Зеленський провів зустріч зі Вселенським патріархом Варфоломієм. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі Вселенським патріархом Варфоломієм.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у твітері Зеленського.

"Для мене особисто й для України велика честь вітати Вселенського Патріарха Варфоломія у Києві в дні, коли ми відзначаємо 30-річчя незалежності. Цю важливу для України дату ми зустрічаємо разом з нашими найбільшими друзями", - наголошується в повідомленні.

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