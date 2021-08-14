УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8344 відвідувача онлайн
Новини Здоров'я Коронавірус і карантин
2 458 52
вакцина (3528) карантин (16095) Польща (5151) COVID-19 (18064) коронавірус (16711) AstraZeneca (128)

Польща продасть Україні 650 тис. доз вакцини AstraZeneca в серпні

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Польща продасть Україні 650 тис. доз вакцини AstraZeneca в серпні

У серпні Україна отримає від Польщі першу партію вакцини проти COVID-19 фірми AstraZeneca в кількості 650 тис. доз. Загалом же очікується надходження від польського уряду 1,2 млн вакцин AstraZeneca.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA.

"Ми вчора розмовляли з послом України в Польщі, який висловив велику зацікавленість вакцинами. В Україні досі не вистачає вакцин, і там є більше охочих вакцинуватися, ніж доступних вакцин. Хочемо направити в Україну вакцини, які зберігаються на складі", - сказав заступник міністра охорони здоров'я Польщі Вальдемар Фарба.

Заступник міністра зазначив, що Польща Україні ці вакцини продасть.

Фарба додав, що приймаючи рішення про перепродаж вакцин, необхідно думати перш за все про те, щоб препарати не зіпсувалися.

Читайте також: Греція передасть Україні 100 тисяч доз вакцини AstraZeneca, - Кабмін
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+7
Срок годности ограничен и подходит к окончанию - потому и продают...тем более что за астрой очереди уколоться не стоят.
показати весь коментар
14.08.2021 00:57
+6
Совершенно верно. Поляки массово отказываются прививаться этой вакциной. Не выбрасывать же. Благо рядом есть страна под руководством бестолочей.
показати весь коментар
14.08.2021 00:15
+5
Новини з Франції...

Здесь, во Франции, с пропусками здоровья начальники пошли на крайние меры. С 21-го числа прошлого месяца ВСЕ рестораны, бары, кафе и любые развлекательные мероприятия, такие как спортивные мероприятия, театры, кинотеатры, музеи, были закрыты для всех, у кого не было пропуска, и весь персонал в этих заведениях должен получить укол, чтобы сохранить работу.

Теперь это переросло в 6 месяцев тюремного заключения, если вас поймают в любом из этих мест без заветного аусвайса. Насколько это сурово понятно из простого примера: человек, ударивший президента по лицу, получил только 3 месяца тюрьмы.

Владельцы бизнеса, нарушившие правила, получат штраф в размере 45 000 евро и тюремное заключение сроком на 1 год, если они не соблюдают правила пропуска и не заставят всех своих сотрудников получить укол. При этом Франция - страна юридически очень мягкая, здесь вы можете совершить убийство и получить меньший срок.

И вот, прошла пара недель и какой у этих драконовских мер результат?

Сейчас ВСЕ низкооплачиваемые сотрудники увольняются ибо они могут больше зарабатывать, сидя на пособии. Технически мы все еще можем «достать еду на вынос», но это уже большая проблема. Так, я вчера вечером решил попробовать, обзвонил все рестораны в городе, но они или закрылись, или больше не продают еду на вынос из-за нехватки персонала.

По состоянию на прошлую неделю ВСЕ врачи, медсестры и работники здравоохранения были уполномочены получить укол или потерять лицензию, практику, работу, бизнес и т. д.. Это важно: ВСЕ медицинские услуги во Франции оплачиваются правительством, у нас давно нет частных больниц и частных врачей.

И вот, поскольку система здравоохранения тотально находится в ведении государства, одним ударом её закопали в землю. Все хорошие врачи покинули Францию еще ​​5 лет назад, все больницы выглядят так, как будто они являются больницами третьего мира, нет денег на их ремонт, половина оборудования не работает и не в каждой больнице есть все необходимое для повседневных нужд (маски, гели, одноразовые халаты и т. д.).

В течение 5 лет медсестры были недоукомплектованы и выполняли двойную работу, поскольку с началом социализма система здравоохранения почти обанкротилась. А теперь добавьте к этому обязательный укол. Как следствие больницы потеряли еще 50% персонала. Кто-то уволился, кто-то, как мой врач, например, моментально раньше срока ушел на пенсию и я теперь лихорадочно пытаюсь найти ему замену.

