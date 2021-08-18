Байден і Джонсон домовилися провести онлайн-саміт G7 щодо Афганістану, - Білий дім

Президент США Джо Байден і прем'єр Великої Британії Борис Джонсон під час телефонної розмови домовилися про організацію наступного тижня віртуального саміту G7 для обговорення теми Афганістану.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться в повідомленні Білого дому.

"Вони обговорили необхідність у подальшому координувати дії союзників в тому, що стосується Афганістану. Зокрема, це стосується того, яким чином світова спільнота може надати подальшу гуманітарну допомогу і підтримку біженцям та іншим афганцям, які опинилися в складній ситуації", - йдеться в повідомленні адміністрації США .

"Вони домовилися провести наступного тижня віртуальну зустріч G7, щоб обговорити спільну стратегію і загальний підхід", - наголошується в ньому.

Також читайте: Столтенберг про ситуацію в Афганістані: Крах стався швидше, ніж очікувалося. Відповідальність - на керівництві країни