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Афганистан (599) Талибан (168) Хамас (153)

Боевики ХАМАС поздравили "Талибан" с захватом Афганистана

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Боевики ХАМАС поздравили

Боевики палестинской группировки ХАМАС, контролирующей сектор Газа, поздравили движение "Талибан" с быстрым захватом Афганистана.

Об этом сообщило в понедельник агентство Associated Press, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В распространенном в понедельник заявлении ХАМАС приветствует "конец американской оккупации на всей афганской земле". Боевики из сектора Газа высоко оценили роль "мужественного командования "Талибана" в этой победе, которая стала кульминацией долгой борьбы последние 20 лет".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Талибы готовятся провозгласить Исламский эмират Афганистан. ВИДЕО

Также ХАМАС пожелал народу Афганистана успехов в будущем и отметил, что "изгнание американских войск доказывает, что сопротивление народов, в первую очередь нашего борющегося палестинского народа, должно привести к победе".

США, ЕС и Израиль считают ХАМАС террористической группировкой.

Напомним, 15 августа боевики радикального исламского движения "Талибан" вошли в столицу Афганистана. После этого правительство страны согласилось мирно передать власть талибам, чтобы избежать штурма Кабула.

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СМИ сообщили, что президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан. Позже он сам подтвердил эту информацию.

16 августа воздушное пространство над Кабулом закрылось для пролета любых гражданских самолетов, летать там может только военная авиация.

