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Петракова призначено виконувачем обов'язків головного тренера збірної України з футболу, - Павелко

Новини Цензор.НЕТ Політика України Спорт

Петракова призначено виконувачем обов'язків головного тренера збірної України з футболу, - Павелко

Національна збірна України отримала нового головного тренера. У статусі виконувача обов'язків головною футбольною командою країни у відбірковому циклі ЧС-2022 керуватиме колишній наставник юнацької збірної України з футболу Олександр Петраков.

Про призначення Петракова було оголошено глибокої ночі 18 серпня (приблизно о 2:00), але не на офіційному сайті УАФ, а на особистій сторінці у Facebook президента цієї організації Андрія Павелка, передає Цензор.НЕТ.

"Олександр Петраков, чемпіон світу-2019 зі збірною u-20, готуватиме національну збірну до подальших виступів у кваліфікації до ЧС-2022 у статусі виконувача обов’язків головного тренера. Таке рішення ухвалив Виконком Української асоціації футболу", - написав цієї ночі Павелко у своєму Facebook.

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Петракова призначено виконувачем обовязків головного тренера збірної України з футболу, - Павелко 01

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
один плюс буде тягнути молодь у команду.
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18.08.2021 08:34
+5
U-20 при Петракове стали чемпионами мира...,в Добрый путь
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18.08.2021 08:34
+2
ти кріт вонючий,! терпиконю своєму вилизуй!
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18.08.2021 08:45
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18.08.2021 08:28 Відповісти
А шо не так с Петраковым?
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18.08.2021 09:52 Відповісти
Стало известно, почему назначение Петракова в сборную Украины состоялось глубокой ночью .

Столь позднее время принятия соответствующего решения было связано с тем, что Исполком УАФ, собравшийся вчера для того, чтобы решить проблему назначением главного тренера сборной Украины, до последнего рассматривал кандидатуру Сергея Реброва.
Вплоть до полуночи этот специалист пытался согласовать со своим нынешним клубом - «Аль-Айна» из ОАЭ - вопрос досрочного расторжения контракта. И только после того, как из Эмиратов последовал окончательный безрезультатный ответ, Исполком УАФ принял решение о назначении Петракова.

. Александр Попов (shurik)
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18.08.2021 08:33 Відповісти
у Реборова діючий контракт,говновброс з дурного сайту.
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18.08.2021 08:37 Відповісти
ти кріт вонючий,! терпиконю своєму вилизуй!
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18.08.2021 08:45 Відповісти
можеш всратися від злості Петракова призначено виконувачем обов'язків головного тренера збірної України з футболу, - Павелко - Цензор.НЕТ 2013
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18.08.2021 11:23 Відповісти
самое фиговое в то, что реброва все равно впихнут
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18.08.2021 09:04 Відповісти
U-20 при Петракове стали чемпионами мира...,в Добрый путь
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18.08.2021 08:34 Відповісти
один плюс буде тягнути молодь у команду.
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18.08.2021 08:34 Відповісти
Сподіваюся,що так.
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18.08.2021 08:51 Відповісти
У Реброва проблемы с арабским клубом...Петраков исполняющий обязанности..
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18.08.2021 08:36 Відповісти
Монастырский, куууудааа?! Вы, че с дуба рухнули?!!!
Монастырский, ходим и находим комментарий ПС о том, что такое нулевая толерантность , зачем она и для чего она реализуется в преступных коррупционных схемах спецслужбами, которые абсолютно не имеют представление, о том, что такое работа, а так же честь, совесть и репутация офицера, который служит своему Отечеству.
Хм, надо ж таким тупым быть.
Это вы, наверное, Монастырский, вчера вместе с цифорвыми информационными технологиями здесь ум пропивали, а сегодня решили его из нулеврй толерантности спецслужбам, которые абсолютно не имеют представление, о том, что такое работа, а так же честь, совесть и репутация офицера, который служит своему Отечеству - достать.
Гля , дурачки - молокососы, какие. М-доо.
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18.08.2021 09:50 Відповісти
Похмелье, не?
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18.08.2021 09:54 Відповісти
Ну, конечно, конечно, только ваше личное субъективное мнение имеет право быть вызвано трезвым рассудком, который почему-то категориями о похмелье мыслит.
Тупой , не?
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18.08.2021 20:42 Відповісти
Лена,это вы о футболе? Или о своем,о девичьем?
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18.11.2021 03:36 Відповісти
Это просто писец.
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18.08.2021 11:39 Відповісти
Ребров тупий.
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18.08.2021 15:22 Відповісти
Физрук на физруке и физруком погоняет.
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18.08.2021 15:50 Відповісти
 
 