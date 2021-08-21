Авіакомпанія МАУ може припинити свою роботу через борги, - Данілов

РНБО доручила Кабміну врегулювати ситуацію з боргами "Міжнародних авіаліній України" перед аеропортом "Бориспіль" і Державним підприємством обслуговування повітряного руху.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це під час брифінгу за результатами засідання РНБО повідомив секретар ради Олексій Данілов.

"Ми маємо наступне протокольне рішення. Кабінету Міністрів України упродовж місяця потрібно вжити невідкладних заходів задля гарантування безпечного та безперебійного функціонування авіаційної галузі шляхом затвердження плану дій щодо мінімізації ризиків, пов’язаних із цим", - сказав Данілов.

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За його словами, в підприємства "Украерорух" та аеропорту "Бориспіль" утворилися борги через невиконання МАУ зобов'язань перед ними. А це, своєю чергою, може призвести до того, що авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" припинить свою роботу.

"Кабміну відводиться місяць для того, щоб ми були впевнені, щоб ситуація з українською авіакомпанією "Аеросвіт" не повторилась знову", - додав Данілов.

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