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Новини За кордоном
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НАТО посилить підтримку афганського уряду, - Столтенберг

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

НАТО посилить підтримку афганського уряду, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що в п'ятницю союзники з альянсу обговорювали на засіданні Північноатлантичної ради ситуацію в Афганістані.

"Ми продовжуємо оцінювати розвиток подій на місцях і перебуваємо в постійному контакті з афганською владою і іншим міжнародним співтовариством. Нашою метою залишається якомога сильніше підтримувати афганський уряд і сили безпеки", - йдеться в заяві генсека Північноатлантичного альянсу, поширеній в Брюсселі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"НАТО збереже свою дипломатичну присутність у Кабулі і продовжить адаптацію в міру необхідності", - повідомив Столтенберг.

Він зазначив, що для НАТО безпека власного персоналу понад усе.

"Союзники з НАТО глибоко занепокоєні високим рівнем насильства, викликаним наступом талібів (бойовиків забороненої в Росії терористичної організації "Талібан", - ред.), включно з нападами на мирних жителів, цілеспрямовані вбивства і повідомлення про інші серйозні порушення прав людини", - продовжив генсек.

За його словами, талібам "необхідно зрозуміти, що вони не будуть визнані міжнародною спільнотою, якщо захоплять країну силою".

"Ми як і раніше прихильні підтримці політичного вирішення конфлікту", - наголосив Столтенберг.

Читайте також: Посли країн НАТО зберуться на засідання у зв'язку із загостренням ситуації в Афганістані
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Топ коментарі
+4
Как нам знакома ваша ОБЕСПОКОИНОСТЬ!!
Нам обошлось оккупацией Крыма, войной на Донбасе и 14 тыс. убитых.
Жаль Афганистан.
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13.08.2021 19:25
+3
что то много на цензоре стало перепечаток с рашкованских сми
уныло
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13.08.2021 19:22
+3
Ну тут сложная ситуация. С одной стороны наступают 30 тыс талибов (в основном селяне с гор на мотоциклах). С другой стороны афганская армия 300 тыс. Кстати обученная и вооруженная теми же американцами. Казалось зачем там американцы?
Проблема в том что местные власти и всякие духовные авторитеты уже договорились с талибами обо всём и радостно сдают города группам пастухов на моциках.
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13.08.2021 19:48
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что то много на цензоре стало перепечаток с рашкованских сми
уныло
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13.08.2021 19:22 Відповісти
ця влада не легітимна, тобі тілівізором промили мозги, щоб ти вибрав шапітошника президентом
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13.08.2021 19:34 Відповісти
а не поздно пить боржоми?
пришли в Афган когда там был талибан с одной целью - грохнуть бин ладена.
грохнули и оставляем то в куда пришли.
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13.08.2021 19:23 Відповісти
Как нам знакома ваша ОБЕСПОКОИНОСТЬ!!
Нам обошлось оккупацией Крыма, войной на Донбасе и 14 тыс. убитых.
Жаль Афганистан.
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13.08.2021 19:25 Відповісти
когда талибы возьмут кабул, убитых будет на порядок больше
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13.08.2021 19:26 Відповісти
Там уже убитых на два порядка больше. Сейчас бессильные правительственные войска малой кровью берут.
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13.08.2021 19:49 Відповісти
У Афганістані лазурити.
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13.08.2021 19:27 Відповісти
В статье написано, что в этот раз - глубокая обеспокоенность!
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13.08.2021 19:49 Відповісти
Ой! Не дочитал.
Ну тогда надо ещё больше переживать.
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13.08.2021 19:58 Відповісти
другими словами, глубоко обеспокоены
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13.08.2021 19:27 Відповісти
Ну тут сложная ситуация. С одной стороны наступают 30 тыс талибов (в основном селяне с гор на мотоциклах). С другой стороны афганская армия 300 тыс. Кстати обученная и вооруженная теми же американцами. Казалось зачем там американцы?
Проблема в том что местные власти и всякие духовные авторитеты уже договорились с талибами обо всём и радостно сдают города группам пастухов на моциках.
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13.08.2021 19:48 Відповісти
Кстати ситуация напоминает Донбасс образца начала 2014.
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13.08.2021 19:51 Відповісти
кацапы выдали талибам карт бланш официально...
теперь западу нужно втянуть кацапов в новую афганскую войну
ведь холодильник от войны не наполняется
даже если смотреть останкино
по 25 часов в сутки
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13.08.2021 19:40 Відповісти
Пусть лучше натравят талибов на Рашкостан,тогда они и с Донбасса уберутся когда вся Средняя Азия полыхнет. НАТО посилить підтримку афганського уряду, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 6628
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13.08.2021 19:42 Відповісти
"наступлением талибов (боевиков запрещенной в России террористической организации "Талибан", - "ИФ")" Ы. А как они в России прессконференции проводят?
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13.08.2021 19:44 Відповісти
касаби вже чують, підчеревину їм припалило








