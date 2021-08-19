Німеччина призначила Вальдерзеє уповноваженим із транзиту газу через Україну

Німецький уряд призначив уповноваженим з питань транзиту газу Україною Георга Вальдерзеє. Він уже виконував обов'язки уповноваженого уряду ФРН з питань транзиту газу Україною в 2019 році, коли проходили переговори щодо продовження контракту про транзит.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Deutsche Welle.

Міністерство економіки та енергетики ФРН заявило, що країна докладатиме зусиль заради "продовження угоди про транзит газу між Україною і Росією на строк до десяти років", щоб забезпечити транзит після закінчення чинного контракту, який завершується наприкінці 2024 року.

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Спеціальний уповноважений діятиме як посередник і консультант як для обох сторін, так і щодо Єврокомісії, США і третіх держав, щоб досягти продовження контракту на транзит газу, що буде відповідати інтересам всіх сторін.

До його завдань належатиме, зокрема, вироблення компромісу.

Цим призначенням німецький уряд виконує зобов'язання за угодою зі США щодо врегулювання спору навколо російського газопроводу "Північний потік-2". Георг Вальдерзеє вже виконував обов'язки уповноваженого уряду ФРН з питань транзиту газу Україною в 2019 році, коли проходили переговори щодо продовження контракту про транзит.

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Посаду уповноваженого створено в структурі міністерства економіки та енергетики, проте він працюватиме в тісній співпраці з міністерством закордонних справ.