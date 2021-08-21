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банкротство (281) Данилов (1057) МАУ (327)

Авиакомпания МАУ может прекратить свою работу из-за долгов, - Данилов

Новости Цензор.НЕТ Экономика Общество

Авиакомпания МАУ может прекратить свою работу из-за долгов, - Данилов

СНБО поручил Кабмину урегулировать ситуацию с долгами "Международных авиалиний Украины" перед аэропортом "Борисполь" и Государственным предприятием обслуживания воздушного движения.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом во время брифинга по результатам заседания СНБО сообщил секретарь совета Алексей Данилов.

"Мы имеем следующее протокольное решение. Кабинету Министров Украины в течение месяца нужно принять неотложные меры для гарантирования безопасного и бесперебойного функционирования авиационной отрасли путем утверждения плана действий по минимизации рисков, связанных с этим", - сказал Данилов.

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По его словам, у предприятия "Украэроруха" и аэропорта "Борисполь" образовались долги из-за невыполнения МАУ обязательств перед ними. А это, в свою очередь, может привести к тому, что авиакомпания "Международные авиалинии Украины" прекратит свою работу.

"Кабмину отводится месяц для того, чтобы мы были уверены, чтобы ситуация с украинской авиакомпанией "Аеросвіт" не повторилась снова", - добавил Данилов.

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Топ комментарии
+35
Борги Бені викупить держава а він був і буде в плюсах.Називаеться порятунок компанії а насправді грабують нарід вкотре.Наголосували жріть барани.
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21.08.2021 16:50
+28
Зеленая пошесть.уже так делает и в Привате и в Нафтогазе

Авиакомпания МАУ может прекратить свою работу из-за долгов, - Данилов - Цензор.НЕТ 5303
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21.08.2021 16:55
+26
Прекрасно, Беня обанкротив Аеросвіт, по-швидкому купив МАУ, перекинув туди всі активи (літаки і тд) з Аеросвіту, а тепер банкротить МАУ...
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21.08.2021 16:51
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Правила форума Совет форумчан
хорошая "реклама"...лучше б национализировали сразу, чем такую рекламу вкидывать
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21.08.2021 16:48 Ответить
Борги Бені викупить держава а він був і буде в плюсах.Називаеться порятунок компанії а насправді грабують нарід вкотре.Наголосували жріть барани.
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21.08.2021 16:50 Ответить
Зеленая пошесть.уже так делает и в Привате и в Нафтогазе

Авиакомпания МАУ может прекратить свою работу из-за долгов, - Данилов - Цензор.НЕТ 5303
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21.08.2021 16:55 Ответить
Авиакомпания МАУ может прекратить свою работу из-за долгов, - Данилов - Цензор.НЕТ 8175
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21.08.2021 16:57 Ответить
Авиакомпания МАУ может прекратить свою работу из-за долгов, - Данилов - Цензор.НЕТ 2276
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21.08.2021 16:58 Ответить
а нарід погодився ?
чі 73% довбнів мовчки ковтають?
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21.08.2021 17:42 Ответить
Як каже Бэня: «долги отдают трУсы!»
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21.08.2021 17:30 Ответить
А самое главное. какая новая и оригинальная схема...
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22.08.2021 01:55 Ответить
бенины долги должны быть оплачены из бюджета. хуже ведь не будет. идиоты
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21.08.2021 16:51 Ответить
Там де з'явилася конкуренція в вигляді лоукостів олігархи зразу банкрутують ось чому їм важливо тримати антимонопольний комітет в своїх руках що вони з успіхом і роблять завдяки зебілам.
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21.08.2021 16:54 Ответить
Прекрасно, Беня обанкротив Аеросвіт, по-швидкому купив МАУ, перекинув туди всі активи (літаки і тд) з Аеросвіту, а тепер банкротить МАУ...
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21.08.2021 16:51 Ответить
Стабильность -- признак мастерства.
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21.08.2021 16:55 Ответить
така кошерна беніна натура - урвати, вкрасти, обдурити... а дальше там хоч трава не рости...
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21.08.2021 16:59 Ответить
Чому тільки Беня,там ще й Шмаркля в долі?
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21.08.2021 19:45 Ответить
виндроуз то уже существует)
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21.08.2021 17:26 Ответить
Точно также он сделал с авиакомпанией "Днипроавиа" все самолеты которой перешли компании "Windrose". Он даже не заморачивается их перекрасить, так и летают со старым логотипом на борту.

Вообще это Бенина любимая схема: взять за бесплатно шо плохо лежит, довести до банкротства вытянув весь капитал, и продать пустышку государству.