С 1 августа ВСЕ крупные торговые центры, розничные магазины и владельцы продуктовых магазинов и их сотрудники должны получить укол - для входа в заведение сотрудников и клиентов требуется пропуск здоровья. Это эквивалентно закрытию ВСЕХ Targets, Walmarts, Costcos, Home Depots и всех основных продуктовых магазинов - то есть зданий с площадью более 20 000 квадратных метров. Туда теперь никто не придет, у кого нет «пропуска».

Результат ?? Как результат 15 августа дальнобойщики объявят забастовку по всей стране. Будут блокированы Париж, въезд и выезд из него. Скорее всего это закончится нехваткой товаров и продовольствия.

Вчера какой-то аэропорт на севере Франции закрылся из-за увольнения большинства сотрудников. Скорее всего их примеру последуют другие любители авиации.

С 15 сентября все общественные места будут закрыты. Никаких фермерских рынков, никаких парков, никаких национальных парков, озер, рек, пляжей, зон отдыха, кемпингов и т. д.. Никаких собраний более 100 человек, никаких церквей, никаких свадеб и т. д..

С 1 октября уходят из бизнеса ВСЕ мелкие продавцы, такие как маленькие гастрономы, грузовики с пиццей, сэндвич-тележки, мясные лавки, пекарни, уличные прилавки с овощами и т. д.. В итоге с 1 октября я смогу покупать еду только через Интернет - и то, если мне разрешат подойти к курьеру и все забрать.

Таким образом, что нас ждет в ближайшие недели: нехватка продуктов питания, забастовки дальнобойщиков, прекращение работы больниц и аэропортов, повальная безработица и астрономические социальные выплаты. Это будет ухабистая поездка, ребята.

Но что меня больше всего напрягает - это какие-то экстремальные жертвы для продвижения чудо-укола, который нихрена не работает. Так что Америка, Канада, Англия, Австралия, Новая Зеландия - вам лучше проснуться.
показати весь коментар
14.08.2021 07:23
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не бреши, кацапе. Згідно правил ЄС країни відпродують по ціні закупки.
показати весь коментар
14.08.2021 00:14 Відповісти
Dostawy szczepionek do Polski były negocjowane przez Komisję Europejską w ramach wspólnego unijnego programu. Rozmówcy dziennika z Komisji wskazują, że od początku przy negocjacjach z firmami wprowadzono zapis umożliwiający ewentualną odsprzedaż preparatów do krajów trzecich. Państwo sprzedające swoje szczepionki nie może jednak na tym zarabiać

