Совбез ООН призвал к созданию единого правительства в Афганистане
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Совет Безопасности ООН призвал к немедленному прекращению всех боевых действий в Афганистане и создание единого представительного правительства.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
В заявлении для прессы отмечается, что члены СБ ООН выступают за немедленное прекращение насилия в Афганистане, восстановления безопасности, гражданского и конституционного строя.
Члены СБ ООН также призывают к проведению срочных переговоров для мирного урегулирования путем национального примирения под руководством и с участием самих афганцев.
В заявлении отмечается, что все стороны должны соблюдать свои обязательства в соответствии с международным гуманитарным правом "при любых обстоятельствах, включая те, которые связаны с защитой гражданского населения".
Кроме того, члены Совета Безопасности призывают все стороны обеспечить немедленный, безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ в учреждения ООН и других гуманитарных организаций.
Такжев Совбезе ООН "вновь подтверждают важность борьбы с терроризмом в Афганистане, чтобы его территория не использовалась для угроз или нападений на любую страну и чтобы ни "Талибан", ни любая другая афганская группа или отдельная личность не поддерживали террористов, действующих на территории любой другой страны ".
Пожалуйста, подождите...
Це просто смішно.А може в оон знущаються? Яка нафіг конституція?
Нанист - карлик, при болезни, которая называется нанизм
Так что очень даже метко
Не небендзя предложил, случаем?
И она готова оказать сопротивление.
Провинция Панджшер (в переводе означает "пять львов") остается единственной не занятой талибами. Это одна из 34 провинций Афганистана.
Ее население - около 200 тысяч человек. 99% - таджики.
Правительственные силы и народное ополчение группируются у границ Панджшера.
Провинция может стать оплотом сопротивления талибам. Подобная миссия выпадает ей второй раз.
В сентябре 1996 года, после захвата боевиками Талибана Кабула, правительственные войска и президент Раббани укрылись в Панджшерском ущелье. Силы сопротивления не позволили талибам достичь господства над всей страной
Лидеры сопротивления в Панджшере уже готовятся к большой войне против талибов.
Сейчас в ущелье около 20 военных баз, тогда как в предыдущих боях с талибами их было всего восемь.
И сейчас Талибан ничего не сможет сделать с Пандшерцами.
Поэтому талибану в Пандшере ничего не светит. Местные уже имеют многолетний опыт боевых действий против талибана. И никто там не сдастся.
У советской армии в Афганистане было в сотни раз больше вооружения в том числе вертушек и самолётов, чем сейчас у талибов... И ничего советы не смогли сделать там в Пандшере.
То сейчас талибы сделают, ага.. жди.
Пять лет тот же талибан с 1996 по 2001 год штурмовал Пандшер и только зубы себе обламали там.
идти на!призывать вот так:
Единое правительство между КЕМ? Маньяков из средневековья и их жертв?!!
Як завжди...