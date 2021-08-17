Радбез ООН закликав до створення єдиного уряду в Афганістані
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Рада Безпеки ООН закликала до негайного припинення всіх бойових дій в Афганістані та створення єдиного представницького уряду.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
У заяві для преси голова Радбезу Т.С. Тірумурті зазначив, що члени РБ ООН виступають за негайне припинення насильства в Афганістані, відновлення безпеки, цивільного та конституційного ладу.
Члени РБ ООН також закликають до проведення термінових переговорів для мирного врегулювання шляхом національного примирення під керівництвом і за участю самих афганців.
У заяві наголошується, що всі сторони повинні дотримуватися своїх зобов'язань відповідно до міжнародного гуманітарного права "за будь-яких обставин, включаючи ті, що пов'язані із захистом цивільного населення".
Окрім того, члени Ради Безпеки закликають усі сторони забезпечити негайний, безпечний і безперешкодний гуманітарний доступ до установ ООН та інших гуманітарних організацій.
Також в Радбезі ООН "знову підтверджують важливість боротьби з тероризмом в Афганістані, щоб його територія не використовувалася для загроз або нападів на будь-яку країну і щоб ані "Талібан", ані будь-яка інша афганська група чи окрема особа не підтримували терористів, що діють на території будь-якої іншої країни".
Будь ласка, зачекайте...
Це просто смішно.А може в оон знущаються? Яка нафіг конституція?
Нанист - карлик, при болезни, которая называется нанизм
Так что очень даже метко
Не небендзя предложил, случаем?
И она готова оказать сопротивление.
Провинция Панджшер (в переводе означает "пять львов") остается единственной не занятой талибами. Это одна из 34 провинций Афганистана.
Ее население - около 200 тысяч человек. 99% - таджики.
Правительственные силы и народное ополчение группируются у границ Панджшера.
Провинция может стать оплотом сопротивления талибам. Подобная миссия выпадает ей второй раз.
В сентябре 1996 года, после захвата боевиками Талибана Кабула, правительственные войска и президент Раббани укрылись в Панджшерском ущелье. Силы сопротивления не позволили талибам достичь господства над всей страной
Лидеры сопротивления в Панджшере уже готовятся к большой войне против талибов.
Сейчас в ущелье около 20 военных баз, тогда как в предыдущих боях с талибами их было всего восемь.
И сейчас Талибан ничего не сможет сделать с Пандшерцами.
Поэтому талибану в Пандшере ничего не светит. Местные уже имеют многолетний опыт боевых действий против талибана. И никто там не сдастся.
У советской армии в Афганистане было в сотни раз больше вооружения в том числе вертушек и самолётов, чем сейчас у талибов... И ничего советы не смогли сделать там в Пандшере.
То сейчас талибы сделают, ага.. жди.
Пять лет тот же талибан с 1996 по 2001 год штурмовал Пандшер и только зубы себе обламали там.
идти на!призывать вот так:
Единое правительство между КЕМ? Маньяков из средневековья и их жертв?!!
Як завжди...