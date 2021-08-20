УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
35505 відвідувачів онлайн
Новини Суспільство
3428 183
автономія (26) опитування (841) кримські татари (1017)

57% українців підтримують створення кримськотатарської автономії

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

57% українців підтримують створення кримськотатарської автономії

57% українців висловилися за створення після деокупації Криму кримськотатарської автономії, 61% - підтримують статус кримськотатарського народу як корінного народу України.

Про це свідчать результати опитування, проведеного фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва і соціологічною службою Центру Разумкова, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Абсолютна більшість громадян України (57%) підтримує утворення на території Криму кримськотатарської національної автономії після звільнення від російської окупації", - йдеться в результатах дослідження.

Порівняно з опитуванням, проведеним Фондом "Демократичні ініціативи" у 2018 році, підтримка утворення кримськотатарської національної автономії зросла на 7% з одночасним зменшенням, на 6%, тих, хто виступає проти такого розвитку подій. Зростання відбулося значною мірою за рахунок збільшення респондентів, які безумовно підтримують проголошення кримськотатарської національної автономії.

Також читайте: 43% українців вважають, що Крим знову повернеться до складу України, - опитування Фонду "Демократичні ініціативи"

Найактивніше створення кримськотатарської автономії підтримують у західній (66%) і центральній (64%) частинах країни. Найменшу підтримку ця ідея має в південній (48%) і східній (44%) частинах України.

При цьому 61% респондентів підтримує законодавче закріплення статусу кримськотатарського народу як корінного народу України.

Цю ідею також найбільше підтримують у західній (71%) і центральній (68%) частинах України. На півдні і сході України вона припала до душі 49% респондентів.

Також читайте: 61% українців вважає, що Крим має бути в складі України, - опитування Фонду "Демократичні ініціативи"

