задовольнив позов САП, складений за сприяння НАЗК і НАБУ, за так звану "жомову яму" народного депутата. Необґрунтований дохід чиновника майже 1,25 млн грн конфісковано в дохід держави.
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