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Босния (78) Зеленский (16523)

Под эгидой Евросоюза Украина отправляет военных в Боснию и Герцеговину

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Под эгидой Евросоюза Украина отправляет военных в Боснию и Герцеговину

Президент Владимир Зеленский подписал указ "О направлении национального персонала для участия Украины в операции ЕС" Алтея

 ".
Как передает Цензор,НЕТ соответствующий указ №358 / 2021 от 13 августа опубликован на сайте главы государства.

"Учитывая обязательства Украины как государства - члена Организации Объединенных Наций и партнера ассоциации с ЕС в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны , принимая во внимание Резолюцию Совета Безопасности ООН № 1551, одобренную единогласно 9 июля 2004, которая приветствовала намерение ЕС начать военную операцию в Боснии и Герцеговине, а также решение Совета ЕС от 12 июля 2004 о начале операции ЕС "Алтея" в Боснии и Герцеговине и Резолюцию Совета безопасности ООН от 22 ноября 2004 года № 1575, действуя на основании официального приглашения на участие в операции ЕС "Алтея" в Боснии и Герцеговине от имени Высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности и вице-президент Европейской Комиссии, с учетом соглашения между Европейским Союзом и Украиной об определении общей схемы участия Украины в операциях Европейского Союза по урегулированию к риз, ратифицированной Законом Украины от 6 марта 2008 года № 137-VI, учитывая, что участие Украины в операции ЕС "Алтея" будет способствовать укреплению ассоциированного партнерства между Украиной и ЕС, государствами - членами ЕС, а также всестороннему сотрудничеству с Боснией и Герцеговиной, что отвечает национальным интересам Украины, на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны Украины и в соответствии с Законом Украины "Об участии Украины в мижнароднихйоперациях по поддержанию мира и безопасности" постановляю направить национальный персонал (из числа военнослужащих и работников Вооруженных Сил Украины) общей численностью до двух человек для участия Украины в операции ЕС "Алтея" в Боснии и Герцеговине", - говорится в документе.

Также читайте: Украинские миротворцы примут участие в миссии ООН в Боснии и Герцеговине, - Данилов

Автор: Роман Свиридович
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Егі́да (грец. Αιγίδα; лат. Aegis - «козяча шкура») - щит як атрибут Зевса, Афіни, рідше Аполлона.

Переносно егіда - захист, заступництво (звідси вислів «бути під егідою»).

Егіду для Зевса виготовив Гефест. Коли розгніваний Зевс потрясав своїм щитом, то це була ознака бурі або стихійного лиха. Егіда Зевса була також символом його заступницької зверхності над богами й людьми.
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13.08.2021 21:32 Ответить
А під якою небудь егідою Євросоюз не може відправити військових в Україну?
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13.08.2021 22:00 Ответить
до двух человек

=====
Это прикол или очепятка...
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13.08.2021 22:05 Ответить
В Афганистане от какой-то страны был 1 человек
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13.08.2021 22:22 Ответить
Изначально, от Люксембурга в Афганистане был 1 военнослужащий, который действовал в составе взвода разминирования на военной базе "Marmal" в Мазари-Шарифе, в дальнейшем военное присутствие было увеличено до 2 военнослужащих.
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13.08.2021 22:28 Ответить
Если туда направят даже 2000 человек, то чует мое сердце шо тех кто реально был на передке туда не отправят
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13.08.2021 22:06 Ответить
Газета Жемінь-Жибао(60-ті роки):"100 мільонів китайських воїнів форсували Амур і ведуть наступ на радянських ревізіоністів,які зрадили справу Лєніна-Сталіна".Питання:"А танки приймають участь у наступі?"."Так.Обидва".
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13.08.2021 23:05 Ответить
16.11.21. Отборочный матч Босния и Герцеговина - Украина. ЧМ-2022 . Не забудьте!
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13.08.2021 23:15 Ответить
А в ето врєм'я Роіся под егідой ОБСЄ відправляє своїх військових в Україну. Пролєтарскій інтернаціоналізм ніпабєдім! Під егідою Євросоюзу Україна відправляє військових в Боснію і Герцеговину - Цензор.НЕТ 5614
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13.08.2021 23:31 Ответить
Україні самій потрібні міжнародні миротворці вздовж всієї ліній розмежування на Донбасі, де ведуться бойові дії!
А Україна відправляє свої миротворців в Боснії, в якій бойові дії не ведуться вже 20 років!
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14.08.2021 07:14 Ответить
МОЖНО ОДЕТЬ ВОЕННЫХ В РОССИЙСКУЮ ФОРМУ И ОБВИНИТЬ РОССИЮ В ВОЕННОМ ВТОРЖЕНИИ В ЕС !)
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14.08.2021 10:33 Ответить
 
 