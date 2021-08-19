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Германия назначила Вальдерзее уполномоченным по транзиту газа через Украину

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Германия назначила Вальдерзее уполномоченным по транзиту газа через Украину

Немецкое правительство назначило уполномоченным по вопросам транзита газа Украиной Георга Вальдерзее. Он уже исполнял обязанности уполномоченного правительства ФРГ по вопросам транзита газа Украиной в 2019 году, когда проходили переговоры о продлении контракта о транзите.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Deutsche Welle.

Министерство экономики и энергетики ФРГ заявило, что страна будет прилагать усилия ради "продолжения соглашения о транзите газа между Украиной и Россией на срок до десяти лет", чтобы обеспечить транзит после окончания действующего контракта, который истекает в конце 2024 года.

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Специальный уполномоченный будет действовать как посредник и консультант как для обеих сторон, так и в отношении Еврокомиссии, США и третьих государств, чтобы достичь продления контракта на транзит газа, что будет отвечать интересам всех сторон.

К его задачам будет относиться, в частности, выработка компромисса.

Этим назначением немецкое правительство выполняет обязательства по соглашению с США по урегулированию спора вокруг российского газопровода "Северный поток-2" . Георг Вальдерзее уже исполнял обязанности уполномоченного правительства ФРГ по вопросам транзита газа Украиной в 2019 году, когда проходили переговоры по продлению контракта о транзите.

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Должность уполномоченного создана в структуре министерства экономики и энергетики, однако он будет работать в тесном сотрудничестве с министерством иностранных дел.
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Топ комментарии
+13
А мне вот это понравилось из нарасие:
Вестник Стабильности
@Vestnik_Stab
·
12 чСтрана тюремных сидельцев:

Германия назначила Вальдерзее уполномоченным по транзиту газа через Украину - Цензор.НЕТ 6486
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19.08.2021 08:36
+11
На России, ВКС (Воздушно конные войска) продолжают радовать прогрессивную общественность - сегодня в Астраханской области разбился истребитель МиГ-29. Самолет врезался в землю, на первом развороте сразу же после взлета. Пилотировавший самолет военный преступник - без пересадки улетел на концерт Кобзона. Это уже четвертая авиакатастрофа с человеческими жертвами, которая произошла в балалайне в этом месяце...
Если так пойдет и далее то придется Пуйлу принять закон "О неразглашении потерь военной техники в мирное время"... Германия назначила Вальдерзее уполномоченным по транзиту газа через Украину - Цензор.НЕТ 1710
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19.08.2021 08:24
+10
Чё скулишь свинособака?
Опять тебя забыли покормить в кадыровском гареме?
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19.08.2021 08:36
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На России, ВКС (Воздушно конные войска) продолжают радовать прогрессивную общественность - сегодня в Астраханской области разбился истребитель МиГ-29. Самолет врезался в землю, на первом развороте сразу же после взлета. Пилотировавший самолет военный преступник - без пересадки улетел на концерт Кобзона. Это уже четвертая авиакатастрофа с человеческими жертвами, которая произошла в балалайне в этом месяце...
Если так пойдет и далее то придется Пуйлу принять закон "О неразглашении потерь военной техники в мирное время"... Германия назначила Вальдерзее уполномоченным по транзиту газа через Украину - Цензор.НЕТ 1710
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19.08.2021 08:24 Ответить
Ниже уже есть новость. Иди туда глумиться.
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19.08.2021 08:32 Ответить
Чё скулишь свинособака?
Опять тебя забыли покормить в кадыровском гареме?
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19.08.2021 08:36 Ответить
Глумиться - это подло убивать тех, кого называли братьями.
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19.08.2021 08:37 Ответить
Причем пообещав предоставить "зелёный коридор" и убивая раненых пленных.
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19.08.2021 09:48 Ответить
А мне вот это понравилось из нарасие:
Вестник Стабильности
@Vestnik_Stab
·
12 чСтрана тюремных сидельцев:

