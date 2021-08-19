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Німеччина призначила Вальдерзеє уповноваженим із транзиту газу через Україну

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Німеччина призначила Вальдерзеє уповноваженим із транзиту газу через Україну

Німецький уряд призначив уповноваженим з питань транзиту газу Україною Георга Вальдерзеє. Він уже виконував обов'язки уповноваженого уряду ФРН з питань транзиту газу Україною в 2019 році, коли проходили переговори щодо продовження контракту про транзит.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Deutsche Welle.

Міністерство економіки та енергетики ФРН заявило, що країна докладатиме зусиль заради "продовження угоди про транзит газу між Україною і Росією на строк до десяти років", щоб забезпечити транзит після закінчення чинного контракту, який завершується наприкінці 2024 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спроби зірвати завершення "Північного потоку - 2" приречені на провал. Єврокомісія поводиться непорядно, - Лавров

Спеціальний уповноважений діятиме як посередник і консультант як для обох сторін, так і щодо Єврокомісії, США і третіх держав, щоб досягти продовження контракту на транзит газу, що буде відповідати інтересам всіх сторін.

До його завдань належатиме, зокрема, вироблення компромісу.

Цим призначенням німецький уряд виконує зобов'язання за угодою зі США щодо врегулювання спору навколо російського газопроводу "Північний потік-2". Георг Вальдерзеє вже виконував обов'язки уповноваженого уряду ФРН з питань транзиту газу Україною в 2019 році, коли проходили переговори щодо продовження контракту про транзит.

Також читайте: Байден недооцінив російський фактор, - експосол США в Києві Тейлор про "Північний потік-2"

Посаду уповноваженого створено в структурі міністерства економіки та енергетики, проте він працюватиме в тісній співпраці з міністерством закордонних справ.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+13
А мне вот это понравилось из нарасие:
Вестник Стабильности
@Vestnik_Stab
·
12 чСтрана тюремных сидельцев:

Германия назначила Вальдерзее уполномоченным по транзиту газа через Украину - Цензор.НЕТ 6486
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19.08.2021 08:36
+11
На России, ВКС (Воздушно конные войска) продолжают радовать прогрессивную общественность - сегодня в Астраханской области разбился истребитель МиГ-29. Самолет врезался в землю, на первом развороте сразу же после взлета. Пилотировавший самолет военный преступник - без пересадки улетел на концерт Кобзона. Это уже четвертая авиакатастрофа с человеческими жертвами, которая произошла в балалайне в этом месяце...
Если так пойдет и далее то придется Пуйлу принять закон "О неразглашении потерь военной техники в мирное время"... Германия назначила Вальдерзее уполномоченным по транзиту газа через Украину - Цензор.НЕТ 1710
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19.08.2021 08:24
+10
Чё скулишь свинособака?
Опять тебя забыли покормить в кадыровском гареме?
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19.08.2021 08:36
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На России, ВКС (Воздушно конные войска) продолжают радовать прогрессивную общественность - сегодня в Астраханской области разбился истребитель МиГ-29. Самолет врезался в землю, на первом развороте сразу же после взлета. Пилотировавший самолет военный преступник - без пересадки улетел на концерт Кобзона. Это уже четвертая авиакатастрофа с человеческими жертвами, которая произошла в балалайне в этом месяце...
Если так пойдет и далее то придется Пуйлу принять закон "О неразглашении потерь военной техники в мирное время"... Германия назначила Вальдерзее уполномоченным по транзиту газа через Украину - Цензор.НЕТ 1710
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19.08.2021 08:24 Відповісти
Ниже уже есть новость. Иди туда глумиться.
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19.08.2021 08:32 Відповісти
Чё скулишь свинособака?
Опять тебя забыли покормить в кадыровском гареме?
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19.08.2021 08:36 Відповісти
Глумиться - это подло убивать тех, кого называли братьями.
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19.08.2021 08:37 Відповісти
Причем пообещав предоставить "зелёный коридор" и убивая раненых пленных.
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19.08.2021 09:48 Відповісти
А мне вот это понравилось из нарасие:
Вестник Стабильности
@Vestnik_Stab
·
12 чСтрана тюремных сидельцев:

