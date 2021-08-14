Найбільший торговий партнер України - Китай, на другому місці - Польща, - Держстат
Новини Цензор.НЕТ Економіка
Експорт і імпорт у Росію теж зростає.
Про це повідомляє Державна служба статистики, інформує Цензор.НЕТ. Її дані стосуються першої половини 2021 року.
За цей час обсяг експорту товарів до Китаю виріс на 43% - до 4,28 млрд дол., а обсяг імпорту з Китаю виріс на 25% - до 4,567 млрд дол.
Другим найбільшим торговим партнером України за підсумками першого півріччя стала Польща. Обсяг експорту товарів до Польщі зріс на 62,7% - до 2,366 млрд дол., а обсяг імпорту з Польщі зріс на 26,8% - до 2,258 млрд дол.
До Росії Україна за перше півріччя експортувала товарів на 1,524 млрд дол., що на 15% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Імпорт з Росії за перші шість місяців поточного року становив 2,415 млрд дол., що на 9,9% більше, ніж за відповідний період минулого року.
Обсяг експорту товарів до Німеччини за перше півріччя зріс на 49,3% - до 1,2 млрд дол., а обсяг імпорту з Німеччини виріс на 12,9% - до 2,796 млрд дол.
Всього в першому півріччі зовнішньоторговельні операції проводились з партнерами із 227 країн світу.
Будь ласка, зачекайте...
Яка ганьба!
Чудо-ВаЩе@compdemon
В усіх розповідях про "економічне диво Китаю" завжди "тендітно" упускають момент, чим це економічне диво забезпечене. А забезпечене воно десятками мільйонів робочих рук в підвалах за ложку рису, жорстким пресінгом населення і тотальним контролем держави. І багато з чого існує і понині.
Мало хто з пересічних в курсі про масові самогубства на фабриках Фокскону, який збирає Айфони для США, наприклад. Як переважна більшість населення мешкає в умовах, після яких "гостінка" буде буде вважатися раєм на Землі. Скільки насправді роботи в Китаї проводиться тупо руками, в т.ч. з досить токсичними і небезпечними речовинами, матеріалами і механізмами... Про РЕГУЛЯРНІ розстріли корупціонерів і тотальний контроль над Інтернетом я навіть не згадую...
...Поки ЄС постав перед "вовчою дипломатією" Китаю - включно з контрсанкціями проти вибраних посадових осіб ЄС, науковців, захисників прав людини - то Угорщина виступає, схоже, за глибшу співпрацю, щоб не сказати пряме умиротворення.
Через кілька днів після цього дипломатичного "обміну люб'язностями" між ЄС і Китаєм угорський уряд прийняв у себе топового відвідувача з Пекіна, міністра оборони Китаю. Вей Фенхе використав цей візит як нагоду на території самого Євросоюзу засудити санкції ЄС і водночас похвалити Угорщину за примирливу позицію, заявивши, що Китай "завжди вважав Угорщину добрим братом". Молодшим, вочевидь.
Доволі дивно те, що угорська сторона не видала жодних офіційних повідомлень про зміст зустрічей міністра оборони КНР з угорськими посадовцями в Будапешті. Водночас повідомлення китайських ЗМІ викликають певний неспокій: Пекін може спробувати помститися за діяльність Заходу в Південнокитайському морі, втручаючись у військові та безпекові справи в Європі.
Це далеко не вперше, коли члени трансатлантичної спільноти занепокоєно цікавляться, яка ж справжня геополітична належність Угорщини.
Найбільш очевидне вираження велетенського сліду Китаю в Угорщині - це запланований новий будапештський підрозділ шанхайського університету Фудань. Він має відкритися у 2024 році. Цей проєкт на півтора мільярда євро фінансуватиметься позикою в 1,3 млрд від Китайського банку розвитку Угорській державі (при цьому робоча сила та будівельні матеріали доставлятимуться з Піднебесної). Ціна будівництва для Угорщини буде більшою, ніж витрати уряду на всі державні університети в Угорщині на рік. І от уряд Орбана планує віддати це прибуткове будівництво (оплачене Угорщиною з китайської позики) китайській-таки державній компанії China State Construction Engineering Corporation (CSCEC), на яку наклали санкції США за її зв'язки з армією Китаю. CSCEC неодноразово й у багатьох місцях підозрювали у шпигунстві - в Ефіопії, Пакистані, Австралії. Та й сам університет Фудань має тісні зв'язки зі спецслужбами Китаю. Він не тільки співпрацює з китайською розвідкою, а й сам відкрив шпигунську школу. Як відомо, раніше уряд виставив із країни Центральноєвропейський університет, пов'язаний зі США. Тепер він запрошує пов'язаний з Китаєм університет Фудань. Важко не помітити геополітичний зсув Угорщини. - https://texty.org.ua/articles/104212/uhorshyna-mozhe-staty-troyanskym-konem-kytayu-v-yes/?src=main
а уйгуры в Украине хто, не украинцы ли часом не?
а то ета криворогатая шобла + покемон-арахимик все, шо еще осталось здоровым в Украине,
за оставшееся 3 года уровняет в ухань....
короче - гордиться точно нечем.
Тим що "кляті папєрєднікі" за попередні роки "набарижили"?
Може хто пояснить?
отзывом голосования Украины за осуждение убийством китаем тех же уйгуров.
жизнями короче зеленые барыжат...
Обсяги "дупи" в економіці у вашому уявленні, мабуть, сильно перебільшені.
Чим раніше торгували, тим і зараз торгують.
Чудо-ВаЩе@compdemon 7 ч
В Китаї з першого жовтня в караоке можна буде співати тільки ідеологічно правильні пісні.
Здобулы блин.. зелебобики, вам торговля на крови не жмёт?
А потом 7 км отоваривает все супермаркеты и базары Украины
К примеру , в Будапеште крупнейшая строительная компания Штрабаг построила крупный торговый центр Азия Центр . Там практически все из Китая
Завтра позвоню ландшафтнице - узнаю как идёт эксперимент с семенами .