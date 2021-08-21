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Зеленський провів зустріч зі Вселенським патріархом Варфоломієм. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі Вселенським патріархом Варфоломієм.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у твітері Зеленського.

"Для мене особисто й для України велика честь вітати Вселенського Патріарха Варфоломія у Києві в дні, коли ми відзначаємо 30-річчя незалежності. Цю важливу для України дату ми зустрічаємо разом з нашими найбільшими друзями", - наголошується в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вселенський патріарх Варфоломій прибув до України. ФОТО

Зеленський провів зустріч зі Вселенським патріархом Варфоломієм 01

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+50
про термос ему рассказал?
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21.08.2021 00:07
+35
Вова , прибери меблі мами Рімми з Майдану --там не смітник !
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21.08.2021 00:38
+27
ты че раскукарекался, я что-ли томос термосом называл, а не твое зечмо
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21.08.2021 00:16
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про термос ему рассказал?
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21.08.2021 00:07 Відповісти
Ну как всегда, *******))
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21.08.2021 00:10 Відповісти
ты че раскукарекался, я что-ли томос термосом называл, а не твое зечмо
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21.08.2021 00:16 Відповісти
почитай что написал...
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21.08.2021 01:31 Відповісти
Что случилось? Термос бумерангом прилетел?)
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21.08.2021 00:21 Відповісти
Хворий на голову,значит - зебил!
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21.08.2021 00:27 Відповісти
tim link - це, справді, типовий 73/43%зебіл...
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21.08.2021 00:35 Відповісти
да пошел ты!...я к Зе имею отношение, как ты к термоядерной физике!
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21.08.2021 01:29 Відповісти
Чмо красноперое - это то, которое шутило про "термос"? Или те, кто над этим ржал?
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21.08.2021 00:33 Відповісти
Ну и рожу Зеля скорчил!!!
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21.08.2021 00:16 Відповісти
та то ему броник давит))
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21.08.2021 00:31 Відповісти
бесноватый (но ссыкливый) вовка-клоун и на эту встречу одел бронижилет))
Зеленский провел встречу со Вселенским патриархом Варфоломеем - Цензор.НЕТ 9636
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21.08.2021 00:30 Відповісти
То йому Лєнка натягла, бо їй все одно, що янголи, що амури.
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21.08.2021 09:26 Відповісти
еще нужен броник под пятки сантиметров так на 8 - и защищеннеe и выше!
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21.08.2021 12:48 Відповісти
Щойно зі столу прибрали.
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21.08.2021 09:27 Відповісти
Крестик снял и трусы надел? Зеленский провел встречу со Вселенским патриархом Варфоломеем - Цензор.НЕТ 154 Зеленский провел встречу со Вселенским патриархом Варфоломеем - Цензор.НЕТ 6776
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21.08.2021 00:15 Відповісти
Навпаки.
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21.08.2021 09:23 Відповісти
Это наши настоящие предки, которыми стоит гордиться. Слава Украине!
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21.08.2021 11:02 Відповісти
Яким боком Найкоротший кловун до Томоса? З нього вистачить і термоса.
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21.08.2021 00:34 Відповісти
Яки, так званому президенту , не соромно зустрічатися із Вселенським патріархом , після його тупих витівок про Томос ?
Сидить із наглючою мордою і задоволений сам собою, ідіот 😡
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21.08.2021 00:37 Відповісти
Вова , прибери меблі мами Рімми з Майдану --там не смітник !
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21.08.2021 00:38 Відповісти
👍
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21.08.2021 01:01 Відповісти
Цитата дня - "Где Зеленский находит такие страшные вышиванки ? Там где вы нашли его самого ! " (с)
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21.08.2021 00:49 Відповісти
Чего штанишки такие короткие ? Или клоуну так положено ?
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21.08.2021 01:04 Відповісти
та то наоборот шортики длинноВАТЫе ))) (два смысла в одном слове))))
