Уход Шевченко подтвердила УАФ, имя нового тренера назовут через неделю
Украинская ассоциация футбола официально подтвердила уход Андрея Шевченко с должности главного тренера сборной Украины.
Соответствующее заявление опубликовано на сайте УАФ, сообщает Цензор.НЕТ.
В Ассоциации напомнили, что летом прошлого года предлагали Шевченко продлить контракт до конца 2022-го. Но он согласился подписать контракт только на год, мотивируя это желанием перейти после чемпионата Европы на клубную работу.
"Таким образом, 30 июля 2021 истек срок контракта между Украинской ассоциацией футбола и тренерским штабом сборной. Украинская ассоциация футбола выражает безграничную благодарность Андрею Шевченко и его ассистентам за профессиональную работу в главной команде страны в течение пяти лет", - сказано в заявлении.
Решение о том, кто станет следующим главным тренером сборной Украины, будет принято на заседании исполкома УАФ 9 августа.
Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко в Фейсбуке предположил, что со временем Шевченко может вернуться на должность тренера сборной Украины.
"Не исключаю, что, приобретя опыт работы в клубе, Андрей Шевченко сможет вернуться на пост главного тренера сборной Украины. А сейчас я желаю Андрею успехов в тренерской работе!" - написал он.
Напомним, Шевченко возглавлял сборную Украины с 2016 года. Он впервые в истории вывел ее в четвертьфинал чемпионата Европы.
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Шевченко - перший тренер збірної України, який вивів команду у плей-оф та дійшов з нею до чвертьфіналу на міжнародній арені. Так, за рахунок фарту, але все ж.
Він заслуговує поваги, не залежно від його недоліків, які Вам здаються очевидними.
Дякую Андрію та його штабу за роботу.
главное, что бы была "динамовская школа футбола" ))))