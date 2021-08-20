57% українців підтримують створення кримськотатарської автономії
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57% українців висловилися за створення після деокупації Криму кримськотатарської автономії, 61% - підтримують статус кримськотатарського народу як корінного народу України.
Про це свідчать результати опитування, проведеного фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва і соціологічною службою Центру Разумкова, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Абсолютна більшість громадян України (57%) підтримує утворення на території Криму кримськотатарської національної автономії після звільнення від російської окупації", - йдеться в результатах дослідження.
Порівняно з опитуванням, проведеним Фондом "Демократичні ініціативи" у 2018 році, підтримка утворення кримськотатарської національної автономії зросла на 7% з одночасним зменшенням, на 6%, тих, хто виступає проти такого розвитку подій. Зростання відбулося значною мірою за рахунок збільшення респондентів, які безумовно підтримують проголошення кримськотатарської національної автономії.
Найактивніше створення кримськотатарської автономії підтримують у західній (66%) і центральній (64%) частинах країни. Найменшу підтримку ця ідея має в південній (48%) і східній (44%) частинах України.
При цьому 61% респондентів підтримує законодавче закріплення статусу кримськотатарського народу як корінного народу України.
Цю ідею також найбільше підтримують у західній (71%) і центральній (68%) частинах України. На півдні і сході України вона припала до душі 49% респондентів.
Опитування було проведено з 29 липня по 4 серпня 2021 року. Було опитано 2019 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком тимчасово окупованих території АР Крим та частини території Донецької та Луганської областей. Опитування проводилося методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів та є репрезентативним за основними соціально-демографічними показниками. Статистична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.
Будь ласка, зачекайте...
вы шо - зебилы или озебиленные !
есть Конституция Украины (Основной Закон)
там всё написано !
А в остальном эта автономия не нужна татарам в составе РФ, значит не нужна и в составе Украины.
А на деле 0, только Чубарики за всех них отдуваются. Да и то находясь на территории Украины.
Вс питання до вождя *****.
У венгров есть Венгрия, у румын - Румыния. Единственная родина крымских татар - Крым.
А если, млять, они присоединятся к Турции и турки сделают в Крыму ол-инклюзив как в Турции - не нужен самолёт будет!
давайте вернем его сначала...а потом уж будем рассуждать - автономия или область или еще как-то...
Доречі, фьодрич. Ти ж, здається, теж за Юлю?
Кирим Ватан!!!(Крим - Батьківщина, татарською))
но лучше вернуть, как было до русской оккупации
Особо неоднозначно, с точки зрения зебры, какая говорит о львах и гиенах.
Врагам ничего не мешает питаться одним и тем же.
Гиены не обитают в тех же местах что тигры и волки. И живут они стаями. Да и размером они не на много меньше волка. (Встреться стая волков и гиен - волкам пришлось бы не сладко. И уж точно гиен бы не шпыняли все кому не лень, как Табаки (стаей они и льва могут убить))
Наигрались с много векторностью , а вот она реальность ! Не содержали свою армию, никакое НАТО за вас воевать не будет. Вытащить бы павлиний хвост из задницы и искать союзников, а они качать права титульной нации, мрак!
бомбу под себя закладывать???