Поставки вакцин до Польщі обговорювалась Європейською Комісією у рамках спільної програми ЄС. Співрозмовники вказують, що з самого початку, під час переговорів з компаніями, було введено положення, яке дозволило б можливий перепродаж препаратів третім країнам. Однак країна, що продає свої вакцини, не може заробляти на цьому.
Посилання
показати весь коментар
14.08.2021 00:20 Відповісти
Має бути знижка якщо термін придатності спливає. Якщо є бажаючі колоти астру замість пфайзеру чи модерни то хай купляють. Мені наприклад пофіг шо за вакцина (супутник не вакцина) я ширнувся джонсоном щоб два рази не бігати.
показати весь коментар
14.08.2021 06:31 Відповісти
Вакцины те что были на рынке по сути уже не нужны - они поют ни о чем против Дельты, а новых еще нет.. Выкинуть жалко, уколоть их - дураков нет...Нужно срочно неЛоху их продать. Польща продасть Україні 650 тис. доз вакцини AstraZeneca в серпні - Цензор.НЕТ 2021
показати весь коментар
14.08.2021 00:12 Відповісти
Совершенно верно. Поляки массово отказываются прививаться этой вакциной. Не выбрасывать же. Благо рядом есть страна под руководством бестолочей.
показати весь коментар
14.08.2021 00:15 Відповісти
а смысл?
вы же не хотитете прививаться - ето же смерма дьявола!
показати весь коментар
14.08.2021 00:12 Відповісти
*** почалося....
показати весь коментар
14.08.2021 02:08 Відповісти
бред пьяного кацапа в пятницу 13го
показати весь коментар
14.08.2021 02:27 Відповісти
На тобі, Боже. що Мені не гоже!
😇
показати весь коментар
14.08.2021 00:20 Відповісти
Срок годности ограничен и подходит к окончанию - потому и продают...тем более что за астрой очереди уколоться не стоят.
показати весь коментар
14.08.2021 00:57 Відповісти
за этим индийским ковишилдом - да, очереди не стоят
а еще весной так и вовсе отказывались ею ширяться
показати весь коментар
14.08.2021 02:04 Відповісти
То что и я хотел сказать.
показати весь коментар
14.08.2021 02:23 Відповісти
коли строк дії підходить до кінця, то дарують, а не продають. а коли продають, то реально вже спрогнозували не можливість реалізувати до кінця строку дії
показати весь коментар
14.08.2021 07:43 Відповісти
А нашо дарувати якщо є кому продати.
показати весь коментар
14.08.2021 13:17 Відповісти
"Глава Министерства здравоохранения Польши Вальдемар Краска заявил, что Польша продаст Украине более миллиона доз вакцины от Covid-19 AstraZeneca. Препараты, по его словам, поставят с истекающим сроком годности. Об этом он заявил в эфире радиостанции RMF FM.
По словам Вальдемар Краски, Украине продадут 650 тысяч доз препарата AstraZeneca «с коротким сроком годности». Поляки поставят вакцины в нашу страну уже в августе. Остальную партию Украина закупит в течение следующих месяцев."
https://news.pn/ru/incidents/258464