ТЁТЯ РОЗА@Anakoyher 12 авг.

Талибы в своё время выволокли из миссии ООН прятавшегося там после свержения моджахедами просоветского Наджибулу и его брата. 4 часа пытали их, а потом, ещё живых привязали к бронетранспортёру и два часа таскали по Кабулу.
"Нормальные" ребята... В этом году как раз 25 лет.
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13.08.2021 19:45 Відповісти
Поздно пить борожоми. Похоже 50-тилетняя война в Афганистане проиграна. И теперь там будет беспрецедентно жестокое исламское государство, которого все так не хотели.
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13.08.2021 19:46 Відповісти
Талибан в пятницу, 13 августа, захватил административные центры еще пяти провинций Афганистана, в том числе город Пули-Алам, что в 50 километрах от Кабула.
Об этом сообщает Al Jazeera.
Под контролем исламистов оказались Лашкаргах (провинция Гильменд), Калаи Нау (провинция Бадгис), Чагчаран, или Фирозко (провинция Гор), Таринкот (провинция Урузган) и Пули-Алам (провинция Логар).

Общее количество провинциальных центров, сдавшихся талибам, достигло 17-ти из 34 Исламисты контролируют второй по величине грорд Афганистана Кандагар и третий - Герат.
США начали выводить свои войска из Афганистана, развязав руки Талибану.
Войска Талибана начали захватывать город за городом и взяли под контроль уже две трети Афганистана.
НАТО посилить підтримку афганського уряду, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 1109
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13.08.2021 19:49 Відповісти
"Войска талибана" - вызывает улыбку.
Приезжает такая группа и вешает в центре новый флаг.
Делее едет "захватывать" следующий город.
Талибы обо всём договорились с местными властями. Их больше талибан устраивает. Хотят больше власти на местах и гнать героин в промышленных масштабах.
НАТО посилить підтримку афганського уряду, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 3352
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13.08.2021 19:59 Відповісти
Чем плох талибан для местных афганцев? Ничем.
Наоборот, многие афганцы поддерживают талибан.
Корреспондент ВВС побывал в захваченных талибами городах и беседовал с людьми и чиновниками талибана.

