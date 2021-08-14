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Німеччина (4521) Китай (1919) Польща (5151) Росія (47179) торгівля (389) Держстат (237)

Найбільший торговий партнер України - Китай, на другому місці - Польща, - Держстат

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Найбільший торговий партнер України - Китай, на другому місці - Польща, - Держстат

Експорт і імпорт у Росію теж зростає.

Про це повідомляє Державна служба статистики, інформує Цензор.НЕТ. Її дані стосуються першої половини 2021 року.

За цей час обсяг експорту товарів до Китаю виріс на 43% - до 4,28 млрд дол., а обсяг імпорту з Китаю виріс на 25% - до 4,567 млрд дол.

Другим найбільшим торговим партнером України за підсумками першого півріччя стала Польща. Обсяг експорту товарів до Польщі зріс на 62,7% - до 2,366 млрд дол., а обсяг імпорту з Польщі зріс на 26,8% - до 2,258 млрд дол.

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До Росії Україна за перше півріччя експортувала товарів на 1,524 млрд дол., що на 15% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Імпорт з Росії за перші шість місяців поточного року становив 2,415 млрд дол., що на 9,9% більше, ніж за відповідний період минулого року.

Обсяг експорту товарів до Німеччини за перше півріччя зріс на 49,3% - до 1,2 млрд дол., а обсяг імпорту з Німеччини виріс на 12,9% - до 2,796 млрд дол.

Всього в першому півріччі зовнішньоторговельні операції проводились з партнерами із 227 країн світу.
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Топ коментарі
+17
Торговля с рашкой растет! Это вам не соэвый барыга😁😁😁
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13.08.2021 21:19
+11
Китай торговый партнер N1 для любой страны мира)))
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13.08.2021 21:11
+9
Крупнейший торговый партнер Украины - Китай.
Яка ганьба!
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13.08.2021 21:11
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Крупнейший торговый партнер Украины - Китай.
Яка ганьба!
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13.08.2021 21:11 Відповісти
таки да...для дилетанта)))
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13.08.2021 21:16 Відповісти
Подивись об"єм торгівлі США-Кітай ,охрєнєєш !!!)))
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13.08.2021 21:26 Відповісти
и у кого профицит, бот?
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13.08.2021 23:03 Відповісти
Це ти про що???)))
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13.08.2021 23:09 Відповісти







Чудо-ВаЩе@compdemon





В усіх розповідях про "економічне диво Китаю" завжди "тендітно" упускають момент, чим це економічне диво забезпечене. А забезпечене воно десятками мільйонів робочих рук в підвалах за ложку рису, жорстким пресінгом населення і тотальним контролем держави. І багато з чого існує і понині.
Мало хто з пересічних в курсі про масові самогубства на фабриках Фокскону, який збирає Айфони для США, наприклад. Як переважна більшість населення мешкає в умовах, після яких "гостінка" буде буде вважатися раєм на Землі. Скільки насправді роботи в Китаї проводиться тупо руками, в т.ч. з досить токсичними і небезпечними речовинами, матеріалами і механізмами... Про РЕГУЛЯРНІ розстріли корупціонерів і тотальний контроль над Інтернетом я навіть не згадую...
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13.08.2021 21:27 Відповісти
просто ЕС не считали единым целым)))
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13.08.2021 23:03 Відповісти
Китай торговый партнер N1 для любой страны мира)))
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13.08.2021 21:11 Відповісти
Это "напомнить" для Байдена, чтобы не забыл. Так себе "напоминалка"...
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13.08.2021 21:14 Відповісти
Торговля с рашкой растет! Это вам не соэвый барыга😁😁😁
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13.08.2021 21:19 Відповісти
да, это не спортсмены, это даже никто не осудит)
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13.08.2021 21:22 Відповісти
Це жодним чином ,не торгівля на крові !!!)))
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13.08.2021 21:23 Відповісти
А при барыге не росла торговля с РФ ? С 2015 по 2018 росла, в 2019 чуть упала.
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14.08.2021 08:51 Відповісти
Триста китайців добу до Будапешта...