Українські чиновники за кошти платників податків купують застарілу (і не виготовлену для реалій зі штамом вірусу "Дельта") вакцину. І хочуть цією застарілою вакциною, для галочки у відомостях, виконати план по "вакцинації".
показати весь коментар
14.08.2021 01:34 Відповісти
А чому така дружня країна не може цю вакцину, яку все рівно доведеться невдовзі викинути, просто подарувати?
показати весь коментар
14.08.2021 02:19 Відповісти
Тому, що вона, як будь яка інша нормальна країна, дбає перш за все за власний добробут та власні інтереси. Дбати про бюджет країни досить логічно. Навіщо втрачати гроші, якщо є можливість частину повернути. Це доводить, що там у керівництві сидять господарі, які дбають за свою країну.
показати весь коментар
14.08.2021 13:22 Відповісти
То чому тоді меркельша, на думку цензорівських патріотів (можливо, і на твою думку теж), повинна поступитись інтересами своєї країни заради іншої? В чому тут логіка? А поляки чому не повинні? Чи "то другоє"? Подвійні стандарти, як завжди?
показати весь коментар
14.08.2021 19:15 Відповісти
А хіба Меркельша поступається? Північний потік наприклад, який вона дуже активно лобіює вже майже добудували. На мою думку вона зараз дуже активно готує для себе тепле місце біля Шрьодера в Газпромі. І цей її візит до України має собі тільки одну мету - змусити Україну капітулювати. Така мабуть ціна її постполітичного майбутнього. Недаремно вона спочатку за інструкціями до ******* у кремль їде. Та що там казати - навіть Штати своїми інтересами не поступилися і заради добрих відносин з Германією закрили очі на будівництво того ж самого Півнчного потоку. Так шо Польша із своїми вакцинами порівняно з ними просто дітячи забавки. Так що ніяких подвійних стандартів. Все чітко та прозоро.
показати весь коментар
14.08.2021 19:28 Відповісти
Ти не зрозумів. Я про цензорівських патріотів, які тут вимагають, щоб меркельша відмовилась від СП-2, тобто поступилася інтересами Німеччини заради України. Але від поляків, чомусь, цього не вимагають. От де подвійні стандарти.
показати весь коментар
15.08.2021 03:51 Відповісти
Я вважаю, що це незрівняні речі.
показати весь коментар
15.08.2021 12:19 Відповісти
Тобто, ти теж є прихильником подвійних стандартів? Зрозуміло. Таких в Україні більшість, на жаль, тому нормальною правовою державою Україна не стане ніколи...
показати весь коментар
16.08.2021 01:09 Відповісти
Якщо Ви не розумієте суто економічні речи та чим вони відрізняются від геополітичних, то мені важко буде щось пояснювати та очикувати від Вас розуміння.
показати весь коментар
16.08.2021 01:30 Відповісти
Ще раз: чому багатша від України Польща, яка, тим більше, на кожному кроці волає, як щиро вона Україну підтримує, насправді хоче нажитись на бідній воюючій країні? Причому підло нажитись, продаючи товар, срок придатності якого майже скінчився.
показати весь коментар
16.08.2021 23:59 Відповісти
Ну якщо наші купляють то таки срок не майже скінчився. А так власне діло Польщі продавати чи ні. Свої міркування. Можливо з грошима не дуже в бюджеті.
показати весь коментар
17.08.2021 00:18 Відповісти
астра зенека работает и против дельты тоже
что б ты знал, ни одна вакцина не спасет от дельты, может только уберечь от тяжелого протекания заболевания
показати весь коментар
14.08.2021 08:52 Відповісти
Полякт потом будут тыкать носом, как заботятся об Украине, отпрвив простроченый препарат. Хотя может это и к лучшему. Ну вы поняли.
показати весь коментар
14.08.2021 02:25 Відповісти
Просроченный препарат это препарат срок годности которого истек. В данном случае он еще не истек. Другой вопрос почему наши покупают его зная что срок годности уже истекает. Откуда у них такая уверенность, что они успеют его использовать до окончания срока вопрос риторический. Видать в схеме задействован личный интерес наших власть имущих. То что бюджет может потерять на подобной сделке их не особо беспокоит. Главное успеть получить откаты.
показати весь коментар
14.08.2021 13:25 Відповісти
у этих вакцин уже истекает срок годности. На тобі Боже що мені негоже
показати весь коментар
14.08.2021 03:48 Відповісти
Ну так ніхто ж не примушує нашу владу купувати. Звісно окрім зажерливості наших можнавладців.
показати весь коментар
14.08.2021 13:26 Відповісти
Вроде бы все правильно, но выглядит как-то не очень.
показати весь коментар
14.08.2021 06:47 Відповісти
Новини з Франції...

Здесь, во Франции, с пропусками здоровья начальники пошли на крайние меры. С 21-го числа прошлого месяца ВСЕ рестораны, бары, кафе и любые развлекательные мероприятия, такие как спортивные мероприятия, театры, кинотеатры, музеи, были закрыты для всех, у кого не было пропуска, и весь персонал в этих заведениях должен получить укол, чтобы сохранить работу.

Теперь это переросло в 6 месяцев тюремного заключения, если вас поймают в любом из этих мест без заветного аусвайса. Насколько это сурово понятно из простого примера: человек, ударивший президента по лицу, получил только 3 месяца тюрьмы.

Владельцы бизнеса, нарушившие правила, получат штраф в размере 45 000 евро и тюремное заключение сроком на 1 год, если они не соблюдают правила пропуска и не заставят всех своих сотрудников получить укол. При этом Франция - страна юридически очень мягкая, здесь вы можете совершить убийство и получить меньший срок.

И вот, прошла пара недель и какой у этих драконовских мер результат?

Сейчас ВСЕ низкооплачиваемые сотрудники увольняются ибо они могут больше зарабатывать, сидя на пособии. Технически мы все еще можем «достать еду на вынос», но это уже большая проблема. Так, я вчера вечером решил попробовать, обзвонил все рестораны в городе, но они или закрылись, или больше не продают еду на вынос из-за нехватки персонала.

По состоянию на прошлую неделю ВСЕ врачи, медсестры и работники здравоохранения были уполномочены получить укол или потерять лицензию, практику, работу, бизнес и т. д.. Это важно: ВСЕ медицинские услуги во Франции оплачиваются правительством, у нас давно нет частных больниц и частных врачей.

