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Новини Політика України Агресія Росії проти України
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Зеленський (17420) США (14460) вимога (17) Донбас (21733) Правий сектор (326) Формула Штайнмаєра (208)

"Правий сектор" звернувся до Зеленського з вимогами не піддаватися міжнародному тиску: Тотальний захист від РФ - найвищий пріоритет держполітики

Новини Цензор.НЕТ Політика України

"Правий сектор" звернувся до президента України Володимира Зеленського з вимогами не піддаватися міжнародному тиску - відмовитися від реалізації плану Штайнмаєра, не проводити референдумів про особливий статус Донбасу, не влаштовувати псевдовибори на окупованій території.

Відповідні вимоги оприлюднив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" заступник командира ДУК ПС з питань діяльності резервних підрозділів Тарас Хаммер, інформує Цензор.НЕТ.

"Наближається тридцята річниця Незалежності України. Однак, як це не гірко усвідомлювати, нашу державу й досі не сприймають як окремого гравця на міжнародній шахівниці. Нами намагаються маніпулювати, торгувати нами. Задля збереження суверенітету України "Правий Сектор" вимагає від Президента не піддаватися на міжнародний тиск. Відмовитись від реалізації плану Штайнмаєра, не проводити жодних референдумів щодо особливого статусу Донбасу, не влаштовувати псевдовибори на окупованій території. Ми гідні того, щоб до нас ставились із повагою як до рівних. Сполучені Штати Америки мають надати українцям пряму військову допомогу в рамках статусу основного союзника США поза НАТО, а не вимагати виконання "мінських угод" чи закривати очі на запуск "Північного потоку-2"!" - випливає з вимог "Правого сектора".

Крім цього підкреслюється, що "Правий сектор" також закликає президента не повторювати помилок попередника і не піддаватися спокусі політичних репресій щодо захисників суверенітету і незалежності України - ветеранів, патріотів, націоналістів.

Також читайте: У "формулі Штайнмаєра" немає нічого страшного, виконати її не можуть через РФ, - Гармаш

"Останнім часом суспільству нав’язується думка про те, що ледь не всі представники патріотичного середовища – злочинці та вбивці. Особливо гірко чути це в той час, коли й досі не заборонені УПЦ (МП), ОПЗЖ тощо. Не варто шукати ворогів серед тих, що захищають українську Честь як на фронті, так і в тилу", - відзначають в" Правом секторі ".

"Інтереси Української Нації повинні бути вище інтересів західних союзників, а тотальний захист від одвічного ворога - російської імперії - має бути найвищим пріоритетом у державній політиці", - підсумували в ПС.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+87
#ЦейДень

14.8.1941 - Степан Бандера офіційно відмовив Німеччині щодо ультиматуму відкликання Акту відновлення Української Держави.
Який збіг інтересів Берліну і Москви? І сьогодні така ж загроза не менш актуальна...
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14.08.2021 11:00
+65
І за це був відправлений до концтабору Заксельхаузен, а його брати - в Освенцім (один там і помер). Цей факт повністю руйнує ватну теорію про співпрацю бандерівців з нацистами... Коллаборатнів у концтабори не саджали!
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14.08.2021 11:06
+42
Мне интересно, вот нам покажут 6500 патриотов, упеченных "диктатором" Порохом за решетку за время его президентства? Куда же они все рассосались, как и не было?

