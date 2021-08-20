Украинские COVID-сертификаты в "Дії" официально признаны ЕС, - Минздрав

ЕС официально признал украинские COVID-сертификаты в приложении "Дія". В то же время Украина признает сертификаты стран-членов ЕС и других стран, присоединившихся к инициативе Digital COVID Certificate.

Об этом стало известно во время совместного брифинга Минцифры, вице-премьера по евроинтеграции, Минздрава и ЕС, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-службы МОЗ.

"Сейчас происходит финальное бета-тестирование. Мы направили обновления в PlayMarket и AppStore и ждем от них подтверждения. Вскоре запустим COVID-сертификаты в "Дії". Все украинцы, которые прошли полный курс вакцинации, смогут обновить приложение в новой версии и сгенерировать свой COVID-сертификат в приложения в несколько кликов", - сказано в сообщении.

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Посол Матти Маасикас, глава Представительства ЕС в Украине, отметил: "Взаимное признание цифровых сертификатов COVID-19 между ЕС и Украиной является удивительной демонстрацией бесперебойной и эффективной командной работы между рядом министерств и органов Украины, которые активно поддерживает ЕС. Мне особенно приятно сообщить о появлении этого полезного инструмента накануне 30-й годовщины независимости Украины, поскольку это приближает Украину к ЕС. Мы будем продолжать поддерживать дальнейшую цифровую интеграцию Украины с ЕС на основе нашего Соглашения об ассоциации. Мы рады видеть значительный прогресс цифровой трансформации в Украине, которая является одной из самых успешных реформ в этой стране. Европейский Союз решительно поддерживает Украину, расширяя ее возможности противостоять разного рода угрозам, в частности пандемии COVID-19".

COVID-сертификат - это документ в "Дії", подтверждающий статус вакцинированного человека. Сертификат можно будет получить в несколько кликов. В обновленной версии приложения нужно нажать "Услуги" выбрать пункт "COVID-сертификаты" и нажать "Получить сертификат". Далее с помощью "Дія.Підпису" необходимо подписать запрос на передачу данных из Электронной системы здравоохранения в "Дію".

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"На прошлой неделе Украина присоединилась к продуктовой инфраструктуре COVID сертификатов ЕС - общей среде для всех стран, которые запускают собственные COVID-сертификаты и обеспечивают их взаимное признание. Теперь цифровой директорат ЕС предоставит нам доступ к gateway - инструменту, который позволит проверять наши сертификаты другим странам во время путешествий. COVID-сертификаты будут работать, как и другие документы в "Дії". Проверить действительность можно будет с помощью QR-кода", - отметили в Минздраве.

В Кабмине отмечают, что это стало возможным благодаря эффективному взаимодействию с евроинститутами и слаженным действиям внутри украинской правительственной команды.

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