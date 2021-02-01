Представительство президента в Крыму обратилось в прокуратуру из-за продажи оккупантами "Коктебеля"

Представительство президента Владимира Зеленского в Крыму собрало данные о продаже оккупантами завода марочных вин "Коктебель".

Об этом сообщила пресс-служба ведомства на странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Представительство Президента Украины в АР Крым просит Прокуратуру АР Крым и города Севастополь в пределах компетенции дать правовую оценку вышеупомянутой информации или добавить соответствующие сведения в уже имеющиеся уголовные производства", - говорится в сообщении.

Напомним, завод марочных вин "Коктебель" продали на аукционе 26 января за 110,2 млн рублей. Покупатель - ООО "Завод марочных вин "Коктебель", который был арендатором предприятия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Во время захвата Крыма Зеленский снимался в России в фильме "8 первых свиданий", - Лерос

Винзавод "Коктебель" был основан в 1879 году. Согласно информации на сайте предприятия, завод обладает собственными виноградниками на площади около 1070 гектар и емкостным парком не менее 5 миллионов литров для производства тихих вин и не менее 6 миллионов литров – для производства десертных вин и портвейнов.

В прошлом году подконтрольный Кремлю "парламент" оккупированного Крыма разрешил приватизировать предприятие по производству вин "Массандра". Стартовая цена определена в 627,4 миллиона рублей.

Вице-премьер Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников сообщал ранее, что в отношении лиц, которые причастны к продаже винзавода "Массандра", а также в отношении будущих покупателей предприятия, будут введены как украинские, так и международные санкции.

14 декабря дочерняя компания банка "Россия" ООО "Южный проект" купила 100% акций крымского винзавода "Массандра" за 5,327 млрд рублей. ООО "Южный проект" принадлежит банку "Россия", основным акционером которого является Юрий Ковальчук. СМИ называют его "кассиром Путина".

Также читайте: Резников о продаже "Массандры" оккупантами: "Санкционный пакет уже готовится"