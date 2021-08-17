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Радбез ООН закликав до створення єдиного уряду в Афганістані

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Радбез ООН закликав до створення єдиного уряду в Афганістані

Рада Безпеки ООН закликала до негайного припинення всіх бойових дій в Афганістані та створення єдиного представницького уряду.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

У заяві для преси голова Радбезу Т.С. Тірумурті зазначив, що члени РБ ООН виступають за негайне припинення насильства в Афганістані, відновлення безпеки, цивільного та конституційного ладу.

Члени РБ ООН також закликають до проведення термінових переговорів для мирного врегулювання шляхом національного примирення під керівництвом і за участю самих афганців.

У заяві наголошується, що всі сторони повинні дотримуватися своїх зобов'язань відповідно до міжнародного гуманітарного права "за будь-яких обставин, включаючи ті, що пов'язані із захистом цивільного населення".

Окрім того, члени Ради Безпеки закликають усі сторони забезпечити негайний, безпечний і безперешкодний гуманітарний доступ до установ ООН та інших гуманітарних організацій.

Також читайте: Міжнародна спільнота має згуртуватися, щоб Афганістан ніколи більше не використовувався як база для терористів, - Гутерріш

Також в Радбезі ООН "знову підтверджують важливість боротьби з тероризмом в Афганістані, щоб його територія не використовувалася для загроз або нападів на будь-яку країну і щоб ані "Талібан", ані будь-яка інша афганська група чи окрема особа не підтримували терористів, що діють на території будь-якої іншої країни".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+9
В заявлении для прессы отмечается, что члены СБ ООН выступают за немедленное прекращение насилия в Афганистане, восстановления безопасности, гражданского и конституционного строя.Источник: https://censor.net/ru/n3283085

Це просто смішно.А може в оон знущаються? Яка нафіг конституція?
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17.08.2021 00:46
+8
Глубокая обеспокоенность, 80-й уровень.
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17.08.2021 00:48
+4
ООН может идти на! призывать вот так:
Совбез ООН призвал к созданию единого правительства в Афганистане - Цензор.НЕТ 7258
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17.08.2021 00:53
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В заявлении для прессы отмечается, что члены СБ ООН выступают за немедленное прекращение насилия в Афганистане, восстановления безопасности, гражданского и конституционного строя.Источник: https://censor.net/ru/n3283085

Це просто смішно.А може в оон знущаються? Яка нафіг конституція?
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17.08.2021 00:46 Відповісти
Глубокая обеспокоенность, 80-й уровень.
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17.08.2021 00:48 Відповісти
ага, настолько глубокая, что дальше только дно Совбез ООН призвал к созданию единого правительства в Афганистане - Цензор.НЕТ 7046
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17.08.2021 00:50 Відповісти
Дно пробито, идем к чертям... Совбез ООН призвал к созданию единого правительства в Афганистане - Цензор.НЕТ 11
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17.08.2021 00:57 Відповісти
Організація Обєспокоєних оНаністов заявила...
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17.08.2021 00:48 Відповісти
Организация Обеспокоенных Нанистов.
Нанист - карлик, при болезни, которая называется нанизм
Так что очень даже метко Совбез ООН призвал к созданию единого правительства в Афганистане - Цензор.НЕТ 5972
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17.08.2021 00:52 Відповісти
Организация Обдолбаных Нариков
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17.08.2021 07:39 Відповісти
это уже даже и не смешно...
Не небендзя предложил, случаем? Совбез ООН призвал к созданию единого правительства в Афганистане - Цензор.НЕТ 6106
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17.08.2021 00:49 Відповісти
Талибы сидят в Катаре..разрешают пу сидеть в кабуле.. пиндоносы стреляют в гражданских и заберают собак...
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17.08.2021 00:50 Відповісти
рузге у талибов 1 тыс евнухов из русских Совбез ООН призвал к созданию единого правительства в Афганистане - Цензор.НЕТ 6315
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17.08.2021 01:12 Відповісти
В Афганистане осталась одна не занятая талибами провинция.
И она готова оказать сопротивление.
Провинция Панджшер (в переводе означает "пять львов") остается единственной не занятой талибами. Это одна из 34 провинций Афганистана.
Ее население - около 200 тысяч человек. 99% - таджики.
Правительственные силы и народное ополчение группируются у границ Панджшера.
Провинция может стать оплотом сопротивления талибам. Подобная миссия выпадает ей второй раз.
В сентябре 1996 года, после захвата боевиками Талибана Кабула, правительственные войска и президент Раббани укрылись в Панджшерском ущелье. Силы сопротивления не позволили талибам достичь господства над всей страной
Лидеры сопротивления в Панджшере уже готовятся к большой войне против талибов.
Сейчас в ущелье около 20 военных баз, тогда как в предыдущих боях с талибами их было всего восемь.
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17.08.2021 00:50 Відповісти
не тот случай, сомнут их и свалят все опполченцы в таджикостан...если успеют конечно..но и там их доставать начнут.. Совбез ООН призвал к созданию единого правительства в Афганистане - Цензор.НЕТ 5026
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17.08.2021 00:57 Відповісти
Ни СССР всей мощью своей армии, ни потом Талибан ничего не смогли сделать с моджахедами Ахмад Шаха Масуда в Пандшере (Пандшерской Долине).
И сейчас Талибан ничего не сможет сделать с Пандшерцами.
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17.08.2021 01:01 Відповісти
грохнули того ахмад шаха помнится, атамана- грициана сев. альянса...а друган евонный дустум, к узбекам свалил...да и талибы не те уже...))
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17.08.2021 01:06 Відповісти
ну ну помнится товй братишка гиви на Киев ехап как талибы на паншер теперь злые языки говорят ублажает гиви в роли гурии талибов Совбез ООН призвал к созданию единого правительства в Афганистане - Цензор.НЕТ 6110
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17.08.2021 01:10 Відповісти
вкурил чего?)..или мухоморы несвежие?))
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17.08.2021 01:39 Відповісти
Убили Маскуда аль-каида, подло притворившись корреспондентами... Но это не помогла талибану взять Пандшер. Сейчас там сын Масууда руководит... И никакого талибана там нет и не будет, потому что местные таджики не воспринимают Талибан и его фанатичный религиозный экстримизм, хотя они тоже мусульмане но умеренные.
Поэтому талибану в Пандшере ничего не светит. Местные уже имеют многолетний опыт боевых действий против талибана. И никто там не сдастся.
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17.08.2021 01:41 Відповісти
да знаю я все это ...только срать они, талибы эти хотели, на тех 200 тыс. местных таджиков..., как курят перебьют, если сбежать к рахмону не успеют, и дело с концом...у них вертолеты и куча арты амерской..
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17.08.2021 01:49 Відповісти
У талибов до этого не было ни вооружения ни авиации ни брони.Сейчас всего полно хоть отбавляй.Они их просто раздавят.Это не 80 год.
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17.08.2021 01:15 Відповісти
Ты тупой или притворяишься?

