Дві людини потонули в туристично-готельному комплексі на Чернігівщині
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У туристично-готельному комплексі "Бреч", що біля Корюківки на Чернігівщині, 15 серпня близько 11:00 в озері потонули дві людини. Вони – співробітники однієї з чернігівських IT-компаній.
Як розповів Суспільному очевидець Євген Кирієнко, у водоймі спостерігали розряди струму, інформує Цензор.НЕТ.
"Я перебував за сім-вісім метрів і бачив усе. Ми з колегою плавали на сапах. І звернув увагу, що вздовж берега плавав мій колега Владислав, і раптом він видав характерний крик, наче конвульсійний, і рухи його тіла були схожі, наче вдарило струмом, але я цього спершу не зрозумів. І він пішов на дно, його вже не було видно з води. Ніякої боротьби, спроб виплисти у нього не було. Колега Євгеній кинувся до нього. Ступивши в це, умовно кажучи, коло, де був уражений Владислав, він з такими ж симптомами пішов на дно. Також був крик, і він пішов на дно відразу ж. Жодних спроб виплисти чи інших рухів. Він упав. Я проплив (на сапі. - Ред.) у їхній бік, зрозумів, що це – струм, розвернувся й гукнув колегам, щоб ті виходили з води", – розповів Євгеній Кирієнко.
За його словами, візуально це не було схоже на те, що людина тоне. Колеги просто пішли на дно миттєво: "Це було ураження струмом".
"Прийшов співробітник комплексу, він був одягнений у форму охоронця. Він сів на сап і почав веслом діставати тіло. Але він казав, що б’є струмом. І не дозволяв підходити до води", - уточнив чоловік.
Відпочивальники самі дістали Євгенія, а через хвилин 15 тільки змогли дістати Владислава.
Євгеній Кирієнко каже, медики реанімували обох потопельників близько години, але безрезультатно – смерть встановили на місці.
Оксана Сергійчук, директорка ТОВ "БРЕЧ РЕЗОРТ ЕНД СПА", від коментарів відмовилась.
За словами прессекретарки поліції області Юлії Ковтун, наразі відкрили провадження за статтею 199 КК "Вбивство через необережність".
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