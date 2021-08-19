У штаті Вашингтон зобов'язали всіх співробітників шкіл, коледжів та університетів вакцинуватися проти COVID-19
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У штаті Вашингтон у США зобов'язали всіх співробітників шкіл, коледжів та університетів пройти обов'язкову вакцинацію проти коронавірусу. Про це оголосив губернатор штату Джей Інслі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Associated Press.
Правило про обов'язкову вакцинацію торкнулося всіх вчителів, співробітників державних і приватних шкіл, а також всіх співробітників коледжів та університетів штату.
При цьому губернатор Інслі оголосив, що обов'язкову повну вакцинацію необхідно пройти до 18 жовтня. В іншому випадку всі ці люди залишаться без роботи.
Крім того, в офісі губернатора заявили, що посилили правила боротьби з коронавірусом. Тепер всі жителі штату зобов'язані носити захисні маски. Це стосується як тих, хто пройшов вакцинацію, так і нещеплених.
Нагадаємо, що у США схвалили вакцинацію третьою дозою вакцини проти коронавірусу. Прищеплювати людей почнуть з вересня.
Також повідомлялося, що в Сан-Франциско почали вимагати докази вакцинації проти коронавірусу у ресторанах та спортзалах.
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С другой стороны, нефиг такие тупые заготовки и держать на работе. Отношение к вакцинации лучше любого теста IQ.
1901 год. Мальчик справа привит, а слева - нет. Что, можем повторить?
Да и как ты объяснишь тогда, что мальчик с права не стал переносчиком оспы сидя с инфицированным, при чем без масочки, без антисептика и без социальной дистанции.
Поедешь в Африку работать тоже влепишь себе всякой фигни вредной для здоровья...поедешь в чумный район сделаешь и противочумную...
Но нафига делать непроверенную херню срок действия которой ограничен месяцами...???
Кроме того, привитым бояться нечего - сколько их не заражай, они защищены. Непривытые сделали выбор сами.
громкое заявление, у Вас есть доказательства?
на том же основании могу заявить, что Вы всех обворовываете