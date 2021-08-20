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Украинские COVID-сертификаты в "Дії" официально признаны ЕС, - Минздрав

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Украинские COVID-сертификаты в

ЕС официально признал украинские COVID-сертификаты в приложении "Дія". В то же время Украина признает сертификаты стран-членов ЕС и других стран, присоединившихся к инициативе Digital COVID Certificate.

Об этом стало известно во время совместного брифинга Минцифры, вице-премьера по евроинтеграции, Минздрава и ЕС, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-службы МОЗ.

"Сейчас происходит финальное бета-тестирование. Мы направили обновления в PlayMarket и AppStore и ждем от них подтверждения. Вскоре запустим COVID-сертификаты в "Дії". Все украинцы, которые прошли полный курс вакцинации, смогут обновить приложение в новой версии и сгенерировать свой COVID-сертификат в приложения в несколько кликов", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Информация по COVID-сертификатам в "Дії" обновляется. Процесс займет несколько дней, - Федоров

Посол Матти Маасикас, глава Представительства ЕС в Украине, отметил: "Взаимное признание цифровых сертификатов COVID-19 между ЕС и Украиной является удивительной демонстрацией бесперебойной и эффективной командной работы между рядом министерств и органов Украины, которые активно поддерживает ЕС. Мне особенно приятно сообщить о появлении этого полезного инструмента накануне 30-й годовщины независимости Украины, поскольку это приближает Украину к ЕС. Мы будем продолжать поддерживать дальнейшую цифровую интеграцию Украины с ЕС на основе нашего Соглашения об ассоциации. Мы рады видеть значительный прогресс цифровой трансформации в Украине, которая является одной из самых успешных реформ в этой стране. Европейский Союз решительно поддерживает Украину, расширяя ее возможности противостоять разного рода угрозам, в частности пандемии COVID-19".

COVID-сертификат - это документ в "Дії", подтверждающий статус вакцинированного человека. Сертификат можно будет получить в несколько кликов. В обновленной версии приложения нужно нажать "Услуги" выбрать пункт "COVID-сертификаты" и нажать "Получить сертификат". Далее с помощью "Дія.Підпису" необходимо подписать запрос на передачу данных из Электронной системы здравоохранения в "Дію".

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"На прошлой неделе Украина присоединилась к продуктовой инфраструктуре COVID сертификатов ЕС - общей среде для всех стран, которые запускают собственные COVID-сертификаты и обеспечивают их взаимное признание. Теперь цифровой директорат ЕС предоставит нам доступ к gateway - инструменту, который позволит проверять наши сертификаты другим странам во время путешествий. COVID-сертификаты будут работать, как и другие документы в "Дії". Проверить действительность можно будет с помощью QR-кода", - отметили в Минздраве.

В Кабмине отмечают, что это стало возможным благодаря эффективному взаимодействию с евроинститутами и слаженным действиям внутри украинской правительственной команды.

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Шо, опять?
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20.08.2021 11:14 Ответить
Мене дістала держава в смартфоні. Мільони паролей (комуналка, ел.пошта, банківські картки і тд і тп) і цифрового непотребу.
А як в цьому всьому розібратися літнім людям?
Повинна бути паперова альтернатива. Як казав проф.Преображенський "железная бумага, окончательная!"
))
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20.08.2021 11:19 Ответить
у смартфоні, який вміє зчитувати faceid чи відбиток пальця, не потрібні паролі. все дотиком пальця відкривається. і дія, і банки. паперова альтернатива для всього є. користуйтеся на здоров'я і не їбіть мізки тим, хто хоче цифрове. у мене навіть сертифікат про вакцинацію паперовий лежить, ніяких проблем його отримати немає.
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20.08.2021 17:16 Ответить
приручают к упряжке быдло неведающее своих прав и это только начало.
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20.08.2021 11:35 Ответить
сертификатов в Дии нет, но они всеми признаны)))
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20.08.2021 12:14 Ответить
ви читати вмієте? чи тільки заголовки бачите? чекайте на апдейт застосунку, буде скоро сертифікат
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20.08.2021 17:17 Ответить
Я уже как то писал... Толку от того, что свормирукет ДИЯ, если в базе данных вакцинированний сплошные ошибки и не стыковки по пациентм!
Мне например вписали ОБЕ бакцины ОДНИМ днем ! Перевод не полный , срок годности от балды !
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20.08.2021 12:32 Ответить
І ЄС визнав, ше може й марсіяни визнають... Та тільки дідька лисого ті сертифікати ви знайдете у своєму застосунку "ДІЯ"! НЕМАЄ їх у переліку доступних послуг!! Від слова ЗОВСІМ!!! Може хіба у тих мінцифрівців встановлена якась інша версія "Дії" - типу самі для себе зробили, самі й користуються!
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20.08.2021 13:15 Ответить
ви читати вмієте? чи тільки заголовки бачите? чекайте на апдейт застосунку, буде скоро сертифікат
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20.08.2021 17:18 Ответить
Для особливо "вміючих читати"(прямо як у тому кіно: "Ґазєти нужна читать!"): у мінцифри заявило, що бета-тестери вже до того мали доступ до ковід-сертифікатів.. Так от, я підписався на те бета-тестування із самого початку, і ніякої можливості побачити серед переліку послуг отримання серифікату про вакцинацію не з'явилось, як і того анонсованого апдейту! Це просто серед зеко-манди діє стара савєцька звичка підтягнути якусь "перемогу" під чергове свято, і фуйня шо то все сире і недороблене(приклад із херсонським флагштоком тому свідоцтво) -головне шоб вдячний піпл схавав черговий відосік про визначні здобутки зе-влади під "мудрим керівництом" зелєніна-єрмака!
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21.08.2021 15:37 Ответить
вміючих? це що за слово таке цікаве?
та заспокойтеся, що ж ви так розхвилювалися через той сертифікат нещасний?
не знаю, що там мали бета тестери, але прямо зараз у дії є в послугах ковід сертифікат. я тільки що за 5 хв його отримав. і внутрішній, і зовнішній.
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22.08.2021 13:17 Ответить
Як можна визнати те, чого ще нема?! Якійсь сюр з цими клоунами.
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20.08.2021 14:55 Ответить
Якщо вам більш до вподоби "правильний правопис" - тих що вміють, але то таке... Завнтажив я те оновлення, спробував "підтягнути" ковід -сертифікат, все по інструкції: дія-підпис і все таке... МІЙ смартфон (SAMSUNG Galaxy S21) мало не став "цеглиною" - просто завис - і ВИМКНУВСЯ НАФІГ!! Думав що хана всім даним, що не були зарезервовані, але обійшлось переляком Українські COVID-сертифікати в "Дії" офіційно визнані ЄС, - МОЗ - Цензор.НЕТ 8012 Написав відгук у тех.підтримку про трохи кривенькі руці "разрабів". Ще раз повторюю: не комільфо по тупій савєцькій традиції "викочувати" під чергове свято сире і недороблене - видаючи "на гора" чергову "пабєду" керівництва чи владних мужів Українські COVID-сертифікати в "Дії" офіційно визнані ЄС, - МОЗ - Цензор.НЕТ 6488
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22.08.2021 22:15 Ответить
 
 