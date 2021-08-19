Німеччина призначила Вальдерзеє уповноваженим із транзиту газу через Україну
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Німецький уряд призначив уповноваженим з питань транзиту газу Україною Георга Вальдерзеє. Він уже виконував обов'язки уповноваженого уряду ФРН з питань транзиту газу Україною в 2019 році, коли проходили переговори щодо продовження контракту про транзит.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Deutsche Welle.
Міністерство економіки та енергетики ФРН заявило, що країна докладатиме зусиль заради "продовження угоди про транзит газу між Україною і Росією на строк до десяти років", щоб забезпечити транзит після закінчення чинного контракту, який завершується наприкінці 2024 року.
Спеціальний уповноважений діятиме як посередник і консультант як для обох сторін, так і щодо Єврокомісії, США і третіх держав, щоб досягти продовження контракту на транзит газу, що буде відповідати інтересам всіх сторін.
До його завдань належатиме, зокрема, вироблення компромісу.
Цим призначенням німецький уряд виконує зобов'язання за угодою зі США щодо врегулювання спору навколо російського газопроводу "Північний потік-2". Георг Вальдерзеє вже виконував обов'язки уповноваженого уряду ФРН з питань транзиту газу Україною в 2019 році, коли проходили переговори щодо продовження контракту про транзит.
Посаду уповноваженого створено в структурі міністерства економіки та енергетики, проте він працюватиме в тісній співпраці з міністерством закордонних справ.
Будь ласка, зачекайте...
Если так пойдет и далее то придется Пуйлу принять закон "О неразглашении потерь военной техники в мирное время"...
Опять тебя забыли покормить в кадыровском гареме?
Вестник Стабильности
@Vestnik_Stab
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12 чСтрана тюремных сидельцев:
а штокман - лишь пустое слово ибо его так же освоили, как производство ил112в
Фауст мой-это сила и мощь самого Люцифера.
И на фоне слащавых божков тот титан, исполин.
Неизведанность райских садов, а не глупая вера,
Вознесла его страстную душу в заоблачный Рим.
Он вернётся ко мне, пусть не в этом, так в будущем веке
Богом проклятый будет он правой рукой сатаны.
Всё святое от бога, но святость не для человека,
Если путь для него освещают служители тьмы." (с)