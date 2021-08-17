Франція направляє до Афганістану два військові літаки і бійців-спецпризначенців для допомоги в евакуації громадян, - Макрон
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Президент Франції Емманюель Макрон оголосив у понеділок про рішення направити до Афганістану два військові літаки і сили спецпризначення.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Я ухвалив рішення відправити два військові літаки і бійців спецназу. Вони будуть на місці в найближчі години", - сказав Макрон в ході виступу, який транслювали французькі телеканали. Він не уточнив чисельність спрямованих в Афганістан військовослужбовців.
Французький лідер зазначив, що направляє літаки і спецназ для того, щоб допомогти в евакуації, яка проводиться при співпраці з американськими силами в аеропорту Кабула.
Президент також заявив про наміри разом із ФРН і іншими європейськими країнами просувати ініціативу з протидії незаконним міграційним потокам з Афганістану. Він додав, що в понеділок обговорив цю тему з канцлером ФРН Ангелою Меркель.
Макрон зазначив, що не можна допустити, щоб Афганістан, владу в якому захопив рух "Талібан", знову став притулком для терористичних угруповань.
"Афганістан не повинен знову стати святилищем тероризму, яким він був. Це умова миру", - сказав Макрон у телевізійному зверненні до країни.
Він зазначив, що має намір запровадити низку ініціатив у взаємодії з іншими європейськими державами і союзниками з продовження боротьби проти ісламістського тероризму у всіх його проявах.
"Терористичні групи присутні в Афганістані і намагатимуться отримати користь із дестабілізації. Рада Безпеки ООН має привнести відповідальну і єдину відповідь", - додав президент.
Виступ Макрона послідував за проведеною ним нарадою ради оборони, на якій обговорювалася ситуація в Афганістані після захоплення країни рухом "Талібан".
Французький президент повідомив, що обговорив з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном перспективу боротьби проти тероризму і пообіцяв спільні ініціативи "у найближчі години".
"Повернення до стабільності буде здійснено через такі політичні і дипломатичні дії в Раді безпеки", - пояснив Макрон.
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полоса забита несколькими тысячами сородичей Мустафы Внайомки..
ну и улетели в Узбекистан..
классный план!.. немцев уже так прокатили, теперь Макрон решил прыгнуть на гостеприимные афганские грабли..
До Узбекистану з Афганістану перелетіло 22 літаки та 24 гелікоптери Повітряних сил Афганістану.
На їх борту знаходилось 585 військових Афганістану.
Все це відбулось упродовж 14-15 серпня. Повітряні судна приземлились у міжнародному аеропорту Термеза.
Учора, 15 серпня три військових літаки Embraer 314 Повітряних сил Афганістану запросили дозвіл на посадку в аеропорту «Ханабад» у Карші.
Їх перенаправили до аеропорту Термез в супроводі двох винищувачів МіГ-29 Військово-повітряних сил Узбекистану.
Літак A-29 Super Tucano Повітряних сил Афганістану
До Узбекистану з Афганістану перелетіло 22 літаки та 24 гелікоптери. Літак A-29 Super Tucano Повітряних сил Афганістану Фото: Повітряні сили США
В ході супроводження літаки Embraer 314 та МіГ-29 зіштовхнулись та впали у Шерабадському районі Сурхандар'янської області. Пілоти цих двох літаків катапультувались та приземлились на парашутах.
Військовослужбовців госпіталізовали до Термезької філії республіканського наукового центру екстреної медичної допомоги.
Спочатку у ЗМІ повідомлялось про збиття афганської літака системами протиповітряної оборони Узбекистану.
Бойовики хизуються гелікоптерами захопленими у військ Афганістану
Раніше не одноразово військовослужбовці збройних сил Афганістану переходили кордон сусідніх країн з метою прохання про притулок і не бажання вступати у бойові дії з рухом «Талібан».
Минулого місяця, наступ талібів на півночі Афганістану призвів до втечі у Таджикистан сотень бійців урядових сил і захоплення талібами нових територій. За інформацією таджицьких прикордонників, у ніч на 5 липня кордон перетнули 1037 афганських солдатів, ще 94 перетнули кордон за день до того.
Пог сути, это легализованные, наемники, очень профи, очень дисциплина на уровне. Будем посмотреть.