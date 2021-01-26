Винзавод "Коктебель" в окупованому Криму продали за 110,2 млн рублів
Завод марочних вин "Коктебель" у Криму продали на аукціоні 26 січня за 110,2 млн рублів. Покупець - ТОВ "Завод марочних вин "Коктебель".
Дані про угоду опубліковано на офіційному сайті РФ для розміщення інформації про проведення торгів, інформує Цензор.НЕТ.
"Переможцем аукціону в електронній формі (процедура 178fz25122000049) визнано учасника № 538005 - Товариство з обмеженою відповідальністю "Завод марочних вин Коктебель", який запропонував під час проведення торгів найвищу ціну лота №1 в розмірі 110 178 094 (сто десять мільйонів сто сімдесят вісім тисяч дев'яносто чотири) рубля 77 (сімдесят сім) копійок (з урахуванням ПДВ)", - сказано в повідомленні.
До аукціону допустили дві компанії і одну фізособу: орендаря ТОВ "Завод марочних вин "Коктебель", компанію "НТЦ "Крісталлкор" з Росії (Санкт-Петербург), а також - фізособу Андрія Шкловського, який є засновником ТОВ "Бонусмолл" у Пермі (Росія).
Як повідомляли Крим.Реалії раніше, до аукціону не допустили московське АТ "Новий бізнес парк", оскільки ця компанія не подала повний пакет документів.
Стартова ціна була заявлена 100 млн рублів.
Завод марочних вин "Коктебель" був заснований у 1879 році. Згідно з інформацією на сайті підприємства, завод має власні виноградники на площі близько 1070 га і ємнісний парк не менше 5 мільйонів літрів для виробництва тихих вин і не менше 6 мільйонів літрів - для виробництва десертних вин і портвейнів.
Торік російська влада Криму продала винзавод "Массандра". Його придбала дочірня компанія банку "Росія" ТОВ "Південний проект" за 5 млрд 327 млн рублів. У грудні 2017 року ця компанія купила завод шампанських вин "Новий Світ" в Судаку за 1,5 млрд рублів.
ТОВ "Південний проект" належить банку "Росія", основним акціонером якого є Юрій Ковальчук. ЗМІ називають його "касиром Путіна".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль