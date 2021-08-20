57% українців підтримують створення кримськотатарської автономії

57% українців висловилися за створення після деокупації Криму кримськотатарської автономії, 61% - підтримують статус кримськотатарського народу як корінного народу України.

Про це свідчать результати опитування, проведеного фондом "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва і соціологічною службою Центру Разумкова, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Абсолютна більшість громадян України (57%) підтримує утворення на території Криму кримськотатарської національної автономії після звільнення від російської окупації", - йдеться в результатах дослідження.

Порівняно з опитуванням, проведеним Фондом "Демократичні ініціативи" у 2018 році, підтримка утворення кримськотатарської національної автономії зросла на 7% з одночасним зменшенням, на 6%, тих, хто виступає проти такого розвитку подій. Зростання відбулося значною мірою за рахунок збільшення респондентів, які безумовно підтримують проголошення кримськотатарської національної автономії.

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Найактивніше створення кримськотатарської автономії підтримують у західній (66%) і центральній (64%) частинах країни. Найменшу підтримку ця ідея має в південній (48%) і східній (44%) частинах України.

При цьому 61% респондентів підтримує законодавче закріплення статусу кримськотатарського народу як корінного народу України.

Цю ідею також найбільше підтримують у західній (71%) і центральній (68%) частинах України. На півдні і сході України вона припала до душі 49% респондентів.

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Опитування було проведено з 29 липня по 4 серпня 2021 року. Було опитано 2019 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком тимчасово окупованих території АР Крим та частини території Донецької та Луганської областей. Опитування проводилося методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів та є репрезентативним за основними соціально-демографічними показниками. Статистична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.