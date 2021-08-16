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74 українці та члени їхніх сімей потребують евакуації з Афганістану - МЗС

Новини Цензор.НЕТ Політика України

74 українці та члени їхніх сімей потребують евакуації з Афганістану - МЗС

74 громадянини України і члени їхніх сімей виявили бажання повернутися в Україну з Афганістану.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін, передає Цензор.НЕТ.

"Посольством України в Таджикистані встановлено прямий зв'язок із 74 громадянами України і членами їхніх сімей, які виявили бажання повернутися в Україну з урахуванням різкого погіршення соціально-економічної ситуації і ситуації з безпекою в Афганістані", - сказав Єнін.

Чиновник зазначив, що МЗС України рекомендує українцям на території Афганістану звертатися на "гарячу лінію" МЗС або в посольства України в Таджикистані й Пакистані.

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"Безумовно, ми рекомендуємо громадянам України, які відчувають себе в небезпеці й перебувають на території Афганістану, звертатися безпосередньо на "гарячу лінію" Міністерства закордонних справ або в наші посольства в Таджикистані й Пакистані, які на сьогодні спільно з нашими міжнародними партнерами опрацьовують можливості, маршрути, шляхи евакуації наших громадян", - додав заступник міністра закордонних справ.
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Топ коментарі
+21
а когда улетал самолет, где они все были? что за дятлы. уже закрыто воздушное пространство
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16.08.2021 18:50
+16
А самолет за кем тогда посылали?
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16.08.2021 18:51
+14
74 украинца и члены их семей нуждаются в эвакуации из Афганистана - МИД - Цензор.НЕТ 7891
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16.08.2021 19:01
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а когда улетал самолет, где они все были? что за дятлы. уже закрыто воздушное пространство
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16.08.2021 18:50 Відповісти
Просяться в Україну пятиюрідні племіннники троюрідної бабусі чоловіка, дружина в якого українка.
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16.08.2021 18:56 Відповісти
більш за все то недовивезені родичі двох місцевих пуштунів, хоча якрах хороша нагода їм повернутись на батьківщину і там боротись з корупцією, пушутнський талібан переміг.
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16.08.2021 20:10 Відповісти
його і по києву ганяли, виганяли, не вигнали....неначе, прикипів
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16.08.2021 20:49 Відповісти
є тепер привід, оглосити їх огентами талібана, я б цим скористався, щоб позбутись цих двох чмирдяїв.
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16.08.2021 20:52 Відповісти
то, напевне, за наємовими родичами вилітав літак...якщо з 80 лише 8 українцям вдалось вилетіти
а тепер вже треба по-справжньому рятувати українців
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16.08.2021 20:29 Відповісти
А самолет за кем тогда посылали?
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16.08.2021 18:51 Відповісти
Белорусов вывезли , афганцев,наших немного ...остальных наших,наверно,не дождались
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16.08.2021 18:54 Відповісти
Так я и спросил ЗА КЕМ?
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16.08.2021 18:56 Відповісти
Дик наші настількі "мудрі" що ніяких порад чи попереджень не сприймають ,чекають коли півень до їх дупи добереться !!!)))
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16.08.2021 19:01 Відповісти
ОСЬ ІДОБРАВСЯ ПРИВИКЛИ ЗА БАРИГ БИКУВАТЬ НА ЧУЖОМУ ГОРІ, ЩО ВОНИ НЕЗНАЛИ ЩО ТАЛІБИ ВІЗЬМУТЬ І КАБУЛ.
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16.08.2021 19:55 Відповісти
Ніщих галанців вивозили, уряд яких зажав кошти на літак.
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16.08.2021 18:57 Відповісти
Да,мы такие-в прошлый раз нищих израильтян вывозили из Китая,за ними тоже самолёт не прислали)
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16.08.2021 19:02 Відповісти
Добре,пані,поставлю запитання по іншому:чому в пріоритеті влади в плані евакуації не стоять Українці?Що,неможливо порахувати?Чому ми вивезли лише8(!!)Українців?Що,знову паскудний піар??
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16.08.2021 19:09 Відповісти
А я знаю чому лише вісім ?не я ж той літак воджу ,в кінці кінців .
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16.08.2021 19:33 Відповісти
за тими хто зелі опіум присилав.
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16.08.2021 18:55 Відповісти
За теми кто заплатил
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16.08.2021 19:17 Відповісти
..никто никакой самолёт туда не посылал. Там работали В-737 украинской авиакомпании . Работали на афганскую авиакомпанию Кам Эйр. Самолёт частный.. никакого отношения к украинскому правительству не имеет. Но Земрази отчаянно пиарятся на этом... говоря..что это они организовывают эвакуацию. Два уже улетели... остался ещё один... Вот ублюдки и представляют этот самолёт..как присланный правительством для спасения граждан Украины.
