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Новости Общество
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автономия (40) опрос (1061) крымские татары (1132)

57% украинцев поддерживают создание крымскотатарской автономии

Новости Цензор.НЕТ Общество

57% украинцев поддерживают создание крымскотатарской автономии

57% украинцев высказались за создание после деоккупации Крыма крымскотатарской автономии, 61% - поддерживают статус крымскотатарского народа как коренного народа Украины.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучериква и социологической службой Центра Разумкова, сообщает Цензор.НЕТ.

"Абсолютное большинство граждан Украины (57%) поддерживает образование на территории Крыма крымскотатарской национальной автономии после освобождения от русской оккупации", - говорится в результатах исследования.

По сравнению с опросом, проведенным Фондом "Демократические инициативы" в 2018 году, поддержка образования крымскотатарской национальной автономии выросла на 7% с одновременным уменьшением на 6% тех, кто выступает против такого развития событий. Рост произошел в значительной степени за счет увеличения респондентов, безусловно поддерживают провозглашения крымскотатарской национальной автономии.

Читайте: 61% украинцев считает, что Крым должен быть в составе Украины, - опрос Фонда "Демократические инициативы"

Активнее всего создание крымскотатарской автономии поддерживают в западной (66%) и центральной (64%) частях страны. Наименьшей поддержкой эта идея пользуется на в южной (48%) и восточной (44%) части Украины.

При этом 61% респондентов поддерживает законодательное закрепление статуса крымскотатарского народа как коренного народа Украины.

Эту идею также больше всего поддерживают в западной (71%) и центральной (68%) частях Украины. На юге и востоке Украины она пришлась по душе 49% респондентов.

Также читайте: 43% украинцев считают, что Крым снова вернется в состав Украины, - опрос Фонда "Демократические инициативы"

Опрос был проведен с 29 июля по 4 августа 2021 года. Было опрошено 2019 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением временно оккупированных территорий. Опрос проводился методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов и является репрезентативным по основным социально-демографическим показателям. Статистическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

