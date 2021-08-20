Росія готова до зустрічі в нормандському форматі, були б передумови, - Козак

Заступник глави адміністрації президента РФ Дмитро Козак заявив, що запропонував на зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель почати зустріч радників щодо України просто цього тижня. Німецька сторона запропонувала провести її у вересні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Росія готова до зустрічі в нормандському форматі, були б передумови", - сказав Козак.

Він додав, що вважає пропозиції української сторони про зустріч президента України Володимира Зеленського з російським лідером Володимиром Путіним "імітацією політичної активності".

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Козак також заявив, що жодних проєктів домовленостей щодо зустрічі Путіна і Зеленського немає.