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Українські COVID-сертифікати в "Дії" офіційно визнані ЄС, - МОЗ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Українські COVID-сертифікати в "Дії" офіційно визнані ЄС, - МОЗ

ЄС офіційно визнав українські COVID-сертифікати в застосунку "Дія". Водночас Україна визнає сертифікати країн-членів ЄС та інших країн, які приєдналися до ініціативи Digital COVID Certificate.

Про це стало відомо під час спільного брифінгу Мінцифри, віцепрем'єра з євроінтеграції, МОЗ та ЄС, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення пресслужби МОЗ.

Зараз відбувається фінальне бета-тестування. Ми надіслали оновлення в PlayMarket та AppStore та чекаємо від них підтвердження. Незабаром запустимо COVID-сертифікати в Дії. Всі українці, які пройшли повний курс вакцинації, зможуть оновити застосунок до нової версії та згенерувати свій COVID-сертифікат у застосунку в декілька кліків.

Посол Матті Маасікас, голова Представництва ЄС в Україні, наголосив: "Взаємне визнання цифрових сертифікатів COVID-19 між ЄС та Україною є дивовижною демонстрацією безперебійної та ефективної командної роботи між низкою міністерств та органів України, яку активно підтримує ЄС. Мені особливо приємно повідомити про появу цього корисного інструмента напередодні 30-ї річниці незалежності України, оскільки це наближає Україну до ЄС. Ми продовжуватимемо підтримувати подальшу цифрову інтеграцію України з ЄС на основі нашої Угоди про асоціацію. Ми раді бачити значний прогрес цифрової трансформації в Україні, яка є однією з найуспішніших реформ у цій країні. Європейський Союз рішуче підтримує Україну, розширюючи її спроможності протистояти різного роду загрозам, зокрема пандемії COVID-19".

Читайте також: Члени ЄС самостійно вирішуватимуть, чи визнавати їм цифрові COVID-сертифікати України, - Кулеба

COVID-сертифікат — це документ у Дії, який підтверджує статус вакцинованої особи. Сертифікат можна буде отримати в декілька кліків. В оновленій версії застосунку потрібно натиснути "Послуги", вибрати пункт "COVID-сертифікати" і натиснути "Отримати сертифікат". Далі Дія.Підписом необхідно підписати запит на передання даних з Електронної системи охорони здоров’я до Дії.

Минулого тижня Україна приєдналася до продуктової інфраструктури COVID-сертифікатів ЄС — спільного середовища для всіх країн, що запускають власні COVID-сертифікати та забезпечують їх взаємовизнання. Тепер цифровий директорат ЄС надасть нам доступ до gateway — інструмента, який дозволить перевіряти наші сертифікати іншим країнам під час подорожей. COVID-сертифікати працюватимуть, як й інші документи в Дії. Перевірити дійсність можна буде за QR-кодом.

У Кабміні наголошують, що це стало можливим завдяки ефективній взаємодії з євроінституціями та злагодженим діям всередині української урядової команди.

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Шо, опять?
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20.08.2021 11:14 Відповісти
Мене дістала держава в смартфоні. Мільони паролей (комуналка, ел.пошта, банківські картки і тд і тп) і цифрового непотребу.
А як в цьому всьому розібратися літнім людям?
Повинна бути паперова альтернатива. Як казав проф.Преображенський "железная бумага, окончательная!"
))
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20.08.2021 11:19 Відповісти
у смартфоні, який вміє зчитувати faceid чи відбиток пальця, не потрібні паролі. все дотиком пальця відкривається. і дія, і банки. паперова альтернатива для всього є. користуйтеся на здоров'я і не їбіть мізки тим, хто хоче цифрове. у мене навіть сертифікат про вакцинацію паперовий лежить, ніяких проблем його отримати немає.
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20.08.2021 17:16 Відповісти
приручают к упряжке быдло неведающее своих прав и это только начало.
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20.08.2021 11:35 Відповісти
сертификатов в Дии нет, но они всеми признаны)))
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20.08.2021 12:14 Відповісти
ви читати вмієте? чи тільки заголовки бачите? чекайте на апдейт застосунку, буде скоро сертифікат
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20.08.2021 17:17 Відповісти
Я уже как то писал... Толку от того, что свормирукет ДИЯ, если в базе данных вакцинированний сплошные ошибки и не стыковки по пациентм!
Мне например вписали ОБЕ бакцины ОДНИМ днем ! Перевод не полный , срок годности от балды !
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20.08.2021 12:32 Відповісти
І ЄС визнав, ше може й марсіяни визнають... Та тільки дідька лисого ті сертифікати ви знайдете у своєму застосунку "ДІЯ"! НЕМАЄ їх у переліку доступних послуг!! Від слова ЗОВСІМ!!! Може хіба у тих мінцифрівців встановлена якась інша версія "Дії" - типу самі для себе зробили, самі й користуються!
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20.08.2021 13:15 Відповісти
ви читати вмієте? чи тільки заголовки бачите? чекайте на апдейт застосунку, буде скоро сертифікат
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20.08.2021 17:18 Відповісти
Для особливо "вміючих читати"(прямо як у тому кіно: "Ґазєти нужна читать!"): у мінцифри заявило, що бета-тестери вже до того мали доступ до ковід-сертифікатів.. Так от, я підписався на те бета-тестування із самого початку, і ніякої можливості побачити серед переліку послуг отримання серифікату про вакцинацію не з'явилось, як і того анонсованого апдейту! Це просто серед зеко-манди діє стара савєцька звичка підтягнути якусь "перемогу" під чергове свято, і фуйня шо то все сире і недороблене(приклад із херсонським флагштоком тому свідоцтво) -головне шоб вдячний піпл схавав черговий відосік про визначні здобутки зе-влади під "мудрим керівництом" зелєніна-єрмака!
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21.08.2021 15:37 Відповісти
вміючих? це що за слово таке цікаве?
та заспокойтеся, що ж ви так розхвилювалися через той сертифікат нещасний?
не знаю, що там мали бета тестери, але прямо зараз у дії є в послугах ковід сертифікат. я тільки що за 5 хв його отримав. і внутрішній, і зовнішній.
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22.08.2021 13:17 Відповісти
Як можна визнати те, чого ще нема?! Якійсь сюр з цими клоунами.
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20.08.2021 14:55 Відповісти
Якщо вам більш до вподоби "правильний правопис" - тих що вміють, але то таке... Завнтажив я те оновлення, спробував "підтягнути" ковід -сертифікат, все по інструкції: дія-підпис і все таке... МІЙ смартфон (SAMSUNG Galaxy S21) мало не став "цеглиною" - просто завис - і ВИМКНУВСЯ НАФІГ!! Думав що хана всім даним, що не були зарезервовані, але обійшлось переляком Українські COVID-сертифікати в "Дії" офіційно визнані ЄС, - МОЗ - Цензор.НЕТ 8012 Написав відгук у тех.підтримку про трохи кривенькі руці "разрабів". Ще раз повторюю: не комільфо по тупій савєцькій традиції "викочувати" під чергове свято сире і недороблене - видаючи "на гора" чергову "пабєду" керівництва чи владних мужів Українські COVID-сертифікати в "Дії" офіційно визнані ЄС, - МОЗ - Цензор.НЕТ 6488
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22.08.2021 22:15 Відповісти
 
 