Опитування було проведено з 29 липня по 4 серпня 2021 року. Було опитано 2019 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком тимчасово окупованих території АР Крим та частини території Донецької та Луганської областей. Опитування проводилося методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів та є репрезентативним за основними соціально-демографічними показниками. Статистична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+14
Крымско-татарская автономия-это уже слишком. Сколько можно на одни и те же грабли наступаь? После этого у нас Крым уже заберёт Турция. У турков с татарами-один нарот.
показати весь коментар
20.08.2021 18:10
+12
никаких автономий.
показати весь коментар
20.08.2021 18:13
+8
якщо Крим це Україна,то яка до біса автономія?
показати весь коментар
20.08.2021 18:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Брехня. Після цієї війни ніяких автономій, особливих статусів, вільних зон. За Конституцією ми суверенна держава. Так і буде. З можливостями вільного розвитку інших національностей і культур, якщо вони не суперечать основному Закону.
показати весь коментар
20.08.2021 18:16 Відповісти
Золотые слова. Если мы хочем, чтобы наши дети не сталкивались с национальным вопросом, и тем более религиозным вопросом в будущем, надо отменить все автономии.
показати весь коментар
20.08.2021 19:08 Відповісти
Ты даже всхрюкнуть толком не успеваешь😂🌷×××
показати весь коментар
20.08.2021 18:20 Відповісти
Крымскотатарская автономия, с одной стороны, справедливо исторически, с другой, другие страны тоже начнут требовать автономий для регионов, где компактно проживают люди других национальностей - венгры, болгары, ну и россияне само собой. Причем сложно будет пояснить, почему для одного народа автономию можно, а для другого, который в определенных районах Украины проживает не менее долго, а то и дольше крымских татар (и я не про русских/россиян), нельзя. Нужно быть готовыми к более серьезным переменам, к венгерской, румынской, болгарской автономии... Не в пределах области, но в пределах районов, громад.
показати весь коментар
20.08.2021 18:23 Відповісти
Добавлю: немцев, итальянцев, армян и др. которые тоже были депортированы Сталиным тогда же. Это было жестоко, но сейчас в основном их дети, которые родились не в Крыму.
показати весь коментар
20.08.2021 19:11 Відповісти
Все эти национальности имеют свои страны, крымские татары своей страны не имеют. Поэтому имеют право на самоопределение, в наших интересах, чтобы они самоопределились в границах Украины, а не Турции или РФ
показати весь коментар
20.08.2021 19:28 Відповісти
Речь в статье не идет о самоопределении, а о предоставлении автономного статуса определенному региону, что не имеет привязки к наличию государственности в другом месте. Например, в Италии есть регион, известный как Южный Тироль, где большинство населения - немцы (тирольцы), и несмотря на наличие таких стран как Германия и Австрия, у Южного Тироля автономный статус с определенными полномочиями самоуправления и немецким языком в статусе официального. Поэтому после появления в Украине Крымскотатарской автономии, уверен, Венгрия, а может не только она, начнут требовать аналогичного статуса для регионов Украины, где проживает много венгров. Это может быть также требование от них для согласия на членство Украины в ЕС, поэтому вопрос такой острый.
показати весь коментар
20.08.2021 20:14 Відповісти
Если условием вступлением в НАТО или ЕС будет особый статус венгров вы будете против ??? Какие границы имеют смысл в шенгенской зоне, или вы против изучения родного языка этническими меньшинствами ?
показати весь коментар
20.08.2021 20:55 Відповісти
фули тут гадать рассуждать провокаторы манипуляторы...
вы шо - зебилы или озебиленные !
есть Конституция Украины (Основной Закон)
там всё написано !
показати весь коментар
20.08.2021 18:24 Відповісти
Поддерживаю только культурную крымскотатарскую автономию.
А в остальном эта автономия не нужна татарам в составе РФ, значит не нужна и в составе Украины.
показати весь коментар
20.08.2021 18:25 Відповісти
Сравнил. В рашке татары находятся в рабстве, а в Украине они свободный коренной народ со своей землей и правами.
показати весь коментар
20.08.2021 18:32 Відповісти
Важно не их положение, а стремление к своему квази-государству. Если есть мысли, что им на блюдечке его должны принести, то это не так.
показати весь коментар
20.08.2021 18:41 Відповісти
А если Путин договорится с Эрдоганом и они получат эту автономию без нас. Как думаешь какие шансы вернуть Крым в Украину ?
показати весь коментар
20.08.2021 19:05 Відповісти
А какие шансы, что они потом не уйдут в Турцию? Разницы нет. Поэтому нам не нужны никакие автогомии внутри Украины. Нам нужно свободное развитие доя всех национальностей внутри Украины. А земли должны быть все украинские.
