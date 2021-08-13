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НАТО усилит поддержку афганского правительства - Столтенберг

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

НАТО усилит поддержку афганского правительства - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в пятницу союзники по альянсу обсуждали на заседании Североатлантического совета ситуацию в Афганистане.

"Мы продолжаем оценивать развитие событий на местах и находимся в постоянном контакте с афганскими властями и остальным международным сообществом. Нашей целью остается как можно сильнее поддерживать афганское правительство и силы безопасности", - говорится в заявлении генсека Североатлантического альянса, распространенном в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина. 

"НАТО сохранит свое дипломатическое присутствие в Кабуле и продолжит адаптацию по мере необходимости", - сообщил Столтенберг.

Он отметил, что для НАТО безопасность своего персонала превыше всего.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Послы стран НАТО соберутся на заседание в связи с обострением ситуации в Афганистане

"Союзники по НАТО глубоко обеспокоены высоким уровнем насилия, вызванным наступлением талибов (боевиков запрещенной в России террористической организации "Талибан", - "ИФ"), включая нападения на мирных жителей, целенаправленные убийства и сообщения о других серьезных нарушениях прав человека", - продолжил генсек.

По его словам, талибам "необходимо понять, что они не будут признаны международным сообществом, если захватят страну силой".

"Мы по-прежнему привержены поддержке политического решения конфликта", - подчеркнул Столтенберг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для членства в НАТО от Украины нужно больше усилий, - Столтенберг

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+4
Как нам знакома ваша ОБЕСПОКОИНОСТЬ!!
Нам обошлось оккупацией Крыма, войной на Донбасе и 14 тыс. убитых.
Жаль Афганистан.
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13.08.2021 19:25
+3
что то много на цензоре стало перепечаток с рашкованских сми
уныло
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13.08.2021 19:22
+3
Ну тут сложная ситуация. С одной стороны наступают 30 тыс талибов (в основном селяне с гор на мотоциклах). С другой стороны афганская армия 300 тыс. Кстати обученная и вооруженная теми же американцами. Казалось зачем там американцы?
Проблема в том что местные власти и всякие духовные авторитеты уже договорились с талибами обо всём и радостно сдают города группам пастухов на моциках.
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13.08.2021 19:48
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что то много на цензоре стало перепечаток с рашкованских сми
уныло
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13.08.2021 19:22 Ответить
ця влада не легітимна, тобі тілівізором промили мозги, щоб ти вибрав шапітошника президентом
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13.08.2021 19:34 Ответить
а не поздно пить боржоми?
пришли в Афган когда там был талибан с одной целью - грохнуть бин ладена.
грохнули и оставляем то в куда пришли.
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13.08.2021 19:23 Ответить
Как нам знакома ваша ОБЕСПОКОИНОСТЬ!!
Нам обошлось оккупацией Крыма, войной на Донбасе и 14 тыс. убитых.
Жаль Афганистан.
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13.08.2021 19:25 Ответить
когда талибы возьмут кабул, убитых будет на порядок больше
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13.08.2021 19:26 Ответить
Там уже убитых на два порядка больше. Сейчас бессильные правительственные войска малой кровью берут.
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13.08.2021 19:49 Ответить
У Афганістані лазурити.
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13.08.2021 19:27 Ответить
В статье написано, что в этот раз - глубокая обеспокоенность!
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13.08.2021 19:49 Ответить
Ой! Не дочитал.
Ну тогда надо ещё больше переживать.
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13.08.2021 19:58 Ответить
другими словами, глубоко обеспокоены
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13.08.2021 19:27 Ответить
Ну тут сложная ситуация. С одной стороны наступают 30 тыс талибов (в основном селяне с гор на мотоциклах). С другой стороны афганская армия 300 тыс. Кстати обученная и вооруженная теми же американцами. Казалось зачем там американцы?
Проблема в том что местные власти и всякие духовные авторитеты уже договорились с талибами обо всём и радостно сдают города группам пастухов на моциках.
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13.08.2021 19:48 Ответить
Кстати ситуация напоминает Донбасс образца начала 2014.
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13.08.2021 19:51 Ответить
кацапы выдали талибам карт бланш официально...
теперь западу нужно втянуть кацапов в новую афганскую войну
ведь холодильник от войны не наполняется
даже если смотреть останкино
по 25 часов в сутки
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13.08.2021 19:40 Ответить
Пусть лучше натравят талибов на Рашкостан,тогда они и с Донбасса уберутся когда вся Средняя Азия полыхнет. НАТО посилить підтримку афганського уряду, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 6628
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13.08.2021 19:42 Ответить
"наступлением талибов (боевиков запрещенной в России террористической организации "Талибан", - "ИФ")" Ы. А как они в России прессконференции проводят?
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13.08.2021 19:44 Ответить
касаби вже чують, підчеревину їм припалило








