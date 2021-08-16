Бойовики ХАМАС привітали "Талібан" із захопленням Афганістану
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Бойовики палестинського угруповання ХАМАС, яке контролює сектор Газа, привітали рух "Талібан" зі швидким захопленням Афганістану.
Про це повідомило в понеділок агентство Associated Press, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
У поширеній у понеділок заяві ХАМАС вітає "кінець американської окупації на всій афганській землі". Бойовики з сектору Гази високо оцінили роль "мужнього командування" Талібану "в цій перемозі, яка стала кульмінацією довгої боротьби останні 20 років".
Також ХАМАС побажав народу Афганістану успіхів у майбутньому і зазначив, що "вигнання американських військ доводить, що опір народів, в першу чергу нашого палестинського народу, який бореться, повинно привести до перемоги".
США, ЄС і Ізраїль вважають ХАМАС терористичним угрупованням.
Нагадаємо, 15 серпня бойовики радикального ісламського руху "Талібан" увійшли до столиці Афганістану. Після цього уряд країни погодився мирно передати владу талібам, щоб уникнути штурму Кабула.
ЗМІ повідомили, що президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку і вилетів до Таджикистану. Пізніше він сам підтвердив цю інформацію.
16 серпня повітряний простір над Кабулом закрилося для прольоту будь-яких цивільних літаків, літати там може тільки військова авіація.
Як повідомлялося, напередодні український літак вивіз 79 чоловік з Афганістану: вісім громадян України, а також громадян Нідерландів, Хорватії, Білорусі, Афганістану. Тим часом, за інформацією МЗС, до 50 громадян України продовжують залишатися в Афганістані.
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Это как разные классы в школе: 9-А, 9-Б, 9-В, 9-Г и т.д., а директор один, учителя одни, учебная программа одна, учебники одни одна...
Смутила недавняя делегация в кацапстане, возможно у талибов сейчас какой то ситуативный союз
Злой Одессит
@zloy_odessit
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"Забить камнями, согласно решению суда"… Только оцените то, как это звучит в XXI веке… В эпоху полётов в космос, генной инженерии и Джеймса Ганна. Ах, как звучит!
Вы должны четко понимать, что сама по себе религия, это всего лишь форма защиты разработчика от собственного изобретения. Т.е. внушив. что вы Бог, Аллах и т.д. вы можете не боятся последствий неправильных программных ошибок, для программируемого.....ИЗДЕЛИЯ!!!! Это важно! И это касается АБСОЛЮТНО!!! любой религии. Впоследствии и мы с Вами в будущем ...будем пользоваться этим приемчиком..он хорошо себя зарекомендовал.