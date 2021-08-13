Зеленский утвердил новую структуру Представительства президента в Крыму

Президент Владимир Зеленский внес изменения в свой Указ от 17 октября 2019 года № 758 "Вопросы Представительства Президента Украины в Автономной Республике Крым".

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий документ опубликован на сайте Президента.

Согласно ему, пункт 6 статьи 1 Указа Президента от 17 октября 2019 года № 758 изложен в следующей редакции: "6) разработка стратегических программных документов по вопросам деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории, восстановление нарушенных в результате оккупации прав и свобод человека и гражданина, предоставления экспертной, консультационной, информационной и иной поддержки реализации проектов и мероприятий в рамках деятельности Крымской платформы, а также разработка предложений по концепции переходного правосудия, проведение совещаний и консультаций по соответствующим вопросам".

Кроме того, предусматривается в статье 2: во изменение пункта 1 утверждена структура Представительства Президента Украины в Автономной Республике Крым (прилагается); в пункте 2, согласно которому предельная численность работников Представительства Президента Украины в Автономной Республике Крым утверждена в количестве 35 штатных единиц, цифры "35" заменены цифрами "45".

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В то же время статья 3 изложена в следующей редакции: "3. Признать целесообразным временное размещение Представительства Президента Украины в Автономной Республике Крым для обеспечения оперативного взаимодействия с центральными органами исполнительной власти, консультативными, совещательными и другими вспомогательными органами и службами, образованными Президентом Украины, в Киеве, а одного из заместителей Постоянного Представителя Президента Украины в Автономной Республике Крым и отдельных работников Представительства - в городе Херсоне".

Кабинету Министров поручено предусмотреть при подготовке изменений в Закон "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" и разработке проектов законов о Государственном бюджете Украины на 2022 и последующие годы расходы на содержание Представительства Президента в Автономной Республике Крым с учетом изменений в организации функционирования, определенных этим указом.

Постоянный представитель Президента в АРК должен обеспечить решение в установленном порядке вопросов, связанных с утверждением новой структуры представительства.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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