Еврокомиссия признала украинские цифровые Covid-сертификаты, - Шмыгаль

Сегодня, 19 августа, Еврокомиссия приняла решение о взаимном признании цифровых Covid-сертификатов, выданных Украиной и ЕС.

Об этом сообщил в своем Телеграм-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

Данный документ могут получить в "Дії" те украинцы, которые прошли полный курс вакцинации.

"Украинский цифровой Covid-сертификат позволяет свободно путешествовать в Европейский союз и отныне признается для предъявления внутри стран ЕС. Решение Европейской комиссии свидетельствует о высоком доверии к Украине, а также делает путешествия украинцев в Европу доступными", - добавил Шмыгаль.

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