"Мы смогли посетить сессию шариатского суда в Балхе. Случайно или нет, все дела в тот день касались земельных споров.
Один из судившихся, не дождавшийся решения прежнего светского суда, в разговоре с нами высказал удовлетворение тем, что шариатские судьи работают быстрее предшественников и не берут взяток.
Председатель шариатского суда Хаджи Бадруддин заявил нам, что за четыре месяца работы никого не приговаривал к телесному наказанию, и что его решения могут быть обжалованы в апелляционной инстанции.
Однако он находит строгие исламские законы справедливыми: "За внебрачную связь полагается публичная порка - сто ударов плетью. Кто совершил то же самое, будучи женат или замужем, тех следует побить камнями. За доказанную кражу надо отрубать правую руку".
Ему безразлично, что такие наказания идут вразрез со взглядами современного мира: "А если у людей крадут ребенка - это лучше? Или все-таки лучше отсечь одну руку ради спокойствия общества?"
https://www.bbc.com/russian/news-58187046
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13.08.2021 20:04 Відповісти
що робили натівці в Афгані , якщо таліби за місяці захопили країну ?
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13.08.2021 19:49 Відповісти
Очевидно підтримували владу Афганістану. А без підтримки НАТО (США), таліби легко захоплять всю країну.
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13.08.2021 19:53 Відповісти
за 20 років "влада " Афганістану не знищила талібів ? може вона їх зрощувала ?
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13.08.2021 19:58 Відповісти
Зрощувала, щоб бути знищеною? Цікава теорія.
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13.08.2021 19:59 Відповісти
афганська армія масово переходить на бік талібів .
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13.08.2021 20:05 Відповісти
Талібан - це середньовіччя. І воно в головах.
Те що там було до цього - класична мафія стейт зі своїм східним колоритом.
Мафія стейт - це шлях деградації. Тобто назад в середньовіччя.
За ним наступний етап - фейлед стейт.
Таких теж є: Сирія, Венесуела, Північна Корея ..
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13.08.2021 20:08 Відповісти
Протистояли талібану. Як тільки почали виводи війська раїн НАТО з Афганістану, так таліби відразу захопили майже весь Афганістан.
А, що натівцям треба тисячу років було бути в Афганістані, щоб ніколи не допустити талібів до влади в Афганістані?
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13.08.2021 19:56 Відповісти
то нащо були витрачені кошти і загинули натівські солдати ? якби Україна отримала таку допомогу, то кацапів на Донбасі вже не було !
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13.08.2021 20:03 Відповісти
Від внутрішнього розвалу і деградації вони не допоможуть.
Афганістан якраз яскравий приклад.
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13.08.2021 20:10 Відповісти
я згоден з вами Україна саме деградує !
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13.08.2021 20:14 Відповісти
"ДРА Наджибуллы держался больше четырёх лет после вывода советских войск в феврале 88-го, и на полгода пережил распад СССР (на девять месяцев - ГКЧП). Полгода - в полной международной изоляции после того, как Ельцин объявил о прекращении всяческой поддержки ДРА со стороны России.
Грузинская армия неделю не выстояла.
Я за наших боюсь, которых американские инструкторы натаскивали, вдруг заваруха.
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13.08.2021 20:14 Відповісти
переживай за кацапів ! нагадаю , що наші добровольці з мисливських карабінів відправляли в ад псковський спецназ ...без всякої підготовки ! в твоєму дописі стійкий нафталіновий запах совка
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13.08.2021 20:34 Відповісти
Да, нет я в обиде за нашу судьбу. Все кого учат военной науке американцы долго не сопротивляются.
Президент Джо Байден заявил во вторник, что он придерживается своего апрельского решения завершить вывод американских войск из страны к сентябрю. "Послушайте, мы потратили более триллиона долларов за 20 лет, мы обучили и оснастили современным оружием более 300 000 афганских военнослужащих", - сказал президент журналистам. "Афганские лидеры должны собраться вместе. Они должны бороться за себя, бороться за свою нацию".
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13.08.2021 20:58 Відповісти
не варто порівнювати афганську "армію" з українською ! зате більшисть тих хто отримав в військову освіту в совку , непробудні совки , які Україну бачать тільки в складі лаптестану . наприклад, в Криму не знайшлось жодного офіцера , який би зробив дірочку між очей Березовському ... а наша доля в наших руках , голосуйте за патріотів і будемо жити гарно !
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13.08.2021 21:18 Відповісти
Героям слава.
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13.08.2021 21:27 Відповісти
Ящо що то "выразят глубокую озабоченность"
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13.08.2021 20:31 Відповісти
"кошка бросила котят
пусть е.. страдают как хотят" (С)
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13.08.2021 20:52 Відповісти
Они стали жертвами своей пропаганды, посчитали что если талибы воевали с советами, то их встретят цветами.
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13.08.2021 20:56 Відповісти
В одному з коментарів скажано:
"Те що там було до цього - класична мафія стейт зі своїм східним колоритом".
Те що в нас це також класична мафія. Але калорит далеко не зовсім український. Інший.
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14.08.2021 00:56 Відповісти
ЛУЧШЕ ВСЕМИ СИЛАМИ УСИЛИТЬ ЛИКВИДАЦИЮ РОССИЙСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА !)
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14.08.2021 10:38 Відповісти
 
 