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Варфоломей (137) Зеленский (10418)

Зеленский провел встречу со Вселенским патриархом Варфоломеем. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со Вселенским патриархом Варфоломеем.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в твиттере Зеленского.

"Для меня лично и для Украины большая честь приветствовать Вселенского Патриарха  Варфоломея в Киеве в дни, когда мы отмечаем 30-летие независимости Флаг Украины. Эту важную для Украины дату мы встречаем вместе с нашими самыми большими друзьями", - подчеркивается в сообщении.

Также смотрите: Вселенский патриарх Варфоломей прибыл в Украину. ФОТО

Зеленский провел встречу со Вселенским патриархом Варфоломеем 01

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Топ комментарии
+50
про термос ему рассказал?
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21.08.2021 00:07
+35
Вова , прибери меблі мами Рімми з Майдану --там не смітник !
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21.08.2021 00:38
+27
ты че раскукарекался, я что-ли томос термосом называл, а не твое зечмо
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21.08.2021 00:16
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про термос ему рассказал?
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21.08.2021 00:07 Ответить
Ну как всегда, *******))
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21.08.2021 00:10 Ответить
ты че раскукарекался, я что-ли томос термосом называл, а не твое зечмо
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21.08.2021 00:16 Ответить
комментарий отмечен как спам
почитай что написал...
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21.08.2021 01:31 Ответить
Что случилось? Термос бумерангом прилетел?)
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21.08.2021 00:21 Ответить
Хворий на голову,значит - зебил!
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21.08.2021 00:27 Ответить
tim link - це, справді, типовий 73/43%зебіл...
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21.08.2021 00:35 Ответить
да пошел ты!...я к Зе имею отношение, как ты к термоядерной физике!
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21.08.2021 01:29 Ответить
Чмо красноперое - это то, которое шутило про "термос"? Или те, кто над этим ржал?
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21.08.2021 00:33 Ответить
Ну и рожу Зеля скорчил!!!
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21.08.2021 00:16 Ответить
та то ему броник давит))
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21.08.2021 00:31 Ответить
бесноватый (но ссыкливый) вовка-клоун и на эту встречу одел бронижилет))
Зеленский провел встречу со Вселенским патриархом Варфоломеем - Цензор.НЕТ 9636
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21.08.2021 00:30 Ответить
То йому Лєнка натягла, бо їй все одно, що янголи, що амури.
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21.08.2021 09:26 Ответить
еще нужен броник под пятки сантиметров так на 8 - и защищеннеe и выше!
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21.08.2021 12:48 Ответить
Щойно зі столу прибрали.
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21.08.2021 09:27 Ответить
Крестик снял и трусы надел? Зеленский провел встречу со Вселенским патриархом Варфоломеем - Цензор.НЕТ 154 Зеленский провел встречу со Вселенским патриархом Варфоломеем - Цензор.НЕТ 6776
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21.08.2021 00:15 Ответить
Навпаки.
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21.08.2021 09:23 Ответить
Это наши настоящие предки, которыми стоит гордиться. Слава Украине!
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21.08.2021 11:02 Ответить
Яким боком Найкоротший кловун до Томоса? З нього вистачить і термоса.
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21.08.2021 00:34 Ответить
Яки, так званому президенту , не соромно зустрічатися із Вселенським патріархом , після його тупих витівок про Томос ?
Сидить із наглючою мордою і задоволений сам собою, ідіот 😡
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21.08.2021 00:37 Ответить
Вова , прибери меблі мами Рімми з Майдану --там не смітник !
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21.08.2021 00:38 Ответить
👍
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21.08.2021 01:01 Ответить
Цитата дня - "Где Зеленский находит такие страшные вышиванки ? Там где вы нашли его самого ! " (с)
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21.08.2021 00:49 Ответить
Чего штанишки такие короткие ? Или клоуну так положено ?
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21.08.2021 01:04 Ответить
та то наоборот шортики длинноВАТЫе ))) (два смысла в одном слове))))
