Винзавод "Коктебель" в окупованому Криму продали за 110,2 млн рублів

Завод марочних вин "Коктебель" у Криму продали на аукціоні 26 січня за 110,2 млн рублів. Покупець - ТОВ "Завод марочних вин "Коктебель".

Дані про угоду опубліковано на офіційному сайті РФ для розміщення інформації про проведення торгів, інформує Цензор.НЕТ.

"Переможцем аукціону в електронній формі (процедура 178fz25122000049) визнано учасника № 538005 - Товариство з обмеженою відповідальністю "Завод марочних вин Коктебель", який запропонував під час проведення торгів найвищу ціну лота №1 в розмірі 110 178 094 (сто десять мільйонів сто сімдесят вісім тисяч дев'яносто чотири) рубля 77 (сімдесят сім) копійок (з урахуванням ПДВ)", - сказано в повідомленні.

До аукціону допустили дві компанії і одну фізособу: орендаря ТОВ "Завод марочних вин "Коктебель", компанію "НТЦ "Крісталлкор" з Росії (Санкт-Петербург), а також - фізособу Андрія Шкловського, який є засновником ТОВ "Бонусмолл" у Пермі (Росія).

Як повідомляли Крим.Реалії раніше, до аукціону не допустили московське АТ "Новий бізнес парк", оскільки ця компанія не подала повний пакет документів.

Стартова ціна була заявлена ​​100 млн рублів.

Завод марочних вин "Коктебель" був заснований у 1879 році. Згідно з інформацією на сайті підприємства, завод має власні виноградники на площі близько 1070 га і ємнісний парк не менше 5 мільйонів літрів для виробництва тихих вин і не менше 6 мільйонів літрів - для виробництва десертних вин і портвейнів.

Торік російська влада Криму продала винзавод "Массандра". Його придбала дочірня компанія банку "Росія" ТОВ "Південний проект" за 5 млрд 327 млн ​​рублів. У грудні 2017 року ця компанія купила завод шампанських вин "Новий Світ" в Судаку за 1,5 млрд рублів.

ТОВ "Південний проект" належить банку "Росія", основним акціонером якого є Юрій Ковальчук. ЗМІ називають його "касиром Путіна".

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