Признание своих ошибок -- первый путь к исправлению. Некоторые типа "патриоты" до этого еще не дошли.
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14.08.2021 11:12
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Вова Зеленский, радостно прыгая:"Ааааа! Я крутой! Ко мне едет Меркель!" 😀😏
Пресс-служба Вовы:"Видите, без Зеленского ничего не решается!"
Меркель: "идиоты, я к вам проездом из Москвы с черной меткой, что пора сдавать Путину то, что наобещали и подписали")
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14.08.2021 16:53 Відповісти
Украинцам надо объединяться и делать неотложное. Ситуация катастрофическая. На данном этапе объединяться не по принципу объединения тех, кто называет себя патриотами. Много спекулируют на теме патриотизма. Объединяться на конкретных важнейших задачах.
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14.08.2021 17:08 Відповісти
Ситуативно следует всем объединяемым объединяться на такие действия:
1. Полная остановка процесса продажи земли.
2. Новые неотложные выборы президента и парламента.
3. Выборы провести внедрив аналоги польских демократических законов о выборах, взамен наших олигархических. Наши законы являются главным фундаментом нашей олигархии.
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14.08.2021 17:10 Відповісти
Потому что по нашим избирательным законам. Места в бюллетенях кандидатов в президенты скупают ставленники олигархата. Притом среди олигархов нет ни одного украинца. Скупают они через несколькомиллионный денежный "избирательный" залог. Придумал его еще Кучма, но ни один из последующих президентов даже не пытался его отменять. Среди наших президентов не было ни одного демократа и патриота. И мы ни минуты не жили при демократии.
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14.08.2021 17:11 Відповісти
Порошенко будет против первого пункта. Его партия голосовала в унисон с Зекомандой за продажу украинской земли.
А третий пункт рубит весь смысл быть президентом. Придется действительно работать.
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14.08.2021 20:57 Відповісти
парады/визиты/послы/ноты это всё понятно а теперь малята заглянем в глаза суровой тётке
реальности
https://rg.ru/2021/02/02/tank-dlia-parada-vsego-odin-oplot-izgotoviat-na-ukraine-v-2021-godu.html

https://www.youtube.com/watch?v=6nklMxWSjbs

и немношко пройдёмся по теме
https://www.youtube.com/watch?v=HDUUoMT6L9Q

https://www.youtube.com/watch?v=WgA5ok5X-gQ

https://www.youtube.com/watch?v=rqQOdmZMgH0&list=RDCMUC0WkPSg5yfdeiQKEsDFrudg&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=fsTtmrrJcMI