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Топ комментарии
+14
Крымско-татарская автономия-это уже слишком. Сколько можно на одни и те же грабли наступаь? После этого у нас Крым уже заберёт Турция. У турков с татарами-один нарот.
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20.08.2021 18:10
+12
никаких автономий.
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20.08.2021 18:13
+8
якщо Крим це Україна,то яка до біса автономія?
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20.08.2021 18:15
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Страница 2 из 2
Брехня. Після цієї війни ніяких автономій, особливих статусів, вільних зон. За Конституцією ми суверенна держава. Так і буде. З можливостями вільного розвитку інших національностей і культур, якщо вони не суперечать основному Закону.
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20.08.2021 18:16 Ответить
Золотые слова. Если мы хочем, чтобы наши дети не сталкивались с национальным вопросом, и тем более религиозным вопросом в будущем, надо отменить все автономии.
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20.08.2021 19:08 Ответить
Ты даже всхрюкнуть толком не успеваешь😂🌷×××
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20.08.2021 18:20 Ответить
Крымскотатарская автономия, с одной стороны, справедливо исторически, с другой, другие страны тоже начнут требовать автономий для регионов, где компактно проживают люди других национальностей - венгры, болгары, ну и россияне само собой. Причем сложно будет пояснить, почему для одного народа автономию можно, а для другого, который в определенных районах Украины проживает не менее долго, а то и дольше крымских татар (и я не про русских/россиян), нельзя. Нужно быть готовыми к более серьезным переменам, к венгерской, румынской, болгарской автономии... Не в пределах области, но в пределах районов, громад.
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20.08.2021 18:23 Ответить
Добавлю: немцев, итальянцев, армян и др. которые тоже были депортированы Сталиным тогда же. Это было жестоко, но сейчас в основном их дети, которые родились не в Крыму.
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20.08.2021 19:11 Ответить
Все эти национальности имеют свои страны, крымские татары своей страны не имеют. Поэтому имеют право на самоопределение, в наших интересах, чтобы они самоопределились в границах Украины, а не Турции или РФ
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20.08.2021 19:28 Ответить
Речь в статье не идет о самоопределении, а о предоставлении автономного статуса определенному региону, что не имеет привязки к наличию государственности в другом месте. Например, в Италии есть регион, известный как Южный Тироль, где большинство населения - немцы (тирольцы), и несмотря на наличие таких стран как Германия и Австрия, у Южного Тироля автономный статус с определенными полномочиями самоуправления и немецким языком в статусе официального. Поэтому после появления в Украине Крымскотатарской автономии, уверен, Венгрия, а может не только она, начнут требовать аналогичного статуса для регионов Украины, где проживает много венгров. Это может быть также требование от них для согласия на членство Украины в ЕС, поэтому вопрос такой острый.
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20.08.2021 20:14 Ответить
Если условием вступлением в НАТО или ЕС будет особый статус венгров вы будете против ??? Какие границы имеют смысл в шенгенской зоне, или вы против изучения родного языка этническими меньшинствами ?
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20.08.2021 20:55 Ответить
фули тут гадать рассуждать провокаторы манипуляторы...
вы шо - зебилы или озебиленные !
есть Конституция Украины (Основной Закон)
там всё написано !
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20.08.2021 18:24 Ответить
Поддерживаю только культурную крымскотатарскую автономию.
А в остальном эта автономия не нужна татарам в составе РФ, значит не нужна и в составе Украины.
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20.08.2021 18:25 Ответить
Сравнил. В рашке татары находятся в рабстве, а в Украине они свободный коренной народ со своей землей и правами.
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20.08.2021 18:32 Ответить
Важно не их положение, а стремление к своему квази-государству. Если есть мысли, что им на блюдечке его должны принести, то это не так.
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20.08.2021 18:41 Ответить
А если Путин договорится с Эрдоганом и они получат эту автономию без нас. Как думаешь какие шансы вернуть Крым в Украину ?
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20.08.2021 19:05 Ответить
А какие шансы, что они потом не уйдут в Турцию? Разницы нет. Поэтому нам не нужны никакие автогомии внутри Украины. Нам нужно свободное развитие доя всех национальностей внутри Украины. А земли должны быть все украинские.
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20.08.2021 19:14 Ответить
З урахуванням того, що кримські татари є в Україні єдиною національною меншиною.
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20.08.2021 19:22 Ответить
Русские тоже.
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20.08.2021 19:28 Ответить
Дайте подумать, русские базы в Крыму, или Турецкие натовские. Я за Крым в НАТО
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20.08.2021 19:31 Ответить
А я за то, что Крым - Украина.
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20.08.2021 19:42 Ответить
Хватай берданку и на штурм Перекопа, не хочется, тогда ищи союзников. Европа нас сдала с потрохами. Байден или Трамп, два мудака, Эрдоган наша надежда, он помог Азербайджану, но он хитёр, надо его заинтересовать. Надо искать помощи крымско-татарской диаспоры
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20.08.2021 21:03 Ответить
Да такие же самые, как сейчас, потому как главным фактором есть и будет российская армия. А не мифическая угроза татар, о храбрости и сопротивлении которых и в 2014 сколько предположений было.
А на деле 0, только Чубарики за всех них отдуваются. Да и то находясь на территории Украины.
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20.08.2021 19:21 Ответить
Путін властєлін міра?
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20.08.2021 19:24 Ответить
Теперь уже нужно спрашивать у самого коренного народа.
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20.08.2021 18:26 Ответить
Да не жили они с 1944 по 1990- е года. Многие на чужбине и умерли. А это уже их дети и внуки.
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20.08.2021 19:16 Ответить
Центр Разумкова? Все понятно . Больше никаких автономий. Нигде и никому. То что татары давно живут в Крыму, еще не делает их особым народом с исключительными правами. Украина - унитарное государство и этим все сказано
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20.08.2021 18:26 Ответить
АР Крым - должна быть 25-я область Украины без каких-либо статусов! Хватит! Уже доигралися с автономиями и спецстатусами свиностополей. А в Крымской области следует сделать спецусловия для культурного и образовательного развития крымских татар.
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20.08.2021 18:28 Ответить
Это правильно крымские татары -наши братья.
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20.08.2021 18:28 Ответить
Автономія вже показала де опинився Крим,А якщо татари хочуть автономію ,то прапор їм у руки і нехай виборюють собі волю,а не ховаються за українців.
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20.08.2021 18:31 Ответить
Так когда Турция захочет, она договорится с Рашкой о автономии, или просто заберёт Крым. Что бы требовать унитарной Украины, надо силёнки иметь, а у Украины их нет, европейские союзнички торгуют нами с РФ и нашего мнения не спрашивают
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20.08.2021 18:39 Ответить
В мене нема бажання вести діалог з прихвостнем окупанта.Живеш в Україні-вчи мову кіля.