1. самолёты берём в лизинг (не подлежат аресту в случае банкротства),прибыль в карман, а государству кукишь:"долги отдают только трУсы".
2. начинаем банкротить. заправляем топливом по завышеной цене с "Укрнафты", доводим авиакомпанию до банкротства.
3. регистрируем новую авикомпанию и переводим самолёты туда
и так по кругу.
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21.08.2021 22:03 Ответить
Не МАУ, а Национальную авиакомпанию)
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21.08.2021 23:59 Ответить
Ха-ха-ха!
Яка несподіванка!
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21.08.2021 16:51 Ответить
Авиакомпания МАУ может прекратить свою работу из-за долгов, - Данилов - Цензор.НЕТ 7056
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21.08.2021 16:56 Ответить
Авиакомпания МАУ может прекратить свою работу из-за долгов, - Данилов - Цензор.НЕТ 3946
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21.08.2021 16:51 Ответить
кому я должен - я всех прощаю )))))
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21.08.2021 16:54 Ответить
"Долги платят только трусы" (С) Беня.
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21.08.2021 17:02 Ответить
лохи и трусы
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21.08.2021 17:26 Ответить
беньги дребебеньги ....
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21.08.2021 17:36 Ответить
аа так вот как янелох хочет государственную авиакомпания образовать))) все долги МАУ покроет государство))
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21.08.2021 16:52 Ответить
вот твой вагон - ты счастлив ли дурак?
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21.08.2021 16:52 Ответить
Да вы шо? А не пробовали вашего папу Беню все-таки заставить платить налоги стране? А не только грести под себя.
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21.08.2021 16:53 Ответить
пaпa Беня который научил 95 квартал показывать в доходах минус ноль?
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21.08.2021 18:40 Ответить
и что?
это проблемы собственника
есть лоукостеры для остальных

что то мне подсказывает что мау скоро станет "национальная авиакомпания Украины"
о которой мечтает наш нелох уже два года. а чего, удобно. обьявляем банкротом, выкупаем, вуаля. своя авиакомпания

я понять не могу как у них с такими ценами долги?
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21.08.2021 16:55 Ответить
Нужно спросить об этом беню
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21.08.2021 16:56 Ответить
Беня просто не платит налоги от слова совсем. Не платит за услуги Украэроруху и за аэродромное обслуживание.
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21.08.2021 17:00 Ответить
заправляем самолеты МАУ по завышеным ценам "Укрнафты", перекладываем деньги с левого кармана в правый.
Опа, в левом кармане стало пусто! Срочно спасайте! МАУ банкрот!
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21.08.2021 22:20 Ответить
вот это неожиданно))) особенно в свете недавних бла-бла-бла о создании новой авиакомпании ))) (я ж говорил МАУ переименуют)))))
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21.08.2021 16:55 Ответить
В свете того, что клоуну приспичило создать авиакомпанию галактического уровня, МАУ купят, долг переложат на бюджет.
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21.08.2021 16:55 Ответить
Борги віддають тільки лохи. (с.) Бєня Коломойський
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21.08.2021 16:55 Ответить
ну що чергова казка від приватизаторів , про держава не ефективний власник знов лопнула ? олігархи крім заробляти на схемах з бюджету нічого не вміють !
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21.08.2021 16:58 Ответить
Бєня в наглу банкротить МАУ. Компанію зі всіма боргами викупає держава за НАШ РАХУНОК. І вуа-ля! Бєня знову кинув лохів! І тільки не кажіть, що Нелох (той, що зелена шмаркля) не в темі, пілять!
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21.08.2021 16:58 Ответить
А чего ж, номер с Приватбанком прошел же. Может повторить.
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21.08.2021 18:34 Ответить
Воно не в темі,Воно в долі.
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21.08.2021 19:51 Ответить
это фишка такая - обанкротить (чтоб долги не раздавать) а потом тихохонько переоформить на какого-то незамараного и фсё... кто хочет - судитесь...кто не хочет - мимо катитесь...
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21.08.2021 17:00 Ответить
вот интересно - это гений что ли?
непотопляемый. и везде выходит в плюсах в отличии от остальных
как???? ну как можно заранее просчитывать и делать так что теряешь не ты а другие.
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21.08.2021 17:03 Ответить
У Ахметки тоже все предприятия по бумажкам в минусе, а сам он в плюсе
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21.08.2021 17:10 Ответить
возможно, но он делает это как то тихо
вот у меня нет сведений о таких громких кидках
этот же как цыган - громко поет а рука уже кошелек тянет
он не стесняется вообще. я про это
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21.08.2021 17:36 Ответить
просто прикапывает тех кто пытается кричать против Авіакомпанія МАУ може припинити свою роботу через борги, - Данілов - Цензор.НЕТ 7667
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21.08.2021 18:41 Ответить
почему везде? во всех странах он уже под следствием. кроме одной
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21.08.2021 17:27 Ответить
Очень запросто. Думать надо сразу под правильным углом - и всё. Авіакомпанія МАУ може припинити свою роботу через борги, - Данілов - Цензор.НЕТ 6333
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21.08.2021 18:41 Ответить
Та и в курсі, шо ішак хоче втюхати це лайно державі! Ще один камінь на шию Україні.
Спонсора треба рятувати!
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21.08.2021 17:17 Ответить
ну, вот теперь становится очевидным, что клоун пытается вернуть деньги тому, кто заплатил за его избрание, по-пацански, пакриворожски
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21.08.2021 17:19 Ответить
Розженіть ту шарашкіну контору, з 4 раз що ними літав двічі рейс відміняли без вагомих причин.
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21.08.2021 17:21 Ответить
головний жид країни ніяк не нажереться
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21.08.2021 17:24 Ответить
Фінмоніторинг посилять: українців змусять звітувати за кожну дорогу покупку