И вот, поскольку система здравоохранения тотально находится в ведении государства, одним ударом её закопали в землю. Все хорошие врачи покинули Францию еще ​​5 лет назад, все больницы выглядят так, как будто они являются больницами третьего мира, нет денег на их ремонт, половина оборудования не работает и не в каждой больнице есть все необходимое для повседневных нужд (маски, гели, одноразовые халаты и т. д.).

В течение 5 лет медсестры были недоукомплектованы и выполняли двойную работу, поскольку с началом социализма система здравоохранения почти обанкротилась. А теперь добавьте к этому обязательный укол. Как следствие больницы потеряли еще 50% персонала. Кто-то уволился, кто-то, как мой врач, например, моментально раньше срока ушел на пенсию и я теперь лихорадочно пытаюсь найти ему замену.

С 1 августа ВСЕ крупные торговые центры, розничные магазины и владельцы продуктовых магазинов и их сотрудники должны получить укол - для входа в заведение сотрудников и клиентов требуется пропуск здоровья. Это эквивалентно закрытию ВСЕХ Targets, Walmarts, Costcos, Home Depots и всех основных продуктовых магазинов - то есть зданий с площадью более 20 000 квадратных метров. Туда теперь никто не придет, у кого нет «пропуска».

Результат ?? Как результат 15 августа дальнобойщики объявят забастовку по всей стране. Будут блокированы Париж, въезд и выезд из него. Скорее всего это закончится нехваткой товаров и продовольствия.

Вчера какой-то аэропорт на севере Франции закрылся из-за увольнения большинства сотрудников. Скорее всего их примеру последуют другие любители авиации.

С 15 сентября все общественные места будут закрыты. Никаких фермерских рынков, никаких парков, никаких национальных парков, озер, рек, пляжей, зон отдыха, кемпингов и т. д.. Никаких собраний более 100 человек, никаких церквей, никаких свадеб и т. д..

С 1 октября уходят из бизнеса ВСЕ мелкие продавцы, такие как маленькие гастрономы, грузовики с пиццей, сэндвич-тележки, мясные лавки, пекарни, уличные прилавки с овощами и т. д.. В итоге с 1 октября я смогу покупать еду только через Интернет - и то, если мне разрешат подойти к курьеру и все забрать.

Таким образом, что нас ждет в ближайшие недели: нехватка продуктов питания, забастовки дальнобойщиков, прекращение работы больниц и аэропортов, повальная безработица и астрономические социальные выплаты. Это будет ухабистая поездка, ребята.

Но что меня больше всего напрягает - это какие-то экстремальные жертвы для продвижения чудо-укола, который нихрена не работает. Так что Америка, Канада, Англия, Австралия, Новая Зеландия - вам лучше проснуться.
показати весь коментар
14.08.2021 07:23 Відповісти
Ну при таких раскладах можно ждать массовых протестных митингов.
показати весь коментар
14.08.2021 13:31 Відповісти
Чем бы не кололся в Украине. Всё равно потребуют тест. И от сюда. И там.
показати весь коментар
14.08.2021 07:43 Відповісти
Брехня.
показати весь коментар
14.08.2021 08:11 Відповісти
нет
показати весь коментар
14.08.2021 08:51 Відповісти
Евреи это уже поняли.
показати весь коментар
14.08.2021 10:09 Відповісти
Интересно Румыны Украине давали AstraZeneca безплатно как помошь .А поляки продают вот такая загогулина получается!
показати весь коментар
14.08.2021 13:44 Відповісти
Зате українці носяться з поляками та прибалтами та все дупи їм виціловують...
показати весь коментар
17.08.2021 00:03 Відповісти
Польща продасть Україні 650 тис. доз вакцини AstraZeneca в серпні - Цензор.НЕТ 648
показати весь коментар
14.08.2021 13:59 Відповісти
АстраЗЕ - лохокторату Зе!
А ще краще - Коров'як.
показати весь коментар
14.08.2021 20:56 Відповісти
 
 