Під егідою Євросоюзу Україна відправляє військових в Боснію і Герцеговину
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Президент Володимир Зеленський підписав указ "Про направлення національного персоналу для участі України в операції ЄС" Алтея
Як передає Цензор.НЕТ відповідний указ №358/2021 від 13 серпня опубліковано на сайті глави держави.
"Ураховуючи зобов'язання України як держави - члена Організації Об'єднаних Націй та партнера асоціації з ЄС відповідно до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, беручи до уваги Резолюцію Ради Безпеки ООН № 1551, схвалену одноголосно 9 липня 2004 року, яка привітала намір ЄС розпочати військову операцію у Боснії і Герцеговині, а також рішення Ради ЄС від 12 липня 2004 року про започаткування операції ЄС "Алтея" у Боснії і Герцеговині і Резолюцію Ради Безпеки ООН від 22 листопада 2004 року № 1575, діючи на підставі офіційного запрошення щодо участі в операції ЄС "Алтея" у Боснії і Герцеговині від імені Високого представника ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки і Віце-президента Європейської Комісії, з урахуванням Угоди між Європейським Союзом і Україною про визначення загальної схеми участі України в операціях Європейського Союзу із врегулювання криз, ратифікованої Законом України від 6 березня 2008 року № 137-VI, ураховуючи, що участь України в операції ЄС "Алтея" сприятиме зміцненню асоційованого партнерства між Україною та ЄС, державами - членами ЄС, а також всебічному співробітництву з Боснією і Герцеговиною, що відповідає національним інтересам України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України та відповідно до Закону України "Про участь України в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки" постановляю направити національний персонал (із числа військовослужбовців та працівників Збройних Сил України) загальною чисельністю до двох осіб для участі України в операції ЄС "Алтея" у Боснії і Герцеговині", - говориться в документі.
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Переносно егіда - захист, заступництво (звідси вислів «бути під егідою»).
Егіду для Зевса виготовив Гефест. Коли розгніваний Зевс потрясав своїм щитом, то це була ознака бурі або стихійного лиха. Егіда Зевса була також символом його заступницької зверхності над богами й людьми.
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Это прикол или очепятка...
А Україна відправляє свої миротворців в Боснії, в якій бойові дії не ведуться вже 20 років!