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21.08.2021 09:25 Відповісти
Надо было подсказать патриарху, чтоб он вове термос сувенирный подарил. Кому томос, а кому термос.
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21.08.2021 02:43 Відповісти
у Патриархов долгая память, даже если они смиренно улыбаются в бороду и молчат.....
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21.08.2021 03:46 Відповісти
ето Патриах провел встречу с зеленым казлом....
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21.08.2021 03:23 Відповісти
Зеленский провел встречу со Вселенским патриархом Варфоломеем - Цензор.НЕТ 8834
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21.08.2021 04:24 Відповісти
С каким нибудь раввином он смотрелся более уместно!!!!!!
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21.08.2021 05:32 Відповісти
Хіба що на сцені "Кварталу".
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21.08.2021 08:22 Відповісти
... скажет ЕС, так и с талибами будет гостиприимно панькаться
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21.08.2021 05:51 Відповісти
Все временно в этом мире.
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21.08.2021 07:51 Відповісти
Здоров*я патріарху щоб пережив цю зустріч, можна тільки уявити з яким почуттям відрази він вимушено погодився на неї.
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21.08.2021 08:25 Відповісти
коли президент - дурачок.
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21.08.2021 08:28 Відповісти
и все таки... это не зенелох провел встречу !
это Его Святейшество оказал честь принять это...это фуфло скоморошное...
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21.08.2021 09:28 Відповісти
//Что окружает украинцев вот уже тридцать лет?.. Декларация реформ, на словах утверждение всех возможных прав без подтверждения делом. «Ласковые» обвинения недовольных в недостаточном терпении, ведь «принимаются все возможные меры для...». Постоянные претензии на кредит доверия: ещё, ещё, ещё. Опять же «ласковые», но уже огорчённые обвинения в адрес тех, кто не хочет верить, что «всё будет хорошо». Людям, по сути, не просто предлагают, а требуют от них принимать на веру, что вокруг происходят изменения к лучшему. А под прикрытием этой «доброжелательной» ширмы творится произвол в интересах феодалов. Для критической оценки происходящего людям навязчиво подсовывается готовый метод: если что-то изменилось к лучшему, то это произошло только благодаря доброму дяде или тётеньке с полномочиями «решать»; если же жизнь - череда трагедий и безысходных попыток, виноват - «ты сам». Замкнутый круг, где у людей есть только одно право, реализуемое в полной мере: верить, что они идут прямой дорогой в светлое будущее, Жизнь Вечную, Царствие Небесное. Иллюзорная вера с фактическим бесправием.// - "Вера" - https://maidanfire.blogspot.com/2019/06/blog-post.html
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21.08.2021 09:31 Відповісти
Ти краще розкажи нам , украінцям , що там у вас на кацапіі ?
Хоча , мене особисто , це не цікавить !
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21.08.2021 10:17 Відповісти
Посмішка дибільна; штанці -короткі ;шкарпетки - гармошкою ! Вираз фейсу" Смотри мама! С кем я на фото!"
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21.08.2021 09:58 Відповісти
Як відомо з Біблії, Богу дорожче один грішник, що покаявся, ніж 99 праведників.
Цензорські праведники, дайте хоч шанс зеленському на покаяння, і не важливо, чи він скористається ним. Але варто погодитись, що від президента залежав приїзд патріарха в Україну.
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21.08.2021 11:08 Відповісти
Из источников, приближённых, но особо не претендующих выдержка из стенограммы:
Варфоломей - Вовка, вступишь в ПЦУ, допишу в Томос.
Зеленский - Ага, а от ребе Талмудом по башке отхватить, знаешь как больно?
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21.08.2021 11:14 Відповісти
Важный визит. Только подчеркивающий то, что МП это сборище сектантов, служек диктатора, один из филиалов КГБ-ФСБ, освящающие агрессию, войну, убийства, жандармский, неонацистский режим, ограбление страны, бесправие народа и его рабское состояние.
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21.08.2021 11:20 Відповісти
когда мы отмечаем 30-летие независимости Флаг УкраиныИсточник: https://censor.net/ru/n3283964
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21.08.2021 11:59 Відповісти
шмарклi подарували термос? )


кому Томос, а вicлюку вистачить i термосу.
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21.08.2021 14:45 Відповісти
Вітаємо в Україні патріарха. Хотілося б щоб такі візити були частішими.
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22.08.2021 12:30 Відповісти
 
 