Петракова призначено виконувачем обов'язків головного тренера збірної України з футболу, - Павелко
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Національна збірна України отримала нового головного тренера. У статусі виконувача обов'язків головною футбольною командою країни у відбірковому циклі ЧС-2022 керуватиме колишній наставник юнацької збірної України з футболу Олександр Петраков.
Про призначення Петракова було оголошено глибокої ночі 18 серпня (приблизно о 2:00), але не на офіційному сайті УАФ, а на особистій сторінці у Facebook президента цієї організації Андрія Павелка, передає Цензор.НЕТ.
"Олександр Петраков, чемпіон світу-2019 зі збірною u-20, готуватиме національну збірну до подальших виступів у кваліфікації до ЧС-2022 у статусі виконувача обов’язків головного тренера. Таке рішення ухвалив Виконком Української асоціації футболу", - написав цієї ночі Павелко у своєму Facebook.
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Столь позднее время принятия соответствующего решения было связано с тем, что Исполком УАФ, собравшийся вчера для того, чтобы решить проблему назначением главного тренера сборной Украины, до последнего рассматривал кандидатуру Сергея Реброва.
Вплоть до полуночи этот специалист пытался согласовать со своим нынешним клубом - «Аль-Айна» из ОАЭ - вопрос досрочного расторжения контракта. И только после того, как из Эмиратов последовал окончательный безрезультатный ответ, Исполком УАФ принял решение о назначении Петракова.
. Александр Попов (shurik)
Монастырский, ходим и находим комментарий ПС о том, что такое нулевая толерантность , зачем она и для чего она реализуется в преступных коррупционных схемах спецслужбами, которые абсолютно не имеют представление, о том, что такое работа, а так же честь, совесть и репутация офицера, который служит своему Отечеству.
Хм, надо ж таким тупым быть.
Это вы, наверное, Монастырский, вчера вместе с цифорвыми информационными технологиями здесь ум пропивали, а сегодня решили его из нулеврй толерантности спецслужбам, которые абсолютно не имеют представление, о том, что такое работа, а так же честь, совесть и репутация офицера, который служит своему Отечеству - достать.
Гля , дурачки - молокососы, какие. М-доо.
Тупой , не?