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Зеленський (17420) Крим (12755) представництво (66)

Зеленський затвердив нову структуру Представництва президента в Криму

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський затвердив нову структуру Представництва президента в Криму

Президент Володимир Зеленський вніс зміни до свого Указу від 17 жовтня 2019 року № 758 "Питання Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим".

Як передає Цензор.НЕТ, відповідний документ опубліковано на сайті президента.

Згідно з ним, пункт 6 статті 1 Указу президента від 17 жовтня 2019 року № 758 викладено в такій редакції: "6) розроблення стратегічних програмних документів з питань деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території, відновлення порушених внаслідок окупації прав і свобод людини і громадянина, надання експертної, консультаційної, інформаційної та іншої підтримки реалізації проектів та заходів в рамках діяльності Кримської платформи, а також напрацювання пропозицій щодо концепції перехідного правосуддя, проведення нарад та консультацій з відповідних питань".

Крім того, передбачається в статті 2: у зміну пункту 1 затверджено структуру Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим (додається); в пункті 2, згідно з яким гранична чисельність працівників Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим затверджена в кількості 35 штатних одиниць, цифри "35" замінено цифрами "45".

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Водночас стаття 3 викладена в такій редакції: "3. Визнати за доцільне тимчасове розміщення Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим для забезпечення оперативної взаємодії з центральними органами виконавчої влади, консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, у місті Києві, а одного із заступників Постійного Представника Президента України в Автономній Республіці Крим та окремих працівників Представництва - у місті Херсоні".

Кабінету Міністрів України доручено передбачити під час підготовки змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" і розроблення проектів законів про Державний бюджет України на 2022 рік та наступні роки видатки на утримання Представництва Президента У в Автономній Республіці Крим з урахуванням змін в організації функціонування, визначених цим Указом.

Постійний Представник Президента України в АРК має забезпечити вирішення в установленому порядку питань, пов'язаних із затвердженням нової структури Представництва.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.
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Топ коментарі
+8
опять? опять с козырей заходите ? )))))
звильнять скучно...обещать весело...
Зеленский утвердил новую структуру Представительства президента в Крыму - Цензор.НЕТ 5882

...
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13.08.2021 22:25
+6
Какой грандиозный труд!
Можно еще ввести в Крыму военное положение, создать военную администрацию АРК Крым и назначить военного коменданта или генерал-губернатора (кому как нравится).
Действия без практического смысла, но зато звучит очень солидно.
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13.08.2021 22:25
+5
Нехай перший Найкоротший спочатку звільнить Крим, а потім призначає туди своїх представників.
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13.08.2021 22:20
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Дорослішає зелений. Правильне рішення. російських окупантів буде тіпати.
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13.08.2021 22:16 Відповісти
Чергова порція локшини на вуха зебільному лохторату !!!)))
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13.08.2021 22:29 Відповісти
Може і таке. Віри зеленому після дворічної брехні немає.
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13.08.2021 22:31 Відповісти
Зеленский утвердил новую структуру Представительства президента в Крыму - Цензор.НЕТ 1163
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13.08.2021 22:40 Відповісти
Да, взрослеет, матереет и внедряет новые схемы грабежа страны.
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13.08.2021 23:17 Відповісти
ну,к байдену надо с чем то ехать...
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13.08.2021 22:19 Відповісти
Нехай перший Найкоротший спочатку звільнить Крим, а потім призначає туди своїх представників.
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13.08.2021 22:20 Відповісти
опять? опять с козырей заходите ? )))))
звильнять скучно...обещать весело...
Зеленский утвердил новую структуру Представительства президента в Крыму - Цензор.НЕТ 5882

...
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13.08.2021 22:25 Відповісти
Було , що батальони з кримчаків вже формували..
Пятак все на гальма зробив...
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13.08.2021 22:25 Відповісти
Какой грандиозный труд!
Можно еще ввести в Крыму военное положение, создать военную администрацию АРК Крым и назначить военного коменданта или генерал-губернатора (кому как нравится).
Действия без практического смысла, но зато звучит очень солидно.
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13.08.2021 22:25 Відповісти
Піар понад усьо.
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13.08.2021 22:30 Відповісти
Так у нас уже существует прокуратура Крыма (в Киеве) и специальное управление МВД по Крыму (в Одессе). Может быть есть ещё какие-нибудь виртуальные структуры, якобы работающие в Крыму. Теперь этот деятель решил наплодить своих представителей. 35 мало - нужно 45 человек. Уверен в дальнейшем эта цифра значительно вырастет и будут эти "мёртвые души" доить народный бюджет только так.
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13.08.2021 23:13 Відповісти
Голімий звіздьож !!)))
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13.08.2021 22:28 Відповісти
Уявіть собі, що досвідчений кагебіст програє клоуну. Яка ганьба. І таке можливо. Як знати.
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13.08.2021 22:32 Відповісти
В Крыму???? НюНю...А может быть Представитель Президента возле Крыма ,или около Крыма? А могобыть Зе его в свою квартирку поселит?
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13.08.2021 22:34 Відповісти
немного в стороне от Крыма... Зеленский утвердил новую структуру Представительства президента в Крыму - Цензор.НЕТ 9018
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13.08.2021 22:38 Відповісти
Представник Президенту БиляКрыму...
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13.08.2021 22:50 Відповісти
Чтобы на квартплате сэкономить,да еще и за аренду слупить?Зельонка Она такая.
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13.08.2021 23:06 Відповісти
Зеленский утвердил новую структуру Представительства президента в Крыму - Цензор.НЕТ 4986
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13.08.2021 22:34 Відповісти
читаем внимательно:
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"Президент Владимир Зеленский внес изменения в свой Указ от 17 октября 2019 года № 758 "Вопросы Представительства Президента Украины в Автономной Республике Крым"
пункт 6 статьи 1 Указа Президента от 17 октября 2019 года № 758 изложен в следующей редакции:
"6) разработка стратегических программных документов по вопросам деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории, восстановление нарушенных в результате оккупации прав и свобод человека и гражданина, предоставления экспертной, консультационной, информационной и иной поддержки реализации проектов и мероприятий в рамках деятельности Крымской платформы,
а также разработка предложений по концепции переходного правосудия,
проведение совещаний и консультаций по соответствующим вопросам"
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все все поняли?
если ето не зеленая срань - то шо же она?
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13.08.2021 22:40 Відповісти
особенно умиляет:
"разработка предложений по концепции переходного правосудия,
проведение совещаний и консультаций по соответствующим вопросам"
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13.08.2021 22:43 Відповісти
Зеленский утвердил новую структуру Представительства президента в Крыму - Цензор.НЕТ 7316
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13.08.2021 22:43 Відповісти
 
 