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Польша продаст Украине 650 тыс. доз вакцины AstraZeneca в августе

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Польша продаст Украине 650 тыс. доз вакцины AstraZeneca в августе

В августе Украина получит от Польши первую партию вакцины против COVID-19 фирмы AstraZeneca в количестве 650 тыс. доз. В целом же ожидается поступление от польского правительства 1,2 млн вакцин AstraZeneca.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.

"Мы вчера разговаривали с послом Украины в Польше, который выразил большую заинтересованность вакцинами. В Украине до сих пор не хватает вакцин, и там есть больше желающих вакцинироваться, чем доступных вакцин. Хотим направить в Украину вакцины, которые хранятся на складе", - сказал заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска.

Заместитель министра отметил, что Польша Украине эти вакцины продаст.

Краска добавил, что принимая решение о перепродаже вакцин, необходимо думать прежде всего о том, чтобы препараты не испортились.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+7
Срок годности ограничен и подходит к окончанию - потому и продают...тем более что за астрой очереди уколоться не стоят.
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14.08.2021 00:57
+6
Совершенно верно. Поляки массово отказываются прививаться этой вакциной. Не выбрасывать же. Благо рядом есть страна под руководством бестолочей.
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14.08.2021 00:15
+5
Новини з Франції...

Здесь, во Франции, с пропусками здоровья начальники пошли на крайние меры. С 21-го числа прошлого месяца ВСЕ рестораны, бары, кафе и любые развлекательные мероприятия, такие как спортивные мероприятия, театры, кинотеатры, музеи, были закрыты для всех, у кого не было пропуска, и весь персонал в этих заведениях должен получить укол, чтобы сохранить работу.

Теперь это переросло в 6 месяцев тюремного заключения, если вас поймают в любом из этих мест без заветного аусвайса. Насколько это сурово понятно из простого примера: человек, ударивший президента по лицу, получил только 3 месяца тюрьмы.

Владельцы бизнеса, нарушившие правила, получат штраф в размере 45 000 евро и тюремное заключение сроком на 1 год, если они не соблюдают правила пропуска и не заставят всех своих сотрудников получить укол. При этом Франция - страна юридически очень мягкая, здесь вы можете совершить убийство и получить меньший срок.

И вот, прошла пара недель и какой у этих драконовских мер результат?

Сейчас ВСЕ низкооплачиваемые сотрудники увольняются ибо они могут больше зарабатывать, сидя на пособии. Технически мы все еще можем «достать еду на вынос», но это уже большая проблема. Так, я вчера вечером решил попробовать, обзвонил все рестораны в городе, но они или закрылись, или больше не продают еду на вынос из-за нехватки персонала.

По состоянию на прошлую неделю ВСЕ врачи, медсестры и работники здравоохранения были уполномочены получить укол или потерять лицензию, практику, работу, бизнес и т. д.. Это важно: ВСЕ медицинские услуги во Франции оплачиваются правительством, у нас давно нет частных больниц и частных врачей.

И вот, поскольку система здравоохранения тотально находится в ведении государства, одним ударом её закопали в землю. Все хорошие врачи покинули Францию еще ​​5 лет назад, все больницы выглядят так, как будто они являются больницами третьего мира, нет денег на их ремонт, половина оборудования не работает и не в каждой больнице есть все необходимое для повседневных нужд (маски, гели, одноразовые халаты и т. д.).

В течение 5 лет медсестры были недоукомплектованы и выполняли двойную работу, поскольку с началом социализма система здравоохранения почти обанкротилась. А теперь добавьте к этому обязательный укол. Как следствие больницы потеряли еще 50% персонала. Кто-то уволился, кто-то, как мой врач, например, моментально раньше срока ушел на пенсию и я теперь лихорадочно пытаюсь найти ему замену.

С 1 августа ВСЕ крупные торговые центры, розничные магазины и владельцы продуктовых магазинов и их сотрудники должны получить укол - для входа в заведение сотрудников и клиентов требуется пропуск здоровья. Это эквивалентно закрытию ВСЕХ Targets, Walmarts, Costcos, Home Depots и всех основных продуктовых магазинов - то есть зданий с площадью более 20 000 квадратных метров. Туда теперь никто не придет, у кого нет «пропуска».

Результат ?? Как результат 15 августа дальнобойщики объявят забастовку по всей стране. Будут блокированы Париж, въезд и выезд из него. Скорее всего это закончится нехваткой товаров и продовольствия.

Вчера какой-то аэропорт на севере Франции закрылся из-за увольнения большинства сотрудников. Скорее всего их примеру последуют другие любители авиации.

С 15 сентября все общественные места будут закрыты. Никаких фермерских рынков, никаких парков, никаких национальных парков, озер, рек, пляжей, зон отдыха, кемпингов и т. д.. Никаких собраний более 100 человек, никаких церквей, никаких свадеб и т. д..

