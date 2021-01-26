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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Винзавод "Коктебель" в оккупированном Крыму продали за 110,2 млн рублей

Винзавод

Завод марочных вин "Коктебель" в Крыму продали на аукционе 26 января за 110,2 млн рублей. Покупатель - ООО "Завод марочных вин "Коктебель".

Данные о сделке опубликованы на официальном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов, информирует Цензор.НЕТ.

"Победителем аукциона в электронной форме (процедура 178fz25122000049) признан участник № 538005 – Общество с ограниченной ответственностью "Завод марочных вин Коктебель", предложивший в ходе проведения торгов наивысшую цену лота № 1 в размере 110 178 094 (сто десять миллионов сто семьдесят восемь тысяч девяносто четыре) рубля 77 (семьдесят семь) копеек (с учетом НДС)", - говорится в сообщении.

К аукциону допустили две компании и одно физлицо: арендатора ООО "Завод марочных вин "Коктебель", компанию "НТЦ "Кристаллкор" из России (Санкт-Петербург), а также - физлицо Андрея Шкловского, который является учредителем ООО "Бонусмолл" в Перми (Россия).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты выставили на продажу крымский винзавод "Коктебель"

Как сообщали Крым.Реалии ранее, к аукциону не допустили московское АО "Новый бизнес парк", так как эта компания не подала полный пакет документов.

Стартовая цена была заявлена 100 млн рублей.

Завод марочных вин "Коктебель" был основан в 1879 году. Согласно информации на сайте предприятия, завод обладает собственными виноградниками на площади около 1070 гектар и емкостным парком не менее 5 миллионов литров для производства тихих вин и не менее 6 миллионов литров - для производства десертных вин и портвейнов.

В прошлом году российские власти Крыма продали винзавод "Массандра". Его приобрела дочерняя компания банка "Россия" ООО "Южный проект" за 5 млрд 327 млн рублей.​ В декабре 2017 года эта компания купила завод шампанских вин "Новый Свет" в Судаке за 1,5 млрд рублей.

ООО "Южный проект" принадлежит банку "Россия", основным акционером которого является Юрий Ковальчук. СМИ называют его "кассиром Путина".

Также читайте: Резников о продаже "Массандры" оккупантами: "Санкционный пакет уже готовится"

Автор: 

вино (110) завод (511) Крым (26360) продажа (483)


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Топ комментарии
+8
Винзавод "Коктебель" в оккупированном Крыму продали за 110,2 млн рублей - Цензор.НЕТ 2406
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26.01.2021 17:42
+4
Який довбень буде щось в Криму купувати? Всеодно усе віддати або покинути прийдеться коли кацапня звідти драпатиме в мокшандію.
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26.01.2021 17:47
+4
По новости винзавод "Коктебель" продал сам себя винзаводу "Коктебель". Или сам себя купил.
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26.01.2021 17:52
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Винзавод "Коктебель" в оккупированном Крыму продали за 110,2 млн рублей - Цензор.НЕТ 2406
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26.01.2021 17:42 Ответить
Який довбень буде щось в Криму купувати? Всеодно усе віддати або покинути прийдеться коли кацапня звідти драпатиме в мокшандію.
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26.01.2021 17:47 Ответить
Та это всего полтора лимона баксов...за пару месяцев отобьют...шмурдяка наделают и рюським алкашам продадут...
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26.01.2021 17:50 Ответить
Да никто Крым не отдаст в ближайшем будущем, это можно сделать только военным путём, а в Украины таких ресурсов и сил нет
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26.01.2021 18:08 Ответить
расіюшка і Крим
Винзавод "Коктебель" в окупованому Криму продали за 110,2 млн рублів - Цензор.НЕТ 7347
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26.01.2021 18:29 Ответить
Дадуда! В 1988-м я был абсолютно уверен что СССР вечен и ни о какой независимости Украины не может быть и речи. А всего через 3 года "страшный и могучий" совок сдох. Сам.
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27.01.2021 00:12 Ответить
Ну не скажи! Унитазы из "Коктебеля" с собой в раССиюшку будет разрешено забрать только "победителю аукциона".
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27.01.2021 00:09 Ответить
Эх, было бы у меня 110,2 млн. рублей...
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26.01.2021 17:50 Ответить
а у тебя только бутылка Во-Во...
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26.01.2021 18:48 Ответить
По новости винзавод "Коктебель" продал сам себя винзаводу "Коктебель". Или сам себя купил.
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26.01.2021 17:52 Ответить
Винзавод "Коктебель" в оккупированном Крыму продали за 110,2 млн рублей - Цензор.НЕТ 9276
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26.01.2021 17:52 Ответить
присоединят к Геленжиковским виноградням
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26.01.2021 18:07 Ответить
Маленький клоп Медведев прикупил через прокладки все крымские виноградники и вино-водочные заводы в Крыму. А еще в Европе виноградники с винокуриями - Италия, Испания, Франция и тд.
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26.01.2021 18:08 Ответить
Ну мы тоже продаём - Купи УАЗ с выгодой до 60 000 грн.!* АИС🤔
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26.01.2021 18:15 Ответить
Шото я не понял, ООО Коктебель купил у завода Коктебель завод Коктебель.
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26.01.2021 18:38 Ответить
І вот єті 4 срубля рєшілі судьбу Коктебеля... мля...
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26.01.2021 19:15 Ответить
і 77 копійок!!!!
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26.01.2021 19:27 Ответить
Вибачте, дійсно, не додививсь...
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26.01.2021 21:05 Ответить
По цене стеклотары...
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26.01.2021 19:35 Ответить
Лапотным вина не в масть,разве что бражкой или чачей торговать начнут..
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26.01.2021 21:31 Ответить
ТОЖЕ САМОЕ ПРИ СМЕРТИ СССР БЫЛО !) ЭТО ОТСТУПНЫЕ ШАГИ ХЙЛА)))
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27.01.2021 00:53 Ответить
 
 