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Дві людини потонули в туристично-готельному комплексі на Чернігівщині

Новини Цензор.НЕТ Події

Дві людини потонули в туристично-готельному комплексі на Чернігівщині

У туристично-готельному комплексі "Бреч", що біля Корюківки на Чернігівщині, 15 серпня близько 11:00 в озері потонули дві людини. Вони – співробітники однієї з чернігівських IT-компаній.

Як розповів Суспільному очевидець Євген Кирієнко, у водоймі спостерігали розряди струму, інформує Цензор.НЕТ.

"Я перебував за сім-вісім метрів і бачив усе. Ми з колегою плавали на сапах. І звернув увагу, що вздовж берега плавав мій колега Владислав, і раптом він видав характерний крик, наче конвульсійний, і рухи його тіла були схожі, наче вдарило струмом, але я цього спершу не зрозумів. І він пішов на дно, його вже не було видно з води. Ніякої боротьби, спроб виплисти у нього не було. Колега Євгеній кинувся до нього. Ступивши в це, умовно кажучи, коло, де був уражений Владислав, він з такими ж симптомами пішов на дно. Також був крик, і він пішов на дно відразу ж. Жодних спроб виплисти чи інших рухів. Він упав. Я проплив (на сапі. - Ред.) у їхній бік, зрозумів, що це – струм, розвернувся й гукнув колегам, щоб ті виходили з води", – розповів Євгеній Кирієнко.

За його словами, візуально це не було схоже на те, що людина тоне. Колеги просто пішли на дно миттєво: "Це було ураження струмом".

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"Прийшов співробітник комплексу, він був одягнений у форму охоронця. Він сів на сап і почав веслом діставати тіло. Але він казав, що б’є струмом. І не дозволяв підходити до води", - уточнив чоловік.

Відпочивальники самі дістали Євгенія, а через хвилин 15 тільки змогли дістати Владислава.

Євгеній Кирієнко каже, медики реанімували обох потопельників близько години, але безрезультатно – смерть встановили на місці.

Оксана Сергійчук, директорка ТОВ "БРЕЧ РЕЗОРТ ЕНД СПА", від коментарів відмовилась.

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За словами прессекретарки поліції області Юлії Ковтун, наразі відкрили провадження за статтею 199 КК "Вбивство через необережність".

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+17
И что характерно, для нашей страны, никто за эти фактически убийства, не ответит. А если и найдут стрелочника, то он отделается небольшим условным.
Жизнь человека здесь не стоит и гривны.
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16.08.2021 06:51
+6
П-ц....электрический стул двоим устроили по халатности...
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16.08.2021 01:17
+6
В нормальной стране суд присудил-бы такую компенсацию родственникам погибщих что во-первых эта фирма отдыха обанкротилась-бы а во-вторых другим фирмам не повадно было-бы сожержать инфраструктуру небезопсной. Это касается и пожаров в частных лагерях когда гибли люди. И не нужно никаких пожарных и других госнспекций. директор фирмы сам будет очень четко следить за безопасностью зная что в случае смерти отдыхающих на каждого придется потратить не менее 100 тыс долларов компенсации. Просто честный суд сделает из Украины нормальную страну. просто честный суд-и больше ничего не надо для наведения порядка
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16.08.2021 10:10
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Просто жах, відпочинок ціною життя 🤬🤬🤬
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16.08.2021 01:04 Відповісти
П-ц....электрический стул двоим устроили по халатности...
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16.08.2021 01:17 Відповісти
Оксана Сергийчук, директор ООО "Бречи РЕЗОРТ ЭНД СПА", от комментариев отказалась.
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16.08.2021 02:55 Відповісти
https://www.google.com/amp/s/www.dsnews.ua/society/v-chernigovskoy-oblasti-prokuror-zamerz-nasmert-v-novogodnyuyu-noch-04012021-411244/amp
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16.08.2021 03:18 Відповісти
Это какой тто курот смерти
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16.08.2021 09:10 Відповісти
И что характерно, для нашей страны, никто за эти фактически убийства, не ответит. А если и найдут стрелочника, то он отделается небольшим условным.
Жизнь человека здесь не стоит и гривны.
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16.08.2021 06:51 Відповісти
там хозяин этого комплекса очень богатый человек, отмажется или откупится
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16.08.2021 07:11 Відповісти
Директору пора ставать на лыжи пока может.
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16.08.2021 07:14 Відповісти
Какие лыжи, судить ее надо.
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16.08.2021 08:44 Відповісти
вот так приехали отдохнуть, отличная антиреклама
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16.08.2021 07:33 Відповісти
откуда электричеству взяться в воде "локально" ?
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16.08.2021 08:51 Відповісти
некоторые умники, так рыбу "ловят"
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16.08.2021 09:11 Відповісти
Это ты на их самих намикаеш? айтишников
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16.08.2021 10:11 Відповісти
Природа мстит людям за совковых, комунячих партизан, которые в 1943 году ничего не сделали в Корюковке, когда немцы три дня уничтожали население городка, сидели передасты в лесу возле Корюковки, пили, грабили месное население, трахали своих "полевых жен" и бездейственно наблюдали за зверствами немцев...
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16.08.2021 09:05 Відповісти
Советские партизаны не только наблюдали за расправой и не помогли, они еще и спровоцировали немцев на нападение и месть. Ведь в 1941 году немцы в Украине заходили в село, отпускали местным женщинам военнопленных если среди них были их мужья, ставили старосту, расстреливали комиссар ов и чекистов, и шли дальше догонять отступающий совок. У советских партизан не было поддержки и нужно было разозлить немцев против местных чтоб шли в партизаны а не встречали цветами.
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16.08.2021 21:05 Відповісти
половил кто-то рыбку. Но в Украине вряд ли наступит ответственность у убийц.
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16.08.2021 09:10 Відповісти
В нормальной стране суд присудил-бы такую компенсацию родственникам погибщих что во-первых эта фирма отдыха обанкротилась-бы а во-вторых другим фирмам не повадно было-бы сожержать инфраструктуру небезопсной. Это касается и пожаров в частных лагерях когда гибли люди. И не нужно никаких пожарных и других госнспекций. директор фирмы сам будет очень четко следить за безопасностью зная что в случае смерти отдыхающих на каждого придется потратить не менее 100 тыс долларов компенсации. Просто честный суд сделает из Украины нормальную страну. просто честный суд-и больше ничего не надо для наведения порядка
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16.08.2021 10:10 Відповісти
Там в озере были насосы и они травили электричеством в воду. Там не сработала защита УЗО или её не было. Всё это случилось на глазах у коллег. Помочь было невозможно потому что второй человек погиб так как он спасал первого и его тоже замкнуло. Сторож который выскочил спасать не выключил сразу рубильник. Возможно не знал где он был.
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16.08.2021 21:26 Відповісти
 
 