ТЁТЯ РОЗА@Anakoyher 12 авг.

Талибы в своё время выволокли из миссии ООН прятавшегося там после свержения моджахедами просоветского Наджибулу и его брата. 4 часа пытали их, а потом, ещё живых привязали к бронетранспортёру и два часа таскали по Кабулу.
"Нормальные" ребята... В этом году как раз 25 лет.
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13.08.2021 19:45 Ответить
Поздно пить борожоми. Похоже 50-тилетняя война в Афганистане проиграна. И теперь там будет беспрецедентно жестокое исламское государство, которого все так не хотели.
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13.08.2021 19:46 Ответить
Талибан в пятницу, 13 августа, захватил административные центры еще пяти провинций Афганистана, в том числе город Пули-Алам, что в 50 километрах от Кабула.
Об этом сообщает Al Jazeera.
Под контролем исламистов оказались Лашкаргах (провинция Гильменд), Калаи Нау (провинция Бадгис), Чагчаран, или Фирозко (провинция Гор), Таринкот (провинция Урузган) и Пули-Алам (провинция Логар).

Общее количество провинциальных центров, сдавшихся талибам, достигло 17-ти из 34 Исламисты контролируют второй по величине грорд Афганистана Кандагар и третий - Герат.
США начали выводить свои войска из Афганистана, развязав руки Талибану.
Войска Талибана начали захватывать город за городом и взяли под контроль уже две трети Афганистана.
НАТО посилить підтримку афганського уряду, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 1109
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13.08.2021 19:49 Ответить
"Войска талибана" - вызывает улыбку.
Приезжает такая группа и вешает в центре новый флаг.
Делее едет "захватывать" следующий город.
Талибы обо всём договорились с местными властями. Их больше талибан устраивает. Хотят больше власти на местах и гнать героин в промышленных масштабах.
НАТО посилить підтримку афганського уряду, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 3352
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13.08.2021 19:59 Ответить
Чем плох талибан для местных афганцев? Ничем.
Наоборот, многие афганцы поддерживают талибан.
Корреспондент ВВС побывал в захваченных талибами городах и беседовал с людьми и чиновниками талибана.

