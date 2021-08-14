У двох областях України перевищено COVID-госпіталізацію, в п'яти - коефіцієнт виявлення нових випадків, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
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Міністерство охорони здоров'я оновило інформацію про епідемічні показники в регіонах України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Так, станом на 14 серпня, в Полтавській і Тернопільській областях зафіксовано "червоний" рівень за показником динаміки госпіталізацій. Цей показник у Полтавській області становить 51,9% (норма не більше 50%), Тернопільській - 76,9%.
Крім того, в Донецькій, Запорізькій, Сумській, Тернопільській і Хмельницькій областях зафіксовано перевищення норми виявлення нових випадків інфікування COVID-19. Цей показник в Донецькій області становить 4,3% (норма для "зеленої" зони не більше 4%), Запорізькій - 4,3%, Сумській - 4,3%, Тернопільській - 4,9%, Хмельницькій - 4,5% .
Зазначимо, що всі регіони України перебувають у "зеленій" зоні карантину. Щоб область потрапила в "червону" зону карантину, необхідно, щоб червоному рівню відповідали не менше двох показників.
Будь ласка, зачекайте...
Игорь Монахов
нет.. я не пью совсем.... я беру и смачиваю вату-тампон и сую в жоппу - ну и жду прихода...
11.05.2020 00:37
Сезон грві проходить, бюджети освоюють - і після того захворюваність падає до рівня статистичної похибки.