11618 50
Єврокомісія визнала українські цифрові COVID-сертифікати, - Шмигаль
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Сьогодні, 19 серпня, Єврокомісія ухвалила рішення про взаємне визнання цифрових COVID-сертифікатів, виданих Україною та ЄС.
Про це повідомив у своєму телеграм-каналі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
Цей документ можуть отримати в "Дії" ті українці, які пройшли повний курс вакцинації.
"Український цифровий COVID-сертифікат дозволяє вільно подорожувати до Європейського Союзу і відтепер визнається для пред’явлення всередині країн ЄС. Рішення Європейської комісії свідчить про високу довіру до України, а також робить подорожі українців до Європи доступнішими", - додав Шмигаль.
Топ коментарі
+15 Александр Романов 0166afe8
показати весь коментар19.08.2021 13:32
+8 Игорь Монахов c4e9a61d
показати весь коментар19.08.2021 13:34
+7 Bogdan_
показати весь коментар19.08.2021 13:26
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Мне отлично подходит...
кстати, сейчас в Венецию и Рим билеты по 300 грн.
https://moz.gov.ua/article/announcements/evrosojuz-viznav-ukrainski-covid-sertifikati---onlajn-brifing-moz-mincifri-ta-es
В Орловской области умерла ВИЧ-диссидентка Софья Мясковская, сообщается в группе «ВИЧ/СПИД-диссиденты и их дети» во «ВКонтакте». В 2016 и 2015 годах умерли двое ее сыновей с ВИЧ-инфекцией.
Например мне вписали ОБЕ вакцины ОДНИМ днём (вместо реальных дат - когда они были сделаны) и срок годности - гуляет от болды... Перевод кусками... вперемешку с украинской кирилицей...
Они друг на друга пальцами тычат - и ничего не исправляют !
МОЛ ни у кого из них нет прав или возможности вносить технические изменения !
Тю. А тут вищать, що нещеплені =заражають і вбивають=. Клянуть їх і звинувачують в десятках / сотнях вбитих.
Скоро перестануть пускати в магазини... Треба робити запаси.
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_21_4301
Звідси висновок - ширятися ні в якому разі не можна!