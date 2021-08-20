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Росія готова до зустрічі в нормандському форматі, були б передумови, - Козак
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Заступник глави адміністрації президента РФ Дмитро Козак заявив, що запропонував на зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель почати зустріч радників щодо України просто цього тижня. Німецька сторона запропонувала провести її у вересні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Росія готова до зустрічі в нормандському форматі, були б передумови", - сказав Козак.
Він додав, що вважає пропозиції української сторони про зустріч президента України Володимира Зеленського з російським лідером Володимиром Путіним "імітацією політичної активності".
Козак також заявив, що жодних проєктів домовленостей щодо зустрічі Путіна і Зеленського немає.
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Топ коментарі
+3 Сергей Трофимов 7c913dc7
показати весь коментар20.08.2021 18:54
+2 Valery Greff
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+2 olele
показати весь коментар20.08.2021 18:50
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Ukraine DIY@Vlad_Underwood
Агов, ті хто йде на Марш!
Ви ж в курсі, що співаємо?
Ваве контора цього не пробачить)))
і якщо навіть військовим заборонять (ну сцикло може таке утнути) то глядачам - навряд ))))