Зеленский провел встречу со Вселенским патриархом Варфоломеем. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со Вселенским патриархом Варфоломеем.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в твиттере Зеленского.

"Для меня лично и для Украины большая честь приветствовать Вселенского Патриарха Варфоломея в Киеве в дни, когда мы отмечаем 30-летие независимости Флаг Украины. Эту важную для Украины дату мы встречаем вместе с нашими самыми большими друзьями", - подчеркивается в сообщении.

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