Германия назначила Вальдерзее уполномоченным по транзиту газа через Украину - Цензор.НЕТ 6486
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19.08.2021 08:36 Відповісти
Ну это же "подлянка"!
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19.08.2021 09:49 Відповісти
Надо было прекращать транзит сразу после запуска строительства СП2
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19.08.2021 08:29 Відповісти
Лучшая работа в мире. Нет транзита - нет работы Германия назначила Вальдерзее уполномоченным по транзиту газа через Украину - Цензор.НЕТ 9318
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19.08.2021 08:33 Відповісти
а откуда взяться транзиту если добыча, освоенных азербйджанцами и украинцами еще при союзе месторождений, иссякла...
а штокман - лишь пустое слово ибо его так же освоили, как производство ил112в
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19.08.2021 09:53 Відповісти
Избавиться от всего РАБссиянского Мавзолейного,главная задача на 10 лет...,Германия назначила Вальдерзее уполномоченным по транзиту газа через Украину - Цензор.НЕТ 4464 Германия назначила Вальдерзее уполномоченным по транзиту газа через Украину - Цензор.НЕТ 9303
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19.08.2021 08:34 Відповісти
Ще так не було ,аби якось не було ! Євжопа ще отримає від рашки "подаруночки" !!! На все свій час ! Германия назначила Вальдерзее уполномоченным по транзиту газа через Украину - Цензор.НЕТ 1589
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19.08.2021 08:34 Відповісти
подлодка Курск? Германия назначила Вальдерзее уполномоченным по транзиту газа через Украину - Цензор.НЕТ 1354
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19.08.2021 08:39 Відповісти
Германия назначила Вальдерзее уполномоченным по транзиту газа через Украину - Цензор.НЕТ 4053 Германия назначила Вальдерзее уполномоченным по транзиту газа через Украину - Цензор.НЕТ 6387
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19.08.2021 08:36 Відповісти
Ми йдемо походом гідним, всім пригнобленним і бідним "руській мір" даєм.
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19.08.2021 09:51 Відповісти
Германия назначила Вальдерзее уполномоченным по транзиту газа через Украину - Цензор.НЕТ 6988 Германия назначила Вальдерзее уполномоченным по транзиту газа через Украину - Цензор.НЕТ 458нима советского дерьма.Приплыли чуваки
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19.08.2021 08:38 Відповісти
"Жалкий лепет надежды в устах одряхлевших богов. Якщо треба завалити справу, створіть комісію/Германия назначила Вальдерзее уполномоченным по транзиту газа через Украину. Хтось має формулювати всякі стурбованості і передавати їх в ЗМІ - симулювати допомогу і стурбованість... І должность не пьільная, не обременительная... Ось таке мефістофелеве фарисейство. "Жалкий лепет надежды в устах одряхлевших богов.
Фауст мой-это сила и мощь самого Люцифера.
И на фоне слащавых божков тот титан, исполин.
Неизведанность райских садов, а не глупая вера,
Вознесла его страстную душу в заоблачный Рим.
Он вернётся ко мне, пусть не в этом, так в будущем веке
Богом проклятый будет он правой рукой сатаны.
Всё святое от бога, но святость не для человека,
Если путь для него освещают служители тьмы." (с)
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19.08.2021 08:43 Відповісти
это тоже самое,что назначить посланника на Марс.
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19.08.2021 08:51 Відповісти
Самі злопали шоколадку, Україні на втіху дарують обгортку.
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19.08.2021 09:00 Відповісти
Глобальное потепление и изменение Климата на планете,сделает свое дело само собой....,достаточно поднятся еще на 1 градус и Ледники Гренландии растають что снегНа Воркуте и Магадане...Всему свое время,як казав философ Талибана.... Німеччина призначила Вальдерзеє уповноваженим із транзиту газу через Україну - Цензор.НЕТ 8468Лаптестана
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19.08.2021 08:51 Відповісти
Когда россияне прекратят транзит, то этот уполномоченый будет заполнять трубопровод своим пердижом?
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19.08.2021 09:03 Відповісти
Кишка тонка.
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19.08.2021 09:55 Відповісти
прекратить торговать с агрессором. Стоп транзиту и рашка развалится.
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19.08.2021 09:05 Відповісти
Вальдерзее - в переводе Вальдерозеро ? 😀😀😀
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19.08.2021 09:11 Відповісти
Вальд - ліс, зеє - озеро, лісове озеро, якщо не помиляюся.
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19.08.2021 09:53 Відповісти
Синевир короче
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19.08.2021 13:20 Відповісти
Назначили свадебного генерала . Или похоронного распорядителя точнее по прекращению транзита газа через Украину . Его задача будет заключаться в том чтобы втюхивать разные хотелки х.йла нам в виде ультиматумов .Типа прямых переговоров с донецко -луганским талибаном или воды в Крым . И выбор будет очень простым , или потеряем транзит , или потеряем Украину . Вот и собственно весь смысл этого назначения
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19.08.2021 11:20 Відповісти
Он сразу прибыл с обеспокоенным лицом. И всегда готов выразить.
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19.08.2021 13:20 Відповісти
 
 