"Мы смогли посетить сессию шариатского суда в Балхе. Случайно или нет, все дела в тот день касались земельных споров.
Один из судившихся, не дождавшийся решения прежнего светского суда, в разговоре с нами высказал удовлетворение тем, что шариатские судьи работают быстрее предшественников и не берут взяток.
Председатель шариатского суда Хаджи Бадруддин заявил нам, что за четыре месяца работы никого не приговаривал к телесному наказанию, и что его решения могут быть обжалованы в апелляционной инстанции.
Однако он находит строгие исламские законы справедливыми: "За внебрачную связь полагается публичная порка - сто ударов плетью. Кто совершил то же самое, будучи женат или замужем, тех следует побить камнями. За доказанную кражу надо отрубать правую руку".
Ему безразлично, что такие наказания идут вразрез со взглядами современного мира: "А если у людей крадут ребенка - это лучше? Или все-таки лучше отсечь одну руку ради спокойствия общества?"
https://www.bbc.com/russian/news-58187046
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13.08.2021 20:04 Ответить
що робили натівці в Афгані , якщо таліби за місяці захопили країну ?
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13.08.2021 19:49 Ответить
Очевидно підтримували владу Афганістану. А без підтримки НАТО (США), таліби легко захоплять всю країну.
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13.08.2021 19:53 Ответить
за 20 років "влада " Афганістану не знищила талібів ? може вона їх зрощувала ?
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13.08.2021 19:58 Ответить
Зрощувала, щоб бути знищеною? Цікава теорія.
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13.08.2021 19:59 Ответить
афганська армія масово переходить на бік талібів .
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13.08.2021 20:05 Ответить
Талібан - це середньовіччя. І воно в головах.
Те що там було до цього - класична мафія стейт зі своїм східним колоритом.
Мафія стейт - це шлях деградації. Тобто назад в середньовіччя.
За ним наступний етап - фейлед стейт.
Таких теж є: Сирія, Венесуела, Північна Корея ..
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13.08.2021 20:08 Ответить
Протистояли талібану. Як тільки почали виводи війська раїн НАТО з Афганістану, так таліби відразу захопили майже весь Афганістан.
А, що натівцям треба тисячу років було бути в Афганістані, щоб ніколи не допустити талібів до влади в Афганістані?
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13.08.2021 19:56 Ответить
то нащо були витрачені кошти і загинули натівські солдати ? якби Україна отримала таку допомогу, то кацапів на Донбасі вже не було !
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13.08.2021 20:03 Ответить
Від внутрішнього розвалу і деградації вони не допоможуть.
Афганістан якраз яскравий приклад.
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13.08.2021 20:10 Ответить
я згоден з вами Україна саме деградує !
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13.08.2021 20:14 Ответить
"ДРА Наджибуллы держался больше четырёх лет после вывода советских войск в феврале 88-го, и на полгода пережил распад СССР (на девять месяцев - ГКЧП). Полгода - в полной международной изоляции после того, как Ельцин объявил о прекращении всяческой поддержки ДРА со стороны России.
Грузинская армия неделю не выстояла.
Я за наших боюсь, которых американские инструкторы натаскивали, вдруг заваруха.
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13.08.2021 20:14 Ответить
переживай за кацапів ! нагадаю , що наші добровольці з мисливських карабінів відправляли в ад псковський спецназ ...без всякої підготовки ! в твоєму дописі стійкий нафталіновий запах совка
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13.08.2021 20:34 Ответить
Да, нет я в обиде за нашу судьбу. Все кого учат военной науке американцы долго не сопротивляются.
Президент Джо Байден заявил во вторник, что он придерживается своего апрельского решения завершить вывод американских войск из страны к сентябрю. "Послушайте, мы потратили более триллиона долларов за 20 лет, мы обучили и оснастили современным оружием более 300 000 афганских военнослужащих", - сказал президент журналистам. "Афганские лидеры должны собраться вместе. Они должны бороться за себя, бороться за свою нацию".
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13.08.2021 20:58 Ответить
не варто порівнювати афганську "армію" з українською ! зате більшисть тих хто отримав в військову освіту в совку , непробудні совки , які Україну бачать тільки в складі лаптестану . наприклад, в Криму не знайшлось жодного офіцера , який би зробив дірочку між очей Березовському ... а наша доля в наших руках , голосуйте за патріотів і будемо жити гарно !
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13.08.2021 21:18 Ответить
Героям слава.
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13.08.2021 21:27 Ответить
Ящо що то "выразят глубокую озабоченность"
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13.08.2021 20:31 Ответить
"кошка бросила котят
пусть е.. страдают как хотят" (С)
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13.08.2021 20:52 Ответить
Они стали жертвами своей пропаганды, посчитали что если талибы воевали с советами, то их встретят цветами.
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13.08.2021 20:56 Ответить
В одному з коментарів скажано:
"Те що там було до цього - класична мафія стейт зі своїм східним колоритом".
Те що в нас це також класична мафія. Але калорит далеко не зовсім український. Інший.
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14.08.2021 00:56 Ответить
ЛУЧШЕ ВСЕМИ СИЛАМИ УСИЛИТЬ ЛИКВИДАЦИЮ РОССИЙСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА !)
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14.08.2021 10:38 Ответить
 
 