Зеленський провів зустріч зі Вселенським патріархом Варфоломієм. ФОТО
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі Вселенським патріархом Варфоломієм.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у твітері Зеленського.
"Для мене особисто й для України велика честь вітати Вселенського Патріарха Варфоломія у Києві в дні, коли ми відзначаємо 30-річчя незалежності. Цю важливу для України дату ми зустрічаємо разом з нашими найбільшими друзями", - наголошується в повідомленні.
Топ коментарі
+50 Vadym Tsyrkalyuk
показати весь коментар21.08.2021 00:07
+35 Tata Parasolka
показати весь коментар21.08.2021 00:38
+27 Vadym Tsyrkalyuk
показати весь коментар21.08.2021 00:16
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Сидить із наглючою мордою і задоволений сам собою, ідіот 😡
это Его Святейшество оказал честь принять это...это фуфло скоморошное...
Хоча , мене особисто , це не цікавить !
Цензорські праведники, дайте хоч шанс зеленському на покаяння, і не важливо, чи він скористається ним. Але варто погодитись, що від президента залежав приїзд патріарха в Україну.
Варфоломей - Вовка, вступишь в ПЦУ, допишу в Томос.
Зеленский - Ага, а от ребе Талмудом по башке отхватить, знаешь как больно?
кому Томос, а вicлюку вистачить i термосу.