С 1 октября уходят из бизнеса ВСЕ мелкие продавцы, такие как маленькие гастрономы, грузовики с пиццей, сэндвич-тележки, мясные лавки, пекарни, уличные прилавки с овощами и т. д.. В итоге с 1 октября я смогу покупать еду только через Интернет - и то, если мне разрешат подойти к курьеру и все забрать.

Таким образом, что нас ждет в ближайшие недели: нехватка продуктов питания, забастовки дальнобойщиков, прекращение работы больниц и аэропортов, повальная безработица и астрономические социальные выплаты. Это будет ухабистая поездка, ребята.

Но что меня больше всего напрягает - это какие-то экстремальные жертвы для продвижения чудо-укола, который нихрена не работает. Так что Америка, Канада, Англия, Австралия, Новая Зеландия - вам лучше проснуться.
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14.08.2021 07:23
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Правила форума Совет форумчан
Не бреши, кацапе. Згідно правил ЄС країни відпродують по ціні закупки.
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14.08.2021 00:14 Ответить
Dostawy szczepionek do Polski były negocjowane przez Komisję Europejską w ramach wspólnego unijnego programu. Rozmówcy dziennika z Komisji wskazują, że od początku przy negocjacjach z firmami wprowadzono zapis umożliwiający ewentualną odsprzedaż preparatów do krajów trzecich. Państwo sprzedające swoje szczepionki nie może jednak na tym zarabiać

Поставки вакцин до Польщі обговорювалась Європейською Комісією у рамках спільної програми ЄС. Співрозмовники вказують, що з самого початку, під час переговорів з компаніями, було введено положення, яке дозволило б можливий перепродаж препаратів третім країнам. Однак країна, що продає свої вакцини, не може заробляти на цьому.
Посилання
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14.08.2021 00:20 Ответить
Має бути знижка якщо термін придатності спливає. Якщо є бажаючі колоти астру замість пфайзеру чи модерни то хай купляють. Мені наприклад пофіг шо за вакцина (супутник не вакцина) я ширнувся джонсоном щоб два рази не бігати.
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14.08.2021 06:31 Ответить
Вакцины те что были на рынке по сути уже не нужны - они поют ни о чем против Дельты, а новых еще нет.. Выкинуть жалко, уколоть их - дураков нет...Нужно срочно неЛоху их продать. Польща продасть Україні 650 тис. доз вакцини AstraZeneca в серпні - Цензор.НЕТ 2021
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14.08.2021 00:12 Ответить
Совершенно верно. Поляки массово отказываются прививаться этой вакциной. Не выбрасывать же. Благо рядом есть страна под руководством бестолочей.
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14.08.2021 00:15 Ответить
а смысл?
вы же не хотитете прививаться - ето же смерма дьявола!
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14.08.2021 00:12 Ответить
*** почалося....
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14.08.2021 02:08 Ответить
бред пьяного кацапа в пятницу 13го
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14.08.2021 02:27 Ответить
На тобі, Боже. що Мені не гоже!
😇
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14.08.2021 00:20 Ответить
Срок годности ограничен и подходит к окончанию - потому и продают...тем более что за астрой очереди уколоться не стоят.
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14.08.2021 00:57 Ответить
за этим индийским ковишилдом - да, очереди не стоят
а еще весной так и вовсе отказывались ею ширяться
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14.08.2021 02:04 Ответить
То что и я хотел сказать.
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14.08.2021 02:23 Ответить
коли строк дії підходить до кінця, то дарують, а не продають. а коли продають, то реально вже спрогнозували не можливість реалізувати до кінця строку дії
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14.08.2021 07:43 Ответить
А нашо дарувати якщо є кому продати.
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14.08.2021 13:17 Ответить
"Глава Министерства здравоохранения Польши Вальдемар Краска заявил, что Польша продаст Украине более миллиона доз вакцины от Covid-19 AstraZeneca. Препараты, по его словам, поставят с истекающим сроком годности. Об этом он заявил в эфире радиостанции RMF FM.
По словам Вальдемар Краски, Украине продадут 650 тысяч доз препарата AstraZeneca «с коротким сроком годности». Поляки поставят вакцины в нашу страну уже в августе. Остальную партию Украина закупит в течение следующих месяцев."
https://news.pn/ru/incidents/258464

