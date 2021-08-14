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У двох областях України перевищено COVID-госпіталізацію, в п'яти - коефіцієнт виявлення нових випадків, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

У двох областях України перевищено COVID-госпіталізацію, в п'яти - коефіцієнт виявлення нових випадків, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Міністерство охорони здоров'я оновило інформацію про епідемічні показники в регіонах України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Так, станом на 14 серпня, в Полтавській і Тернопільській областях зафіксовано "червоний" рівень за показником динаміки госпіталізацій. Цей показник у Полтавській області становить 51,9% (норма не більше 50%), Тернопільській - 76,9%.

Крім того, в Донецькій, Запорізькій, Сумській, Тернопільській і Хмельницькій областях зафіксовано перевищення норми виявлення нових випадків інфікування COVID-19. Цей показник в Донецькій області становить 4,3% (норма для "зеленої" зони не більше 4%), Запорізькій - 4,3%, Сумській - 4,3%, Тернопільській - 4,9%, Хмельницькій - 4,5% .

Зазначимо, що всі регіони України перебувають у "зеленій" зоні карантину. Щоб область потрапила в "червону" зону карантину, необхідно, щоб червоному рівню відповідали не менше двох показників.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минулої доби в Україні вакцинували від коронавірусу 161 792 людини, загалом - 4 644 649, - МОЗ

У двох областях України перевищено COVID-госпіталізацію, в пяти - коефіцієнт виявлення нових випадків, - МОЗ 01

Автор: Анастасія Потіха
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ерунда - там мастера спорта по борьбе с хворобой... - тока денех дай.
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14.08.2021 11:58 Відповісти
И тут возникает вопрос - а госпитализация во всех областях не привитых ли !? Почему об этом молчат!?
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14.08.2021 12:30 Відповісти
Призываю всех зэбаранов и пiд-рашек НЕ вакцинироваться ни при каких обстоятельствах! Ничем! Обманите систему! У двох областях України перевищено COVID-госпіталізацію, в п'яти - коефіцієнт виявлення нових випадків, - МОЗ - Цензор.НЕТ 2535 У двох областях України перевищено COVID-госпіталізацію, в п'яти - коефіцієнт виявлення нових випадків, - МОЗ - Цензор.НЕТ 721
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14.08.2021 13:27 Відповісти
Потому что это выдумка одного глупого антиваксера.
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14.08.2021 13:44 Відповісти
когда ковидо-шухер только начался то вы Ублюдки кричали громче всех что вируса нет и это фейк !!! а я говорил что есть и что нужно искать лекарство т.к. вакцина тут не поможет !!! и кто оказался балаболом !?
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14.08.2021 20:50 Відповісти
Брехло, давай ссылку где я хоть раз такое писал.
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14.08.2021 20:55 Відповісти
И как, ты уже нашел лекарство?
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15.08.2021 00:35 Відповісти
Я не думаю, что найдется кто-то кроме тебя, кто востользуется тем лекарством, что ты нашел...
Игорь Монахов

нет.. я не пью совсем.... я беру и смачиваю вату-тампон и сую в жоппу - ну и жду прихода...
11.05.2020 00:37
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15.08.2021 08:34 Відповісти
Два роки нам малють апокаліптичні, геометричні графіки росту хвороб і смертей.
Сезон грві проходить, бюджети освоюють - і після того захворюваність падає до рівня статистичної похибки.
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14.08.2021 14:19 Відповісти
 
 