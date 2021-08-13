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НАБУ (3425) Кива (367)

Суд конфіскував у Киви 1,2 млн грн, отриманих за жомову яму

Новини Цензор.НЕТ Події

Суд конфіскував у Киви 1,2 млн грн, отриманих за жомову яму

Задоволено перший позов про цивільну конфіскацію. Народний депутат необґрунтовано отримав актив у сумі понад 1,2 млн гривень

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в фейсбуці САП.

"13 серпня 2021 року ВАКС задоволив позов виконувача обов’язків начальника відділу управління САП Демківа Д.М. про визнання необґрунтованими активів у сумі понад 1,2 млн гривень, що належать народному депутату України та стягнення їх відповідно до українського законодавства в дохід держави".

У НАБУ підкреслили: "ВАКС задовольнив позов САП, складений за сприяння НАЗК і НАБУ, за так звану "жомову яму" народного депутата. Необґрунтований дохід чиновника майже 1,25 млн грн конфісковано в дохід держави.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+30
це ж знущання над інвалідом. над розумовою калікою
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13.08.2021 15:37
+25
Суд конфисковал у Кивы 1,2 млн грн, полученных за жомовую яму - Цензор.НЕТ 3482
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13.08.2021 15:42
+23
Суд конфисковал у Кивы 1,2 млн грн, полученных за жомовую яму - Цензор.НЕТ 1413
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13.08.2021 15:35
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При Зеленком этих "викингов" на ноль умножают.
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14.08.2021 08:05 Відповісти
Этому Киве снять штанишки да выпороть хорошенько плёткой и в угол к питушкам бросить.
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14.08.2021 09:54 Відповісти
Этому Киве снять штанишки да выпороть хорошенько плёткой и в угол к питушкам бросить.
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14.08.2021 10:12 Відповісти
"Товарисч" ківа принишк......швидко дістав довідку з психдиспансера!
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15.08.2021 23:10 Відповісти
Як оце,хвореньке,могло бути "савєтніком" у ари?
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15.08.2021 23:12 Відповісти
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