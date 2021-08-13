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Боснія (59) Зеленський (17420)

Під егідою Євросоюзу Україна відправляє військових в Боснію і Герцеговину

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Під егідою Євросоюзу Україна відправляє військових в Боснію і Герцеговину

Президент Володимир Зеленський підписав указ "Про направлення національного персоналу для участі України в операції ЄС" Алтея

Як передає Цензор.НЕТ відповідний указ №358/2021 від 13 серпня опубліковано на сайті глави держави.

"Ураховуючи зобов'язання України як держави - члена Організації Об'єднаних Націй та партнера асоціації з ЄС відповідно до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, беручи до уваги Резолюцію Ради Безпеки ООН № 1551, схвалену одноголосно 9 липня 2004 року, яка привітала намір ЄС розпочати військову операцію у Боснії і Герцеговині, а також рішення Ради ЄС від 12 липня 2004 року про започаткування операції ЄС "Алтея" у Боснії і Герцеговині і Резолюцію Ради Безпеки ООН від 22 листопада 2004 року № 1575, діючи на підставі офіційного запрошення щодо участі в операції ЄС "Алтея" у Боснії і Герцеговині від імені Високого представника ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки і Віце-президента Європейської Комісії, з урахуванням Угоди між Європейським Союзом і Україною про визначення загальної схеми участі України в операціях Європейського Союзу із врегулювання криз, ратифікованої Законом України від 6 березня 2008 року № 137-VI, ураховуючи, що участь України в операції ЄС "Алтея" сприятиме зміцненню асоційованого партнерства між Україною та ЄС, державами - членами ЄС, а також всебічному співробітництву з Боснією і Герцеговиною, що відповідає національним інтересам України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України та відповідно до Закону України "Про участь України в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки" постановляю направити національний персонал (із числа військовослужбовців та працівників Збройних Сил України) загальною чисельністю до двох осіб для участі України в операції ЄС "Алтея" у Боснії і Герцеговині", - говориться в документі.

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Егі́да (грец. Αιγίδα; лат. Aegis - «козяча шкура») - щит як атрибут Зевса, Афіни, рідше Аполлона.

Переносно егіда - захист, заступництво (звідси вислів «бути під егідою»).

Егіду для Зевса виготовив Гефест. Коли розгніваний Зевс потрясав своїм щитом, то це була ознака бурі або стихійного лиха. Егіда Зевса була також символом його заступницької зверхності над богами й людьми.
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13.08.2021 21:32 Відповісти
А під якою небудь егідою Євросоюз не може відправити військових в Україну?
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13.08.2021 22:00 Відповісти
до двух человек

=====
Это прикол или очепятка...
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13.08.2021 22:05 Відповісти
В Афганистане от какой-то страны был 1 человек
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13.08.2021 22:22 Відповісти
Изначально, от Люксембурга в Афганистане был 1 военнослужащий, который действовал в составе взвода разминирования на военной базе "Marmal" в Мазари-Шарифе, в дальнейшем военное присутствие было увеличено до 2 военнослужащих.
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13.08.2021 22:28 Відповісти
Если туда направят даже 2000 человек, то чует мое сердце шо тех кто реально был на передке туда не отправят
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13.08.2021 22:06 Відповісти
Газета Жемінь-Жибао(60-ті роки):"100 мільонів китайських воїнів форсували Амур і ведуть наступ на радянських ревізіоністів,які зрадили справу Лєніна-Сталіна".Питання:"А танки приймають участь у наступі?"."Так.Обидва".
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13.08.2021 23:05 Відповісти
16.11.21. Отборочный матч Босния и Герцеговина - Украина. ЧМ-2022 . Не забудьте!
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13.08.2021 23:15 Відповісти
А в ето врєм'я Роіся под егідой ОБСЄ відправляє своїх військових в Україну. Пролєтарскій інтернаціоналізм ніпабєдім! Під егідою Євросоюзу Україна відправляє військових в Боснію і Герцеговину - Цензор.НЕТ 5614
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13.08.2021 23:31 Відповісти
Україні самій потрібні міжнародні миротворці вздовж всієї ліній розмежування на Донбасі, де ведуться бойові дії!
А Україна відправляє свої миротворців в Боснії, в якій бойові дії не ведуться вже 20 років!
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14.08.2021 07:14 Відповісти
МОЖНО ОДЕТЬ ВОЕННЫХ В РОССИЙСКУЮ ФОРМУ И ОБВИНИТЬ РОССИЮ В ВОЕННОМ ВТОРЖЕНИИ В ЕС !)
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14.08.2021 10:33 Відповісти
 
 