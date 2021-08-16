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Два человека утонули в туристско-гостиничном комплексе на Черниговщине

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Два человека утонули в туристско-гостиничном комплексе на Черниговщине

В туристско-гостиничном комплексе "Бреч", что у Корюковки на Черниговщине, 15 августа около 11:00 в озере утонули два человека. Они - сотрудники одной из черниговских IT-компаний.

Как рассказал Суспільному очевидец Евгений Кириенко, в водоеме наблюдали разряды тока, информирует Цензор.НЕТ.

"Я находился в семи-восьми метрах и видел все. Мы с коллегой плавали на сапах. И обратил внимание, что вдоль берега плавал мой коллега Владислав, и вдруг он издал характерный крик, будто конвульсивный, и движения его тела были похожи, как ударило током, но я этого сначала не понял. И он пошел на дно, его уже не было видно из воды. Никакой борьбы, попыток выплыть у него не было. Коллега Евгений бросился к нему. Ступив в этот, условно говоря, круг, где был поражен Владислав, он с такими же симптомами пошел на дно. Также был крик, и он пошел ко дну сразу же. Никаких попыток выплыть или иных движений. Он упал. Я проплыл (на сапе, - Ред.) в их сторону, понял, что это - ток, развернулся и крикнул коллегам, чтобы те выходили из воды", - рассказал Евгений Кириенко.

По его словам, визуально это не было похоже на то, что человек тонет. Коллеги просто пошли на дно мгновенно: "Это было поражение током".

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"Пришел сотрудник комплекса, он был одет в форму охранника. Он сел на сап и начал веслом доставать тело. Но он говорил, что бьет током. И не позволял подходить к воде", - уточнил мужчина.

Отдыхающие сами вытащили Евгения, а через минут 15 только смогли достать Владислава.

Евгений Кириенко говорит, что медики реанимировали обоих пострадавших около часа, но безрезультатно - смерть констатировали на месте.

Оксана Сергийчук, директор ООО "Бречи РЕЗОРТ ЭНД СПА", от комментариев отказалась.

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По словам пресс-секретаря полиции области Юлии Ковтун, пока открыли производство по статье 199 УК "Убийство по неосторожности".

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+17
И что характерно, для нашей страны, никто за эти фактически убийства, не ответит. А если и найдут стрелочника, то он отделается небольшим условным.
Жизнь человека здесь не стоит и гривны.
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16.08.2021 06:51
+6
П-ц....электрический стул двоим устроили по халатности...
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16.08.2021 01:17
+6
В нормальной стране суд присудил-бы такую компенсацию родственникам погибщих что во-первых эта фирма отдыха обанкротилась-бы а во-вторых другим фирмам не повадно было-бы сожержать инфраструктуру небезопсной. Это касается и пожаров в частных лагерях когда гибли люди. И не нужно никаких пожарных и других госнспекций. директор фирмы сам будет очень четко следить за безопасностью зная что в случае смерти отдыхающих на каждого придется потратить не менее 100 тыс долларов компенсации. Просто честный суд сделает из Украины нормальную страну. просто честный суд-и больше ничего не надо для наведения порядка
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16.08.2021 10:10
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Просто жах, відпочинок ціною життя 🤬🤬🤬
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16.08.2021 01:04 Ответить
П-ц....электрический стул двоим устроили по халатности...
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16.08.2021 01:17 Ответить
Оксана Сергийчук, директор ООО "Бречи РЕЗОРТ ЭНД СПА", от комментариев отказалась.
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16.08.2021 02:55 Ответить
https://www.google.com/amp/s/www.dsnews.ua/society/v-chernigovskoy-oblasti-prokuror-zamerz-nasmert-v-novogodnyuyu-noch-04012021-411244/amp
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16.08.2021 03:18 Ответить
Это какой тто курот смерти
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16.08.2021 09:10 Ответить
И что характерно, для нашей страны, никто за эти фактически убийства, не ответит. А если и найдут стрелочника, то он отделается небольшим условным.
Жизнь человека здесь не стоит и гривны.
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16.08.2021 06:51 Ответить
там хозяин этого комплекса очень богатый человек, отмажется или откупится
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16.08.2021 07:11 Ответить
Директору пора ставать на лыжи пока может.
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16.08.2021 07:14 Ответить
Какие лыжи, судить ее надо.
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16.08.2021 08:44 Ответить
вот так приехали отдохнуть, отличная антиреклама
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16.08.2021 07:33 Ответить
откуда электричеству взяться в воде "локально" ?
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16.08.2021 08:51 Ответить
некоторые умники, так рыбу "ловят"
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16.08.2021 09:11 Ответить
Это ты на их самих намикаеш? айтишников
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16.08.2021 10:11 Ответить
Природа мстит людям за совковых, комунячих партизан, которые в 1943 году ничего не сделали в Корюковке, когда немцы три дня уничтожали население городка, сидели передасты в лесу возле Корюковки, пили, грабили месное население, трахали своих "полевых жен" и бездейственно наблюдали за зверствами немцев...
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16.08.2021 09:05 Ответить
Советские партизаны не только наблюдали за расправой и не помогли, они еще и спровоцировали немцев на нападение и месть. Ведь в 1941 году немцы в Украине заходили в село, отпускали местным женщинам военнопленных если среди них были их мужья, ставили старосту, расстреливали комиссар ов и чекистов, и шли дальше догонять отступающий совок. У советских партизан не было поддержки и нужно было разозлить немцев против местных чтоб шли в партизаны а не встречали цветами.
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16.08.2021 21:05 Ответить
половил кто-то рыбку. Но в Украине вряд ли наступит ответственность у убийц.
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16.08.2021 09:10 Ответить
В нормальной стране суд присудил-бы такую компенсацию родственникам погибщих что во-первых эта фирма отдыха обанкротилась-бы а во-вторых другим фирмам не повадно было-бы сожержать инфраструктуру небезопсной. Это касается и пожаров в частных лагерях когда гибли люди. И не нужно никаких пожарных и других госнспекций. директор фирмы сам будет очень четко следить за безопасностью зная что в случае смерти отдыхающих на каждого придется потратить не менее 100 тыс долларов компенсации. Просто честный суд сделает из Украины нормальную страну. просто честный суд-и больше ничего не надо для наведения порядка
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16.08.2021 10:10 Ответить
Там в озере были насосы и они травили электричеством в воду. Там не сработала защита УЗО или её не было. Всё это случилось на глазах у коллег. Помочь было невозможно потому что второй человек погиб так как он спасал первого и его тоже замкнуло. Сторож который выскочил спасать не выключил сразу рубильник. Возможно не знал где он был.
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16.08.2021 21:26 Ответить
 
 