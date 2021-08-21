Авиакомпания МАУ может прекратить свою работу из-за долгов, - Данилов
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СНБО поручил Кабмину урегулировать ситуацию с долгами "Международных авиалиний Украины" перед аэропортом "Борисполь" и Государственным предприятием обслуживания воздушного движения.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом во время брифинга по результатам заседания СНБО сообщил секретарь совета Алексей Данилов.
"Мы имеем следующее протокольное решение. Кабинету Министров Украины в течение месяца нужно принять неотложные меры для гарантирования безопасного и бесперебойного функционирования авиационной отрасли путем утверждения плана действий по минимизации рисков, связанных с этим", - сказал Данилов.
По его словам, у предприятия "Украэроруха" и аэропорта "Борисполь" образовались долги из-за невыполнения МАУ обязательств перед ними. А это, в свою очередь, может привести к тому, что авиакомпания "Международные авиалинии Украины" прекратит свою работу.
"Кабмину отводится месяц для того, чтобы мы были уверены, чтобы ситуация с украинской авиакомпанией "Аеросвіт" не повторилась снова", - добавил Данилов.
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чі 73% довбнів мовчки ковтають?
Вообще это Бенина любимая схема: взять за бесплатно шо плохо лежит, довести до банкротства вытянув весь капитал, и продать пустышку государству.
1. самолёты берём в лизинг (не подлежат аресту в случае банкротства),прибыль в карман, а государству кукишь:"долги отдают только трУсы".
2. начинаем банкротить. заправляем топливом по завышеной цене с "Укрнафты", доводим авиакомпанию до банкротства.
3. регистрируем новую авикомпанию и переводим самолёты туда
и так по кругу.
Яка несподіванка!
это проблемы собственника
есть лоукостеры для остальных
что то мне подсказывает что мау скоро станет "национальная авиакомпания Украины"
о которой мечтает наш нелох уже два года. а чего, удобно. обьявляем банкротом, выкупаем, вуаля. своя авиакомпания
я понять не могу как у них с такими ценами долги?
Опа, в левом кармане стало пусто! Срочно спасайте! МАУ банкрот!
непотопляемый. и везде выходит в плюсах в отличии от остальных
как???? ну как можно заранее просчитывать и делать так что теряешь не ты а другие.
вот у меня нет сведений о таких громких кидках
этот же как цыган - громко поет а рука уже кошелек тянет
он не стесняется вообще. я про это
Спонсора треба рятувати!
Кабмін рекомендує всім громадянам України підготуватися до того, що за всіма їх доходами і витратами будуть пильно стежити. Звітувати про походження грошей доведеться не тільки при надходженні коштів на карту, але і при покупці, наприклад, холодильника... (c)
"Аэрорух" это государственное предприятие, перед которым Бенин МАУ уже задолжал 1 млрд. грн.
Коломой выкачал бабло и сливает МАУ, государство принимает на себя долги Коломоя. Граждане из своих налогов выплачивают долги Коломоя.
Ничего нового. Но без победы ЗЕ в 2019-м это было бы весьма затруднительно сделать. Поэтому все молодцы.
На рынок зайдут нормальные перевозчики.
2. При ЗЕ не зайдут.
1. Коломой выкачивает деньги из МАУ.
2. ЗЕ принимает на государственный баланс МАУ.
3. Украинцы отдают долги Коломоя.
Зебилы, вы сделали это вместе.