Как сообщалось, накануне украинский самолет вывез 79 человек из Афганистана: восемь граждан Украины, а также граждан Нидерландов, Хорватии, Беларуси, Афганистана. Между тем, по информации МИД, до 50 граждан Украины продолжают оставаться в Афганистане.
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Топ комментарии
+22
Конторы-то разные, а основатель и спонсор один.
Это как разные классы в школе: 9-А, 9-Б, 9-В, 9-Г и т.д., а директор один, учителя одни, учебная программа одна, учебники одни одна...
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16.08.2021 17:32
+12
Израиль был создан по решению ООН. Арабы напали на молодое государство. И проиграли войну. Израильтяне еще мало взяли, ибо победителю достается всё.
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16.08.2021 17:57
+11
Ой дурак
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16.08.2021 17:45
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Странно.. вроде конторы разные.
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16.08.2021 17:28 Ответить
Конторы-то разные, а основатель и спонсор один.
Это как разные классы в школе: 9-А, 9-Б, 9-В, 9-Г и т.д., а директор один, учителя одни, учебная программа одна, учебники одни одна...
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16.08.2021 17:32 Ответить
Хамас это палестинцы которые жили на своей земле спокойно пока в 1947 году в их краях не было создано государство Израиль которое впоследствии военным путем отобрало у палестинцев еще больше территории за которые они бодаются по сей день..
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16.08.2021 17:36 Ответить
Пардоньте, а разве евреи не жили на это земле?
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16.08.2021 17:41 Ответить
2000 лет назад..) ну тогда России с Украиной стоит помириться и вернуть Крым грекам.
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16.08.2021 17:48 Ответить
Не вопрос. Пусть москали оставят масковские болота жабам, тогда и мы подумаем Бойовики ХАМАС привітали "Талібан" із захопленням Афганістану - Цензор.НЕТ 8430
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16.08.2021 17:53 Ответить
Израиль был создан по решению ООН. Арабы напали на молодое государство. И проиграли войну. Израильтяне еще мало взяли, ибо победителю достается всё.
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16.08.2021 17:57 Ответить
по решению ООН.- Рабинович, сколько будет дважды два? Таки, а вы продаёте или покупаете? /Израиль захватил сирийские Голанские высоты и провозгласил свой суверенитет над этой территорией. Резолюция Совбеза ООН признала аннексию недействительной.
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16.08.2021 19:28 Ответить
Захватили от нефиг делать, или в ответ на военное нападение? Бойовики ХАМАС привітали "Талібан" із захопленням Афганістану - Цензор.НЕТ 8530
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22.08.2021 00:13 Ответить
Как Судеты напали на Гитлера и Гитлер аннексировал Судеты?
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22.08.2021 09:28 Ответить
Ой дурак
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16.08.2021 17:45 Ответить
но один лайк заработал.
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16.08.2021 17:58 Ответить
Ой дурак/ Променявшие Украину на колбасу мигранты искренне уверены в своём праве хамить украинцам.
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16.08.2021 19:15 Ответить
Никто никогда не хамит просто челу поставили диагноз.
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16.08.2021 19:44 Ответить
А кто ты такая чтобы диагнозы ставить? факт оккупации Израилем чужих территории не отрицают даже в ООН.. ты совету безопасности ООН тоже диагнозы ставить будешь? Бойовики ХАМАС привітали "Талібан" із захопленням Афганістану - Цензор.НЕТ 7307 .. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%8B
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16.08.2021 19:50 Ответить
Эти территории всегда еврейскими были, пока не пришли вонючим дикарям об аллахе сказку не рассказали. Потом они пришли к евреям и начали заниматься своим любимым делом т.е. отрезать головы, те кому повезло убежали примерно так как сейчас бегут в Афганистане. Так что евреи живут на своей земле и это их право убивать пришлых мусульман или нет
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16.08.2021 21:59 Ответить
И.П.Сидоров, всегда отдавал дань вашей обьективности, но тут она дала сбой. Неужели Украина в плане колбасы так уступает Израилю?
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16.08.2021 23:32 Ответить
Неужели Украина в плане колбасы так уступает Израилю?/ "Советское значит лучшее" советские а затем ставшие израильскими пропагандистами переделали в "Израильское значит лучшее". Простаки этому поверившие жалуются: Мне 60 лет ,прижился в Израиле с 1991 года, но НЕ МОГУ простить этой стране все те унижения что тут пришлось пережить за это время. Страна жутко корумпированая, и разьединина на свои подгрупы анашим. Русим, в самой нижней пищевой цепочке.
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16.08.2021 23:47 Ответить
Так тебе кого жалко? Арабов или савецких евреев? Бойовики ХАМАС привітали "Талібан" із захопленням Афганістану - Цензор.НЕТ 1434
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22.08.2021 00:15 Ответить
Арабы- вонючие дикари? 16.08.2021 21:59
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22.08.2021 09:25 Ответить
Да что ты такое говоришь! Вот так и создали государство в их краях? А что там до этого было?
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16.08.2021 17:47 Ответить
Нет и не может быть никаких палестинцев! Это обычные арабы переселєнцы и не волее того. Палестинский народ, происходил из юга Европы, исчєз во 2 веке до нашєй эры.
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16.08.2021 18:04 Ответить
поц-ак какие палистинцы ? палистинцы исчезли 2000 лет тому назад и были микенцами то есть греками. Евреи всегда жили на теретории Израиля но в 1947 решением ООН евреям разрешили создать свое государство, после чего на евреев напали арабы и проиграли. Ни каких палестинцев нет это арабы. Страну палистина придумали римляне после уничтожения 2го храма, все написано и нарисовано до сих пор на арке Андриана напротив Колизея , так вот ни арабов ни палистинцев на ней нет.
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16.08.2021 18:46 Ответить
все правильно никаких палестинцев (филистимлян) давно нет это арабы-завоеватели которые уничтожили много древних народов например ассирийцев.
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16.08.2021 18:56 Ответить
Ну, рашка теж ніби привітала.
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16.08.2021 17:29 Ответить
чп вагнера пока постеснялось?
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16.08.2021 17:30 Ответить
інтер факс кажете...діждуся офіційний новин з ресурсів сіенен чи нью йорк таймс. вірити інтерфаксу чи найчеснішим ізраїльским(доречі вони поки про цю новину не пишуть. в газу досі катарських грошей не завезли. тож може бути чергове піф паф) в нас час діло дурне. хоча зрештою мну пох на одних і інших
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16.08.2021 17:31 Ответить
Раися, ХАМАС и Талибан, три союзника террориста, но не на долго, когда Талибан начнет приходить в Узбекистан и Таджикистан, а они обязательно начнут, вот тогда передация поймет, какую жопу под боком получила, но будет уже поздно.
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16.08.2021 17:33 Ответить
В 90-х талибы помогали Ичкерии и были костью в горле у кацапов, а хамас поддерживаемая кацапами структура.
Смутила недавняя делегация в кацапстане, возможно у талибов сейчас какой то ситуативный союз
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16.08.2021 17:40 Ответить
Талибан вийшов з Пакістану а Китай союзник Пакістану, тут такий звязок, Афганістан дуже богатий на корисні копалини, хто там перший почне видобуток той і партнер
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17.08.2021 07:38 Ответить
как трогательно
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16.08.2021 17:35 Ответить
Бойовики ХАМАС привітали "Талібан" із захопленням Афганістану - Цензор.НЕТ 5837
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16.08.2021 19:21 Ответить
А кто финансирует и вооружает Талибан?
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16.08.2021 17:41 Ответить
Думаю со всюду и даже куча американского у них
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17.08.2021 07:40 Ответить
_Людоедский интернационал... А в мацкве и медаль, небось, дадут, а может и орден. Что-то навроде "за службу расие". Какое звание в гру у верхушки таль-каиды, интересно.
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16.08.2021 17:41 Ответить
Боевики из сектора Газа высоко оценили роль "мужественного командования "Талибана" в этой победе Бойовики ХАМАС привітали "Талібан" із захопленням Афганістану - Цензор.НЕТ 6553 ., Источник: https://censor.net/ru/n3283032...Так американці самі пішли з Афгана , чи таліби їх вибили .? Бойовики ХАМАС привітали "Талібан" із захопленням Афганістану - Цензор.НЕТ 8360 . Щось хамас темнить .
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16.08.2021 17:43 Ответить
Эй судьба, Талибань на всю планету!
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16.08.2021 17:43 Ответить



