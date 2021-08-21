Авіакомпанія МАУ може припинити свою роботу через борги, - Данілов
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РНБО доручила Кабміну врегулювати ситуацію з боргами "Міжнародних авіаліній України" перед аеропортом "Бориспіль" і Державним підприємством обслуговування повітряного руху.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це під час брифінгу за результатами засідання РНБО повідомив секретар ради Олексій Данілов.
"Ми маємо наступне протокольне рішення. Кабінету Міністрів України упродовж місяця потрібно вжити невідкладних заходів задля гарантування безпечного та безперебійного функціонування авіаційної галузі шляхом затвердження плану дій щодо мінімізації ризиків, пов’язаних із цим", - сказав Данілов.
За його словами, в підприємства "Украерорух" та аеропорту "Бориспіль" утворилися борги через невиконання МАУ зобов'язань перед ними. А це, своєю чергою, може призвести до того, що авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" припинить свою роботу.
"Кабміну відводиться місяць для того, щоб ми були впевнені, щоб ситуація з українською авіакомпанією "Аеросвіт" не повторилась знову", - додав Данілов.
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чі 73% довбнів мовчки ковтають?
Вообще это Бенина любимая схема: взять за бесплатно шо плохо лежит, довести до банкротства вытянув весь капитал, и продать пустышку государству.
1. самолёты берём в лизинг (не подлежат аресту в случае банкротства),прибыль в карман, а государству кукишь:"долги отдают только трУсы".
2. начинаем банкротить. заправляем топливом по завышеной цене с "Укрнафты", доводим авиакомпанию до банкротства.
3. регистрируем новую авикомпанию и переводим самолёты туда
и так по кругу.
Яка несподіванка!
это проблемы собственника
есть лоукостеры для остальных
что то мне подсказывает что мау скоро станет "национальная авиакомпания Украины"
о которой мечтает наш нелох уже два года. а чего, удобно. обьявляем банкротом, выкупаем, вуаля. своя авиакомпания
я понять не могу как у них с такими ценами долги?
Опа, в левом кармане стало пусто! Срочно спасайте! МАУ банкрот!
непотопляемый. и везде выходит в плюсах в отличии от остальных
как???? ну как можно заранее просчитывать и делать так что теряешь не ты а другие.
вот у меня нет сведений о таких громких кидках
этот же как цыган - громко поет а рука уже кошелек тянет
он не стесняется вообще. я про это
Спонсора треба рятувати!
Кабмін рекомендує всім громадянам України підготуватися до того, що за всіма їх доходами і витратами будуть пильно стежити. Звітувати про походження грошей доведеться не тільки при надходженні коштів на карту, але і при покупці, наприклад, холодильника... (c)
"Аэрорух" это государственное предприятие, перед которым Бенин МАУ уже задолжал 1 млрд. грн.
Коломой выкачал бабло и сливает МАУ, государство принимает на себя долги Коломоя. Граждане из своих налогов выплачивают долги Коломоя.
Ничего нового. Но без победы ЗЕ в 2019-м это было бы весьма затруднительно сделать. Поэтому все молодцы.
На рынок зайдут нормальные перевозчики.
2. При ЗЕ не зайдут.
1. Коломой выкачивает деньги из МАУ.
2. ЗЕ принимает на государственный баланс МАУ.
3. Украинцы отдают долги Коломоя.
Зебилы, вы сделали это вместе.