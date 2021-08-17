Боевики ХАМАС поздравили "Талибан" с захватом Афганистана
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Боевики палестинской группировки ХАМАС, контролирующей сектор Газа, поздравили движение "Талибан" с быстрым захватом Афганистана.
Об этом сообщило в понедельник агентство Associated Press, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
В распространенном в понедельник заявлении ХАМАС приветствует "конец американской оккупации на всей афганской земле". Боевики из сектора Газа высоко оценили роль "мужественного командования "Талибана" в этой победе, которая стала кульминацией долгой борьбы последние 20 лет".
Также ХАМАС пожелал народу Афганистана успехов в будущем и отметил, что "изгнание американских войск доказывает, что сопротивление народов, в первую очередь нашего борющегося палестинского народа, должно привести к победе".
США, ЕС и Израиль считают ХАМАС террористической группировкой.
Напомним, 15 августа боевики радикального исламского движения "Талибан" вошли в столицу Афганистана. После этого правительство страны согласилось мирно передать власть талибам, чтобы избежать штурма Кабула.
СМИ сообщили, что президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан. Позже он сам подтвердил эту информацию.
16 августа воздушное пространство над Кабулом закрылось для пролета любых гражданских самолетов, летать там может только военная авиация.
Как сообщалось, накануне украинский самолет вывез 79 человек из Афганистана: восемь граждан Украины, а также граждан Нидерландов, Хорватии, Беларуси, Афганистана. Между тем, по информации МИД, до 50 граждан Украины продолжают оставаться в Афганистане.
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Это как разные классы в школе: 9-А, 9-Б, 9-В, 9-Г и т.д., а директор один, учителя одни, учебная программа одна, учебники одни одна...
Смутила недавняя делегация в кацапстане, возможно у талибов сейчас какой то ситуативный союз
Злой Одессит
@zloy_odessit
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"Забить камнями, согласно решению суда"… Только оцените то, как это звучит в XXI веке… В эпоху полётов в космос, генной инженерии и Джеймса Ганна. Ах, как звучит!
Вы должны четко понимать, что сама по себе религия, это всего лишь форма защиты разработчика от собственного изобретения. Т.е. внушив. что вы Бог, Аллах и т.д. вы можете не боятся последствий неправильных программных ошибок, для программируемого.....ИЗДЕЛИЯ!!!! Это важно! И это касается АБСОЛЮТНО!!! любой религии. Впоследствии и мы с Вами в будущем ...будем пользоваться этим приемчиком..он хорошо себя зарекомендовал.