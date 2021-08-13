Под эгидой Евросоюза Украина отправляет военных в Боснию и Герцеговину
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Президент Владимир Зеленский подписал указ "О направлении национального персонала для участия Украины в операции ЕС" Алтея
".
Как передает Цензор,НЕТ соответствующий указ №358 / 2021 от 13 августа опубликован на сайте главы государства.
"Учитывая обязательства Украины как государства - члена Организации Объединенных Наций и партнера ассоциации с ЕС в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны , принимая во внимание Резолюцию Совета Безопасности ООН № 1551, одобренную единогласно 9 июля 2004, которая приветствовала намерение ЕС начать военную операцию в Боснии и Герцеговине, а также решение Совета ЕС от 12 июля 2004 о начале операции ЕС "Алтея" в Боснии и Герцеговине и Резолюцию Совета безопасности ООН от 22 ноября 2004 года № 1575, действуя на основании официального приглашения на участие в операции ЕС "Алтея" в Боснии и Герцеговине от имени Высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности и вице-президент Европейской Комиссии, с учетом соглашения между Европейским Союзом и Украиной об определении общей схемы участия Украины в операциях Европейского Союза по урегулированию к риз, ратифицированной Законом Украины от 6 марта 2008 года № 137-VI, учитывая, что участие Украины в операции ЕС "Алтея" будет способствовать укреплению ассоциированного партнерства между Украиной и ЕС, государствами - членами ЕС, а также всестороннему сотрудничеству с Боснией и Герцеговиной, что отвечает национальным интересам Украины, на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны Украины и в соответствии с Законом Украины "Об участии Украины в мижнароднихйоперациях по поддержанию мира и безопасности" постановляю направить национальный персонал (из числа военнослужащих и работников Вооруженных Сил Украины) общей численностью до двух человек для участия Украины в операции ЕС "Алтея" в Боснии и Герцеговине", - говорится в документе.
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Переносно егіда - захист, заступництво (звідси вислів «бути під егідою»).
Егіду для Зевса виготовив Гефест. Коли розгніваний Зевс потрясав своїм щитом, то це була ознака бурі або стихійного лиха. Егіда Зевса була також символом його заступницької зверхності над богами й людьми.
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Это прикол или очепятка...
А Україна відправляє свої миротворців в Боснії, в якій бойові дії не ведуться вже 20 років!