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Новини За кордоном
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Афганістан (450) спецпризначенці (208) Франція (1970) Макрон Емманюель (1053)

Франція направляє до Афганістану два військові літаки і бійців-спецпризначенців для допомоги в евакуації громадян, - Макрон

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Франція направляє до Афганістану два військові літаки і бійців-спецпризначенців для допомоги в евакуації громадян, - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон оголосив у понеділок про рішення направити до Афганістану два військові літаки і сили спецпризначення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я ухвалив рішення відправити два військові літаки і бійців спецназу. Вони будуть на місці в найближчі години", - сказав Макрон в ході виступу, який транслювали французькі телеканали. Він не уточнив чисельність спрямованих в Афганістан військовослужбовців.

Французький лідер зазначив, що направляє літаки і спецназ для того, щоб допомогти в евакуації, яка проводиться при співпраці з американськими силами в аеропорту Кабула.

Президент також заявив про наміри разом із ФРН і іншими європейськими країнами просувати ініціативу з протидії незаконним міграційним потокам з Афганістану. Він додав, що в понеділок обговорив цю тему з канцлером ФРН Ангелою Меркель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Місія в Афганістані виявилася не такою успішною, як передбачалося, - Меркель

Макрон зазначив, що не можна допустити, щоб Афганістан, владу в якому захопив рух "Талібан", знову став притулком для терористичних угруповань.

"Афганістан не повинен знову стати святилищем тероризму, яким він був. Це умова миру", - сказав Макрон у телевізійному зверненні до країни.

Він зазначив, що має намір запровадити низку ініціатив у взаємодії з іншими європейськими державами і союзниками з продовження боротьби проти ісламістського тероризму у всіх його проявах.

"Терористичні групи присутні в Афганістані і намагатимуться отримати користь із дестабілізації. Рада Безпеки ООН має привнести відповідальну і єдину відповідь", - додав президент.

Виступ Макрона послідував за проведеною ним нарадою ради оборони, на якій обговорювалася ситуація в Афганістані після захоплення країни рухом "Талібан".

Французький президент повідомив, що обговорив з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном перспективу боротьби проти тероризму і пообіцяв спільні ініціативи "у найближчі години".