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16.08.2021 20:20 Відповісти
Нда...снова зекретин "попиарился",как то дерьмо
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16.08.2021 18:52 Відповісти
Пусть этот поц чартером на президентском лайнере спасает,не...
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16.08.2021 19:03 Відповісти
👍
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16.08.2021 19:12 Відповісти
Ше з сотню муслімів підкинуть втіхаря
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16.08.2021 18:52 Відповісти
Та який втихаря, написали 74 українця і ЧЛЕНИ ЇХ СІМЕЙ. А цих членів можуть бути сотні, діти, брат, сват, троюрідна бабуся.
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16.08.2021 18:56 Відповісти
Та "троюродного брата сестри жена!" !!!)))
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16.08.2021 19:02 Відповісти
теперь будем героически на рашкованском спасаться, лишь бы был инфоповод очередной.
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16.08.2021 18:52 Відповісти
Я считаю Украина должна послать самолёт в Афганистан и для физической защиты персонала воздушного лайнера роту СпН
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16.08.2021 19:01 Відповісти
Проще послать накуй всех желающих.
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16.08.2021 19:02 Відповісти
74 украинца и члены их семей нуждаются в эвакуации из Афганистана - МИД - Цензор.НЕТ 7891
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16.08.2021 19:01 Відповісти
Це фейк? Чи він дійсно таке зморозив?
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16.08.2021 19:05 Відповісти
Думаєш він не може?
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16.08.2021 19:18 Відповісти
Это стеб. Там вместо Талибана-Комунистическая партия Китая, вместо Афганистана-Китай, это он ляпнул вреальности. Ну и правильно написал Dietrich Berg, думаешь он не может?)) Они ж больны на голову.
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16.08.2021 19:38 Відповісти
Я просто довірливий. Чомусь.
Що у Арахамії на язиці у Єрмака на думці.
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16.08.2021 19:40 Відповісти
АнарХАМія-це безглудзя...
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16.08.2021 19:33 Відповісти
Похоже в афгане остались либо афганцы купившие украинское гражданство либо наркодилеры. Третьего не дано.
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16.08.2021 19:01 Відповісти
Була інформація, що на нашем літаку прилетіло аж сім громадян України, мабуть, це екіпаж. Питання: - Кого вивезли?
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16.08.2021 19:07 Відповісти
Є обгрунтовані підозри що наш екіпаж та толпа зняла і полетіла зі своїм екіпажем.
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16.08.2021 19:14 Відповісти
А Україна їх туди, в Авганістан, посилала?
Ні?
Так якого чорта вивозить, самі залізли, самі і вилазьте!
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16.08.2021 19:25 Відповісти
Зрозуміло що це наші співвітчизниці які повиходили заміж за авганців, пригадали що в них є батьківщина.
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16.08.2021 19:27 Відповісти
Так 2 дня назад украинский самолет вывез из Афганистана почти 80 человек, в том числе 8 украинцев?!
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16.08.2021 19:29 Відповісти
У нас тут тоже все в зад катится,потерпите,может талибан порядок наведет,наши клоуны точно все в бардак превратят.
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16.08.2021 19:34 Відповісти
когда взяли Кандагар, причины делать ноги небыло? так понимать. или ждали президенский борт?
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16.08.2021 20:05 Відповісти
..о каком президентском борту речь? Всё..что принадлежит президентскому отряду *Украина* стоит в Борисполе под охраной и никуда не собирается лететь. Даже военных на Ил-76 не трогают. Они к параду готовятся!!)))
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16.08.2021 20:24 Відповісти
ничо. щас соска миловидная с собачкой видос с афгана выложит - и слуги подсуетятся.
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16.08.2021 20:21 Відповісти
Так , а чому 50 талібів привезли першим рейсом , а не українців ? Щось тут не те .
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16.08.2021 21:22 Відповісти
Талибан захватил посольство РАБссии в Кабуле... 74 українці та члени їхніх сімей потребують евакуації з Афганістану - МЗС - Цензор.НЕТ 7912типа бандосы везде Мавзолейные Матросы...
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16.08.2021 21:40 Відповісти
Кадыров обратился к быдлу Путлера..типа братаны Муцульмане любят РАБссию... 74 українці та члени їхніх сімей потребують евакуації з Афганістану - МЗС - Цензор.НЕТ 9458
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16.08.2021 21:43 Відповісти
А почему нелюбители талибана досиделись до захвата Кабула, до паралича аэропортов? Что они выжидали? Что талибы после вывода американских войск куда-то испарятся?
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17.08.2021 13:23 Відповісти
 
 