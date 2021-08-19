Германия назначила Вальдерзее уполномоченным по транзиту газа через Украину
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Немецкое правительство назначило уполномоченным по вопросам транзита газа Украиной Георга Вальдерзее. Он уже исполнял обязанности уполномоченного правительства ФРГ по вопросам транзита газа Украиной в 2019 году, когда проходили переговоры о продлении контракта о транзите.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Deutsche Welle.
Министерство экономики и энергетики ФРГ заявило, что страна будет прилагать усилия ради "продолжения соглашения о транзите газа между Украиной и Россией на срок до десяти лет", чтобы обеспечить транзит после окончания действующего контракта, который истекает в конце 2024 года.
Специальный уполномоченный будет действовать как посредник и консультант как для обеих сторон, так и в отношении Еврокомиссии, США и третьих государств, чтобы достичь продления контракта на транзит газа, что будет отвечать интересам всех сторон.
К его задачам будет относиться, в частности, выработка компромисса.
Этим назначением немецкое правительство выполняет обязательства по соглашению с США по урегулированию спора вокруг российского газопровода "Северный поток-2" . Георг Вальдерзее уже исполнял обязанности уполномоченного правительства ФРГ по вопросам транзита газа Украиной в 2019 году, когда проходили переговоры по продлению контракта о транзите.
Должность уполномоченного создана в структуре министерства экономики и энергетики, однако он будет работать в тесном сотрудничестве с министерством иностранных дел.
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Если так пойдет и далее то придется Пуйлу принять закон "О неразглашении потерь военной техники в мирное время"...
Опять тебя забыли покормить в кадыровском гареме?
Вестник Стабильности
@Vestnik_Stab
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12 чСтрана тюремных сидельцев:
а штокман - лишь пустое слово ибо его так же освоили, как производство ил112в
Фауст мой-это сила и мощь самого Люцифера.
И на фоне слащавых божков тот титан, исполин.
Неизведанность райских садов, а не глупая вера,
Вознесла его страстную душу в заоблачный Рим.
Он вернётся ко мне, пусть не в этом, так в будущем веке
Богом проклятый будет он правой рукой сатаны.
Всё святое от бога, но святость не для человека,
Если путь для него освещают служители тьмы." (с)