У советской армии в Афганистане было в сотни раз больше вооружения в том числе вертушек и самолётов, чем сейчас у талибов... И ничего советы не смогли сделать там в Пандшере.
То сейчас талибы сделают, ага.. жди.
Пять лет тот же талибан с 1996 по 2001 год штурмовал Пандшер и только зубы себе обламали там.
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17.08.2021 01:37 Відповісти
Талибы ответили - передайте в эту очень полезную оон нашу озабоченность.
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17.08.2021 00:51 Відповісти
и почтой отослали голову премьер министра, которая не успела улететь Совбез ООН призвал к созданию единого правительства в Афганистане - Цензор.НЕТ 5853
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17.08.2021 00:53 Відповісти
ООН может идти на! призывать вот так:
Совбез ООН призвал к созданию единого правительства в Афганистане - Цензор.НЕТ 7258
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17.08.2021 00:53 Відповісти
Глас вопиющего в пустыне...ага...
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17.08.2021 01:03 Відповісти
Совбез ООН призвал к созданию единого правительства в Афганистане...

Единое правительство между КЕМ? Маньяков из средневековья и их жертв?!!
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17.08.2021 01:04 Відповісти
ООН! Ты знаете куда зеля лыжи намазал🤔 дik рабinoвичь в оддэсу Нельсон
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17.08.2021 01:04 Відповісти
Оон,ви знущаєтесь чи просто тролите?!!!
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17.08.2021 01:04 Відповісти
***************...)))
Як завжди...
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17.08.2021 01:08 Відповісти
Совбез ООН что-то крякнул... Талибы моментально прислушались... Или не прислушались ? Или талибам заявления совбеза ООН - до жопы.... Подчеркните предложение реально характиеризующее ситуацию в Афганистане...
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17.08.2021 01:11 Відповісти
Совбез ООН призвал к созданию единого правительства в Афганистане - Цензор.НЕТ 9201
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17.08.2021 01:11 Відповісти
От заголовка только ухахатываться можно.Макакам плевать на ваш ООН готовтесь к кипишу в европе.Европа старое пердло которое от свой немощности только озабоченость проявляет.А по факту за последние лет 30 ни одного толкового и правильного решения.
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17.08.2021 01:14 Відповісти
Совбез ООН призвал к созданию единого правительства в Афганистане - Цензор.НЕТ 2918
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17.08.2021 01:17 Відповісти
Организация Отмороженных Неадекватов пытается выразить свою максимальную сексуальную озабоченность!
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17.08.2021 03:15 Відповісти
Очередная Мавзолейная головная боль для Путлерских баранов... Совбез ООН призвал к созданию единого правительства в Афганистане - Цензор.НЕТ 4839
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17.08.2021 04:46 Відповісти
СССР хотели захватить Афганистан, а затем, приручив их, сделать 16-й республикой. И посмотрите на карте, что для получения коридора до Индийского океана остается только кусочек по Пакистану. Наверняка затем планировалось, при удобном случае, пробить коридор и объявить захваченную пакистанскую территорию исконными афганскими землями.
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17.08.2021 04:51 Відповісти
Єдине , що точно не треба робити - це слухати жабоїдів і німчуру .
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17.08.2021 07:55 Відповісти
Мда... создать единое правительство на территории захваченной религиозными фанатиками, убийцами, насильниками. Не, ну ок. Создали... Типо начала заседания "единого правительства" будет начинается с линчевания условного ахмета за то что он во время молитвы не под тем углом посмотрел вверх. Или девушки которая посмела на 1 см. короче паранджу одеть. Я так понимаю что ООН пора саморазпустится.
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17.08.2021 09:19 Відповісти
мда, и ООН уже не то, вот бывало как обеспокоятся, так всем аж страшно, а сейчас только вяло призывать и могут
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17.08.2021 12:30 Відповісти
поздно вы всрались..... готовьте озабоченности...
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17.08.2021 13:39 Відповісти
 
 