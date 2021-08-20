57% украинцев поддерживают создание крымскотатарской автономии
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57% украинцев высказались за создание после деоккупации Крыма крымскотатарской автономии, 61% - поддерживают статус крымскотатарского народа как коренного народа Украины.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучериква и социологической службой Центра Разумкова, сообщает Цензор.НЕТ.
"Абсолютное большинство граждан Украины (57%) поддерживает образование на территории Крыма крымскотатарской национальной автономии после освобождения от русской оккупации", - говорится в результатах исследования.
По сравнению с опросом, проведенным Фондом "Демократические инициативы" в 2018 году, поддержка образования крымскотатарской национальной автономии выросла на 7% с одновременным уменьшением на 6% тех, кто выступает против такого развития событий. Рост произошел в значительной степени за счет увеличения респондентов, безусловно поддерживают провозглашения крымскотатарской национальной автономии.
Активнее всего создание крымскотатарской автономии поддерживают в западной (66%) и центральной (64%) частях страны. Наименьшей поддержкой эта идея пользуется на в южной (48%) и восточной (44%) части Украины.
При этом 61% респондентов поддерживает законодательное закрепление статуса крымскотатарского народа как коренного народа Украины.
Эту идею также больше всего поддерживают в западной (71%) и центральной (68%) частях Украины. На юге и востоке Украины она пришлась по душе 49% респондентов.
Опрос был проведен с 29 июля по 4 августа 2021 года. Было опрошено 2019 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением временно оккупированных территорий. Опрос проводился методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов и является репрезентативным по основным социально-демографическим показателям. Статистическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.
Пожалуйста, подождите...
вы шо - зебилы или озебиленные !
есть Конституция Украины (Основной Закон)
там всё написано !
А в остальном эта автономия не нужна татарам в составе РФ, значит не нужна и в составе Украины.
А на деле 0, только Чубарики за всех них отдуваются. Да и то находясь на территории Украины.
Вс питання до вождя *****.
У венгров есть Венгрия, у румын - Румыния. Единственная родина крымских татар - Крым.
А если, млять, они присоединятся к Турции и турки сделают в Крыму ол-инклюзив как в Турции - не нужен самолёт будет!
давайте вернем его сначала...а потом уж будем рассуждать - автономия или область или еще как-то...
Доречі, фьодрич. Ти ж, здається, теж за Юлю?
Кирим Ватан!!!(Крим - Батьківщина, татарською))
но лучше вернуть, как было до русской оккупации
Особо неоднозначно, с точки зрения зебры, какая говорит о львах и гиенах.
Врагам ничего не мешает питаться одним и тем же.
Гиены не обитают в тех же местах что тигры и волки. И живут они стаями. Да и размером они не на много меньше волка. (Встреться стая волков и гиен - волкам пришлось бы не сладко. И уж точно гиен бы не шпыняли все кому не лень, как Табаки (стаей они и льва могут убить))
Наигрались с много векторностью , а вот она реальность ! Не содержали свою армию, никакое НАТО за вас воевать не будет. Вытащить бы павлиний хвост из задницы и искать союзников, а они качать права титульной нации, мрак!
бомбу под себя закладывать???