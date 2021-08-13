НАТО усилит поддержку афганского правительства - Столтенберг
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в пятницу союзники по альянсу обсуждали на заседании Североатлантического совета ситуацию в Афганистане.
"Мы продолжаем оценивать развитие событий на местах и находимся в постоянном контакте с афганскими властями и остальным международным сообществом. Нашей целью остается как можно сильнее поддерживать афганское правительство и силы безопасности", - говорится в заявлении генсека Североатлантического альянса, распространенном в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"НАТО сохранит свое дипломатическое присутствие в Кабуле и продолжит адаптацию по мере необходимости", - сообщил Столтенберг.
Он отметил, что для НАТО безопасность своего персонала превыше всего.
"Союзники по НАТО глубоко обеспокоены высоким уровнем насилия, вызванным наступлением талибов (боевиков запрещенной в России террористической организации "Талибан", - "ИФ"), включая нападения на мирных жителей, целенаправленные убийства и сообщения о других серьезных нарушениях прав человека", - продолжил генсек.
По его словам, талибам "необходимо понять, что они не будут признаны международным сообществом, если захватят страну силой".
"Мы по-прежнему привержены поддержке политического решения конфликта", - подчеркнул Столтенберг.
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уныло
пришли в Афган когда там был талибан с одной целью - грохнуть бин ладена.
грохнули и оставляем то в куда пришли.
Нам обошлось оккупацией Крыма, войной на Донбасе и 14 тыс. убитых.
Жаль Афганистан.
Ну тогда надо ещё больше переживать.
Проблема в том что местные власти и всякие духовные авторитеты уже договорились с талибами обо всём и радостно сдают города группам пастухов на моциках.
теперь западу нужно втянуть кацапов в новую афганскую войну
ведь холодильник от войны не наполняется
даже если смотреть останкино
по 25 часов в сутки
ТЁТЯ РОЗА@Anakoyher 12 авг.
Талибы в своё время выволокли из миссии ООН прятавшегося там после свержения моджахедами просоветского Наджибулу и его брата. 4 часа пытали их, а потом, ещё живых привязали к бронетранспортёру и два часа таскали по Кабулу.
"Нормальные" ребята... В этом году как раз 25 лет.
Об этом сообщает Al Jazeera.
Под контролем исламистов оказались Лашкаргах (провинция Гильменд), Калаи Нау (провинция Бадгис), Чагчаран, или Фирозко (провинция Гор), Таринкот (провинция Урузган) и Пули-Алам (провинция Логар).
Общее количество провинциальных центров, сдавшихся талибам, достигло 17-ти из 34 Исламисты контролируют второй по величине грорд Афганистана Кандагар и третий - Герат.
США начали выводить свои войска из Афганистана, развязав руки Талибану.
Войска Талибана начали захватывать город за городом и взяли под контроль уже две трети Афганистана.
Приезжает такая группа и вешает в центре новый флаг.
Делее едет "захватывать" следующий город.
Талибы обо всём договорились с местными властями. Их больше талибан устраивает. Хотят больше власти на местах и гнать героин в промышленных масштабах.
Наоборот, многие афганцы поддерживают талибан.
Корреспондент ВВС побывал в захваченных талибами городах и беседовал с людьми и чиновниками талибана.
"Мы смогли посетить сессию шариатского суда в Балхе. Случайно или нет, все дела в тот день касались земельных споров.
Один из судившихся, не дождавшийся решения прежнего светского суда, в разговоре с нами высказал удовлетворение тем, что шариатские судьи работают быстрее предшественников и не берут взяток.
Председатель шариатского суда Хаджи Бадруддин заявил нам, что за четыре месяца работы никого не приговаривал к телесному наказанию, и что его решения могут быть обжалованы в апелляционной инстанции.
Однако он находит строгие исламские законы справедливыми: "За внебрачную связь полагается публичная порка - сто ударов плетью. Кто совершил то же самое, будучи женат или замужем, тех следует побить камнями. За доказанную кражу надо отрубать правую руку".
Ему безразлично, что такие наказания идут вразрез со взглядами современного мира: "А если у людей крадут ребенка - это лучше? Или все-таки лучше отсечь одну руку ради спокойствия общества?"
https://www.bbc.com/russian/news-58187046
Те що там було до цього - класична мафія стейт зі своїм східним колоритом.
Мафія стейт - це шлях деградації. Тобто назад в середньовіччя.
За ним наступний етап - фейлед стейт.
Таких теж є: Сирія, Венесуела, Північна Корея ..
А, що натівцям треба тисячу років було бути в Афганістані, щоб ніколи не допустити талібів до влади в Афганістані?
Афганістан якраз яскравий приклад.
Грузинская армия неделю не выстояла.
Я за наших боюсь, которых американские инструкторы натаскивали, вдруг заваруха.
Президент Джо Байден заявил во вторник, что он придерживается своего апрельского решения завершить вывод американских войск из страны к сентябрю. "Послушайте, мы потратили более триллиона долларов за 20 лет, мы обучили и оснастили современным оружием более 300 000 афганских военнослужащих", - сказал президент журналистам. "Афганские лидеры должны собраться вместе. Они должны бороться за себя, бороться за свою нацию".
пусть
е..страдают как хотят" (С)
"Те що там було до цього - класична мафія стейт зі своїм східним колоритом".
Те що в нас це також класична мафія. Але калорит далеко не зовсім український. Інший.