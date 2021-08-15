США за 72 години евакуюють своє посольство в Афганістані, - CNN

Сполучені Штати Америки планують завершити евакуацію свого посольства в Афганістані протягом 72 годин. Евакуація диппредставництва в захопленому бойовиками Кабулі вже почалася.

Про це повідомляє канал CNN, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Двоє співрозмовників каналу розповіли, що США повернуть додому весь персонал посольства в Кабулі, включно з високопосадовцями. Більшість американських дипломатів спочатку евакуюють в аеропорт Кабула, звідки їх повернуть в США.

За словами джерела CNN, невелика кількість основного персоналу посольства, включно з головним дипломатом США, вже перебувають на території аеропорту.

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За даними агентства Associated Press, дипломатів США в Афганістані в даний момент перевозять з посольства в Кабулі в міжнародний аеропорт афганської столиці.

За словами джерела агентства, в евакуаційній операції задіяні вертольоти. При цьому ключова група дипломатів продовжить роботу на території аеропорту - настільки довго, наскільки дозволить ситуація у сфері безпеки.

Нагадаємо, сьогодні бойовики радикального руху "Талібан" увійшли у столицю Афганістану. Після цього уряд країни погодився мирно передати владу талібам, щоб уникнути штурму Кабулу.

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