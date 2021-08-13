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Суд конфисковал у Кивы 1,2 млн грн, полученных за жомовую яму

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Суд конфисковал у Кивы 1,2 млн грн, полученных за жомовую яму

Удовлетворен первый иск о гражданской конфискации . Народный депутат необоснованно получил актив в сумме свыше 1,2 млн гривен

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке САП.

"13 августа 2021 ВАКС удовлетворил иск исполняющего обязанности начальника отдела управления САП Демкива Д.М. о признании необоснованными активов в сумме более 1,2 млн гривен, принадлежащих народному депутату Украины и взыскания их в соответствии с украинским законодательством в доход государства".

Читайте на Цензор.НЕТ - У Кивы могут забрать миллион за жомовую яму, - интервью прокурора

В НАБУ подчеркнули: "ВАКС удовлетворил иск САП, составленный при содействииНАПК и НАБУ, по так называемой "жомовой яме" народного депутата. Необоснованный доход чиновника почти 1,25 млн грн конфисковано в доход государства.

Также читайте: "Когда мы станем властью, то мы изменим европейский курс развития нашей страны", - нардеп ОПЗЖ, кандидат наук Кива. ВИДЕО
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Топ комментарии
+30
це ж знущання над інвалідом. над розумовою калікою
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13.08.2021 15:37
+25
Суд конфисковал у Кивы 1,2 млн грн, полученных за жомовую яму - Цензор.НЕТ 3482
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13.08.2021 15:42
+23
Суд конфисковал у Кивы 1,2 млн грн, полученных за жомовую яму - Цензор.НЕТ 1413
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13.08.2021 15:35
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При Зеленком этих "викингов" на ноль умножают.
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14.08.2021 08:05 Ответить
Этому Киве снять штанишки да выпороть хорошенько плёткой и в угол к питушкам бросить.
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14.08.2021 09:54 Ответить
Этому Киве снять штанишки да выпороть хорошенько плёткой и в угол к питушкам бросить.
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14.08.2021 10:12 Ответить
"Товарисч" ківа принишк......швидко дістав довідку з психдиспансера!
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15.08.2021 23:10 Ответить
Як оце,хвореньке,могло бути "савєтніком" у ари?
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15.08.2021 23:12 Ответить
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