"Повернення до стабільності буде здійснено через такі політичні і дипломатичні дії в Раді безпеки", - пояснив Макрон.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
Жабоед пусть "формулу штангенциркуля" отвезёт в Афганистан.
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17.08.2021 08:31
+5
От придурок...
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17.08.2021 08:18
+4
французы, - мастера помахать кулаками ПОСЛЕ драки.
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17.08.2021 08:50
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От придурок...
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17.08.2021 08:18 Відповісти
Галанців нехай прихватить на літаки, щоб ЗЄля ради них ще один літак у Кабул не послав.
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17.08.2021 08:21 Відповісти
ну, прилетели.. ну, покружили над аэродромом..
полоса забита несколькими тысячами сородичей Мустафы Внайомки..
ну и улетели в Узбекистан..
классный план!.. немцев уже так прокатили, теперь Макрон решил прыгнуть на гостеприимные афганские грабли..
Франція направляє до Афганістану два військові літаки і бійців-спецпризначенців для допомоги в евакуації громадян, - Макрон - Цензор.НЕТ 8895
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17.08.2021 08:26 Відповісти
Хитрый расчет Меркель и Макрона. Главное заявить...
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17.08.2021 08:41 Відповісти
Ха....Эти гости и без "Добро пожаловать" придут. Франція направляє до Афганістану два військові літаки і бійців-спецпризначенців для допомоги в евакуації громадян, - Макрон - Цензор.НЕТ 7465
Франція направляє до Афганістану два військові літаки і бійців-спецпризначенців для допомоги в евакуації громадян, - Макрон - Цензор.НЕТ 1704
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17.08.2021 08:57 Відповісти
Жабоед пусть "формулу штангенциркуля" отвезёт в Афганистан.
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17.08.2021 08:31 Відповісти
Хорошо, что цензора в ЕС не читают. Франція направляє до Афганістану два військові літаки і бійців-спецпризначенців для допомоги в евакуації громадян, - Макрон - Цензор.НЕТ 8841
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17.08.2021 08:56 Відповісти
Кому хорошо? Талибам?
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17.08.2021 12:11 Відповісти
І нехай заспіває свою традиційну гейропську мантру про переговори з терористами, чесні і демократичні вибори серед муслімських дикунів.
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17.08.2021 09:04 Відповісти
Походу на всех французских мадмуазелей уже не хватает алжирцев и марокканцев. Поэтому микрон направил миссию в афган за новой кровью
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17.08.2021 08:34 Відповісти
За новими бичками-осіменителями. Насправді, в глибині душі кожна французька мамзеля 40+ мріє про сильного самця, чорнявого пуштунчика з довгим стволом, замотаного в смердюче обісцяне шмаття з ніг до голови, який заволодіє нею грубо і в несподіваному місці (хоч на засіданні клубу феміністок).
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17.08.2021 09:10 Відповісти
Правильно. Нехай Європа чорніє. Перетворимо її на Африку.
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17.08.2021 08:36 Відповісти
Допоможи їм у цьому. Франція направляє до Афганістану два військові літаки і бійців-спецпризначенців для допомоги в евакуації громадян, - Макрон - Цензор.НЕТ 623
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17.08.2021 08:57 Відповісти
Она платила деньги талибам, что б американских солдат убивали талибы. Так что это одинаковые по менталитету народы..
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17.08.2021 09:30 Відповісти
..от этой победы рассея скоро начнёт харкать кровью. Уже псковских Ванюшек повезли в Таджикистан защищать южные кордоны рашки. И скоро во всю затянут песню о Черном Тюльпане. Кому кому..а русне Талибан в спину выстрелит стопроцентно!!!
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17.08.2021 11:04 Відповісти
Все что надо было знать про вчерашний инцидент.
До Узбекистану з Афганістану перелетіло 22 літаки та 24 гелікоптери Повітряних сил Афганістану.
На їх борту знаходилось 585 військових Афганістану.
Все це відбулось упродовж 14-15 серпня. Повітряні судна приземлились у міжнародному аеропорту Термеза.
Учора, 15 серпня три військових літаки Embraer 314 Повітряних сил Афганістану запросили дозвіл на посадку в аеропорту «Ханабад» у Карші.
Їх перенаправили до аеропорту Термез в супроводі двох винищувачів МіГ-29 Військово-повітряних сил Узбекистану.
Літак A-29 Super Tucano Повітряних сил Афганістану
До Узбекистану з Афганістану перелетіло 22 літаки та 24 гелікоптери. Літак A-29 Super Tucano Повітряних сил Афганістану Фото: Повітряні сили США
В ході супроводження літаки Embraer 314 та МіГ-29 зіштовхнулись та впали у Шерабадському районі Сурхандар'янської області. Пілоти цих двох літаків катапультувались та приземлились на парашутах.
Військовослужбовців госпіталізовали до Термезької філії республіканського наукового центру екстреної медичної допомоги.
Спочатку у ЗМІ повідомлялось про збиття афганської літака системами протиповітряної оборони Узбекистану.
Бойовики хизуються гелікоптерами захопленими у військ Афганістану
Раніше не одноразово військовослужбовці збройних сил Афганістану переходили кордон сусідніх країн з метою прохання про притулок і не бажання вступати у бойові дії з рухом «Талібан».
Минулого місяця, наступ талібів на півночі Афганістану призвів до втечі у Таджикистан сотень бійців урядових сил і захоплення талібами нових територій. За інформацією таджицьких прикордонників, у ніч на 5 липня кордон перетнули 1037 афганських солдатів, ще 94 перетнули кордон за день до того.
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17.08.2021 08:44 Відповісти
Зараз турецький транспорт летить до Кабулу.
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17.08.2021 08:45 Відповісти
Они откушают там лягушачих лапок...з хреном. Новий рецепт від талібстких кулінарів)
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17.08.2021 08:49 Відповісти
французы, - мастера помахать кулаками ПОСЛЕ драки.
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17.08.2021 08:50 Відповісти
"терористичні угрпв всього світу щиро вітають талібан"... (чвк ввху)
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17.08.2021 08:51 Відповісти
Все политики играют в игру "кто приведет хоть к малейшему адеквату бородатых". Дивидендов ПОКА больше всего у рос - на фоне этого звиздеца они выглядят не настолько неадекватно как ранее. Но их перспективы влезть в этого говно как раньше.
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17.08.2021 08:58 Відповісти
Аэропорт заблокирован - лететь можно только после того, как его возьмут под контроль.
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17.08.2021 09:04 Відповісти
Мне интересно , пошлют "Иностранный Легион" (там реально бойцы), или кадровое удолбище. Законодательство Франции разрешает использование Легиона - за пределами страны. Внутри Франции - запрещено.
Пог сути, это легализованные, наемники, очень профи, очень дисциплина на уровне. Будем посмотреть.
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17.08.2021 09:56 Відповісти
шота сильно рано макрон опомнился,,, через месяц можно посылать)
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17.08.2021 12:54 Відповісти
 
 