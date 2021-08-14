Найбільший торговий партнер України - Китай, на другому місці - Польща, - Держстат

Експорт і імпорт у Росію теж зростає.

Про це повідомляє Державна служба статистики, інформує Цензор.НЕТ. Її дані стосуються першої половини 2021 року.

За цей час обсяг експорту товарів до Китаю виріс на 43% - до 4,28 млрд дол., а обсяг імпорту з Китаю виріс на 25% - до 4,567 млрд дол.

Другим найбільшим торговим партнером України за підсумками першого півріччя стала Польща. Обсяг експорту товарів до Польщі зріс на 62,7% - до 2,366 млрд дол., а обсяг імпорту з Польщі зріс на 26,8% - до 2,258 млрд дол.

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До Росії Україна за перше півріччя експортувала товарів на 1,524 млрд дол., що на 15% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Імпорт з Росії за перші шість місяців поточного року становив 2,415 млрд дол., що на 9,9% більше, ніж за відповідний період минулого року.

Обсяг експорту товарів до Німеччини за перше півріччя зріс на 49,3% - до 1,2 млрд дол., а обсяг імпорту з Німеччини виріс на 12,9% - до 2,796 млрд дол.

Всього в першому півріччі зовнішньоторговельні операції проводились з партнерами із 227 країн світу.