74 українці та члени їхніх сімей потребують евакуації з Афганістану - МЗС

74 громадянини України і члени їхніх сімей виявили бажання повернутися в Україну з Афганістану.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін, передає Цензор.НЕТ.

"Посольством України в Таджикистані встановлено прямий зв'язок із 74 громадянами України і членами їхніх сімей, які виявили бажання повернутися в Україну з урахуванням різкого погіршення соціально-економічної ситуації і ситуації з безпекою в Афганістані", - сказав Єнін.

Чиновник зазначив, що МЗС України рекомендує українцям на території Афганістану звертатися на "гарячу лінію" МЗС або в посольства України в Таджикистані й Пакистані.

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"Безумовно, ми рекомендуємо громадянам України, які відчувають себе в небезпеці й перебувають на території Афганістану, звертатися безпосередньо на "гарячу лінію" Міністерства закордонних справ або в наші посольства в Таджикистані й Пакистані, які на сьогодні спільно з нашими міжнародними партнерами опрацьовують можливості, маршрути, шляхи евакуації наших громадян", - додав заступник міністра закордонних справ.