Злой Одессит

@zloy_odessit

·11 мин

Бойовики ХАМАС привітали "Талібан" із захопленням Афганістану - Цензор.НЕТ 8959 "Забить камнями, согласно решению суда"… Только оцените то, как это звучит в XXI веке… В эпоху полётов в космос, генной инженерии и Джеймса Ганна. Ах, как звучит!
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16.08.2021 17:43 Ответить
Колись совєти намагались перетягнути феодальні середньоазійські республіки у "соціалізм, минуючи фазу капіталізму". До чого це призвело, бачимо зараз - ці міфічні "республіки" стрімко повернулись у феодалізм, бо рівень населення, цівілізаційний в першу чергу, змінити НЕМОЖЛИВО. І назвали це волюнтаризмом абсолютно справедливо, а совітських діячів кретинами, хоча їм ще сто років про це писав Плєханов. І от американці ПЕРЕВЕРШИЛИ совків в ідіотизмі, намагаючись перетягнути в ******** капіталізм навіть не феодальне, а родинно-племінне суспільство (!!). Звичайно, що все пішло прахом, іншого і кути не могло.
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16.08.2021 17:57 Ответить
А хто такий джеймс ганн? Нікчемний задрот, який знімає кіно для інших задротів.
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16.08.2021 18:03 Ответить
Самим хамасівцям такого "не світить". От якби Ізраїль був населений такими ж арабами, як вони, тоді шанс був би
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16.08.2021 17:46 Ответить
Основная ошибка амеров в Афгане, как собственно и совкового Союза, это отсутствие альтернативы шариату. Другими словами в ОАЭ вы шариат не введете. А зачем он им? Им и так хорошо. Уровень невежества и убожества и порождает примитивные формы религиозного правления. Но далее эта форма,(тот же Иран!!!) понимая, что технологически невозможно руководить слоями общества, будет пытаться добиваться технологических преимуществ. А это неизбежно улучшение условий жизни населения, питания, сферы услуг и...неизбежно потеря влияния религии.
Вы должны четко понимать, что сама по себе религия, это всего лишь форма защиты разработчика от собственного изобретения. Т.е. внушив. что вы Бог, Аллах и т.д. вы можете не боятся последствий неправильных программных ошибок, для программируемого.....ИЗДЕЛИЯ!!!! Это важно! И это касается АБСОЛЮТНО!!! любой религии. Впоследствии и мы с Вами в будущем ...будем пользоваться этим приемчиком..он хорошо себя зарекомендовал.
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16.08.2021 17:59 Ответить
Релігія тут не чинник, релігія тут наслідок. Наслідок дикунства і нерозвинутості, багатовікової відсталості, тотальної неосвіченості.
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16.08.2021 18:01 Ответить
так религии и вводят кучу догматов, из-за которых и тормозится развитие, главное найти - кому оно выгодно
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16.08.2021 23:44 Ответить
Хочу, щоб увесь той регіон палав пекельним полум'ям, звичайно, разом з Ізраїлем. І бажаю перемоги усім сторонам.
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16.08.2021 17:59 Ответить
а Боевики кооператив озера поздравили хамаз и талибан с мядовым спасом
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16.08.2021 18:01 Ответить
Пітори до пітарів. Убох у вулик
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16.08.2021 18:11 Ответить
Дикари всех стран объединяйтесь! Вот только ХАМАС воюет против мотивированных израильтян. Так что ничего им не светит.
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16.08.2021 18:19 Ответить
Бойовики ХАМАС привітали "Талібан" із захопленням Афганістану - Цензор.НЕТ 4838
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16.08.2021 19:12 Ответить
А россия поздравила?
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16.08.2021 19:44 Ответить
здається, до расєї доходить, що расєя попала в величезну дупу.
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16.08.2021 19:48 Ответить
Мавпи. Не впускати до цивілізованого світу.
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16.08.2021 19:57 Ответить
интересно, насколько в Хамасе воодушевились и будут ли рыпаться ?
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16.08.2021 23:46 Ответить
 
 