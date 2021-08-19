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Члени ЄС самостійно вирішуватимуть, чи визнавати їм цифрові COVID-сертифікати України, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Члени ЄС самостійно вирішуватимуть, чи визнавати їм цифрові COVID-сертифікати України, - Кулеба

Країни-члени ЄС будуть самостійно вирішувати, чи визнавати їм українські цифрові COVID-сертифікати. Сьогоднішня рекомендація Єврокомісії не має зобов'язального характеру.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, рекомендація від Єврокомісії повинна спростити подорожі для українців до країн-членів Європейського союзу. Втім, кожна країна повинна буде самостійно вирішувати, чи визнавати їй цифрові COVID-сертифікати України.

"МЗС України нагадує, що рішення Єврокомісії не має зобов’язуючого характеру. Питання кого і на яких умовах впускати залишається виключно в компетенції самих держав-членів ЄС", - зазначає пресслужба.

Також читайте: Єврокомісія визнала українські цифрові COVID-сертифікати, - Шмигаль

Члени ЄС самостійно вирішуватимуть, чи визнавати їм цифрові COVID-сертифікати України, - Кулеба 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
Тобто, шмигаль збрехав.
Вчергове.
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19.08.2021 16:34
+5
да, да, но нет...
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19.08.2021 16:35
+5
брешит как дышыт, а дышыт часто!
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19.08.2021 16:36
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Это что еще за украинофобия такая, решать они будут, понимаешь? Члены ЕС будут самостоятельно решать, признавать ли им цифровые COVID-сертификаты Украины, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4739
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19.08.2021 16:26 Відповісти
Вони будуть вирішувати, чи можна вірити такій фуйні від зеленого Фьодорова. 😊 Тобто у иЖС буде проходити конкурс на найбільшого лоха. 😁
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19.08.2021 16:34 Відповісти
здрасьте-пожалуйста !
а МИД Украины чем занимается ?
при Порохе было иначе - безвиз во всю Шенгенскую зону и точка ! Члени ЄС самостійно вирішуватимуть, чи визнавати їм цифрові COVID-сертифікати України, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7659
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19.08.2021 16:45 Відповісти
Так при Порохе ковида не было. Не с чем сравнивать. О, при Порохе ДАЖЕ КОВИДА НЕ БЫЛО. О как.
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19.08.2021 17:04 Відповісти
Так Шмыгаль же нас поздавил что можем ехать на зароботки и все уже решено!Где правда?
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19.08.2021 16:28 Відповісти
А с чего ты взял что на заработки?
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19.08.2021 17:21 Відповісти
A ты думаешь они что-то подписывают чтоб украинцы отдыхать ездили в европу? Они так волнуются где мы будем отдыхать? Им нужно снять социальное напряжение не создавая рабочих мест и заодно обеспечить немалый приток валюты для поддержки гривны и застройщиков. Потом. У нас чтоб получить ковид сертификат нужно 2 раза уколоться даже если переболел ковидом. В ЕС достаточно переболеть и выдают. Где принцип реципрокности?
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20.08.2021 09:56 Відповісти
сумніви у якості ЗЄлєні - привяла і з гнільцой Члени ЄС самостійно вирішуватимуть, чи визнавати їм цифрові COVID-сертифікати України, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6891
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19.08.2021 16:46 Відповісти
угу, филькина грамота
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19.08.2021 16:30 Відповісти
Рішення Єврокомісії ніколи не були зобов'язуючими для країн-членів Євросоюзу, бо це завжди колективно вироблена рекомендація. Це ж не тупа диктатура яка-небудь. Єврокомісія РЕКОМЕНДУЄ визнати сертифікати щеплень з України для всіх членів ЄС. А остаточне рішення приймається кожною країною ІНДИВІДУАЛЬНО.
Нібито все ясно, але зраду пошукати треба, звичайно.
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19.08.2021 16:34 Відповісти
але при Пороху було інакше..... Члени ЄС самостійно вирішуватимуть, чи визнавати їм цифрові COVID-сертифікати України, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4628
чи Ви не згодні ?
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19.08.2021 16:48 Відповісти
А хто це таке? Це те, що в 2014-2017 роках продало чи не десяток Обленерго, а тепер валить вину за галопуючі тарифи на "клована"?
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19.08.2021 16:53 Відповісти
Тобто, шмигаль збрехав.
Вчергове.
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19.08.2021 16:34 Відповісти
брешит как дышыт, а дышыт часто!
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19.08.2021 16:36 Відповісти
да, да, но нет...
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19.08.2021 16:35 Відповісти
Організції "Нових робочих місць" від зелених завдять "евросоюзівці".
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19.08.2021 16:38 Відповісти
Еврокомиссия признала украинские цифровые Covid-сертификаты, - "Украинский цифровой Covid-сертификат позволяет свободно путешествовать в Европейский союз и отныне признается для предъявления внутри стран ЕС. Решение Европейской комиссии свидетельствует о высоком доверии к Украине, а также делает путешествия украинцев в Европу доступными", - добавил Шмыгаль. Источник: https://censor.net/ru/n3283600

Ребята, как вы уже достали своим враньем. Кстати из Конче Заспы по сей день так никто и не выехал.
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19.08.2021 16:50 Відповісти
Шмыгалёнок набрехав?
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19.08.2021 16:52 Відповісти
Не надо кипятиться. Сначала надо узнать ,кто конкретно еще не принял решение о признании...Таких много не будет.
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19.08.2021 16:53 Відповісти
не приняли Италия, Испания, Франция, Германия и еще 26 стран евросоюза. Греция разрешает с ПЦР 72 часа + PLF,
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19.08.2021 17:00 Відповісти
Зачем же вводить в заблуждение? Комиссия только-только приняла рекомендацию и ни одна страна вопрос не рассматривала....Ждать надо.
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19.08.2021 17:13 Відповісти
А нафіга тоді я вакцинацію проходив ? )))))
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19.08.2021 16:55 Відповісти
при Порохе плохо жилось с безвизом? теперь живите с зеленой плесенью, которую ЕС не хочет признавать. думайзе.
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19.08.2021 16:57 Відповісти
Невже так важко зайти на сайт Єврокомісії і прочитати що ж там написано! А написано там що Єврокомісія визнала наші ковід-сертифікати і ні про які цифрові там мови немає. Ось вам пане "шмигаль" - https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_21_4301
Комісія прийняла сьогодні три рішення про еквівалентність для Північної Македонії, Туреччини та України. Це означає, що країни будуть підключені до системи ЄС, а сертифікати COVID, видані Північною Македонією, Туреччиною та Україною, прийматимуться в ЄС з завтрашнього дня на тих самих умовах, що і цифровий Сертифікат ЄС .
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19.08.2021 17:43 Відповісти
От срані клоуни. А ще тільки три місяці назад клялися, що усі все визнають. Жопу тільки підтерти тепер вашим сертифікатом.
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19.08.2021 17:44 Відповісти
пох на электронные, будем ездить по бумажным
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19.08.2021 22:59 Відповісти
 
 