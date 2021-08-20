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Волкер: США могли б розмістити в Україні військову тренувальну базу

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Волкер: США могли б розмістити в Україні військову тренувальну базу

США більше не має бажання витрачати гроші на утримання військових баз по всьому світу, але на запрошення України в цій країні могли б розмістити тренувальне підрозділ.

Про це колишній спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер заявив в інтерв'ю "Крим.Реалії", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми перебуваємо у процесі виведення військ США з Афганістану, Сирії, Іраку та інших країн. Я не думаю, що зараз є бажання витрачати більше грошей на військові бази США в інших частинах світу. При цьому немає причин, з яких ми не могли б цього зробити, якби український уряд запросив Сполучені Штати, а США були б готові. Ми могли б легко розмістити якусь тренувальну базу в Україні, якби ми теж цього захотіли", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я не вірю, що Україна може або повинна намагатися перемогти Росію військовим шляхом: це питання чинення іншого тиску на РФ, - Волкер

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Топ коментарі
+43
Я -за! Волкер: США могли бы разместить в Украине военную тренировочную базу - Цензор.НЕТ 6167
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20.08.2021 19:17
+34
вся Україна за, окрім вати і опзжопи.
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20.08.2021 19:24
+32
І навіть є на кому тренуватися! Волкер: США могли бы разместить в Украине военную тренировочную базу - Цензор.НЕТ 1895
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20.08.2021 19:19
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Безграмотное лаптеногое чмо
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20.08.2021 21:17 Відповісти
С чего вдруг?
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20.08.2021 21:38 Відповісти
Я не думаю, что сейчас есть желание тратить больше денег на военные базы США в других частях мира. - и об этом США до 2014 года поставили в известность рашиста,который спокойно оккупировал украинский Крым , для размещения военной базы с ЯО ,ведая о том,что ответа ни от США ни от НАТО,ни от ЕС он не получит за оккупацию Украины
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20.08.2021 21:53 Відповісти
Ближе всех к Москве н.п.Дружба . Менее 500км. и ракетіы не подпадают, ни под какие ограничения..
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20.08.2021 22:09 Відповісти
Уже одна эта база просто своим присутствием защитит Украину от захвата. Точно так же, как лишь сотня морпехов Буша защитила Тбилиси от кацапов в 2008!
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20.08.2021 22:48 Відповісти
хороший кацап - дохлый кацап, но нужно тренироваться ...
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21.08.2021 07:48 Відповісти
Скабуха, фас! Настало время пылающих пердаков!
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20.08.2021 22:57 Відповісти
Насправді дуже-дуже обережна заява з багатьма невідомими, наче по тонкій кризі йде. Чого вони так обережнічають? База нас як показали ситуації в країнах Сходу ні від чого не рятує, але краще щоб вона була. Як мінімум було б простіше запрошувати взяти їх участь в парадах і відповідно якихось їх посадовців, а це вже було б дууже символічно.
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21.08.2021 00:06 Відповісти
Нічого не значуча заява людини, яка не обіймає жодної офіційної посади. З таким же успіхом це міг також бовкнути який-небудь латинос із тих, кого адмініструація дєдушкі Жо тисячами запускає в Америку щодня.
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21.08.2021 04:17 Відповісти
В Крыму? Может быть даже?
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21.08.2021 00:08 Відповісти
Я хочу щоб така база була в моєму рідному Хмельницькому!
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21.08.2021 12:47 Відповісти
"У США больше нет желания тратить деньги....... Источник: https://censor.net/ru/n3283914" Волкер: США могли б розмістити в Україні військову тренувальну базу - Цензор.НЕТ 6478
Готуйтесь ублюдки, на вас очікує афганський варіант.
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21.08.2021 07:37 Відповісти
в моцковии тоже талибан ?
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21.08.2021 07:51 Відповісти
Ну для початку і так зійде.
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21.08.2021 08:09 Відповісти
Хоть тушкой, хоть чучелом!
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21.08.2021 13:39 Відповісти
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