вопрос простой - как и чем защищаться? по моим наблюдениям наша Ылита предлагает здать
ся.... на милость победителя, просто сейчас ещё не ясно кто будет в победителях и под кого
ложиться а отсюда и логика международных сношений вытекает - шлюхи в драках не участ-
вуют....
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14.08.2021 17:16 Відповісти
Что же ты так опроститутилась , Ангела ?!
Ты звонишь и докладываешь о своём предательстве Украины убийце, которого ты же сама уличила в отравлении оппозиционера боевым химическим оружием ?
В Газпром метишь на пенсию? 🤨
Пионтковский.
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14.08.2021 19:33 Відповісти
Цим оліпійським смаркачам нехай вражина і виплачує гонорари, можуть з таким розкладом в тайзі поселитись. Так ні... з наших українських налогоплатників проплатять їх витівки....жуть. Сталін розстріляв би шмондєров, а берія посадив би голою сракою на відро з голодними крисами. Кремлівські дяді сьогодення на мосту зробили би "зустріч"....... Пригрілись паскуди в Україні.
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14.08.2021 21:12 Відповісти
А почему ПС не обращался к Порошенко с требованием не подписывать формулу Штайнфрайера?
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14.08.2021 22:00 Відповісти
Потому что прекарасно знали что он ее никогда не подпишет. Порох какой бы он ни был, при нем Климкин и Чалый великлолепно вели игру с США, Зе сорри полный импотент на их фоне.
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15.08.2021 06:09 Відповісти
и кто кого по факту "переиграл"? нас переиграли уже все кому не лень
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15.08.2021 09:27 Відповісти
2019 год: ===«Никакой «формулы Штайнмайера» не существует в природе. «Формула Штайнмайера» придумана в Кремле и защищает российские интересы», - сказал экс-президент.===
2016 год: ===«Были отдельно обсуждены вопросы подготовки к выборам и договорились продолжить на уровне экспертов, на уровне рабочих групп подготовку концепции избирательного законодательства, реализации и так называемую формулу Штайнмайера»."Под каждой частью минских договоренностей должна стоять дата и ответственные. Это называется "дорожная карта" », - заявил тогда Порошенко.===
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15.08.2021 22:53 Відповісти
Ага. Супердипломат Порошенко с Чалым и Климкиным в 2016-м перед выборами четко принял сторону Клинтон, писал какой Трамп невменяемый, слили компромат на Манафорта. А победил Трамп. А в 2019-м этот же сыволочолый супердипломат сливал Джулиани компромат на сына Байдена, и интриговал против посла (!) США демократки Йованович. А победил демократ Байден.
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15.08.2021 22:59 Відповісти
Дякую, Правий Сектор, що продовжуєте боронити Україну! Вчасна заява!
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15.08.2021 06:07 Відповісти
А де кандидат на пост президента від Правого сектору?
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15.08.2021 08:37 Відповісти
Что-то мне это сильно напоминает....
"ошибки предшественника", "не поддаваться западу"
Это часом не из статьи Путина про внешнее управление?
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15.08.2021 09:35 Відповісти
І ЗНОВУ ЗА РИБУГРОШІ -ЦЕ НЕ СПАМ.НЕ БАНЬТЕ. ВІДПОВІДЬ(Порохобандерівець ответил на ваш комментарий в теме Нацкорпус у дома Зеленского озвучил требования, забросав территорию дымовыми шашками и файерами. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Бувший ;Богдан Розновець;, ти крім капсу ще й жирним курсивом дави.
14.08.2021 21:19Открыть на форуме Мне нравится )НА ПІДТВЕРДЖЕННЯ ПОЗИЦІЇ ОБЄКТИВНОСТІ: старий коментарЩОБ НЕ ПОВТОРЮВАТЬСЯ :Відроджена армія ,захищена мова,створена Українська церква,і тд.-ось результат "зради" Порошенка утих вкрай складних умовах, жорстокої колоніальної війни з Росією. Результат,який вже ніхто не здатен знищити. Якби на вибори йшли думаючи головою( а не іншою округлою частиною тіла) та голосували за те, що зроблено а не за кіно, то зараз би не жили у сумному серіалі. 18.05.21 18:56 я Ж ПИСАВ -ПРИТОМИЛиСЬ образились ,і було за шо. а подруге дуже потужні ,мудрі та організовані з великими грошима вороги обєднались проти України та особисто проти Порошенка, та й друзі з інтересами своїх держав та народів що в принципі зрозуміло, Та тільки з дійсним обєднанням праця набагато важча і складніша- хто заважає на цєй раз,чи знОву як тому танцору? ТРОШКИ .