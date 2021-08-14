"Правий сектор" звернувся до Зеленського з вимогами не піддаватися міжнародному тиску: Тотальний захист від РФ - найвищий пріоритет держполітики
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"Правий сектор" звернувся до президента України Володимира Зеленського з вимогами не піддаватися міжнародному тиску - відмовитися від реалізації плану Штайнмаєра, не проводити референдумів про особливий статус Донбасу, не влаштовувати псевдовибори на окупованій території.
Відповідні вимоги оприлюднив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" заступник командира ДУК ПС з питань діяльності резервних підрозділів Тарас Хаммер, інформує Цензор.НЕТ.
"Наближається тридцята річниця Незалежності України. Однак, як це не гірко усвідомлювати, нашу державу й досі не сприймають як окремого гравця на міжнародній шахівниці. Нами намагаються маніпулювати, торгувати нами. Задля збереження суверенітету України "Правий Сектор" вимагає від Президента не піддаватися на міжнародний тиск. Відмовитись від реалізації плану Штайнмаєра, не проводити жодних референдумів щодо особливого статусу Донбасу, не влаштовувати псевдовибори на окупованій території. Ми гідні того, щоб до нас ставились із повагою як до рівних. Сполучені Штати Америки мають надати українцям пряму військову допомогу в рамках статусу основного союзника США поза НАТО, а не вимагати виконання "мінських угод" чи закривати очі на запуск "Північного потоку-2"!" - випливає з вимог "Правого сектора".
Крім цього підкреслюється, що "Правий сектор" також закликає президента не повторювати помилок попередника і не піддаватися спокусі політичних репресій щодо захисників суверенітету і незалежності України - ветеранів, патріотів, націоналістів.
"Останнім часом суспільству нав’язується думка про те, що ледь не всі представники патріотичного середовища – злочинці та вбивці. Особливо гірко чути це в той час, коли й досі не заборонені УПЦ (МП), ОПЗЖ тощо. Не варто шукати ворогів серед тих, що захищають українську Честь як на фронті, так і в тилу", - відзначають в" Правом секторі ".
"Інтереси Української Нації повинні бути вище інтересів західних союзників, а тотальний захист від одвічного ворога - російської імперії - має бути найвищим пріоритетом у державній політиці", - підсумували в ПС.
Будь ласка, зачекайте...
Пресс-служба Вовы:"Видите, без Зеленского ничего не решается!"
Меркель: "идиоты, я к вам проездом из Москвы с черной меткой, что пора сдавать Путину то, что наобещали и подписали")
1. Полная остановка процесса продажи земли.
2. Новые неотложные выборы президента и парламента.
3. Выборы провести внедрив аналоги польских демократических законов о выборах, взамен наших олигархических. Наши законы являются главным фундаментом нашей олигархии.
А третий пункт рубит весь смысл быть президентом. Придется действительно работать.
реальности
https://rg.ru/2021/02/02/tank-dlia-parada-vsego-odin-oplot-izgotoviat-na-ukraine-v-2021-godu.html
https://www.youtube.com/watch?v=6nklMxWSjbs
и немношко пройдёмся по теме
https://www.youtube.com/watch?v=HDUUoMT6L9Q
https://www.youtube.com/watch?v=WgA5ok5X-gQ
https://www.youtube.com/watch?v=rqQOdmZMgH0&list=RDCMUC0WkPSg5yfdeiQKEsDFrudg&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=fsTtmrrJcMI
вопрос простой - как и чем защищаться? по моим наблюдениям наша Ылита предлагает здать
ся.... на милость победителя, просто сейчас ещё не ясно кто будет в победителях и под кого
ложиться а отсюда и логика международных сношений вытекает - шлюхи в драках не участ-
вуют....
Ты звонишь и докладываешь о своём предательстве Украины убийце, которого ты же сама уличила в отравлении оппозиционера боевым химическим оружием ?
В Газпром метишь на пенсию? 🤨
Пионтковский.
2016 год: ===«Были отдельно обсуждены вопросы подготовки к выборам и договорились продолжить на уровне экспертов, на уровне рабочих групп подготовку концепции избирательного законодательства, реализации и так называемую формулу Штайнмайера»."Под каждой частью минских договоренностей должна стоять дата и ответственные. Это называется "дорожная карта" », - заявил тогда Порошенко.===
"ошибки предшественника", "не поддаваться западу"
Это часом не из статьи Путина про внешнее управление?
Бувший ;Богдан Розновець;, ти крім капсу ще й жирним курсивом дави.
