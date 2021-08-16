Дві людини потонули в туристично-готельному комплексі на Чернігівщині

У туристично-готельному комплексі "Бреч", що біля Корюківки на Чернігівщині, 15 серпня близько 11:00 в озері потонули дві людини. Вони – співробітники однієї з чернігівських IT-компаній.

Як розповів Суспільному очевидець Євген Кирієнко, у водоймі спостерігали розряди струму, інформує Цензор.НЕТ.

"Я перебував за сім-вісім метрів і бачив усе. Ми з колегою плавали на сапах. І звернув увагу, що вздовж берега плавав мій колега Владислав, і раптом він видав характерний крик, наче конвульсійний, і рухи його тіла були схожі, наче вдарило струмом, але я цього спершу не зрозумів. І він пішов на дно, його вже не було видно з води. Ніякої боротьби, спроб виплисти у нього не було. Колега Євгеній кинувся до нього. Ступивши в це, умовно кажучи, коло, де був уражений Владислав, він з такими ж симптомами пішов на дно. Також був крик, і він пішов на дно відразу ж. Жодних спроб виплисти чи інших рухів. Він упав. Я проплив (на сапі. - Ред.) у їхній бік, зрозумів, що це – струм, розвернувся й гукнув колегам, щоб ті виходили з води", – розповів Євгеній Кирієнко.

За його словами, візуально це не було схоже на те, що людина тоне. Колеги просто пішли на дно миттєво: "Це було ураження струмом".

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"Прийшов співробітник комплексу, він був одягнений у форму охоронця. Він сів на сап і почав веслом діставати тіло. Але він казав, що б’є струмом. І не дозволяв підходити до води", - уточнив чоловік.

Відпочивальники самі дістали Євгенія, а через хвилин 15 тільки змогли дістати Владислава.

Євгеній Кирієнко каже, медики реанімували обох потопельників близько години, але безрезультатно – смерть встановили на місці.

Оксана Сергійчук, директорка ТОВ "БРЕЧ РЕЗОРТ ЕНД СПА", від коментарів відмовилась.

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За словами прессекретарки поліції області Юлії Ковтун, наразі відкрили провадження за статтею 199 КК "Вбивство через необережність".