13543 61
Зеленский провел встречу со Вселенским патриархом Варфоломеем. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со Вселенским патриархом Варфоломеем.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в твиттере Зеленского.
"Для меня лично и для Украины большая честь приветствовать Вселенского Патриарха Варфоломея в Киеве в дни, когда мы отмечаем 30-летие независимости Флаг Украины. Эту важную для Украины дату мы встречаем вместе с нашими самыми большими друзьями", - подчеркивается в сообщении.
Топ комментарии
+50 Vadym Tsyrkalyuk
показать весь комментарий21.08.2021 00:07
+35 Tata Parasolka
показать весь комментарий21.08.2021 00:38
+27 Vadym Tsyrkalyuk
показать весь комментарий21.08.2021 00:16
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Сидить із наглючою мордою і задоволений сам собою, ідіот 😡
это Его Святейшество оказал честь принять это...это фуфло скоморошное...
Хоча , мене особисто , це не цікавить !
Цензорські праведники, дайте хоч шанс зеленському на покаяння, і не важливо, чи він скористається ним. Але варто погодитись, що від президента залежав приїзд патріарха в Україну.
Варфоломей - Вовка, вступишь в ПЦУ, допишу в Томос.
Зеленский - Ага, а от ребе Талмудом по башке отхватить, знаешь как больно?
кому Томос, а вicлюку вистачить i термосу.