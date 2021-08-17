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Совбез ООН призвал к созданию единого правительства в Афганистане

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Совбез ООН призвал к созданию единого правительства в Афганистане

Совет Безопасности ООН призвал к немедленному прекращению всех боевых действий в Афганистане и создание единого представительного правительства.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В заявлении для прессы отмечается, что члены СБ ООН выступают за немедленное прекращение насилия в Афганистане, восстановления безопасности, гражданского и конституционного строя.

Члены СБ ООН также призывают к проведению срочных переговоров для мирного урегулирования путем национального примирения под руководством и с участием самих афганцев.

В заявлении отмечается, что все стороны должны соблюдать свои обязательства в соответствии с международным гуманитарным правом "при любых обстоятельствах, включая те, которые связаны с защитой гражданского населения".

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Кроме того, члены Совета Безопасности призывают все стороны обеспечить немедленный, безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ в учреждения ООН и других гуманитарных организаций.

Такжев Совбезе ООН "вновь подтверждают важность борьбы с терроризмом в Афганистане, чтобы его территория не использовалась для угроз или нападений на любую страну и чтобы ни "Талибан", ни любая другая афганская группа или отдельная личность не поддерживали террористов, действующих на территории любой другой страны ".

Читайте: Боевики ХАМАС поздравили "Талибан" с захватом Афганистана

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+9
В заявлении для прессы отмечается, что члены СБ ООН выступают за немедленное прекращение насилия в Афганистане, восстановления безопасности, гражданского и конституционного строя.Источник: https://censor.net/ru/n3283085

Це просто смішно.А може в оон знущаються? Яка нафіг конституція?
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17.08.2021 00:46
+8
Глубокая обеспокоенность, 80-й уровень.
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17.08.2021 00:48
+4
ООН может идти на! призывать вот так:
Совбез ООН призвал к созданию единого правительства в Афганистане - Цензор.НЕТ 7258
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17.08.2021 00:53
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В заявлении для прессы отмечается, что члены СБ ООН выступают за немедленное прекращение насилия в Афганистане, восстановления безопасности, гражданского и конституционного строя.Источник: https://censor.net/ru/n3283085

Це просто смішно.А може в оон знущаються? Яка нафіг конституція?
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17.08.2021 00:46 Ответить
Глубокая обеспокоенность, 80-й уровень.
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17.08.2021 00:48 Ответить
ага, настолько глубокая, что дальше только дно Совбез ООН призвал к созданию единого правительства в Афганистане - Цензор.НЕТ 7046
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17.08.2021 00:50 Ответить
Дно пробито, идем к чертям... Совбез ООН призвал к созданию единого правительства в Афганистане - Цензор.НЕТ 11
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17.08.2021 00:57 Ответить
Організація Обєспокоєних оНаністов заявила...
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17.08.2021 00:48 Ответить
Организация Обеспокоенных Нанистов.
Нанист - карлик, при болезни, которая называется нанизм
Так что очень даже метко Совбез ООН призвал к созданию единого правительства в Афганистане - Цензор.НЕТ 5972
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17.08.2021 00:52 Ответить
Организация Обдолбаных Нариков
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17.08.2021 07:39 Ответить
это уже даже и не смешно...
Не небендзя предложил, случаем? Совбез ООН призвал к созданию единого правительства в Афганистане - Цензор.НЕТ 6106
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17.08.2021 00:49 Ответить
Талибы сидят в Катаре..разрешают пу сидеть в кабуле.. пиндоносы стреляют в гражданских и заберают собак...
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17.08.2021 00:50 Ответить
рузге у талибов 1 тыс евнухов из русских Совбез ООН призвал к созданию единого правительства в Афганистане - Цензор.НЕТ 6315
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17.08.2021 01:12 Ответить
В Афганистане осталась одна не занятая талибами провинция.
И она готова оказать сопротивление.
Провинция Панджшер (в переводе означает "пять львов") остается единственной не занятой талибами. Это одна из 34 провинций Афганистана.
Ее население - около 200 тысяч человек. 99% - таджики.
Правительственные силы и народное ополчение группируются у границ Панджшера.
Провинция может стать оплотом сопротивления талибам. Подобная миссия выпадает ей второй раз.
В сентябре 1996 года, после захвата боевиками Талибана Кабула, правительственные войска и президент Раббани укрылись в Панджшерском ущелье. Силы сопротивления не позволили талибам достичь господства над всей страной
Лидеры сопротивления в Панджшере уже готовятся к большой войне против талибов.
Сейчас в ущелье около 20 военных баз, тогда как в предыдущих боях с талибами их было всего восемь.
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17.08.2021 00:50 Ответить
не тот случай, сомнут их и свалят все опполченцы в таджикостан...если успеют конечно..но и там их доставать начнут.. Совбез ООН призвал к созданию единого правительства в Афганистане - Цензор.НЕТ 5026
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17.08.2021 00:57 Ответить
Ни СССР всей мощью своей армии, ни потом Талибан ничего не смогли сделать с моджахедами Ахмад Шаха Масуда в Пандшере (Пандшерской Долине).
И сейчас Талибан ничего не сможет сделать с Пандшерцами.
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17.08.2021 01:01 Ответить
грохнули того ахмад шаха помнится, атамана- грициана сев. альянса...а друган евонный дустум, к узбекам свалил...да и талибы не те уже...))
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17.08.2021 01:06 Ответить
ну ну помнится товй братишка гиви на Киев ехап как талибы на паншер теперь злые языки говорят ублажает гиви в роли гурии талибов Совбез ООН призвал к созданию единого правительства в Афганистане - Цензор.НЕТ 6110
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17.08.2021 01:10 Ответить
вкурил чего?)..или мухоморы несвежие?))
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17.08.2021 01:39 Ответить
Убили Маскуда аль-каида, подло притворившись корреспондентами... Но это не помогла талибану взять Пандшер. Сейчас там сын Масууда руководит... И никакого талибана там нет и не будет, потому что местные таджики не воспринимают Талибан и его фанатичный религиозный экстримизм, хотя они тоже мусульмане но умеренные.
Поэтому талибану в Пандшере ничего не светит. Местные уже имеют многолетний опыт боевых действий против талибана. И никто там не сдастся.
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17.08.2021 01:41 Ответить
да знаю я все это ...только срать они, талибы эти хотели, на тех 200 тыс. местных таджиков..., как курят перебьют, если сбежать к рахмону не успеют, и дело с концом...у них вертолеты и куча арты амерской..
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17.08.2021 01:49 Ответить
У талибов до этого не было ни вооружения ни авиации ни брони.Сейчас всего полно хоть отбавляй.Они их просто раздавят.Это не 80 год.
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17.08.2021 01:15 Ответить
Ты тупой или притворяишься?

