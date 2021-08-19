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Епідзонування України: у 10 областях перевищено коефіцієнт виявлення нових випадків COVID-19, у двох - COVID-госпіталізацію, - МОЗ

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Епідзонування України: у 10 областях перевищено коефіцієнт виявлення нових випадків COVID-19, у двох - COVID-госпіталізацію, - МОЗ

Міністерство охорони здоров'я оновило інформацію про епідемічні показники в регіонах України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Так, станом на 19 серпня, в Рівненській і Чернівецькій областях зафіксовано "червоний" рівень за показником динаміки госпіталізацій. Цей показник у Рівненській області становить 81,8% (норма не більш як 50%), у Чернівецькій - 75,7%.

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Крім того, в Донецькій, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Одеській, Сумській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській та Чернівецькій областях зафіксовано перевищення норми виявлення нових випадків інфікування. Цей показник у Донецькій області становить 4,4% (норма для "зеленої" зони не більш як 4%), Запорізькій - 4%, Івано-Франківській - 4,9%, Київській - 4,4%, Одеській - 4,2% , Сумській - 5%, Тернопільській - 5,2%, Хмельницькій - 4,3%, Черкаській - 4,9%, Чернівецькій - 4,6%.

Зазначимо, що всі регіони України перебувають у "зеленій" зоні карантину.

Епідзонування України: у 10 областях перевищено коефіцієнт виявлення нових випадків COVID-19, у двох - COVID-госпіталізацію, - МОЗ 01

Автор: Наталя Джума
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Помню на самом начале эпидемии особняком стояла Николаевская область. Не одного случая заражения не было. Пока туда не приехал Виктор Ляшко. По этому вот такое вот зонирование короче Эпидзонирование Украины: в 10 областях превышен коэффициент выявления новых случаев COVID-19, в двух - COVID-госпитализация, - Минздрав - Цензор.НЕТ 5556
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19.08.2021 09:03 Відповісти
...грамотно вводят народонаселение в средневековый ступор...быдло в стойло! (блин, да уже у 110% уже есть иммунитет, а эти страшилки метод толпу по домам разогнать. У их самая "умора" пойдет, когда тарифы на хаз взлетят выше чем в европах
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19.08.2021 09:09 Відповісти
Колір зони визначається випадковими результатами гівнотестів. Прикольно.
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19.08.2021 10:14 Відповісти
Призываю всех зэбаранов и пiд-рашек НЕ вакцинироваться! Обманите систему! Снимите нагрузку со здравоохранения и пенсионного фонда! Епідзонування України: у 10 областях перевищено коефіцієнт виявлення нових випадків COVID-19, у двох - COVID-госпіталізацію, - МОЗ - Цензор.НЕТ 3401
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19.08.2021 10:20 Відповісти
мда, яка вигідна штука цей гівнокороновірус...... .
а для кого саме вигідна? для будь-якої влади у будь-якій країні, для дієвого контролю за своїми підданими. і нема різниці яке правління в країні, будь-то демократія чи тоталітаризм чи як у нас - херзнашо.
спартанці у свій час немічних і кволих позбувалися у грубий і цинічний спосіб скидаючи зі скелі у прірву, тепер це робиться "цивілізовано" завдячуючи лабораторному вірусу.
після такого вже нічому дивуватися, ті хто насправді керує долею людства отримали карт-бланш на будь-які свої забаганки, короновірус їм швидко набридне і навіть страшно подумати на що чекати у найближчому майбутньому.
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19.08.2021 12:45 Відповісти
 
 