...Поки ЄС постав перед "вовчою дипломатією" Китаю - включно з контрсанкціями проти вибраних посадових осіб ЄС, науковців, захисників прав людини - то Угорщина виступає, схоже, за глибшу співпрацю, щоб не сказати пряме умиротворення.
Через кілька днів після цього дипломатичного "обміну люб'язностями" між ЄС і Китаєм угорський уряд прийняв у себе топового відвідувача з Пекіна, міністра оборони Китаю. Вей Фенхе використав цей візит як нагоду на території самого Євросоюзу засудити санкції ЄС і водночас похвалити Угорщину за примирливу позицію, заявивши, що Китай "завжди вважав Угорщину добрим братом". Молодшим, вочевидь.
Доволі дивно те, що угорська сторона не видала жодних офіційних повідомлень про зміст зустрічей міністра оборони КНР з угорськими посадовцями в Будапешті. Водночас повідомлення китайських ЗМІ викликають певний неспокій: Пекін може спробувати помститися за діяльність Заходу в Південнокитайському морі, втручаючись у військові та безпекові справи в Європі.
Це далеко не вперше, коли члени трансатлантичної спільноти занепокоєно цікавляться, яка ж справжня геополітична належність Угорщини.
Найбільш очевидне вираження велетенського сліду Китаю в Угорщині - це запланований новий будапештський підрозділ шанхайського університету Фудань. Він має відкритися у 2024 році. Цей проєкт на півтора мільярда євро фінансуватиметься позикою в 1,3 млрд від Китайського банку розвитку Угорській державі (при цьому робоча сила та будівельні матеріали доставлятимуться з Піднебесної). Ціна будівництва для Угорщини буде більшою, ніж витрати уряду на всі державні університети в Угорщині на рік. І от уряд Орбана планує віддати це прибуткове будівництво (оплачене Угорщиною з китайської позики) китайській-таки державній компанії China State Construction Engineering Corporation (CSCEC), на яку наклали санкції США за її зв'язки з армією Китаю. CSCEC неодноразово й у багатьох місцях підозрювали у шпигунстві - в Ефіопії, Пакистані, Австралії. Та й сам університет Фудань має тісні зв'язки зі спецслужбами Китаю. Він не тільки співпрацює з китайською розвідкою, а й сам відкрив шпигунську школу. Як відомо, раніше уряд виставив із країни Центральноєвропейський університет, пов'язаний зі США. Тепер він запрошує пов'язаний з Китаєм університет Фудань. Важко не помітити геополітичний зсув Угорщини. - https://texty.org.ua/articles/104212/uhorshyna-mozhe-staty-troyanskym-konem-kytayu-v-yes/?src=main
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13.08.2021 21:23 Відповісти
Саме хрєнове ,то це від"ємне сальдо !!!))))
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13.08.2021 21:25 Відповісти
маладцы!
а уйгуры в Украине хто, не украинцы ли часом не?
а то ета криворогатая шобла + покемон-арахимик все, шо еще осталось здоровым в Украине,
за оставшееся 3 года уровняет в ухань....
короче - гордиться точно нечем.
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13.08.2021 21:26 Відповісти
Это еще не посчитали посылки с aliexpress Крупнейший торговый партнер Украины - Китай, на втором месте - Польша, - Госстат - Цензор.НЕТ 3051
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13.08.2021 21:28 Відповісти
Я не спец-економіст, але в мене виникає питання: якщо товарообіг росте, а економіка в дупі, то чим же торгують?
Тим що "кляті папєрєднікі" за попередні роки "набарижили"?
Може хто пояснить?
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13.08.2021 21:28 Відповісти
ето легко - людьми на китаю на выдачу (читай на смерть),
отзывом голосования Украины за осуждение убийством китаем тех же уйгуров.
жизнями короче зеленые барыжат...
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13.08.2021 21:32 Відповісти
Товарообіг з РФ збільшувався і при "попередниках".
Обсяги "дупи" в економіці у вашому уявленні, мабуть, сильно перебільшені.
Чим раніше торгували, тим і зараз торгують.
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14.08.2021 08:57 Відповісти
Почти везде Паритет , только с россией Дисбаланс , ну импорт горюче смазочные и в этом плане Пора бы уже завязывать и развивать другие рынки .гитлер со сталиным как бы и не торговали в процессе Войны.
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13.08.2021 21:33 Відповісти
Крупнейший торговый партнер Украины - Китай, на втором месте - Польша, - Госстат - Цензор.НЕТ 4743
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13.08.2021 21:35 Відповісти
хоч жовтий, хоч красний - всьо одно совок...








