Єврокомісія визнала українські цифрові COVID-сертифікати, - Шмигаль

Сьогодні, 19 серпня, Єврокомісія ухвалила рішення про взаємне визнання цифрових COVID-сертифікатів, виданих Україною та ЄС.

Про це повідомив у своєму телеграм-каналі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

Цей документ можуть отримати в "Дії" ті українці, які пройшли повний курс вакцинації.

"Український цифровий COVID-сертифікат дозволяє вільно подорожувати до Європейського Союзу і відтепер визнається для пред’явлення всередині країн ЄС. Рішення Європейської комісії свідчить про високу довіру до України, а також робить подорожі українців до Європи доступнішими", - додав Шмигаль.

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