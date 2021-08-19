Еврокомиссия признала украинские цифровые Covid-сертификаты, - Шмыгаль
Новости Цензор.НЕТ Общество
Сегодня, 19 августа, Еврокомиссия приняла решение о взаимном признании цифровых Covid-сертификатов, выданных Украиной и ЕС.
Об этом сообщил в своем Телеграм-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.
Данный документ могут получить в "Дії" те украинцы, которые прошли полный курс вакцинации.
"Украинский цифровой Covid-сертификат позволяет свободно путешествовать в Европейский союз и отныне признается для предъявления внутри стран ЕС. Решение Европейской комиссии свидетельствует о высоком доверии к Украине, а также делает путешествия украинцев в Европу доступными", - добавил Шмыгаль.
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+15 Александр Романов 0166afe8
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+8 Игорь Монахов c4e9a61d
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+7 Bogdan_
показать весь комментарий19.08.2021 13:26
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кстати, сейчас в Венецию и Рим билеты по 300 грн.
https://moz.gov.ua/article/announcements/evrosojuz-viznav-ukrainski-covid-sertifikati---onlajn-brifing-moz-mincifri-ta-es
В Орловской области умерла ВИЧ-диссидентка Софья Мясковская, сообщается в группе «ВИЧ/СПИД-диссиденты и их дети» во «ВКонтакте». В 2016 и 2015 годах умерли двое ее сыновей с ВИЧ-инфекцией.
Например мне вписали ОБЕ вакцины ОДНИМ днём (вместо реальных дат - когда они были сделаны) и срок годности - гуляет от болды... Перевод кусками... вперемешку с украинской кирилицей...
Они друг на друга пальцами тычат - и ничего не исправляют !
МОЛ ни у кого из них нет прав или возможности вносить технические изменения !
Тю. А тут вищать, що нещеплені =заражають і вбивають=. Клянуть їх і звинувачують в десятках / сотнях вбитих.
Скоро перестануть пускати в магазини... Треба робити запаси.
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_21_4301
Звідси висновок - ширятися ні в якому разі не можна!