Германия назначила Вальдерзее уполномоченным по транзиту газа через Украину - Цензор.НЕТ 6486
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19.08.2021 08:36 Ответить
Ну это же "подлянка"!
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19.08.2021 09:49 Ответить
Надо было прекращать транзит сразу после запуска строительства СП2
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19.08.2021 08:29 Ответить
Лучшая работа в мире. Нет транзита - нет работы Германия назначила Вальдерзее уполномоченным по транзиту газа через Украину - Цензор.НЕТ 9318
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19.08.2021 08:33 Ответить
а откуда взяться транзиту если добыча, освоенных азербйджанцами и украинцами еще при союзе месторождений, иссякла...
а штокман - лишь пустое слово ибо его так же освоили, как производство ил112в
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19.08.2021 09:53 Ответить
Избавиться от всего РАБссиянского Мавзолейного,главная задача на 10 лет...,Германия назначила Вальдерзее уполномоченным по транзиту газа через Украину - Цензор.НЕТ 4464 Германия назначила Вальдерзее уполномоченным по транзиту газа через Украину - Цензор.НЕТ 9303
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19.08.2021 08:34 Ответить
Ще так не було ,аби якось не було ! Євжопа ще отримає від рашки "подаруночки" !!! На все свій час ! Германия назначила Вальдерзее уполномоченным по транзиту газа через Украину - Цензор.НЕТ 1589
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19.08.2021 08:34 Ответить
подлодка Курск? Германия назначила Вальдерзее уполномоченным по транзиту газа через Украину - Цензор.НЕТ 1354
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19.08.2021 08:39 Ответить
Германия назначила Вальдерзее уполномоченным по транзиту газа через Украину - Цензор.НЕТ 4053 Германия назначила Вальдерзее уполномоченным по транзиту газа через Украину - Цензор.НЕТ 6387
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19.08.2021 08:36 Ответить
Ми йдемо походом гідним, всім пригнобленним і бідним "руській мір" даєм.
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19.08.2021 09:51 Ответить
Германия назначила Вальдерзее уполномоченным по транзиту газа через Украину - Цензор.НЕТ 6988 Германия назначила Вальдерзее уполномоченным по транзиту газа через Украину - Цензор.НЕТ 458нима советского дерьма.Приплыли чуваки
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19.08.2021 08:38 Ответить
"Жалкий лепет надежды в устах одряхлевших богов. Якщо треба завалити справу, створіть комісію/Германия назначила Вальдерзее уполномоченным по транзиту газа через Украину. Хтось має формулювати всякі стурбованості і передавати їх в ЗМІ - симулювати допомогу і стурбованість... І должность не пьільная, не обременительная... Ось таке мефістофелеве фарисейство. "Жалкий лепет надежды в устах одряхлевших богов.
Фауст мой-это сила и мощь самого Люцифера.
И на фоне слащавых божков тот титан, исполин.
Неизведанность райских садов, а не глупая вера,
Вознесла его страстную душу в заоблачный Рим.
Он вернётся ко мне, пусть не в этом, так в будущем веке
Богом проклятый будет он правой рукой сатаны.
Всё святое от бога, но святость не для человека,
Если путь для него освещают служители тьмы." (с)
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19.08.2021 08:43 Ответить
это тоже самое,что назначить посланника на Марс.
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19.08.2021 08:51 Ответить
Самі злопали шоколадку, Україні на втіху дарують обгортку.
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19.08.2021 09:00 Ответить
Глобальное потепление и изменение Климата на планете,сделает свое дело само собой....,достаточно поднятся еще на 1 градус и Ледники Гренландии растають что снегНа Воркуте и Магадане...Всему свое время,як казав философ Талибана.... Німеччина призначила Вальдерзеє уповноваженим із транзиту газу через Україну - Цензор.НЕТ 8468Лаптестана
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19.08.2021 08:51 Ответить
Когда россияне прекратят транзит, то этот уполномоченый будет заполнять трубопровод своим пердижом?
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19.08.2021 09:03 Ответить
Кишка тонка.
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19.08.2021 09:55 Ответить
прекратить торговать с агрессором. Стоп транзиту и рашка развалится.
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19.08.2021 09:05 Ответить
Вальдерзее - в переводе Вальдерозеро ? 😀😀😀
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19.08.2021 09:11 Ответить
Вальд - ліс, зеє - озеро, лісове озеро, якщо не помиляюся.
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19.08.2021 09:53 Ответить
Синевир короче
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19.08.2021 13:20 Ответить
Назначили свадебного генерала . Или похоронного распорядителя точнее по прекращению транзита газа через Украину . Его задача будет заключаться в том чтобы втюхивать разные хотелки х.йла нам в виде ультиматумов .Типа прямых переговоров с донецко -луганским талибаном или воды в Крым . И выбор будет очень простым , или потеряем транзит , или потеряем Украину . Вот и собственно весь смысл этого назначения
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19.08.2021 11:20 Ответить
Он сразу прибыл с обеспокоенным лицом. И всегда готов выразить.
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19.08.2021 13:20 Ответить
 
 