показати весь коментар
20.08.2021 19:14 Відповісти
З урахуванням того, що кримські татари є в Україні єдиною національною меншиною.
показати весь коментар
20.08.2021 19:22 Відповісти
Русские тоже.
показати весь коментар
20.08.2021 19:28 Відповісти
Дайте подумать, русские базы в Крыму, или Турецкие натовские. Я за Крым в НАТО
показати весь коментар
20.08.2021 19:31 Відповісти
А я за то, что Крым - Украина.
показати весь коментар
20.08.2021 19:42 Відповісти
Хватай берданку и на штурм Перекопа, не хочется, тогда ищи союзников. Европа нас сдала с потрохами. Байден или Трамп, два мудака, Эрдоган наша надежда, он помог Азербайджану, но он хитёр, надо его заинтересовать. Надо искать помощи крымско-татарской диаспоры
показати весь коментар
20.08.2021 21:03 Відповісти
Да такие же самые, как сейчас, потому как главным фактором есть и будет российская армия. А не мифическая угроза татар, о храбрости и сопротивлении которых и в 2014 сколько предположений было.
А на деле 0, только Чубарики за всех них отдуваются. Да и то находясь на территории Украины.
показати весь коментар
20.08.2021 19:21 Відповісти
Путін властєлін міра?
показати весь коментар
20.08.2021 19:24 Відповісти
Теперь уже нужно спрашивать у самого коренного народа.
показати весь коментар
20.08.2021 18:26 Відповісти
Да не жили они с 1944 по 1990- е года. Многие на чужбине и умерли. А это уже их дети и внуки.
показати весь коментар
20.08.2021 19:16 Відповісти
Центр Разумкова? Все понятно . Больше никаких автономий. Нигде и никому. То что татары давно живут в Крыму, еще не делает их особым народом с исключительными правами. Украина - унитарное государство и этим все сказано
показати весь коментар
20.08.2021 18:26 Відповісти
АР Крым - должна быть 25-я область Украины без каких-либо статусов! Хватит! Уже доигралися с автономиями и спецстатусами свиностополей. А в Крымской области следует сделать спецусловия для культурного и образовательного развития крымских татар.
показати весь коментар
20.08.2021 18:28 Відповісти
Это правильно крымские татары -наши братья.
показати весь коментар
20.08.2021 18:28 Відповісти
Автономія вже показала де опинився Крим,А якщо татари хочуть автономію ,то прапор їм у руки і нехай виборюють собі волю,а не ховаються за українців.
показати весь коментар
20.08.2021 18:31 Відповісти
Так когда Турция захочет, она договорится с Рашкой о автономии, или просто заберёт Крым. Что бы требовать унитарной Украины, надо силёнки иметь, а у Украины их нет, европейские союзнички торгуют нами с РФ и нашего мнения не спрашивают
показати весь коментар
20.08.2021 18:39 Відповісти
В мене нема бажання вести діалог з прихвостнем окупанта.Живеш в Україні-вчи мову кіля.
показати весь коментар
20.08.2021 18:50 Відповісти
Десь воював патріот, або твій патріотизм закінчується на знанні мови?
показати весь коментар
20.08.2021 19:07 Відповісти
По перше я з паном свинарчуків не пас, а по друге не бачу підстав перед ким маю звітувати.
показати весь коментар
20.08.2021 19:25 Відповісти
Злився вояка як я припускав
показати весь коментар
20.08.2021 19:33 Відповісти
Я мав пана на увазі а бачив у труні,щоб кожному смердючому кацапському лайну звітувати.
Вс питання до вождя *****.
показати весь коментар
20.08.2021 19:36 Відповісти
Путин ***** ! підтримую до кінця часів
показати весь коментар
20.08.2021 23:58 Відповісти
Так ты хочешь с Турцией землями торговать? Тоже не выход.
показати весь коментар
20.08.2021 19:18 Відповісти
Ти за кого голосував?
показати весь коментар
20.08.2021 19:26 Відповісти
В Турции и Египте отдых лучше, чем в Крыму и Одессе. Отдать Крым крымским татарам и в Турцию не надо будет летать отдыхать. Одесса конечно усохнит.
показати весь коментар
20.08.2021 18:34 Відповісти
Не говорите ХРНИ!
У венгров есть Венгрия, у румын - Румыния. Единственная родина крымских татар - Крым.
А если, млять, они присоединятся к Турции и турки сделают в Крыму ол-инклюзив как в Турции - не нужен самолёт будет!
показати весь коментар
20.08.2021 18:38 Відповісти
пусть турки тогда и за Крым воюют
показати весь коментар
21.08.2021 00:16 Відповісти
автономная республика Крым была много лет в составе Украины... но это не помешало ***** отжать этот полуостров...
давайте вернем его сначала...а потом уж будем рассуждать - автономия или область или еще как-то...
показати весь коментар
20.08.2021 18:44 Відповісти
ніяких автономій, навіть не область, а на дві частини, одну до Одеси, другу до Херсона, наприклад
показати весь коментар
20.08.2021 22:58 Відповісти
Я проти цього.
показати весь коментар
20.08.2021 18:47 Відповісти
Тільки ворог України може бути сьогодні проти кримсько-татарської автономії. Україна пішла з Криму без бою. Загинув один офіцер від постріла снайпера. Що є важкою втратою. Але татарів загинуло і постраждало в десятки разів більше під час окупації від репресій. Крим буде татарський, але дружній до України. Українець буде почувати себе в Криму, як у себе вдома за татарської влади. Це і географічні і політичні обставини доводять. Не можна сьогодні підштовхувати татар до союзу з Рашою, це буде помилкою, яка може порівнюватись зі зрадою