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20.08.2021 18:50 Ответить
Десь воював патріот, або твій патріотизм закінчується на знанні мови?
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20.08.2021 19:07 Ответить
По перше я з паном свинарчуків не пас, а по друге не бачу підстав перед ким маю звітувати.
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20.08.2021 19:25 Ответить
Злився вояка як я припускав
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20.08.2021 19:33 Ответить
Я мав пана на увазі а бачив у труні,щоб кожному смердючому кацапському лайну звітувати.
Вс питання до вождя *****.
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20.08.2021 19:36 Ответить
Путин ***** ! підтримую до кінця часів
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20.08.2021 23:58 Ответить
Так ты хочешь с Турцией землями торговать? Тоже не выход.
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20.08.2021 19:18 Ответить
Ти за кого голосував?
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20.08.2021 19:26 Ответить
В Турции и Египте отдых лучше, чем в Крыму и Одессе. Отдать Крым крымским татарам и в Турцию не надо будет летать отдыхать. Одесса конечно усохнит.
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20.08.2021 18:34 Ответить
Не говорите ХРНИ!
У венгров есть Венгрия, у румын - Румыния. Единственная родина крымских татар - Крым.
А если, млять, они присоединятся к Турции и турки сделают в Крыму ол-инклюзив как в Турции - не нужен самолёт будет!
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20.08.2021 18:38 Ответить
пусть турки тогда и за Крым воюют
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21.08.2021 00:16 Ответить
автономная республика Крым была много лет в составе Украины... но это не помешало ***** отжать этот полуостров...
давайте вернем его сначала...а потом уж будем рассуждать - автономия или область или еще как-то...
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20.08.2021 18:44 Ответить
ніяких автономій, навіть не область, а на дві частини, одну до Одеси, другу до Херсона, наприклад
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20.08.2021 22:58 Ответить
Я проти цього.
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20.08.2021 18:47 Ответить
Тільки ворог України може бути сьогодні проти кримсько-татарської автономії. Україна пішла з Криму без бою. Загинув один офіцер від постріла снайпера. Що є важкою втратою. Але татарів загинуло і постраждало в десятки разів більше під час окупації від репресій. Крим буде татарський, але дружній до України. Українець буде почувати себе в Криму, як у себе вдома за татарської влади. Це і географічні і політичні обставини доводять. Не можна сьогодні підштовхувати татар до союзу з Рашою, це буде помилкою, яка може порівнюватись зі зрадою
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20.08.2021 18:59 Ответить
Только ворог Украины может быть за какую- либо автономию после того, что произошло с Крымом.
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20.08.2021 19:20 Ответить
Кацапе! Я розумію, що ти проти кримської автономії! Але мені твоя смердяча мокшанська думка до дупи, чесно, do you understand?
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20.08.2021 19:25 Ответить
Ти за кого голосував?
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20.08.2021 19:27 Ответить
Фьодрич! Кожна цензорська собака знає, що я за Юлю! Але визнаю, що Юля сьогодні непрохідна, вантаж проплаченої олігархічної брехні вона не вивезе. Тому на дострокові треба хтось нормальний, без антирейтингу, але ні Юля, ні Пєця і ні Зєля не підходять. Такиїх є в нас. За Зеркаль мені вже в юліних групах очі виїли, але я продовжую її бачити ЄДИНИМ кандидатом від демсил на дострокові.
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20.08.2021 19:37 Ответить
Тобто ти на другий тур виборів не ходив?
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20.08.2021 19:46 Ответить
Як не ходив? Я двома рукам і ногами проголосував проти. Не буду казати проти кого, бо мене знову забанять на три дні. Але мародерським тролям щось доводити - марна трата часу.
Доречі, фьодрич. Ти ж, здається, теж за Юлю?
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20.08.2021 19:56 Ответить
ні дурню, кожна собака пам'ятає, як ти за шмарклю топило і голосувало, а потім знову до тЮльки повернулося, шлюха ти ванья.
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20.08.2021 23:00 Ответить
воно за шмарклю, а потім до тЮльки знову перебігло
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20.08.2021 22:59 Ответить
У меня украинский паспорт со всеми вытекающими правами и обязанностями. И я не хочу, чтобы такие как ты хитрые агенты Кремля вроде тебя, делили Украину на части. Усохни, братец по национальности
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20.08.2021 19:32 Ответить
Кацапюра смердяча! Як буде вашою смердячою "паляниця"?
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20.08.2021 19:38 Ответить
Ты такой же этнический русский , Иван, как и эти кацапюры. Так что докажи, что ты за единую и неделимую Украину, а не хитришь, как они.
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20.08.2021 19:46 Ответить
Вибач, лаптєногий. Мені байдуже твоя думка, насправді. З цапами я буду розмовляти тільки через оптику своєї коханої. Доречі, я з російськомовного Дніпра, якщо ти ще не знаєш. Але я знаю декілька мов, а ти - тільки собачу
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20.08.2021 20:09 Ответить
Доречі, в Раді лежить законопроект паспортної реформи. Коли ти без іспиту української, тестів на лояльність і співбесіди з комісією депортамента паспортизації зможеш проголосувати тільки у вокзальному туалеті. У списках на виборчій дільниці українофобів не буде
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20.08.2021 19:43 Ответить
В Раде много законопроектов лежит.вот когда примут во втором чтении и подпишет Президент, тогда и поговорим, русский Иван.
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20.08.2021 19:48 Ответить
А що там приймати? Прибалтика такі закони прийняла. Нам тільки скопіювати і українофоби зможуть лише сичити своєю мокшанською поза вибочі дільниці. Доречі послати тебе кримсько татарською я вже вмію. Але не хочу))
Кирим Ватан!!!(Крим - Батьківщина, татарською))
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20.08.2021 20:02 Ответить
Давайте ,для начала ,вернем Крым Украине,а потом будем решать чья это автономия.Мое мнение вообще лишить Крыма статуса автономии раз и навсегда!Просто будет Симферопольская обл в составе Украины и все!Вернуть татарский в школы и тв на татарском.
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20.08.2021 19:05 Ответить
Татарську мову в Криму другою державною? Це вже зміни в Конституції! Але це нормально, якщо кримчанин не зможе брати участь у виборах в Криму, якщо він не скасть іспити української і татарської))
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20.08.2021 19:31 Ответить
ванья, ніяких автономій, ніяких інших мов державними
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20.08.2021 23:02 Ответить
вы сравниваете русских и крымских татар ?
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21.08.2021 00:12 Ответить
автономия мне тоже не нравится,
но лучше вернуть, как было до русской оккупации
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21.08.2021 00:15 Ответить
кацапи ненавіділи і ненавидять Україну, і хотіли кацапію, а татари як і кацапи приживали.
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21.08.2021 07:41 Ответить
В том то и дело, послали нас гаранты независимости на три стороны, ни одна западная страна нюхающая газ из очка ***** нам не поможет. Турция сложная и непредсказуемая страна, но Азербайджану она помогла, а у нас живут их братья крымские татары. Надо всячески помогать им и может Эрдоган выступит на нашей стороне
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20.08.2021 22:56 Ответить
Враг моего врага мой друг не слышал ?