Кабмін рекомендує всім громадянам України підготуватися до того, що за всіма їх доходами і витратами будуть пильно стежити. Звітувати про походження грошей доведеться не тільки при надходженні коштів на карту, але і при покупці, наприклад, холодильника... (c)
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21.08.2021 17:24 Ответить
Интересно каким образом правительство может урегулировать проблему с долгами хозяина преЗедента? В очередной раз заплатить народные деньги по долгам одного жида, который уже неоднократно грабил Украину?
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21.08.2021 17:27 Ответить
Авіакомпанія МАУ може припинити свою роботу через борги, - Данілов - Цензор.НЕТ 5259
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21.08.2021 17:28 Ответить
Очумелая отара 73% от этой новости должна возгордиться собой.
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21.08.2021 17:30 Ответить
Беня по долгам не платит
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21.08.2021 17:56 Ответить
Надо спасать ! Бене срочно нужны деньги....одни адвокаты чего стоят , а стока судебных претензий? Уже было...будучи монополистом на авиа перевозках ,беня объявил "банкротом " свой "Аэрорух" - прокатило! Проклятый Порошенко нанес непоправимый удар , запустил в Украину конкурентов и эти лоукостеры отобрали большие деньги и сильно снизили цены....Теперь настала очередь МАУ ...."Проклятого" ,нынче нет и можно получить компенсацию. Ну , а что пассажиры? Напрягайтесь!
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21.08.2021 18:14 Ответить
не "Аэрорух" а "Аэросвіт".

"Аэрорух" это государственное предприятие, перед которым Бенин МАУ уже задолжал 1 млрд. грн.
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21.08.2021 22:13 Ответить
Спасибо за уточнение! Ошибся сгоряча...
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21.08.2021 22:24 Ответить
Кабздец , - Они каждую Гривню Выводят, - А вы втираете Нам Мозги, - И финансируете ББББеню , за наши Налоги и говорите еще .Это не дно , А Днище.
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21.08.2021 18:52 Ответить
Кому я должен , всем прощаю.
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21.08.2021 19:10 Ответить
мне показалось, или на днях Зеленский что то говорил о необходимости создания государственной авиакомпании ?
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21.08.2021 19:37 Ответить
Именно.

Коломой выкачал бабло и сливает МАУ, государство принимает на себя долги Коломоя. Граждане из своих налогов выплачивают долги Коломоя.

Ничего нового. Но без победы ЗЕ в 2019-м это было бы весьма затруднительно сделать. Поэтому все молодцы.
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21.08.2021 22:00 Ответить
Когда же этот ублюдок прекратит разворовывать страну, сколько можно?!!!!😠😠😠😠
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21.08.2021 20:37 Ответить
Грета Туборг тоже так думает.
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21.08.2021 21:27 Ответить
Пусть прекращаает.
На рынок зайдут нормальные перевозчики.
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21.08.2021 21:25 Ответить
1. Только ты сначала с долгами Коломойского расплатись.
2. При ЗЕ не зайдут.
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21.08.2021 21:56 Ответить
Борьба ЗЕ с олигархами в самом разгаре.
1. Коломой выкачивает деньги из МАУ.
2. ЗЕ принимает на государственный баланс МАУ.
3. Украинцы отдают долги Коломоя.

Зебилы, вы сделали это вместе.
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21.08.2021 21:55 Ответить
Подготовка почвы к национализации частного бизнеса. Зеслуги ж анонсировали создание гос перевозчика заранее, а самолёты из ниоткуда не возьмутся. А отжать это уже у управленцев вошло в привычку и "традицию". Как у типичной мафии. А что если они сами законы пишут и сами же за ним следят через своих людей в судебной и сбушно полицейской среде.
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21.08.2021 22:59 Ответить
Бєню потрібно пасадити в брудний підвал на ланцюг і перд повішенням показати йому відео знищення всіх його родичів - щоб знало падло що все що воно вкрало і намутило повернется в бюджет України. Авіакомпанія МАУ може припинити свою роботу через борги, - Данілов - Цензор.НЕТ 8438
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21.08.2021 23:14 Ответить
Бенины уши торчат, здесь, из каждой щели. Как чертополох, на пустыре. Украинцам - глядя на его рожу, - можно только полюбоваться роскошным антисемитизмом, у кого он есть, естественно.
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22.08.2021 04:27 Ответить
Очередной гешефт за на ш счёт.Ведь долги отдают только трусы.
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22.08.2021 08:13 Ответить
Так вот какой клоунский план по созданию Нового национального авиаперевозчика! Просто отобрать у Бени и покрасить в новые цвета самолёты. Цирк для плебеев в стиле 95
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23.08.2021 12:21 Ответить
 
 