показати весь коментар
20.08.2021 18:59 Відповісти
Только ворог Украины может быть за какую- либо автономию после того, что произошло с Крымом.
показати весь коментар
20.08.2021 19:20 Відповісти
Кацапе! Я розумію, що ти проти кримської автономії! Але мені твоя смердяча мокшанська думка до дупи, чесно, do you understand?
показати весь коментар
20.08.2021 19:25 Відповісти
Ти за кого голосував?
показати весь коментар
20.08.2021 19:27 Відповісти
Фьодрич! Кожна цензорська собака знає, що я за Юлю! Але визнаю, що Юля сьогодні непрохідна, вантаж проплаченої олігархічної брехні вона не вивезе. Тому на дострокові треба хтось нормальний, без антирейтингу, але ні Юля, ні Пєця і ні Зєля не підходять. Такиїх є в нас. За Зеркаль мені вже в юліних групах очі виїли, але я продовжую її бачити ЄДИНИМ кандидатом від демсил на дострокові.
показати весь коментар
20.08.2021 19:37 Відповісти
Тобто ти на другий тур виборів не ходив?
показати весь коментар
20.08.2021 19:46 Відповісти
Як не ходив? Я двома рукам і ногами проголосував проти. Не буду казати проти кого, бо мене знову забанять на три дні. Але мародерським тролям щось доводити - марна трата часу.
Доречі, фьодрич. Ти ж, здається, теж за Юлю?
показати весь коментар
20.08.2021 19:56 Відповісти
ні дурню, кожна собака пам'ятає, як ти за шмарклю топило і голосувало, а потім знову до тЮльки повернулося, шлюха ти ванья.
показати весь коментар
20.08.2021 23:00 Відповісти
воно за шмарклю, а потім до тЮльки знову перебігло
показати весь коментар
20.08.2021 22:59 Відповісти
У меня украинский паспорт со всеми вытекающими правами и обязанностями. И я не хочу, чтобы такие как ты хитрые агенты Кремля вроде тебя, делили Украину на части. Усохни, братец по национальности
показати весь коментар
20.08.2021 19:32 Відповісти
Кацапюра смердяча! Як буде вашою смердячою "паляниця"?
показати весь коментар
20.08.2021 19:38 Відповісти
Ты такой же этнический русский , Иван, как и эти кацапюры. Так что докажи, что ты за единую и неделимую Украину, а не хитришь, как они.
показати весь коментар
20.08.2021 19:46 Відповісти
Вибач, лаптєногий. Мені байдуже твоя думка, насправді. З цапами я буду розмовляти тільки через оптику своєї коханої. Доречі, я з російськомовного Дніпра, якщо ти ще не знаєш. Але я знаю декілька мов, а ти - тільки собачу
показати весь коментар
20.08.2021 20:09 Відповісти
Доречі, в Раді лежить законопроект паспортної реформи. Коли ти без іспиту української, тестів на лояльність і співбесіди з комісією депортамента паспортизації зможеш проголосувати тільки у вокзальному туалеті. У списках на виборчій дільниці українофобів не буде
показати весь коментар
20.08.2021 19:43 Відповісти
В Раде много законопроектов лежит.вот когда примут во втором чтении и подпишет Президент, тогда и поговорим, русский Иван.
показати весь коментар
20.08.2021 19:48 Відповісти
А що там приймати? Прибалтика такі закони прийняла. Нам тільки скопіювати і українофоби зможуть лише сичити своєю мокшанською поза вибочі дільниці. Доречі послати тебе кримсько татарською я вже вмію. Але не хочу))
Кирим Ватан!!!(Крим - Батьківщина, татарською))
показати весь коментар
20.08.2021 20:02 Відповісти
Давайте ,для начала ,вернем Крым Украине,а потом будем решать чья это автономия.Мое мнение вообще лишить Крыма статуса автономии раз и навсегда!Просто будет Симферопольская обл в составе Украины и все!Вернуть татарский в школы и тв на татарском.
показати весь коментар
20.08.2021 19:05 Відповісти
Татарську мову в Криму другою державною? Це вже зміни в Конституції! Але це нормально, якщо кримчанин не зможе брати участь у виборах в Криму, якщо він не скасть іспити української і татарської))
показати весь коментар
20.08.2021 19:31 Відповісти
ванья, ніяких автономій, ніяких інших мов державними
показати весь коментар
20.08.2021 23:02 Відповісти
вы сравниваете русских и крымских татар ?
показати весь коментар
21.08.2021 00:12 Відповісти
автономия мне тоже не нравится,
но лучше вернуть, как было до русской оккупации
показати весь коментар
21.08.2021 00:15 Відповісти
кацапи ненавіділи і ненавидять Україну, і хотіли кацапію, а татари як і кацапи приживали.
показати весь коментар
21.08.2021 07:41 Відповісти
В том то и дело, послали нас гаранты независимости на три стороны, ни одна западная страна нюхающая газ из очка ***** нам не поможет. Турция сложная и непредсказуемая страна, но Азербайджану она помогла, а у нас живут их братья крымские татары. Надо всячески помогать им и может Эрдоган выступит на нашей стороне
показати весь коментар
20.08.2021 22:56 Відповісти
Враг моего врага мой друг не слышал ?

