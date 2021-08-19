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Єврокомісія визнала українські цифрові COVID-сертифікати, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Єврокомісія визнала українські цифрові COVID-сертифікати, - Шмигаль

Сьогодні, 19 серпня, Єврокомісія ухвалила рішення про взаємне визнання цифрових COVID-сертифікатів, виданих Україною та ЄС.

Про це повідомив у своєму телеграм-каналі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

Цей документ можуть отримати в "Дії" ті українці, які пройшли повний курс вакцинації.

"Український цифровий COVID-сертифікат дозволяє вільно подорожувати до Європейського Союзу і відтепер визнається для пред’явлення всередині країн ЄС. Рішення Європейської комісії свідчить про високу довіру до України, а також робить подорожі українців до Європи доступнішими", - додав Шмигаль.

Також читайте: Українські СOVID-сертифікати одними з перших будуть визнані в ЄС, - Ляшко

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Топ коментарі
+15
В ДИЕ нет сертификата о вакцинации!!!
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19.08.2021 13:32
+8
Впервые в истории медицины вы можете передать болезнь которой у вас нету - человеку который от нее вакцинирован и даже имея Ковид-сертификат !!! Еврокомиссия признала украинские Covid-сертификаты, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2772 Короче - если вы и заболеете после полной вакцинации - то вы переболеете в легкой форме, а если не в легкой - то по крайней мере вы не умрете, ну а если и умрете - то будете выглядеть в гробу как живой !!!
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19.08.2021 13:34
+7
это шмыга такое заявила, а европейскую бумажку почитать можно?
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19.08.2021 13:26
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19.08.2021 13:26 Відповісти
нарешти!! таак.. у Раянара есть пунктик в меню - "Лететь куда-нибудь".
Мне отлично подходит...

кстати, сейчас в Венецию и Рим билеты по 300 грн.
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19.08.2021 13:33 Відповісти
это где такой пунктик в меню есть "Лететь куда-нибудь", да ещё и на русском языке?
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19.08.2021 14:29 Відповісти
МИД Украины напоминает, что решение Еврокомиссии не имеет обязывающего характера. Вопрос кого и на каких условиях впускать остается исключительно в компетенции самих государств-членов ЕС (с)
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19.08.2021 15:28 Відповісти
это шмыга такое заявила, а европейскую бумажку почитать можно?
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19.08.2021 13:26 Відповісти
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Почитаєш, коли навчишся.
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19.08.2021 13:32 Відповісти
зелибоба, чего ты бычку включила? В статье нет ссылок на авторитетные источники, только "Об этом сообщил в своем Телеграм-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль"
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19.08.2021 13:50 Відповісти
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Та ти не навчишся, безмізке.
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19.08.2021 13:54 Відповісти
как тебе подоляк ещё за такие тексты платит?.. Смотри, ещё уволят за похабщину
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19.08.2021 14:01 Відповісти
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Так не платить, уяви... Тепер тебе замучає когнітивний дисонанс- ну, якщо дізнаєшся, що це таке.)))
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19.08.2021 14:06 Відповісти
так может тебе стоит задуматься над собственным поведением? Пишешь херню в сообщениях вот тебе и не платит, ты должен только хвалить главзебила и не отвлекаться на другие темы.
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19.08.2021 14:13 Відповісти
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Бачу ю що замучає.
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19.08.2021 14:20 Відповісти
Тем более, что в самой дии сертификата ещё нет, типа в разработке )))
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19.08.2021 14:53 Відповісти
вот тут чуть подробнее описано
https://moz.gov.ua/article/announcements/evrosojuz-viznav-ukrainski-covid-sertifikati---onlajn-brifing-moz-mincifri-ta-es
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19.08.2021 15:54 Відповісти
https://moz.gov.net
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20.08.2021 09:10 Відповісти
Шміга, а как насчет признания сертификатов, если вакцинирован короноваком, непризнанным в ЄС???
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19.08.2021 13:30 Відповісти
Переміга!Еврокомиссия признала украинские Covid-сертификаты, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8083
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19.08.2021 13:30 Відповісти
В ДИЕ нет сертификата о вакцинации!!!
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19.08.2021 13:32 Відповісти
Ужоссс...)))
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19.08.2021 13:34 Відповісти
считай шо даром вакцинировался
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20.08.2021 09:12 Відповісти
Впервые в истории медицины вы можете передать болезнь которой у вас нету - человеку который от нее вакцинирован и даже имея Ковид-сертификат !!! Еврокомиссия признала украинские Covid-сертификаты, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2772 Короче - если вы и заболеете после полной вакцинации - то вы переболеете в легкой форме, а если не в легкой - то по крайней мере вы не умрете, ну а если и умрете - то будете выглядеть в гробу как живой !!!
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19.08.2021 13:34 Відповісти
Це не про історію медицини, а про історію тих, ким керують хто і як заманеться.
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19.08.2021 13:37 Відповісти
Антиваксеры, вступайте в ряды борцов с "несуществующими" болезнями! А то они что-то быстро редеют.
В Орловской области умерла ВИЧ-диссидентка Софья Мясковская, сообщается в группе «ВИЧ/СПИД-диссиденты и их дети» во «ВКонтакте». В 2016 и 2015 годах умерли двое ее сыновей с ВИЧ-инфекцией.
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19.08.2021 14:35 Відповісти
АГА... с теми ошибками, которые никем не исправляются... !?
Например мне вписали ОБЕ вакцины ОДНИМ днём (вместо реальных дат - когда они были сделаны) и срок годности - гуляет от болды... Перевод кусками... вперемешку с украинской кирилицей...
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19.08.2021 13:43 Відповісти
Сертификат выписывает тот врач с которым у вас заключена декларация на основании данных из пункта вакцинации. Мой 3 раза дал мне проверить/перечитать, потом только распечатал. Кроме того загрузил файл в электронном виде и хожу без маски в магазины, особо ретивым показываю и срабатывает.
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19.08.2021 14:09 Відповісти
А х.р там !!! Я уже бегал и к врачу и у глав врачу и к директору и звонил на Горячую Линию МОЗ и гор.линию МОЗ по ковиду и на гор.линию той контроры которая рулит мед.декларациями и мед.кабинетами пациентов в "поликлинике без черг" !!!
Они друг на друга пальцами тычат - и ничего не исправляют !
МОЛ ни у кого из них нет прав или возможности вносить технические изменения !
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19.08.2021 14:59 Відповісти
Ви робите Велику Дурницю, ходячи без маски. Ви не зможете уникнути потрапляння вірусу до організму без маски. Те, що ви вакциновані - значить тільки, що ви не помрете. Проте ви продовжуватимете заражати (та вбивати) усіх довкола, навіть цього не усвідомлюючи та нічого не відчуваючи. До того ж вірус у вашому тілі намагатиметься вижити, мутуючи до життєспроможної версії. Маска ефективно знижує кількість вірусів, що потрапляють до вашого організму, здебільшого через ніс та рот, решту ваш організм перехоплює ще у носогорлі. Бережіть себе, носіть маску серед людей.
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19.08.2021 16:32 Відповісти
Реально веришь в ту чушь,которую ты пишешь???Вот ссылка,ознакомься с мнением специалиста-вирусолога и перестань сбивать людей с толку: https://www.youtube.com/watch?v=9Duq9o3XrXs&t=2s
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19.08.2021 17:42 Відповісти
Проте ви продовжуватимете заражати (та вбивати) усіх довкола, навіть цього не усвідомлюючи та нічого не відчуваючи.



