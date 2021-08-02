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Відставку Шевченка підтвердила УАФ, ім'я нового тренера назвуть через тиждень

Відставку Шевченка підтвердила УАФ, ім'я нового тренера назвуть через тиждень

Українська асоціація футболу офіційно підтвердила відставку Андрія Шевченка з посади головного тренера збірної України.

Відповідну заяву опубліковано на сайті УАФ, інформує Цензор.НЕТ.

В Асоціації нагадали, що влітку минулого року пропонували Шевченку продовжити контракт до кінця 2022. Але він погодився підписати контракт тільки на рік, мотивуючи це бажанням перейти після чемпіонату Європи на клубну роботу.

"Таким чином 30 липня 2021 закінчився термін контракту між Українською асоціацією футболу і тренерським штабом збірної. Українська асоціація футболу висловлює безмежну вдячність Андрієві Шевченку і його асистентам за професійну роботу в головній команді країни протягом п'яти років", - сказано в заяві.

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Рішення про те, хто стане наступним головним тренером збірної України, буде прийнято на засіданні виконкому УАФ 9 серпня.

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко у Фейсбуці припустив, що з часом Шевченко може повернутися на посаду тренера збірної України.

"Не виключаю, що, набувши досвіду роботи в клубі, Андрій Шевченко зможе повернутися на пост головного тренера збірної України. А зараз я бажаю Андрієві успіхів у тренерській роботі!" - написав він.

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Нагадаємо, Шевченко очолював збірну України з 2016 року. Він вперше в історії вивів її до чвертьфіналу чемпіонату Європи.

збірна з футболу (224) футбол (1581) Шевченко Андрій футболіст (46)


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Топ коментарі
+4
Ёпт, лысый с 95-го ещё вроде свободен. Или не?
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02.08.2021 16:06
+4
Це ви про Блохіна пишете. Шевченко другий.
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02.08.2021 16:20
+3
Скоріш за все ми незабаром побачимо Андрія в тренерському штабі одного з Європейських клубів.

Дякую Андрію та його штабу за роботу.
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02.08.2021 16:09
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Ёпт, лысый с 95-го ещё вроде свободен. Или не?
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02.08.2021 16:06 Відповісти
Тактику гри дуже легко обговорювати, не знаючи реальну ситуацію в команді.
Шевченко - перший тренер збірної України, який вивів команду у плей-оф та дійшов з нею до чвертьфіналу на міжнародній арені. Так, за рахунок фарту, але все ж.
Він заслуговує поваги, не залежно від його недоліків, які Вам здаються очевидними.
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02.08.2021 16:18 Відповісти
Це ви про Блохіна пишете. Шевченко другий.
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02.08.2021 16:20 Відповісти
Який інший? Блохін з командою перший вийшов в чвертьфінал в 2006м, Шевченко-дрУгий.
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02.08.2021 16:30 Відповісти
Блохін був в 2006 на ЧС. Шевченко - на ЧЄ. А чемпіонат Європи набагато сильніший ніж чемпіонат світу!
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02.08.2021 16:43 Відповісти
Бразильцям з аргентинцями це розкажіть.
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02.08.2021 18:11 Відповісти
Чувак ти що спиш?
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03.08.2021 18:12 Відповісти
Ні. Дивлюся як ти запитуєш якусь дурню.
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03.08.2021 19:39 Відповісти
Краще повернись на свій острів ТабОр і сиди там!
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05.08.2021 18:44 Відповісти
Скоріш за все ми незабаром побачимо Андрія в тренерському штабі одного з Європейських клубів.

Дякую Андрію та його штабу за роботу.
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02.08.2021 16:09 Відповісти
Вчера я прочитал на УКРНЕТе версию о том, что всё дело стало из-за 1,5 лимона долларов. То есть: Шевченко заявил что для него и его штаба нужно 3 ляма, а УАФ была готова выложить только 1,5 ляма. Ну и... не сошлись.
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02.08.2021 16:17 Відповісти
Там уже Михайличенка сватают. Совсем сдурели. Ещё Блохина позовите. Или Буряка.
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02.08.2021 16:18 Відповісти
Милю...давай!!! ))
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02.08.2021 16:29 Відповісти
Тоді почнеться нова ера в футболі, тому що всі вийдуть на поле у банних халатах😁
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02.08.2021 16:43 Відповісти
Особенно Буряка!
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03.08.2021 18:13 Відповісти
ну я не сомневался, что михайличенко вернется из запоя )))
главное, что бы была "динамовская школа футбола" ))))
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02.08.2021 16:28 Відповісти
Тільки в Україні могли поставити головного тренера, якій не тренував ні одного футбольного клубу та не мав ніяких заслуг в тренерської праці.На що надіялися?
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02.08.2021 16:33 Відповісти
 
 