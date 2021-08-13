Польша продаст Украине 650 тыс. доз вакцины AstraZeneca в августе
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
В августе Украина получит от Польши первую партию вакцины против COVID-19 фирмы AstraZeneca в количестве 650 тыс. доз. В целом же ожидается поступление от польского правительства 1,2 млн вакцин AstraZeneca.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.
"Мы вчера разговаривали с послом Украины в Польше, который выразил большую заинтересованность вакцинами. В Украине до сих пор не хватает вакцин, и там есть больше желающих вакцинироваться, чем доступных вакцин. Хотим направить в Украину вакцины, которые хранятся на складе", - сказал заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска.
Заместитель министра отметил, что Польша Украине эти вакцины продаст.
Краска добавил, что принимая решение о перепродаже вакцин, необходимо думать прежде всего о том, чтобы препараты не испортились.
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Поставки вакцин до Польщі обговорювалась Європейською Комісією у рамках спільної програми ЄС. Співрозмовники вказують, що з самого початку, під час переговорів з компаніями, було введено положення, яке дозволило б можливий перепродаж препаратів третім країнам. Однак країна, що продає свої вакцини, не може заробляти на цьому.
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вы же не хотитете прививаться - ето же смерма дьявола!
😇
а еще весной так и вовсе отказывались ею ширяться
По словам Вальдемар Краски, Украине продадут 650 тысяч доз препарата AstraZeneca «с коротким сроком годности». Поляки поставят вакцины в нашу страну уже в августе. Остальную партию Украина закупит в течение следующих месяцев."
https://news.pn/ru/incidents/258464
Українські чиновники за кошти платників податків купують застарілу (і не виготовлену для реалій зі штамом вірусу "Дельта") вакцину. І хочуть цією застарілою вакциною, для галочки у відомостях, виконати план по "вакцинації".
что б ты знал, ни одна вакцина не спасет от дельты, может только уберечь от тяжелого протекания заболевания
Здесь, во Франции, с пропусками здоровья начальники пошли на крайние меры. С 21-го числа прошлого месяца ВСЕ рестораны, бары, кафе и любые развлекательные мероприятия, такие как спортивные мероприятия, театры, кинотеатры, музеи, были закрыты для всех, у кого не было пропуска, и весь персонал в этих заведениях должен получить укол, чтобы сохранить работу.
Теперь это переросло в 6 месяцев тюремного заключения, если вас поймают в любом из этих мест без заветного аусвайса. Насколько это сурово понятно из простого примера: человек, ударивший президента по лицу, получил только 3 месяца тюрьмы.
Владельцы бизнеса, нарушившие правила, получат штраф в размере 45 000 евро и тюремное заключение сроком на 1 год, если они не соблюдают правила пропуска и не заставят всех своих сотрудников получить укол. При этом Франция - страна юридически очень мягкая, здесь вы можете совершить убийство и получить меньший срок.
И вот, прошла пара недель и какой у этих драконовских мер результат?
Сейчас ВСЕ низкооплачиваемые сотрудники увольняются ибо они могут больше зарабатывать, сидя на пособии. Технически мы все еще можем «достать еду на вынос», но это уже большая проблема. Так, я вчера вечером решил попробовать, обзвонил все рестораны в городе, но они или закрылись, или больше не продают еду на вынос из-за нехватки персонала.
По состоянию на прошлую неделю ВСЕ врачи, медсестры и работники здравоохранения были уполномочены получить укол или потерять лицензию, практику, работу, бизнес и т. д.. Это важно: ВСЕ медицинские услуги во Франции оплачиваются правительством, у нас давно нет частных больниц и частных врачей.
И вот, поскольку система здравоохранения тотально находится в ведении государства, одним ударом её закопали в землю. Все хорошие врачи покинули Францию еще 5 лет назад, все больницы выглядят так, как будто они являются больницами третьего мира, нет денег на их ремонт, половина оборудования не работает и не в каждой больнице есть все необходимое для повседневных нужд (маски, гели, одноразовые халаты и т. д.).
В течение 5 лет медсестры были недоукомплектованы и выполняли двойную работу, поскольку с началом социализма система здравоохранения почти обанкротилась. А теперь добавьте к этому обязательный укол. Как следствие больницы потеряли еще 50% персонала. Кто-то уволился, кто-то, как мой врач, например, моментально раньше срока ушел на пенсию и я теперь лихорадочно пытаюсь найти ему замену.
С 1 августа ВСЕ крупные торговые центры, розничные магазины и владельцы продуктовых магазинов и их сотрудники должны получить укол - для входа в заведение сотрудников и клиентов требуется пропуск здоровья. Это эквивалентно закрытию ВСЕХ Targets, Walmarts, Costcos, Home Depots и всех основных продуктовых магазинов - то есть зданий с площадью более 20 000 квадратных метров. Туда теперь никто не придет, у кого нет «пропуска».
Результат ?? Как результат 15 августа дальнобойщики объявят забастовку по всей стране. Будут блокированы Париж, въезд и выезд из него. Скорее всего это закончится нехваткой товаров и продовольствия.
Вчера какой-то аэропорт на севере Франции закрылся из-за увольнения большинства сотрудников. Скорее всего их примеру последуют другие любители авиации.
С 15 сентября все общественные места будут закрыты. Никаких фермерских рынков, никаких парков, никаких национальных парков, озер, рек, пляжей, зон отдыха, кемпингов и т. д.. Никаких собраний более 100 человек, никаких церквей, никаких свадеб и т. д..
С 1 октября уходят из бизнеса ВСЕ мелкие продавцы, такие как маленькие гастрономы, грузовики с пиццей, сэндвич-тележки, мясные лавки, пекарни, уличные прилавки с овощами и т. д.. В итоге с 1 октября я смогу покупать еду только через Интернет - и то, если мне разрешат подойти к курьеру и все забрать.
Таким образом, что нас ждет в ближайшие недели: нехватка продуктов питания, забастовки дальнобойщиков, прекращение работы больниц и аэропортов, повальная безработица и астрономические социальные выплаты. Это будет ухабистая поездка, ребята.
Но что меня больше всего напрягает - это какие-то экстремальные жертвы для продвижения чудо-укола, который нихрена не работает. Так что Америка, Канада, Англия, Австралия, Новая Зеландия - вам лучше проснуться.
А ще краще - Коров'як.