Особо неоднозначно, с точки зрения зебры, какая говорит о львах и гиенах. 57% українців підтримують створення кримськотатарської автономії - Цензор.НЕТ 3695
показати весь коментар
21.08.2021 01:31 Відповісти
Зебры , гиены, ты с ******, что Маугли пересмотрел, так бросай это дело , мультики это, для дошкольного возраста, пора уже книжки начать читать
показати весь коментар
21.08.2021 01:58 Відповісти
Кстати говоря, в Маугли не было упоминания ни об одном из озвученных животных

Врагам ничего не мешает питаться одним и тем же. 57% українців підтримують створення кримськотатарської автономії - Цензор.НЕТ 5704
показати весь коментар
21.08.2021 02:12 Відповісти
Мля, ты и мультик не смотрел, напомню гиена Табаки.
показати весь коментар
21.08.2021 02:22 Відповісти
Вообще то - шакал.

Гиены не обитают в тех же местах что тигры и волки. И живут они стаями. Да и размером они не на много меньше волка. (Встреться стая волков и гиен - волкам пришлось бы не сладко. И уж точно гиен бы не шпыняли все кому не лень, как Табаки (стаей они и льва могут убить))
показати весь коментар
21.08.2021 15:22 Відповісти
Це вже взагалі нагла і цинічна брехня!
показати весь коментар
20.08.2021 19:33 Відповісти
хай буде автономія. але в кордонах бахчісарайського району і баста...
показати весь коментар
20.08.2021 20:11 Відповісти
ніт, десь в степах Середньої Азії
показати весь коментар
20.08.2021 23:05 Відповісти
Не наигрались ещё в автономию, идиоты
показати весь коментар
20.08.2021 20:50 Відповісти
А вы не поняли, что будь у татар автономия в 2014 весь турецкий флот стоял бы у берегов Крыма. И пусть бы Аксёнов тявкнул в сторону Меджлиса
Наигрались с много векторностью , а вот она реальность ! Не содержали свою армию, никакое НАТО за вас воевать не будет. Вытащить бы павлиний хвост из задницы и искать союзников, а они качать права титульной нации, мрак!
показати весь коментар
21.08.2021 00:13 Відповісти
а я неподдерживаю никаких афтономий и особых статусов уже доафтаномились.... ещё одну
бомбу под себя закладывать???
показати весь коментар
21.08.2021 08:05 Відповісти
вот отлько меня почемуто забывают спросить....
показати весь коментар
21.08.2021 08:06 Відповісти
Україна унітарна крапка. інше - пнх.
показати весь коментар
21.08.2021 09:30 Відповісти
Я за Единую Украину без всяких автономий. Наавтономились уже 57% українців підтримують створення кримськотатарської автономії - Цензор.НЕТ 2231
показати весь коментар
21.08.2021 11:14 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 