Тю. А тут вищать, що нещеплені =заражають і вбивають=. Клянуть їх і звинувачують в десятках / сотнях вбитих.
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20.08.2021 06:08 Відповісти
В Германии медработник вместо вакцины вколола более чем 8000 человек - физраствор - в течении нескольких месяцев ! И из них НИКТО НЕ ЗАБОЛЕЛ короновирусом !!!
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20.08.2021 09:52 Відповісти
Я 2ды уколол себя этим шмурдяком, что бы иметь возможность "передвигаться" по миру... А из-за дебилов - я это не могу сделать даже уколовшись !
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20.08.2021 09:56 Відповісти
вы можете его переписать хоть 100 раз но правильно, ваши данные о вакцинации есть в базе, а это просто вытяг из реестра, требуйте от врача правильной информации
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19.08.2021 14:18 Відповісти
читай ответ - выше твоего !
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19.08.2021 14:59 Відповісти
Нахер он нужен когда лето закончилось.
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19.08.2021 13:46 Відповісти
Решение Европейской комиссии свидетельствует о высоком доверии)))) вот же дебил!

Єврокомісія визнала українські цифрові COVID-сертифікати, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1897
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19.08.2021 13:47 Відповісти
фигня, что сертификата в Дии нет)))
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19.08.2021 13:54 Відповісти
вам же написали, что "Данный документ могут получить в "Дії..." Источник: https://censor.net/ru/n3283600, ключевое слово здесь могут! А могут и не получить..., главное в ихнем деле вовремя отчитаться...
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19.08.2021 14:08 Відповісти
признали то чего нету. Лучше бы бумажные признали
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19.08.2021 15:25 Відповісти
Тобто, якщо я не буду вакцинуватися, то нікуди і не поїду.

Скоро перестануть пускати в магазини... Треба робити запаси.
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19.08.2021 15:26 Відповісти
В ЮАР более ста супермаркетов разграбили,после того как ввели запрет на посещение магазинов невакцинированым.
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19.08.2021 16:41 Відповісти
EU Digital COVID Certificate: Commission adopts equivalence decisions for Turkey, North Macedonia and Ukraine - першоджерело!!!
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_21_4301
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19.08.2021 15:48 Відповісти
И что хорошего? В ЕС выдают ковид сертификат на том основании что ты переболел ковидом и мы это признаем. А украинцам после болезни нужно еще дважды вакцинироваться чтоб получить сертификат. И где тут принцип реципрокности?
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19.08.2021 16:26 Відповісти
Їм до задниці. Головне всіх примусово ширнути якимось шмурдяком, наслідки для здоров'я від якого навряд чи будуть позитивними. А хто відмовиться - урізати в правах, аж до ізоляції в аналоги концентраційних таборів, як вже запроваджено в Австралії. Або заборони користуватися суспільними приміщеннями, як у Франції.

Звідси висновок - ширятися ні в якому разі не можна!
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19.08.2021 17:07 Відповісти
чего!?просто "взаимосвязь" написать сложно?
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20.08.2021 09:20 Відповісти
 
 