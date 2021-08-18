Відзавтра жителі Києва зможуть вакцинуватися проти COVID-19 в автобусі на Оболоні
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Біля станції метро "Героїв Дніпра" можна буде зробити щеплення проти COVID-19 в переобладнаному на мобільний центр автобусі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Оболонська райдержадміністрація в Facebook.
Так, вакцинація проходитиме з 19 по 22 серпня 2021 року з 09: 00-13: 00.
Всі охочі можуть зробити щеплення вакцинами CoronaVac або AstraZeneca.
При собі потрібно мати документи (паспорт, ідентифікаційний код) та мобільний телефон.
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