АБО НЕ ТРОШКИ ВИ НЕ ДОГОВАРЮЄТЕ. З повагою я...........2) ПАТРІОТИЧНИЙ СРАЧ ПРОДОВЖУЄТЬСЯ НА СТОРІНКАХ ЗАРАЗ цЕНЗОРА.ТОМУ ПОВТОРЮЮСЬ: коментар недавно:Шановні нац патріоти ,патріоти та свідомі українці просто з здоровим глуздом ,залишайте продовжувати тисячолітній "свідомий " срач, бо всі праві,тільки Україні лихо.Той хто не обєднається зараз а не перед виборами для перемоги українського президента ,(кого і якого завгодно, головне УКРАЇНСЬКОГО для країни та народу) або буде "полезним ідіотом" ,або зрадником. ЗРАДНИКОМ не тільки інтересів, а головне долі країни, і своєї долі, інакше буде Вам і свій голодомор (доречі убагатьох вже є), і свій 37-й, от тоДі і порадієте ,що у сусіда хата горить ,коли й своя запалає, Поки зясовуєте хто більше вкрав, (взагалі без цього ніяк), або хто більший та безгрішніший патріот у нас готуються вкрасти землю тисячами гектар на юрлице в одні руки НУ ШО ЩЕ НЕ ЯСНО- СОТНІ ГОД БУЛО НЕ ЯСНО, МОЖЕ ХОЧ НАМ ЗАРАЗ ДОЙДЕ, а ПЕТЮ ЖАЛКО,ЗА СВОЄ ВІН ., АсКОРІШЕ ЙОГО ПАРТІЯ, також не безгрішна ОТРИМАЛА, бо працювать на країну трохи приморились, може хоч висновки зроблять,А УСИМ ВЕЛИКИМ ЩО ПОРОШЕНКО ЗРОБИВ САМ,ЗРОБИВ РАЗОМ ЗНАМИ ВСИМА, ЩО БУЛО ЗРОБЛЕНО УСІ МОВЧКИ КОРИСТУЮТЬСЯ . ДО РЕЧІ ПРО ЗЕМЛЮ: а тепер головне,чи можуть дурні навчиться чомусь у нашій країні- ні до цього не навчились-АЛЕ ПРИЙДЕТЬСЯ,БО ІНШОГО ШАНСУ У КРАЇНИ ТА УНАС НЕ БУДЕ, ......хТО ПРИЙШОВ РАЗОМ З АЗОВОМ - ТІ СПРАВЖНІ ПАТРІОТИ, З ДІДІВ -ПРАДІДІВ- ВСІ ІНШІ ДАСТЬ БОГ ПРОЗРІЮТЬ. ЗРОЗУМІЮТЬ ,ЩО САМІ НЕ СВЯТІ І ЗАРАДИ УКРАЇНИ ПІДТЯГНУТЬСЯ-ТАКИ НАДІЯ Є, СЛАВА УКРАЇНІ! .СМЕРТЬ ВОРОГАМ!
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15.08.2021 09:46 Відповісти
Как не парадоксально но дружба кремля и Берлина крепчает и заявление правого сектора и Национального Корпуса вполне уместны и зеленский прежде чем принимать какие бы то решения должен очень и очень хорошо подумать.
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15.08.2021 16:24 Відповісти
фрау меркель как и микрон думают про свои интересы и окупация крыма и война рф против УКРАИНЫ им как пятое колесо до воза --- на рф 140 млнонный рынок для их экспорта и БЕЗДОННАЯ БЕНЗОКОЛОНКА НЕФТИ И ГАЗА --- вот они и будут нагибать вову-квартального . чтобы мы изменили конституцию и по хотелке вовы-хуйла взяли лугандонию себе на его условиях . а теперь подумайте сограждане --- а ***** нам это надо.........
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15.08.2021 17:59 Відповісти
та не запарюйтеся, фрау і вольдемар із хіхіканням оголосили про вояж фрау як калька з поїздки Рібентропа в серпні 1939 року. Одна відмінність -Рібентроп домовлявся в інтересах свого фюрера. А фрау в інтересах іншого фюрера. Після візиту Рібентропа і підписання СП (секретного протоколу) Гітлер відклав наступ на Польшу і передав 26 серпня меморандум з 14 пунктів -права меншин, коридор в Данциг тощо. Посол Ліпський прибув до гітлера з питанням узгодження позицій, його прогнали як такого, що не мав повноважень на ведення переговорів. і 1 вересня -війна. Цей факт зараз рейх (особисто Путін) використовує як вину Польщі в розвязанні ДСВ. А зараз фрау і вольдемар вирішили не заморочуватись, і меморандум путіна сама фрау завезе Зекоманді. Тим самим реабілітує путіна за підписання Мінських домовленностей, де волольдемар лоханувся. А ця формула Штанмайєра -це допомога путіну на виборах.
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15.08.2021 22:34 Відповісти
2019 год: ===«Никакой «формулы Штайнмайера» не существует в природе. «Формула Штайнмайера» придумана в Кремле и защищает российские интересы», - сказал экс-президент.===
2016 год: ===«Были отдельно обсуждены вопросы подготовки к выборам и договорились продолжить на уровне экспертов, на уровне рабочих групп подготовку концепции избирательного законодательства, реализации и так называемую формулу Штайнмайера»."Под каждой частью минских договоренностей должна стоять дата и ответственные. Это называется "дорожная карта" », - заявил тогда Порошенко.===
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15.08.2021 22:54 Відповісти
Йде до того, що ветерани АТО, патріоти, націоналісти опиняться в положенні в якому були учсники визвольних змагань, воїни УПА, члени ОУН в часі совітської купації. Яка, до речі, продовжується і до тепер...
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28.10.2021 08:27 Відповісти
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