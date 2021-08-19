Члени ЄС самостійно вирішуватимуть, чи визнавати їм цифрові COVID-сертифікати України, - Кулеба
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Країни-члени ЄС будуть самостійно вирішувати, чи визнавати їм українські цифрові COVID-сертифікати. Сьогоднішня рекомендація Єврокомісії не має зобов'язального характеру.
Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.
За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, рекомендація від Єврокомісії повинна спростити подорожі для українців до країн-членів Європейського союзу. Втім, кожна країна повинна буде самостійно вирішувати, чи визнавати їй цифрові COVID-сертифікати України.
"МЗС України нагадує, що рішення Єврокомісії не має зобов’язуючого характеру. Питання кого і на яких умовах впускати залишається виключно в компетенції самих держав-членів ЄС", - зазначає пресслужба.
Топ коментарі
+5 Алла Новосад 5b57f84f
показати весь коментар19.08.2021 16:34
+5 jklpqrs
показати весь коментар19.08.2021 16:35
+5 Підлога Маккартні
показати весь коментар19.08.2021 16:36
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
а МИД Украины чем занимается ?
при Порохе было иначе - безвиз во всю Шенгенскую зону и точка !
Нібито все ясно, але зраду пошукати треба, звичайно.
чи Ви не згодні ?
Вчергове.
Ребята, как вы уже достали своим враньем. Кстати из Конче Заспы по сей день так никто и не выехал.
Комісія прийняла сьогодні три рішення про еквівалентність для Північної Македонії, Туреччини та України. Це означає, що країни будуть підключені до системи ЄС, а сертифікати COVID, видані Північною Македонією, Туреччиною та Україною, прийматимуться в ЄС з завтрашнього дня на тих самих умовах, що і цифровий Сертифікат ЄС .