14.08.2021 21:19Открыть на форуме Мне нравится )НА ПІДТВЕРДЖЕННЯ ПОЗИЦІЇ ОБЄКТИВНОСТІ: старий коментарЩОБ НЕ ПОВТОРЮВАТЬСЯ :Відроджена армія ,захищена мова,створена Українська церква,і тд.-ось результат "зради" Порошенка утих вкрай складних умовах, жорстокої колоніальної війни з Росією. Результат,який вже ніхто не здатен знищити. Якби на вибори йшли думаючи головою( а не іншою округлою частиною тіла) та голосували за те, що зроблено а не за кіно, то зараз би не жили у сумному серіалі. 18.05.21 18:56 я Ж ПИСАВ -ПРИТОМИЛиСЬ образились ,і було за шо. а подруге дуже потужні ,мудрі та організовані з великими грошима вороги обєднались проти України та особисто проти Порошенка, та й друзі з інтересами своїх держав та народів що в принципі зрозуміло, Та тільки з дійсним обєднанням праця набагато важча і складніша- хто заважає на цєй раз,чи знОву як тому танцору? ТРОШКИ .АБО НЕ ТРОШКИ ВИ НЕ ДОГОВАРЮЄТЕ. З повагою я...........2) ПАТРІОТИЧНИЙ СРАЧ ПРОДОВЖУЄТЬСЯ НА СТОРІНКАХ ЗАРАЗ цЕНЗОРА.ТОМУ ПОВТОРЮЮСЬ: коментар недавно:Шановні нац патріоти ,патріоти та свідомі українці просто з здоровим глуздом ,залишайте продовжувати тисячолітній "свідомий " срач, бо всі праві,тільки Україні лихо.Той хто не обєднається зараз а не перед виборами для перемоги українського президента ,(кого і якого завгодно, головне УКРАЇНСЬКОГО для країни та народу) або буде "полезним ідіотом" ,або зрадником. ЗРАДНИКОМ не тільки інтересів, а головне долі країни, і своєї долі, інакше буде Вам і свій голодомор (доречі убагатьох вже є), і свій 37-й, от тоДі і порадієте ,що у сусіда хата горить ,коли й своя запалає, Поки зясовуєте хто більше вкрав, (взагалі без цього ніяк), або хто більший та безгрішніший патріот у нас готуються вкрасти землю тисячами гектар на юрлице в одні руки НУ ШО ЩЕ НЕ ЯСНО- СОТНІ ГОД БУЛО НЕ ЯСНО, МОЖЕ ХОЧ НАМ ЗАРАЗ ДОЙДЕ, а ПЕТЮ ЖАЛКО,ЗА СВОЄ ВІН ., АсКОРІШЕ ЙОГО ПАРТІЯ, також не безгрішна ОТРИМАЛА, бо працювать на країну трохи приморились, може хоч висновки зроблять,А УСИМ ВЕЛИКИМ ЩО ПОРОШЕНКО ЗРОБИВ САМ,ЗРОБИВ РАЗОМ ЗНАМИ ВСИМА, ЩО БУЛО ЗРОБЛЕНО УСІ МОВЧКИ КОРИСТУЮТЬСЯ . ДО РЕЧІ ПРО ЗЕМЛЮ: а тепер головне,чи можуть дурні навчиться чомусь у нашій країні- ні до цього не навчились-АЛЕ ПРИЙДЕТЬСЯ,БО ІНШОГО ШАНСУ У КРАЇНИ ТА УНАС НЕ БУДЕ, ......хТО ПРИЙШОВ РАЗОМ З АЗОВОМ - ТІ СПРАВЖНІ ПАТРІОТИ, З ДІДІВ -ПРАДІДІВ- ВСІ ІНШІ ДАСТЬ БОГ ПРОЗРІЮТЬ. ЗРОЗУМІЮТЬ ,ЩО САМІ НЕ СВЯТІ І ЗАРАДИ УКРАЇНИ ПІДТЯГНУТЬСЯ-ТАКИ НАДІЯ Є, СЛАВА УКРАЇНІ! .СМЕРТЬ ВОРОГАМ!
2016 год: ===«Были отдельно обсуждены вопросы подготовки к выборам и договорились продолжить на уровне экспертов, на уровне рабочих групп подготовку концепции избирательного законодательства, реализации и так называемую формулу Штайнмайера»."Под каждой частью минских договоренностей должна стоять дата и ответственные. Это называется "дорожная карта" », - заявил тогда Порошенко.===