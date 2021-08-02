Відставку Шевченка підтвердила УАФ, ім'я нового тренера назвуть через тиждень

Українська асоціація футболу офіційно підтвердила відставку Андрія Шевченка з посади головного тренера збірної України.

Відповідну заяву опубліковано на сайті УАФ, інформує Цензор.НЕТ.

В Асоціації нагадали, що влітку минулого року пропонували Шевченку продовжити контракт до кінця 2022. Але він погодився підписати контракт тільки на рік, мотивуючи це бажанням перейти після чемпіонату Європи на клубну роботу.

"Таким чином 30 липня 2021 закінчився термін контракту між Українською асоціацією футболу і тренерським штабом збірної. Українська асоціація футболу висловлює безмежну вдячність Андрієві Шевченку і його асистентам за професійну роботу в головній команді країни протягом п'яти років", - сказано в заяві.

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Рішення про те, хто стане наступним головним тренером збірної України, буде прийнято на засіданні виконкому УАФ 9 серпня.

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко у Фейсбуці припустив, що з часом Шевченко може повернутися на посаду тренера збірної України.

"Не виключаю, що, набувши досвіду роботи в клубі, Андрій Шевченко зможе повернутися на пост головного тренера збірної України. А зараз я бажаю Андрієві успіхів у тренерській роботі!" - написав він.

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Нагадаємо, Шевченко очолював збірну України з 2016 року. Він вперше в історії вивів її до чвертьфіналу чемпіонату Європи.