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21.08.2021 09:25 Ответить
Надо было подсказать патриарху, чтоб он вове термос сувенирный подарил. Кому томос, а кому термос.
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21.08.2021 02:43 Ответить
у Патриархов долгая память, даже если они смиренно улыбаются в бороду и молчат.....
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21.08.2021 03:46 Ответить
ето Патриах провел встречу с зеленым казлом....
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21.08.2021 03:23 Ответить
Зеленский провел встречу со Вселенским патриархом Варфоломеем - Цензор.НЕТ 8834
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21.08.2021 04:24 Ответить
С каким нибудь раввином он смотрелся более уместно!!!!!!
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21.08.2021 05:32 Ответить
Хіба що на сцені "Кварталу".
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21.08.2021 08:22 Ответить
... скажет ЕС, так и с талибами будет гостиприимно панькаться
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21.08.2021 05:51 Ответить
Все временно в этом мире.
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21.08.2021 07:51 Ответить
Здоров*я патріарху щоб пережив цю зустріч, можна тільки уявити з яким почуттям відрази він вимушено погодився на неї.
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21.08.2021 08:25 Ответить
коли президент - дурачок.
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21.08.2021 08:28 Ответить
и все таки... это не зенелох провел встречу !
это Его Святейшество оказал честь принять это...это фуфло скоморошное...
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21.08.2021 09:28 Ответить
//Что окружает украинцев вот уже тридцать лет?.. Декларация реформ, на словах утверждение всех возможных прав без подтверждения делом. «Ласковые» обвинения недовольных в недостаточном терпении, ведь «принимаются все возможные меры для...». Постоянные претензии на кредит доверия: ещё, ещё, ещё. Опять же «ласковые», но уже огорчённые обвинения в адрес тех, кто не хочет верить, что «всё будет хорошо». Людям, по сути, не просто предлагают, а требуют от них принимать на веру, что вокруг происходят изменения к лучшему. А под прикрытием этой «доброжелательной» ширмы творится произвол в интересах феодалов. Для критической оценки происходящего людям навязчиво подсовывается готовый метод: если что-то изменилось к лучшему, то это произошло только благодаря доброму дяде или тётеньке с полномочиями «решать»; если же жизнь - череда трагедий и безысходных попыток, виноват - «ты сам». Замкнутый круг, где у людей есть только одно право, реализуемое в полной мере: верить, что они идут прямой дорогой в светлое будущее, Жизнь Вечную, Царствие Небесное. Иллюзорная вера с фактическим бесправием.// - "Вера" - https://maidanfire.blogspot.com/2019/06/blog-post.html
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21.08.2021 09:31 Ответить
Ти краще розкажи нам , украінцям , що там у вас на кацапіі ?
Хоча , мене особисто , це не цікавить !
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21.08.2021 10:17 Ответить
Посмішка дибільна; штанці -короткі ;шкарпетки - гармошкою ! Вираз фейсу" Смотри мама! С кем я на фото!"
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21.08.2021 09:58 Ответить
Як відомо з Біблії, Богу дорожче один грішник, що покаявся, ніж 99 праведників.
Цензорські праведники, дайте хоч шанс зеленському на покаяння, і не важливо, чи він скористається ним. Але варто погодитись, що від президента залежав приїзд патріарха в Україну.
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21.08.2021 11:08 Ответить
Из источников, приближённых, но особо не претендующих выдержка из стенограммы:
Варфоломей - Вовка, вступишь в ПЦУ, допишу в Томос.
Зеленский - Ага, а от ребе Талмудом по башке отхватить, знаешь как больно?
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21.08.2021 11:14 Ответить
Важный визит. Только подчеркивающий то, что МП это сборище сектантов, служек диктатора, один из филиалов КГБ-ФСБ, освящающие агрессию, войну, убийства, жандармский, неонацистский режим, ограбление страны, бесправие народа и его рабское состояние.
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21.08.2021 11:20 Ответить
когда мы отмечаем 30-летие независимости Флаг УкраиныИсточник: https://censor.net/ru/n3283964
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21.08.2021 11:59 Ответить
шмарклi подарували термос? )


кому Томос, а вicлюку вистачить i термосу.
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21.08.2021 14:45 Ответить
Вітаємо в Україні патріарха. Хотілося б щоб такі візити були частішими.
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22.08.2021 12:30 Ответить
 
 