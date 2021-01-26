Винзавод "Коктебель" в оккупированном Крыму продали за 110,2 млн рублей

Завод марочных вин "Коктебель" в Крыму продали на аукционе 26 января за 110,2 млн рублей. Покупатель - ООО "Завод марочных вин "Коктебель".

Данные о сделке опубликованы на официальном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов, информирует Цензор.НЕТ.

"Победителем аукциона в электронной форме (процедура 178fz25122000049) признан участник № 538005 – Общество с ограниченной ответственностью "Завод марочных вин Коктебель", предложивший в ходе проведения торгов наивысшую цену лота № 1 в размере 110 178 094 (сто десять миллионов сто семьдесят восемь тысяч девяносто четыре) рубля 77 (семьдесят семь) копеек (с учетом НДС)", - говорится в сообщении.

К аукциону допустили две компании и одно физлицо: арендатора ООО "Завод марочных вин "Коктебель", компанию "НТЦ "Кристаллкор" из России (Санкт-Петербург), а также - физлицо Андрея Шкловского, который является учредителем ООО "Бонусмолл" в Перми (Россия).

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Как сообщали Крым.Реалии ранее, к аукциону не допустили московское АО "Новый бизнес парк", так как эта компания не подала полный пакет документов.

Стартовая цена была заявлена 100 млн рублей.

Завод марочных вин "Коктебель" был основан в 1879 году. Согласно информации на сайте предприятия, завод обладает собственными виноградниками на площади около 1070 гектар и емкостным парком не менее 5 миллионов литров для производства тихих вин и не менее 6 миллионов литров - для производства десертных вин и портвейнов.

В прошлом году российские власти Крыма продали винзавод "Массандра". Его приобрела дочерняя компания банка "Россия" ООО "Южный проект" за 5 млрд 327 млн рублей.​ В декабре 2017 года эта компания купила завод шампанских вин "Новый Свет" в Судаке за 1,5 млрд рублей.

ООО "Южный проект" принадлежит банку "Россия", основным акционером которого является Юрий Ковальчук. СМИ называют его "кассиром Путина".

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