Українські чиновники за кошти платників податків купують застарілу (і не виготовлену для реалій зі штамом вірусу "Дельта") вакцину. І хочуть цією застарілою вакциною, для галочки у відомостях, виконати план по "вакцинації".
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14.08.2021 01:34 Ответить
А чому така дружня країна не може цю вакцину, яку все рівно доведеться невдовзі викинути, просто подарувати?
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14.08.2021 02:19 Ответить
Тому, що вона, як будь яка інша нормальна країна, дбає перш за все за власний добробут та власні інтереси. Дбати про бюджет країни досить логічно. Навіщо втрачати гроші, якщо є можливість частину повернути. Це доводить, що там у керівництві сидять господарі, які дбають за свою країну.
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14.08.2021 13:22 Ответить
То чому тоді меркельша, на думку цензорівських патріотів (можливо, і на твою думку теж), повинна поступитись інтересами своєї країни заради іншої? В чому тут логіка? А поляки чому не повинні? Чи "то другоє"? Подвійні стандарти, як завжди?
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14.08.2021 19:15 Ответить
А хіба Меркельша поступається? Північний потік наприклад, який вона дуже активно лобіює вже майже добудували. На мою думку вона зараз дуже активно готує для себе тепле місце біля Шрьодера в Газпромі. І цей її візит до України має собі тільки одну мету - змусити Україну капітулювати. Така мабуть ціна її постполітичного майбутнього. Недаремно вона спочатку за інструкціями до ******* у кремль їде. Та що там казати - навіть Штати своїми інтересами не поступилися і заради добрих відносин з Германією закрили очі на будівництво того ж самого Півнчного потоку. Так шо Польша із своїми вакцинами порівняно з ними просто дітячи забавки. Так що ніяких подвійних стандартів. Все чітко та прозоро.
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14.08.2021 19:28 Ответить
Ти не зрозумів. Я про цензорівських патріотів, які тут вимагають, щоб меркельша відмовилась від СП-2, тобто поступилася інтересами Німеччини заради України. Але від поляків, чомусь, цього не вимагають. От де подвійні стандарти.
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15.08.2021 03:51 Ответить
Я вважаю, що це незрівняні речі.
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15.08.2021 12:19 Ответить
Тобто, ти теж є прихильником подвійних стандартів? Зрозуміло. Таких в Україні більшість, на жаль, тому нормальною правовою державою Україна не стане ніколи...
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16.08.2021 01:09 Ответить
Якщо Ви не розумієте суто економічні речи та чим вони відрізняются від геополітичних, то мені важко буде щось пояснювати та очикувати від Вас розуміння.
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16.08.2021 01:30 Ответить
Ще раз: чому багатша від України Польща, яка, тим більше, на кожному кроці волає, як щиро вона Україну підтримує, насправді хоче нажитись на бідній воюючій країні? Причому підло нажитись, продаючи товар, срок придатності якого майже скінчився.
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16.08.2021 23:59 Ответить
Ну якщо наші купляють то таки срок не майже скінчився. А так власне діло Польщі продавати чи ні. Свої міркування. Можливо з грошима не дуже в бюджеті.
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17.08.2021 00:18 Ответить
астра зенека работает и против дельты тоже
что б ты знал, ни одна вакцина не спасет от дельты, может только уберечь от тяжелого протекания заболевания
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14.08.2021 08:52 Ответить
Полякт потом будут тыкать носом, как заботятся об Украине, отпрвив простроченый препарат. Хотя может это и к лучшему. Ну вы поняли.
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14.08.2021 02:25 Ответить
Просроченный препарат это препарат срок годности которого истек. В данном случае он еще не истек. Другой вопрос почему наши покупают его зная что срок годности уже истекает. Откуда у них такая уверенность, что они успеют его использовать до окончания срока вопрос риторический. Видать в схеме задействован личный интерес наших власть имущих. То что бюджет может потерять на подобной сделке их не особо беспокоит. Главное успеть получить откаты.
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14.08.2021 13:25 Ответить
у этих вакцин уже истекает срок годности. На тобі Боже що мені негоже
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14.08.2021 03:48 Ответить
Ну так ніхто ж не примушує нашу владу купувати. Звісно окрім зажерливості наших можнавладців.
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14.08.2021 13:26 Ответить
Вроде бы все правильно, но выглядит как-то не очень.
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14.08.2021 06:47 Ответить
Новини з Франції...

Здесь, во Франции, с пропусками здоровья начальники пошли на крайние меры. С 21-го числа прошлого месяца ВСЕ рестораны, бары, кафе и любые развлекательные мероприятия, такие как спортивные мероприятия, театры, кинотеатры, музеи, были закрыты для всех, у кого не было пропуска, и весь персонал в этих заведениях должен получить укол, чтобы сохранить работу.

Теперь это переросло в 6 месяцев тюремного заключения, если вас поймают в любом из этих мест без заветного аусвайса. Насколько это сурово понятно из простого примера: человек, ударивший президента по лицу, получил только 3 месяца тюрьмы.