У советской армии в Афганистане было в сотни раз больше вооружения в том числе вертушек и самолётов, чем сейчас у талибов... И ничего советы не смогли сделать там в Пандшере.
То сейчас талибы сделают, ага.. жди.
Пять лет тот же талибан с 1996 по 2001 год штурмовал Пандшер и только зубы себе обламали там.
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17.08.2021 01:37 Ответить
Талибы ответили - передайте в эту очень полезную оон нашу озабоченность.
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17.08.2021 00:51 Ответить
и почтой отослали голову премьер министра, которая не успела улететь Совбез ООН призвал к созданию единого правительства в Афганистане - Цензор.НЕТ 5853
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17.08.2021 00:53 Ответить
ООН может идти на! призывать вот так:
Совбез ООН призвал к созданию единого правительства в Афганистане - Цензор.НЕТ 7258
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17.08.2021 00:53 Ответить
Глас вопиющего в пустыне...ага...
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17.08.2021 01:03 Ответить
Совбез ООН призвал к созданию единого правительства в Афганистане...

Единое правительство между КЕМ? Маньяков из средневековья и их жертв?!!
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17.08.2021 01:04 Ответить
ООН! Ты знаете куда зеля лыжи намазал🤔 дik рабinoвичь в оддэсу Нельсон
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17.08.2021 01:04 Ответить
Оон,ви знущаєтесь чи просто тролите?!!!
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17.08.2021 01:04 Ответить
***************...)))
Як завжди...
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17.08.2021 01:08 Ответить
Совбез ООН что-то крякнул... Талибы моментально прислушались... Или не прислушались ? Или талибам заявления совбеза ООН - до жопы.... Подчеркните предложение реально характиеризующее ситуацию в Афганистане...
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17.08.2021 01:11 Ответить
Совбез ООН призвал к созданию единого правительства в Афганистане - Цензор.НЕТ 9201
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17.08.2021 01:11 Ответить
От заголовка только ухахатываться можно.Макакам плевать на ваш ООН готовтесь к кипишу в европе.Европа старое пердло которое от свой немощности только озабоченость проявляет.А по факту за последние лет 30 ни одного толкового и правильного решения.
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17.08.2021 01:14 Ответить
Совбез ООН призвал к созданию единого правительства в Афганистане - Цензор.НЕТ 2918
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17.08.2021 01:17 Ответить
Организация Отмороженных Неадекватов пытается выразить свою максимальную сексуальную озабоченность!
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17.08.2021 03:15 Ответить
Очередная Мавзолейная головная боль для Путлерских баранов... Совбез ООН призвал к созданию единого правительства в Афганистане - Цензор.НЕТ 4839
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17.08.2021 04:46 Ответить
СССР хотели захватить Афганистан, а затем, приручив их, сделать 16-й республикой. И посмотрите на карте, что для получения коридора до Индийского океана остается только кусочек по Пакистану. Наверняка затем планировалось, при удобном случае, пробить коридор и объявить захваченную пакистанскую территорию исконными афганскими землями.
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17.08.2021 04:51 Ответить
Єдине , що точно не треба робити - це слухати жабоїдів і німчуру .
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17.08.2021 07:55 Ответить
Мда... создать единое правительство на территории захваченной религиозными фанатиками, убийцами, насильниками. Не, ну ок. Создали... Типо начала заседания "единого правительства" будет начинается с линчевания условного ахмета за то что он во время молитвы не под тем углом посмотрел вверх. Или девушки которая посмела на 1 см. короче паранджу одеть. Я так понимаю что ООН пора саморазпустится.
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17.08.2021 09:19 Ответить
мда, и ООН уже не то, вот бывало как обеспокоятся, так всем аж страшно, а сейчас только вяло призывать и могут
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17.08.2021 12:30 Ответить
поздно вы всрались..... готовьте озабоченности...
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17.08.2021 13:39 Ответить
 
 