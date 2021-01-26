УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4457 відвідувачів онлайн
Новини Окуповані території - Крим і Донбас
7 040 23

Винзавод "Коктебель" в окупованому Криму продали за 110,2 млн рублів

Винзавод

Завод марочних вин "Коктебель" у Криму продали на аукціоні 26 січня за 110,2 млн рублів. Покупець - ТОВ "Завод марочних вин "Коктебель".

Дані про угоду опубліковано на офіційному сайті РФ для розміщення інформації про проведення торгів, інформує Цензор.НЕТ.

"Переможцем аукціону в електронній формі (процедура 178fz25122000049) визнано учасника № 538005 - Товариство з обмеженою відповідальністю "Завод марочних вин Коктебель", який запропонував під час проведення торгів найвищу ціну лота №1 в розмірі 110 178 094 (сто десять мільйонів сто сімдесят вісім тисяч дев'яносто чотири) рубля 77 (сімдесят сім) копійок (з урахуванням ПДВ)", - сказано в повідомленні.

До аукціону допустили дві компанії і одну фізособу: орендаря ТОВ "Завод марочних вин "Коктебель", компанію "НТЦ "Крісталлкор" з Росії (Санкт-Петербург), а також - фізособу Андрія Шкловського, який є засновником ТОВ "Бонусмолл" у Пермі (Росія).

Як повідомляли Крим.Реалії раніше, до аукціону не допустили московське АТ "Новий бізнес парк", оскільки ця компанія не подала повний пакет документів.

Стартова ціна була заявлена ​​100 млн рублів.

Завод марочних вин "Коктебель" був заснований у 1879 році. Згідно з інформацією на сайті підприємства, завод має власні виноградники на площі близько 1070 га і ємнісний парк не менше 5 мільйонів літрів для виробництва тихих вин і не менше 6 мільйонів літрів - для виробництва десертних вин і портвейнів.

Торік російська влада Криму продала винзавод "Массандра". Його придбала дочірня компанія банку "Росія" ТОВ "Південний проект" за 5 млрд 327 млн ​​рублів. У грудні 2017 року ця компанія купила завод шампанських вин "Новий Світ" в Судаку за 1,5 млрд рублів.

ТОВ "Південний проект" належить банку "Росія", основним акціонером якого є Юрій Ковальчук. ЗМІ називають його "касиром Путіна".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Резніков щодо продажу "Масандри" окупантами: "Санкційний пакет вже готується"

Автор: 

вино (177) завод (1013) Крим (14122) продаж (2246)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+8
Винзавод "Коктебель" в оккупированном Крыму продали за 110,2 млн рублей - Цензор.НЕТ 2406
показати весь коментар
26.01.2021 17:42
+4
Який довбень буде щось в Криму купувати? Всеодно усе віддати або покинути прийдеться коли кацапня звідти драпатиме в мокшандію.
показати весь коментар
26.01.2021 17:47
+4
По новости винзавод "Коктебель" продал сам себя винзаводу "Коктебель". Или сам себя купил.
показати весь коментар
26.01.2021 17:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Винзавод "Коктебель" в оккупированном Крыму продали за 110,2 млн рублей - Цензор.НЕТ 2406
показати весь коментар
26.01.2021 17:42 Відповісти
Який довбень буде щось в Криму купувати? Всеодно усе віддати або покинути прийдеться коли кацапня звідти драпатиме в мокшандію.
показати весь коментар
26.01.2021 17:47 Відповісти
Та это всего полтора лимона баксов...за пару месяцев отобьют...шмурдяка наделают и рюським алкашам продадут...
показати весь коментар
26.01.2021 17:50 Відповісти
Да никто Крым не отдаст в ближайшем будущем, это можно сделать только военным путём, а в Украины таких ресурсов и сил нет
показати весь коментар
26.01.2021 18:08 Відповісти
расіюшка і Крим
Винзавод "Коктебель" в окупованому Криму продали за 110,2 млн рублів - Цензор.НЕТ 7347
показати весь коментар
26.01.2021 18:29 Відповісти
Дадуда! В 1988-м я был абсолютно уверен что СССР вечен и ни о какой независимости Украины не может быть и речи. А всего через 3 года "страшный и могучий" совок сдох. Сам.
показати весь коментар
27.01.2021 00:12 Відповісти
Ну не скажи! Унитазы из "Коктебеля" с собой в раССиюшку будет разрешено забрать только "победителю аукциона".
показати весь коментар
27.01.2021 00:09 Відповісти
Эх, было бы у меня 110,2 млн. рублей...
показати весь коментар
26.01.2021 17:50 Відповісти
а у тебя только бутылка Во-Во...
показати весь коментар
26.01.2021 18:48 Відповісти
По новости винзавод "Коктебель" продал сам себя винзаводу "Коктебель". Или сам себя купил.
показати весь коментар
26.01.2021 17:52 Відповісти
Винзавод "Коктебель" в оккупированном Крыму продали за 110,2 млн рублей - Цензор.НЕТ 9276
показати весь коментар
26.01.2021 17:52 Відповісти
присоединят к Геленжиковским виноградням
показати весь коментар
26.01.2021 18:07 Відповісти
Маленький клоп Медведев прикупил через прокладки все крымские виноградники и вино-водочные заводы в Крыму. А еще в Европе виноградники с винокуриями - Италия, Испания, Франция и тд.
показати весь коментар
26.01.2021 18:08 Відповісти
Ну мы тоже продаём - Купи УАЗ с выгодой до 60 000 грн.!* АИС🤔
показати весь коментар
26.01.2021 18:15 Відповісти
Шото я не понял, ООО Коктебель купил у завода Коктебель завод Коктебель.
показати весь коментар
26.01.2021 18:38 Відповісти
І вот єті 4 срубля рєшілі судьбу Коктебеля... мля...
показати весь коментар
26.01.2021 19:15 Відповісти
і 77 копійок!!!!
показати весь коментар
26.01.2021 19:27 Відповісти
Вибачте, дійсно, не додививсь...
показати весь коментар
26.01.2021 21:05 Відповісти
По цене стеклотары...
показати весь коментар
26.01.2021 19:35 Відповісти
Лапотным вина не в масть,разве что бражкой или чачей торговать начнут..
показати весь коментар
26.01.2021 21:31 Відповісти
ТОЖЕ САМОЕ ПРИ СМЕРТИ СССР БЫЛО !) ЭТО ОТСТУПНЫЕ ШАГИ ХЙЛА)))
показати весь коментар
27.01.2021 00:53 Відповісти
 
 