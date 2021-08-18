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Відзавтра жителі Києва зможуть вакцинуватися проти COVID-19 в автобусі на Оболоні

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Відзавтра жителі Києва зможуть вакцинуватися проти COVID-19 в автобусі на Оболоні

Біля станції метро "Героїв Дніпра" можна буде зробити щеплення проти COVID-19 в переобладнаному на мобільний центр автобусі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Оболонська райдержадміністрація в Facebook.

Так, вакцинація проходитиме з 19 по 22 серпня 2021 року з 09: 00-13: 00.

Всі охочі можуть зробити щеплення вакцинами CoronaVac або AstraZeneca.

При собі потрібно мати документи (паспорт, ідентифікаційний код) та мобільний телефон.

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Відзавтра жителі Києва зможуть вакцинуватися проти COVID-19 в автобусі на Оболоні 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
а в маршрутке на мосту Патона когда можно будет?
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18.08.2021 12:08
+4
В туалетах скоро будут колоть дураков, чтоб сдыхали быстрее, а тем, кто колет премии выписывают.)
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18.08.2021 12:13
+3
у трамваї було би якось романтичніше С завтрашнего дня жители Киева смогут вакцинироваться от COVID-19 в автобусе на Оболони - Цензор.НЕТ 278
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18.08.2021 12:11
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а в маршрутке на мосту Патона когда можно будет?
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18.08.2021 12:08 Відповісти
у трамваї було би якось романтичніше С завтрашнего дня жители Киева смогут вакцинироваться от COVID-19 в автобусе на Оболони - Цензор.НЕТ 278
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18.08.2021 12:11 Відповісти
В туалетах скоро будут колоть дураков, чтоб сдыхали быстрее, а тем, кто колет премии выписывают.)
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18.08.2021 12:13 Відповісти
А ты прививайся давай бот, хоть где,тебе будет полезно. Сидишь тут ботяра, царапаешь свои бессмысленные хамства.
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18.08.2021 13:02 Відповісти
Я с тобой коров не пасла, тебя не знаю, а откуда ты знаешь кто я? И почему свой бред и фантазии пишешь под моими комменариями? Если все боты тут начнут писать, то и места не хватит. Иди себе отсюда лесом и не смеши людей.
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18.08.2021 14:03 Відповісти
Тебя никто не заставляет прививаться, у каждого своя голова на плечах.
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18.08.2021 12:44 Відповісти
Почему " тебя"? Я с тобой коров не пасла.
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18.08.2021 13:01 Відповісти
А ты олигофренный бот, который всех, кто не так думает как его высохшие мозги называет кацапами.
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18.08.2021 14:01 Відповісти
да, тільки на ходу, з відкритими дверями і при оплаті проїзду на вході.
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18.08.2021 12:52 Відповісти
С завтрашнего дня жители Киева смогут вакцинироваться от COVID-19 в автобусе на Оболони - Цензор.НЕТ 746
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18.08.2021 12:09 Відповісти
В кофейне на колёсах?))))
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18.08.2021 12:19 Відповісти
В громадських туалетах не пробували щепити?
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18.08.2021 12:20 Відповісти
налетай на шмурдяк
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18.08.2021 13:00 Відповісти
а ведь под видом вакцинации можно и...кое-что не легализированное пока... развозить )))))
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18.08.2021 13:08 Відповісти
Відзавтра жителі Києва зможуть вакцинуватися проти COVID-19 в автобусі на Оболоні - Цензор.НЕТ 7586
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18.08.2021 13:09 Відповісти
Коли вже можна буде вакцинуватися в метро на Троещині? 😆
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18.08.2021 13:15 Відповісти
Скоро на ходу будут в дупу иголками штрикать и вакцинировать
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18.08.2021 19:20 Відповісти
 
 