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Росія готова до зустрічі в нормандському форматі, були б передумови, - Козак

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Росія готова до зустрічі в нормандському форматі, були б передумови, - Козак

Заступник глави адміністрації президента РФ Дмитро Козак заявив, що запропонував на зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель почати зустріч радників щодо України просто цього тижня. Німецька сторона запропонувала провести її у вересні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Росія готова до зустрічі в нормандському форматі, були б передумови", - сказав Козак.

Він додав, що вважає пропозиції української сторони про зустріч президента України Володимира Зеленського з російським лідером Володимиром Путіним "імітацією політичної активності".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін: Ухвалення закону про перехідний період означатиме фактичний вихід України з Мінських угод

Козак також заявив, що жодних проєктів домовленостей щодо зустрічі Путіна і Зеленського немає.

Джерело: 
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Топ коментарі
+3
"Предпосылками" мудачок из Мордора называет капитуляцию Украины перед Рашистской Фашизацией.
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20.08.2021 18:54
+2
А потерпевший вiслюк сцит подписывать капитуляцию, бо ему тогда нема куда будет бежать - "скрипач на пианине не нужен" (с) на па-рашке, а тут его просто порвут Россия готова ко встрече в нормандском формате, были бы предпосылки, - Козак - Цензор.НЕТ 9780
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20.08.2021 18:50
+2


Ukraine DIY@Vlad_Underwood





Агов, ті хто йде на Марш!
Ви ж в курсі, що співаємо?
Ваве контора цього не пробачить)))
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20.08.2021 18:50
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А потерпевший вiслюк сцит подписывать капитуляцию, бо ему тогда нема куда будет бежать - "скрипач на пианине не нужен" (с) на па-рашке, а тут его просто порвут Россия готова ко встрече в нормандском формате, были бы предпосылки, - Козак - Цензор.НЕТ 9780
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20.08.2021 18:50 Відповісти


Ukraine DIY@Vlad_Underwood





Агов, ті хто йде на Марш!
Ви ж в курсі, що співаємо?
Ваве контора цього не пробачить)))
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20.08.2021 18:50 Відповісти
от би ще й глядачі та гості міста підтримали !!!! )))
і якщо навіть військовим заборонять (ну сцикло може таке утнути) то глядачам - навряд ))))
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20.08.2021 18:52 Відповісти
"Предпосылками" мудачок из Мордора называет капитуляцию Украины перед Рашистской Фашизацией.
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20.08.2021 18:54 Відповісти
буба й *****,нана на НА...
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20.08.2021 18:54 Відповісти
Предпосылка одна - "водки нет, иди домой".
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20.08.2021 18:55 Відповісти
Предпосылка- это изменения в Конституции страны по поводу ДНР и ЛНР.
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20.08.2021 18:59 Відповісти
Мдя... Точно домовились нас пресувати. У нас і так не було жодного гідного гідранта. А тепер - оце...
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20.08.2021 19:00 Відповісти
Фраза "были бы предпосылки" означає не що інше, що їм не потрібні переговори з вирішенням проблем, ними же створених.
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20.08.2021 19:10 Відповісти
Тридварасы, убивающие и занимающиеся пытками граждан Украины ждут предпосылок" ,. Мыжебратья билят!!! Чума на ваши головы *********!!
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20.08.2021 21:59 Відповісти
 
 