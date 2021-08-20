Українські COVID-сертифікати в "Дії" офіційно визнані ЄС, - МОЗ

ЄС офіційно визнав українські COVID-сертифікати в застосунку "Дія". Водночас Україна визнає сертифікати країн-членів ЄС та інших країн, які приєдналися до ініціативи Digital COVID Certificate.

Про це стало відомо під час спільного брифінгу Мінцифри, віцепрем'єра з євроінтеграції, МОЗ та ЄС, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення пресслужби МОЗ.

Зараз відбувається фінальне бета-тестування. Ми надіслали оновлення в PlayMarket та AppStore та чекаємо від них підтвердження. Незабаром запустимо COVID-сертифікати в Дії. Всі українці, які пройшли повний курс вакцинації, зможуть оновити застосунок до нової версії та згенерувати свій COVID-сертифікат у застосунку в декілька кліків.

Посол Матті Маасікас, голова Представництва ЄС в Україні, наголосив: "Взаємне визнання цифрових сертифікатів COVID-19 між ЄС та Україною є дивовижною демонстрацією безперебійної та ефективної командної роботи між низкою міністерств та органів України, яку активно підтримує ЄС. Мені особливо приємно повідомити про появу цього корисного інструмента напередодні 30-ї річниці незалежності України, оскільки це наближає Україну до ЄС. Ми продовжуватимемо підтримувати подальшу цифрову інтеграцію України з ЄС на основі нашої Угоди про асоціацію. Ми раді бачити значний прогрес цифрової трансформації в Україні, яка є однією з найуспішніших реформ у цій країні. Європейський Союз рішуче підтримує Україну, розширюючи її спроможності протистояти різного роду загрозам, зокрема пандемії COVID-19".

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COVID-сертифікат — це документ у Дії, який підтверджує статус вакцинованої особи. Сертифікат можна буде отримати в декілька кліків. В оновленій версії застосунку потрібно натиснути "Послуги", вибрати пункт "COVID-сертифікати" і натиснути "Отримати сертифікат". Далі Дія.Підписом необхідно підписати запит на передання даних з Електронної системи охорони здоров’я до Дії.

Минулого тижня Україна приєдналася до продуктової інфраструктури COVID-сертифікатів ЄС — спільного середовища для всіх країн, що запускають власні COVID-сертифікати та забезпечують їх взаємовизнання. Тепер цифровий директорат ЄС надасть нам доступ до gateway — інструмента, який дозволить перевіряти наші сертифікати іншим країнам під час подорожей. COVID-сертифікати працюватимуть, як й інші документи в Дії. Перевірити дійсність можна буде за QR-кодом.

У Кабміні наголошують, що це стало можливим завдяки ефективній взаємодії з євроінституціями та злагодженим діям всередині української урядової команди.