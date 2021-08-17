Франція направляє до Афганістану два військові літаки і бійців-спецпризначенців для допомоги в евакуації громадян, - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон оголосив у понеділок про рішення направити до Афганістану два військові літаки і сили спецпризначення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я ухвалив рішення відправити два військові літаки і бійців спецназу. Вони будуть на місці в найближчі години", - сказав Макрон в ході виступу, який транслювали французькі телеканали. Він не уточнив чисельність спрямованих в Афганістан військовослужбовців.

Французький лідер зазначив, що направляє літаки і спецназ для того, щоб допомогти в евакуації, яка проводиться при співпраці з американськими силами в аеропорту Кабула.

Президент також заявив про наміри разом із ФРН і іншими європейськими країнами просувати ініціативу з протидії незаконним міграційним потокам з Афганістану. Він додав, що в понеділок обговорив цю тему з канцлером ФРН Ангелою Меркель.

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Макрон зазначив, що не можна допустити, щоб Афганістан, владу в якому захопив рух "Талібан", знову став притулком для терористичних угруповань.

"Афганістан не повинен знову стати святилищем тероризму, яким він був. Це умова миру", - сказав Макрон у телевізійному зверненні до країни.

Він зазначив, що має намір запровадити низку ініціатив у взаємодії з іншими європейськими державами і союзниками з продовження боротьби проти ісламістського тероризму у всіх його проявах.

"Терористичні групи присутні в Афганістані і намагатимуться отримати користь із дестабілізації. Рада Безпеки ООН має привнести відповідальну і єдину відповідь", - додав президент.

Виступ Макрона послідував за проведеною ним нарадою ради оборони, на якій обговорювалася ситуація в Афганістані після захоплення країни рухом "Талібан".

Французький президент повідомив, що обговорив з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном перспективу боротьби проти тероризму і пообіцяв спільні ініціативи "у найближчі години".

"Повернення до стабільності буде здійснено через такі політичні і дипломатичні дії в Раді безпеки", - пояснив Макрон.