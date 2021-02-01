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Представництво президента в Криму звернулося до прокуратури через продаж окупантами "Коктебеля"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Представництво президента в Криму звернулося до прокуратури через продаж окупантами

Представництво президента Володимира Зеленського в Криму зібрало дані про продаж окупантами заводу марочних вин "Коктебель".

Про це повідомила пресслужба відомства на сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Представництво президента України в АР Крим просить Прокуратуру АР Крим та міста Севастополь у межах компетенції дати правову оцінку вищезгаданої інформації або додати відповідні відомості у вже наявні кримінальні провадження", - сказано в повідомленні.

Представництво президента в Криму звернулося до прокуратури через продаж окупантами Коктебеля 01

Нагадаємо, завод марочних вин "Коктебель" продали на аукціоні 26 січня за 110,2 млн рублів. Покупець - ТОВ "Завод марочних вин "Коктебель", який був орендарем підприємства.

Завод марочних вин "Коктебель" був заснований у 1879 році. Згідно з інформацією на сайті підприємства, завод має власні виноградники на площі близько 1070 га і ємнісний парк не менше 5 мільйонів літрів для виробництва тихих вин і не менше 6 мільйонів літрів - для виробництва десертних вин і портвейнів.

Торік підконтрольний Кремлю "парламент" окупованого Криму дозволив приватизувати підприємство з виробництва вин "Масандра". Стартова ціна визначена в 627,4 мільйона рублів.

Віцепрем'єр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков повідомляв раніше, що стосовно осіб, які причетні до продажу винзаводу "Масандра", а також щодо майбутніх покупців підприємства, будуть запроваджені як українські, так і міжнародні санкції.

14 грудня дочірня компанія банку "Росія" ТОВ "Південний проект" купила 100% акцій кримського винзаводу "Масандра" за 5,327 мільярда рублів.
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Блин я думал Путин возмутился Представительство президента в Крыму обратилось в прокуратуру из-за продажи оккупантами "Коктебеля" - Цензор.НЕТ 4971
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01.02.2021 20:01 Відповісти
А каким боком Владимир Обнуленин ко Крыму?
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01.02.2021 20:10 Відповісти
из заголовка совсем не понятно, кто на ком стоял.
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01.02.2021 20:14 Відповісти
Це не дило, когда москали чужие кошты продают, они там совсем страх потеряли, ждут, когда наш вован грохнет инструментом по столу зместо рояля?
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01.02.2021 20:39 Відповісти
 
 