Владельцы бизнеса, нарушившие правила, получат штраф в размере 45 000 евро и тюремное заключение сроком на 1 год, если они не соблюдают правила пропуска и не заставят всех своих сотрудников получить укол. При этом Франция - страна юридически очень мягкая, здесь вы можете совершить убийство и получить меньший срок.

И вот, прошла пара недель и какой у этих драконовских мер результат?

Сейчас ВСЕ низкооплачиваемые сотрудники увольняются ибо они могут больше зарабатывать, сидя на пособии. Технически мы все еще можем «достать еду на вынос», но это уже большая проблема. Так, я вчера вечером решил попробовать, обзвонил все рестораны в городе, но они или закрылись, или больше не продают еду на вынос из-за нехватки персонала.

По состоянию на прошлую неделю ВСЕ врачи, медсестры и работники здравоохранения были уполномочены получить укол или потерять лицензию, практику, работу, бизнес и т. д.. Это важно: ВСЕ медицинские услуги во Франции оплачиваются правительством, у нас давно нет частных больниц и частных врачей.

И вот, поскольку система здравоохранения тотально находится в ведении государства, одним ударом её закопали в землю. Все хорошие врачи покинули Францию еще ​​5 лет назад, все больницы выглядят так, как будто они являются больницами третьего мира, нет денег на их ремонт, половина оборудования не работает и не в каждой больнице есть все необходимое для повседневных нужд (маски, гели, одноразовые халаты и т. д.).

В течение 5 лет медсестры были недоукомплектованы и выполняли двойную работу, поскольку с началом социализма система здравоохранения почти обанкротилась. А теперь добавьте к этому обязательный укол. Как следствие больницы потеряли еще 50% персонала. Кто-то уволился, кто-то, как мой врач, например, моментально раньше срока ушел на пенсию и я теперь лихорадочно пытаюсь найти ему замену.

С 1 августа ВСЕ крупные торговые центры, розничные магазины и владельцы продуктовых магазинов и их сотрудники должны получить укол - для входа в заведение сотрудников и клиентов требуется пропуск здоровья. Это эквивалентно закрытию ВСЕХ Targets, Walmarts, Costcos, Home Depots и всех основных продуктовых магазинов - то есть зданий с площадью более 20 000 квадратных метров. Туда теперь никто не придет, у кого нет «пропуска».

Результат ?? Как результат 15 августа дальнобойщики объявят забастовку по всей стране. Будут блокированы Париж, въезд и выезд из него. Скорее всего это закончится нехваткой товаров и продовольствия.

Вчера какой-то аэропорт на севере Франции закрылся из-за увольнения большинства сотрудников. Скорее всего их примеру последуют другие любители авиации.

С 15 сентября все общественные места будут закрыты. Никаких фермерских рынков, никаких парков, никаких национальных парков, озер, рек, пляжей, зон отдыха, кемпингов и т. д.. Никаких собраний более 100 человек, никаких церквей, никаких свадеб и т. д..

С 1 октября уходят из бизнеса ВСЕ мелкие продавцы, такие как маленькие гастрономы, грузовики с пиццей, сэндвич-тележки, мясные лавки, пекарни, уличные прилавки с овощами и т. д.. В итоге с 1 октября я смогу покупать еду только через Интернет - и то, если мне разрешат подойти к курьеру и все забрать.

Таким образом, что нас ждет в ближайшие недели: нехватка продуктов питания, забастовки дальнобойщиков, прекращение работы больниц и аэропортов, повальная безработица и астрономические социальные выплаты. Это будет ухабистая поездка, ребята.

Но что меня больше всего напрягает - это какие-то экстремальные жертвы для продвижения чудо-укола, который нихрена не работает. Так что Америка, Канада, Англия, Австралия, Новая Зеландия - вам лучше проснуться.
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14.08.2021 07:23 Ответить
Ну при таких раскладах можно ждать массовых протестных митингов.
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14.08.2021 13:31 Ответить
Чем бы не кололся в Украине. Всё равно потребуют тест. И от сюда. И там.
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14.08.2021 07:43 Ответить
Брехня.
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14.08.2021 08:11 Ответить
нет
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14.08.2021 08:51 Ответить
Евреи это уже поняли.
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14.08.2021 10:09 Ответить
Интересно Румыны Украине давали AstraZeneca безплатно как помошь .А поляки продают вот такая загогулина получается!
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14.08.2021 13:44 Ответить
Зате українці носяться з поляками та прибалтами та все дупи їм виціловують...
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17.08.2021 00:03 Ответить
Польща продасть Україні 650 тис. доз вакцини AstraZeneca в серпні - Цензор.НЕТ 648
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14.08.2021 13:59 Ответить
АстраЗЕ - лохокторату Зе!
А ще краще - Коров'як.
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14.08.2021 20:56 Ответить
 
 