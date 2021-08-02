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Уход Шевченко подтвердила УАФ, имя нового тренера назовут через неделю

Уход Шевченко подтвердила УАФ, имя нового тренера назовут через неделю

Украинская ассоциация футбола официально подтвердила уход Андрея Шевченко с должности главного тренера сборной Украины.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте УАФ, сообщает Цензор.НЕТ.

В Ассоциации напомнили, что летом прошлого года предлагали Шевченко продлить контракт до конца 2022-го. Но он согласился подписать контракт только на год, мотивируя это желанием перейти после чемпионата Европы на клубную работу.

"Таким образом, 30 июля 2021 истек срок контракта между Украинской ассоциацией футбола и тренерским штабом сборной. Украинская ассоциация футбола выражает безграничную благодарность Андрею Шевченко и его ассистентам за профессиональную работу в главной команде страны в течение пяти лет", - сказано в заявлении.

Читайте: Главный тренер сборной Украины Шевченко: Сегодня истек мой контракт с УАФ

Решение о том, кто станет следующим главным тренером сборной Украины, будет принято на заседании исполкома УАФ 9 августа.

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко в Фейсбуке предположил, что со временем Шевченко может вернуться на должность тренера сборной Украины.

"Не исключаю, что, приобретя опыт работы в клубе, Андрей Шевченко сможет вернуться на пост главного тренера сборной Украины. А сейчас я желаю Андрею успехов в тренерской работе!" - написал он.

Также читайте: "Горжусь выступлением моей команды на Евро-2020": Андрей Шевченко поблагодарил игроков сборной и болельщиков

Напомним, Шевченко возглавлял сборную Украины с 2016 года. Он впервые в истории вывел ее в четвертьфинал чемпионата Европы.

Автор: 

сборная по футболу (296) футбол (3586) Шевченко Андрей футболист (47)


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Топ комментарии
+4
Ёпт, лысый с 95-го ещё вроде свободен. Или не?
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02.08.2021 16:06
+4
Це ви про Блохіна пишете. Шевченко другий.
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02.08.2021 16:20
+3
Скоріш за все ми незабаром побачимо Андрія в тренерському штабі одного з Європейських клубів.

Дякую Андрію та його штабу за роботу.
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02.08.2021 16:09
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Ёпт, лысый с 95-го ещё вроде свободен. Или не?
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02.08.2021 16:06 Ответить
Тактику гри дуже легко обговорювати, не знаючи реальну ситуацію в команді.
Шевченко - перший тренер збірної України, який вивів команду у плей-оф та дійшов з нею до чвертьфіналу на міжнародній арені. Так, за рахунок фарту, але все ж.
Він заслуговує поваги, не залежно від його недоліків, які Вам здаються очевидними.
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02.08.2021 16:18 Ответить
Це ви про Блохіна пишете. Шевченко другий.
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02.08.2021 16:20 Ответить
Який інший? Блохін з командою перший вийшов в чвертьфінал в 2006м, Шевченко-дрУгий.
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02.08.2021 16:30 Ответить
Блохін був в 2006 на ЧС. Шевченко - на ЧЄ. А чемпіонат Європи набагато сильніший ніж чемпіонат світу!
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02.08.2021 16:43 Ответить
Бразильцям з аргентинцями це розкажіть.
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02.08.2021 18:11 Ответить
Чувак ти що спиш?
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03.08.2021 18:12 Ответить
Ні. Дивлюся як ти запитуєш якусь дурню.
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03.08.2021 19:39 Ответить
Краще повернись на свій острів ТабОр і сиди там!
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05.08.2021 18:44 Ответить
Скоріш за все ми незабаром побачимо Андрія в тренерському штабі одного з Європейських клубів.

Дякую Андрію та його штабу за роботу.
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02.08.2021 16:09 Ответить
Вчера я прочитал на УКРНЕТе версию о том, что всё дело стало из-за 1,5 лимона долларов. То есть: Шевченко заявил что для него и его штаба нужно 3 ляма, а УАФ была готова выложить только 1,5 ляма. Ну и... не сошлись.
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02.08.2021 16:17 Ответить
Там уже Михайличенка сватают. Совсем сдурели. Ещё Блохина позовите. Или Буряка.
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02.08.2021 16:18 Ответить
Милю...давай!!! ))
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02.08.2021 16:29 Ответить
Тоді почнеться нова ера в футболі, тому що всі вийдуть на поле у банних халатах😁
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02.08.2021 16:43 Ответить
Особенно Буряка!
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03.08.2021 18:13 Ответить
ну я не сомневался, что михайличенко вернется из запоя )))
главное, что бы была "динамовская школа футбола" ))))
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02.08.2021 16:28 Ответить
Тільки в Україні могли поставити головного тренера, якій не тренував ні одного футбольного клубу та не мав ніяких заслуг в тренерської праці.На що надіялися?
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02.08.2021 16:33 Ответить
 
 