Чудо-ВаЩе@compdemon 7 ч

В Китаї з першого жовтня в караоке можна буде співати тільки ідеологічно правильні пісні.

Крупнейший торговый партнер Украины - Китай, на втором месте - Польша, - Госстат - Цензор.НЕТ 4243
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13.08.2021 21:45 Відповісти
Роки йдуть, а комуняки ходять по колу, не зважаючи на рівень економічного розвитку.

Крупнейший торговый партнер Украины - Китай, на втором месте - Польша, - Госстат - Цензор.НЕТ 1812
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13.08.2021 21:46 Відповісти
"Экспорт и импорт в Россию тоже растет."
Здобулы блин.. зелебобики, вам торговля на крови не жмёт?
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13.08.2021 22:12 Відповісти
А кому она жала?
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14.08.2021 08:58 Відповісти
Лично на днях наблюдала , как такие суда заходят в одесский порт - и практически все контейнеры из Китая . И каждый день по несколько судов
А потом 7 км отоваривает все супермаркеты и базары Украины
Крупнейший торговый партнер Украины - Китай, на втором месте - Польша, - Госстат - Цензор.НЕТ 1180
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13.08.2021 22:15 Відповісти
Я не знаю.... В Европе на дверях лавок пишут, зазывая покупателей, мол , не бойтесь, заходите, у нас нет товаров из нарабсеи и кхитая...А здесь, на уровне государсва, свершается тау-кхитайтайский культ... Хорошо бы было , шобы это ограничилось стихийными рынками...В противном случае можно констатировать ., шо наши зебуины - дыкуны, не видели хорошего товара....ЗЫ... мать их так тех зебиков, даст бог, на следующих выборах пролетят. У меня свое горе... Все семена канадского клена , что высадил в парке, не взошли , мож на следующий год взойдут... И еще оч бажаю, шобы в ближайшее время все секель-TV взорвалось лебединым озером.
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13.08.2021 22:49 Відповісти
50% в Европе товара из Китая
К примеру , в Будапеште крупнейшая строительная компания Штрабаг построила крупный торговый центр Азия Центр . Там практически все из Китая
Завтра позвоню ландшафтнице - узнаю как идёт эксперимент с семенами .
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13.08.2021 23:16 Відповісти
А как жа декоммунизация?
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13.08.2021 22:54 Відповісти
...декоммунизация ???..а это не для всех...это только для "избранных" и назначенных...
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15.08.2021 14:45 Відповісти
... каждый 5-й житель на Земле - это китаец...Китай давно уже рулит по всей планете...
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13.08.2021 22:55 Відповісти
Зачем Украина еще торгует с московской федерацией? И после этого вы ждете санкций от Запада к государству напавшему на нас.... ЧУДНО!
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13.08.2021 23:08 Відповісти
от якби наші гниди не купляли товари з московії,то і не завозили б. Родичі дуже ********** миючи засоби з цієї країни.Знайшла,що росіяни ними не користуються----бо гадость. А нашим подобається.
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14.08.2021 07:29 Відповісти
ПОЗОР ДЖУНГЛЯМ !)
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14.08.2021 10:34 Відповісти
страна - идиотов....
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15.08.2021 13:05 Відповісти
 
 