Особо неоднозначно, с точки зрения зебры, какая говорит о львах и гиенах. 57% українців підтримують створення кримськотатарської автономії - Цензор.НЕТ 3695
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21.08.2021 01:31 Ответить
Зебры , гиены, ты с ******, что Маугли пересмотрел, так бросай это дело , мультики это, для дошкольного возраста, пора уже книжки начать читать
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21.08.2021 01:58 Ответить
Кстати говоря, в Маугли не было упоминания ни об одном из озвученных животных

Врагам ничего не мешает питаться одним и тем же. 57% українців підтримують створення кримськотатарської автономії - Цензор.НЕТ 5704
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21.08.2021 02:12 Ответить
Мля, ты и мультик не смотрел, напомню гиена Табаки.
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21.08.2021 02:22 Ответить
Вообще то - шакал.

Гиены не обитают в тех же местах что тигры и волки. И живут они стаями. Да и размером они не на много меньше волка. (Встреться стая волков и гиен - волкам пришлось бы не сладко. И уж точно гиен бы не шпыняли все кому не лень, как Табаки (стаей они и льва могут убить))
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21.08.2021 15:22 Ответить
Це вже взагалі нагла і цинічна брехня!
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20.08.2021 19:33 Ответить
хай буде автономія. але в кордонах бахчісарайського району і баста...
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20.08.2021 20:11 Ответить
ніт, десь в степах Середньої Азії
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20.08.2021 23:05 Ответить
Не наигрались ещё в автономию, идиоты
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20.08.2021 20:50 Ответить
А вы не поняли, что будь у татар автономия в 2014 весь турецкий флот стоял бы у берегов Крыма. И пусть бы Аксёнов тявкнул в сторону Меджлиса
Наигрались с много векторностью , а вот она реальность ! Не содержали свою армию, никакое НАТО за вас воевать не будет. Вытащить бы павлиний хвост из задницы и искать союзников, а они качать права титульной нации, мрак!
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21.08.2021 00:13 Ответить
а я неподдерживаю никаких афтономий и особых статусов уже доафтаномились.... ещё одну
бомбу под себя закладывать???
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21.08.2021 08:05 Ответить
вот отлько меня почемуто забывают спросить....
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21.08.2021 08:06 Ответить
Україна унітарна крапка. інше - пнх.
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21.08.2021 09:30 Ответить
Я за Единую Украину без всяких автономий. Наавтономились уже 57% українців підтримують створення кримськотатарської автономії - Цензор.НЕТ 2231
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21.08.2021 11:14 Ответить
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