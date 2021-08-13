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Новости Политика Украины
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Зеленский утвердил новую структуру Представительства президента в Крыму

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский утвердил новую структуру Представительства президента в Крыму

Президент Владимир Зеленский внес изменения в свой Указ от 17 октября 2019 года № 758 "Вопросы Представительства Президента Украины в Автономной Республике Крым".

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий документ опубликован на сайте Президента.

Согласно ему, пункт 6 статьи 1 Указа Президента от 17 октября 2019 года № 758 изложен в следующей редакции: "6) разработка стратегических программных документов по вопросам деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории, восстановление нарушенных в результате оккупации прав и свобод человека и гражданина, предоставления экспертной, консультационной, информационной и иной поддержки реализации проектов и мероприятий в рамках деятельности Крымской платформы, а также разработка предложений по концепции переходного правосудия, проведение совещаний и консультаций по соответствующим вопросам".

Кроме того, предусматривается в статье 2: во изменение пункта 1 утверждена структура Представительства Президента Украины в Автономной Республике Крым (прилагается); в пункте 2, согласно которому предельная численность работников Представительства Президента Украины в Автономной Республике Крым утверждена в количестве 35 штатных единиц, цифры "35" заменены цифрами "45".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Представительство Зеленского в Крыму осудило массовые обыски и задержания крымских татар на оккупированном полуострове

В то же время статья 3 изложена в следующей редакции: "3. Признать целесообразным временное размещение Представительства Президента Украины в Автономной Республике Крым для обеспечения оперативного взаимодействия с центральными органами исполнительной власти, консультативными, совещательными и другими вспомогательными органами и службами, образованными Президентом Украины, в Киеве, а одного из заместителей Постоянного Представителя Президента Украины в Автономной Республике Крым и отдельных работников Представительства - в городе Херсоне".

Кабинету Министров поручено предусмотреть при подготовке изменений в Закон "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" и разработке проектов законов о Государственном бюджете Украины на 2022 и последующие годы расходы на содержание Представительства Президента в Автономной Республике Крым с учетом изменений в организации функционирования, определенных этим указом.

Постоянный представитель Президента в АРК должен обеспечить решение в установленном порядке вопросов, связанных с утверждением новой структуры представительства.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+8
опять? опять с козырей заходите ? )))))
звильнять скучно...обещать весело...
Зеленский утвердил новую структуру Представительства президента в Крыму - Цензор.НЕТ 5882

...
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13.08.2021 22:25
+6
Какой грандиозный труд!
Можно еще ввести в Крыму военное положение, создать военную администрацию АРК Крым и назначить военного коменданта или генерал-губернатора (кому как нравится).
Действия без практического смысла, но зато звучит очень солидно.
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13.08.2021 22:25
+5
Нехай перший Найкоротший спочатку звільнить Крим, а потім призначає туди своїх представників.
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13.08.2021 22:20
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Правила форума Совет форумчан
Дорослішає зелений. Правильне рішення. російських окупантів буде тіпати.
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13.08.2021 22:16 Ответить
Чергова порція локшини на вуха зебільному лохторату !!!)))
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13.08.2021 22:29 Ответить
Може і таке. Віри зеленому після дворічної брехні немає.
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13.08.2021 22:31 Ответить
Зеленский утвердил новую структуру Представительства президента в Крыму - Цензор.НЕТ 1163
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13.08.2021 22:40 Ответить
Да, взрослеет, матереет и внедряет новые схемы грабежа страны.
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13.08.2021 23:17 Ответить
ну,к байдену надо с чем то ехать...
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13.08.2021 22:19 Ответить
Нехай перший Найкоротший спочатку звільнить Крим, а потім призначає туди своїх представників.
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13.08.2021 22:20 Ответить
опять? опять с козырей заходите ? )))))
звильнять скучно...обещать весело...
Зеленский утвердил новую структуру Представительства президента в Крыму - Цензор.НЕТ 5882

...
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13.08.2021 22:25 Ответить
Було , що батальони з кримчаків вже формували..
Пятак все на гальма зробив...
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13.08.2021 22:25 Ответить
Какой грандиозный труд!
Можно еще ввести в Крыму военное положение, создать военную администрацию АРК Крым и назначить военного коменданта или генерал-губернатора (кому как нравится).
Действия без практического смысла, но зато звучит очень солидно.
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13.08.2021 22:25 Ответить
Піар понад усьо.
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13.08.2021 22:30 Ответить
Так у нас уже существует прокуратура Крыма (в Киеве) и специальное управление МВД по Крыму (в Одессе). Может быть есть ещё какие-нибудь виртуальные структуры, якобы работающие в Крыму. Теперь этот деятель решил наплодить своих представителей. 35 мало - нужно 45 человек. Уверен в дальнейшем эта цифра значительно вырастет и будут эти "мёртвые души" доить народный бюджет только так.
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13.08.2021 23:13 Ответить
Голімий звіздьож !!)))
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13.08.2021 22:28 Ответить
Уявіть собі, що досвідчений кагебіст програє клоуну. Яка ганьба. І таке можливо. Як знати.
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13.08.2021 22:32 Ответить
В Крыму???? НюНю...А может быть Представитель Президента возле Крыма ,или около Крыма? А могобыть Зе его в свою квартирку поселит?
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13.08.2021 22:34 Ответить
немного в стороне от Крыма... Зеленский утвердил новую структуру Представительства президента в Крыму - Цензор.НЕТ 9018
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13.08.2021 22:38 Ответить
Представник Президенту БиляКрыму...
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13.08.2021 22:50 Ответить
Чтобы на квартплате сэкономить,да еще и за аренду слупить?Зельонка Она такая.
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13.08.2021 23:06 Ответить
Зеленский утвердил новую структуру Представительства президента в Крыму - Цензор.НЕТ 4986
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13.08.2021 22:34 Ответить
читаем внимательно:
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"Президент Владимир Зеленский внес изменения в свой Указ от 17 октября 2019 года № 758 "Вопросы Представительства Президента Украины в Автономной Республике Крым"
пункт 6 статьи 1 Указа Президента от 17 октября 2019 года № 758 изложен в следующей редакции:
"6) разработка стратегических программных документов по вопросам деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории, восстановление нарушенных в результате оккупации прав и свобод человека и гражданина, предоставления экспертной, консультационной, информационной и иной поддержки реализации проектов и мероприятий в рамках деятельности Крымской платформы,
а также разработка предложений по концепции переходного правосудия,
проведение совещаний и консультаций по соответствующим вопросам"
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все все поняли?
если ето не зеленая срань - то шо же она?
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13.08.2021 22:40 Ответить
особенно умиляет:
"разработка предложений по концепции переходного правосудия,
проведение совещаний и консультаций по соответствующим вопросам"
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13.08.2021 22:43 Ответить
Зеленский утвердил новую структуру Представительства президента в Крыму - Цензор.НЕТ 7316
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13.08.2021 22:43 Ответить
 
 